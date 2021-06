Art铆culo de Adolfo Rodr铆guez Gil publicado en el El Salto diario sobre la el endeudamiento y d茅ficit causados por la pandemia y las consecuencias que se avecinan. Cada vez se habla m谩s de deuda p煤blica, aunque es evidente que existe un pacto no escrito de todo el espectro pol铆tico para no hacer demasiado ruido con el tema, porque saben que la situaci贸n es muy preocupante y, sobre todo, porque el sistema no sabe como abordarla sin perjudicar sus intereses o generar fuertes conflictos. Pero la deuda p煤blica (y privada) lleva tiempo llamando a la puerta y no va a ser posible seguir exquiv谩ndola. Para acceder al art铆culo pulsar en el siguiente enlace: Deuda | Cuando despert贸, la deuda todav铆a estaba all铆 – El Salto – Edici贸n General (elsaltodiario.com)