–

De parte de CGT Burgos September 1, 2022 184 puntos de vista

Ante la convocatoria exigiendo una “bajada” de impuestos.

EL MALVADO SHERIFF NOTTINGHAM

Siempre recordamos con ternura la vieja película de dibujos animados Robin Hood (1973) en la que Walt Disney narraba la mítica historia literaria protagonizada por un simpático raposo que repartía las riquezas entre los animalitos del bosque, a quienes los secuaces del malvado rey Juan sin Tierra arrebataban en forma de tributos, condenándoles así a la miseria.

No somos los únicos a quien aquellos dibujos de infancia nos vienen a la memoria en estos días, ya que este sábado, día 3 de septiembre, en Burgos, se convoca una concentración en rechazo a los impuestos que nuevamente “exprimen a los vasallos” de tan infausto monarca. Lo que sin duda nos lleva a pensar que algunos grupos de interés, movidos por no sé qué fines, aspiran a ser vistos como el héroe de los bosques de Sherwood.

Movilizar a la ciudadanía, so pretexto de defender su libertad, con fines interesados no es tampoco una novedad, desde los progromos contra la población hebrea, hasta las hoy en día llamadas fake news (noticias falsas) no tienen otro objeto que desviar la atención, para proteger el interés de quienes aspiran a dirigir las iras del pueblo contra quienes no gobiernan a su antojo. Igual que, en favor del monarca Fernando VII, el pueblo gritaba “¡Vivan las caenas! ¡Muera la Pepa!” Ahora se nos pide que salgamos a pedir que se bajen los impuestos, dogma neoliberal, que no tiene otro objeto que desviar la riqueza hacia las arcas privadas.

Que nuestro sistema impositivo puede ser revisado y reformado en aras de la mayor equidad, progresividad y con el objeto final de contribuir a un más justo reparto de la riqueza es algo indiscutible, desde quienes partimos de planteamientos sociales y libertarios. Pero no se nos escapa que una movilización, con el fin de protestar contra la carga impositiva que sufrimos, cuando se están barajando medidas fiscales que asustan a las grandes fortunas, al lobby energético y a otras corporaciones, no tiene otro fin que confundir a la clase obrera. Nada se dice de las grandes fortunas, las SICAV, las sociedades off shore, los beneficios infundados de la industria energética, la tributación de las corporaciones transnacionales, la progresividad del impuesto sobre las rentas o los impuestos a la riqueza. Nada se dice del uso y destino de los fondos del tesoro público. Solo un nuevo y simple mensaje, bajo el que se oculta un perverso poder mediático.

No es Robin Hood el que nos llama a esa manifestación, sino el Sheriff de Nottingham.

Secretariado Permanente Sindicato Único de la CGT

Neoliberalismo ” data-image-caption=” Neoliberalismo ” data-medium-file=”https://i0.wp.com/cgtburgos.org/wp-content/uploads/2022/09/neoliberalismo.jpg?fit=255%2C197&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/cgtburgos.org/wp-content/uploads/2022/09/neoliberalismo.jpg?fit=255%2C197&ssl=1″ src=”https://i0.wp.com/cgtburgos.org/wp-content/uploads/2022/09/neoliberalismo.jpg?resize=255%2C197&is-pending-load=1#038;ssl=1″ alt width=”255″ height=”197″ class=”size-full wp-image-9426 jetpack-lazy-image” data-recalc-dims=”1″ srcset=”″>