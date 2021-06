–

De parte de Indymedia Argentina June 24, 2021 50 puntos de vista

A fines de 2020 se inauguraron en Chaco dos centrales térmicas de biomasa incluidas en el Programa RenovAr. En aquella jornada de verano, los discursos de las autoridades celebraban el fomento de las energías renovables y la economía circular. Más allá del énfasis puesto en el aprovechamiento de los desechos, la producción de tanino (y de energía) se sirve de la madera barata que le proveen los desmontes. Un dato que pone en cuestión su supuesta sustentabilidad.

El 2 de diciembre Alberto Fern√°ndez, a trav√©s de una videoconferencia, inaugur√≥ dos termoel√©ctricas de biomasa forestal en Chaco, las centrales de Indunor y Unitan. ‚ÄúEs una inversi√≥n muy importante que lleva trabajo al Chaco y desarrollo a la Argentina‚ÄĚ, destac√≥ el Presidente de la Naci√≥n. ‚ÄúCelebro que en el Chaco estemos desarrollando proyectos como el que hoy vemos, que son proyectos que suponen grandes inversiones para producir energ√≠as renovables a partir del aprovechamiento de residuos forestales‚ÄĚ, a√Īadi√≥. En tanto el gobernador chaque√Īo Jorge Capitanich, subray√≥ la importancia de que la provincia sumara una potencia instalada de 19 MW al sistema el√©ctrico y remarc√≥, tambi√©n, que la caracter√≠stica distintiva de las centrales era ‚Äúel aprovechamiento integral del recurso forestal‚ÄĚ. Sin embargo, m√°s all√° del √©nfasis de las autoridades, el uso de madera proveniente del desmonte para la producci√≥n de electricidad en las plantas de biomasa, pone en entredicho su supuesta sustentabilidad.

En el marco del Programa RenovAr, de promoci√≥n de las energ√≠as renovables, se aprobaron 18 proyectos de generaci√≥n a trav√©s de centrales t√©rmicas de biomasa. Ese segmento concentr√≥ 156,7 MW de potencia instalada sobre 4726,3 MW adjudicados en las cuatro licitaciones realizadas, que tambi√©n incluyeron proyectos de generaci√≥n solar fotovoltaica, e√≥lica, peque√Īos aprovechamientos hidr√°ulicos y biog√°s. En la actualidad ocho centrales de biomasa est√°n en generaci√≥n (75 MW), entre ellas la de Indunor; cuatro en construcci√≥n (32,5 MW), una es la de Unitan (a pesar de que ya fue inaugurada); y de las seis restantes (49,2 MW) no se iniciaron las obras o los proyectos fueron cancelados.

Dentro del ámbito de las energías renovables, estas centrales térmicas son las que más puestos de trabajo nacional/local pueden generar durante todo su ciclo de vida. Al mismo tiempo esta tecnología es la que recibe críticas más lapidarias. Las emisiones gaseosas por combustión de biomasa pueden contener contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas y furanos. Algunos especialistas sostienen que es posible hacer una buena gestión de los impactos, aunque subrayan que el monitoreo es caro y que en algunos casos la legislación es laxa. Otra crítica frecuente a esta fuente (y también al biogás) es su eslabonamiento con el modelo de agronegocios. A partir de los testimonios de Graciela Elizabeth Bergallo y Ricardo Tiddi exploramos el vínculo de las centrales térmicas inauguradas en Chaco con los desmontes que impulsa el agronegocio y los impactos socioculturales de ese modelo.

Sólo se ve el árbol que cae

‚ÄúEs indudable que la producci√≥n de [electricidad a trav√©s de la combusti√≥n de] biomasa en Chaco tendr√° impactos important√≠simos, no s√≥lo porque va a significar un aumento de deforestaci√≥n, destrucci√≥n de biodiversidad irreemplazable, sino tambi√©n por sus impactos socioculturales y en la salud en toda la regi√≥n‚ÄĚ, afirma Graciela Elizabeth Bergallo, mag√≠ster en Antropolog√≠a Social, que integra la Red Agroforestal del Chaco y la Comisi√≥n de Ambiente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

‚ÄúLa deforestaci√≥n y actividades derivadas han tenido y tienen un impacto directo en las comunidades campesinas e ind√≠genas, sobre todo: penetraci√≥n en sus territorios, p√©rdidas de soberan√≠a, de sus fuentes de alimentaci√≥n y medicinas, espacios hist√≥ricos y sagrados, destrucci√≥n de las sendas utilizadas hist√≥ricamente, bienes del monte para realizar artesan√≠as, desalojos encubiertos‚ÄĚ, enumera Bergallo. ‚ÄúEstos impactos socioculturales no est√°n visibilizados, desde una perspectiva que eval√ļa lo visible, s√≥lo ‚Äėel √°rbol que cae‚Äô‚ÄĚ.

‚ÄúEn la provincia del Chaco el extractivismo comenz√≥ a fines del siglo XIX con la tala de √°rboles para extraer el tanino, [sigui√≥ con] la explotaci√≥n de algod√≥n, de az√ļcar y luego de soja‚ÄĚ, explica Bergallo, quien public√≥ el libro Bosques, culturas y Derechos. El impacto sociocultural de la deforestaci√≥n en territorios del Chaco. ‚ÄúA partir de la d√©cada del 2000 avanz√≥ la deforestaci√≥n hacia el oeste chaque√Īo, el proceso de deforestaci√≥n y expansi√≥n del monocultivo [de soja] fue paralelo a la concentraci√≥n de la tierra. Esto pas√≥ en todo el norte argentino‚ÄĚ, destaca.

‚ÄúEs como quemar los libros de la Biblioteca Nacional para calentarse en invierno‚ÄĚ

Ricardo Tiddi es físico e integra el colectivo Somos Monte Chaco, espacio conformado en 2018 desde el que denuncian los desmontes ilegales y buscan alternativas, justamente, al modelo productivo que los impulsa.

-¬ŅEl bosque es el principal recurso de Chaco?

Posiblemente s√≠. Claramente, cuando uno habla de recurso, ya lo est√° capitalizando de alguna forma. El bosque es mucho m√°s que un recurso: puede ser una casa, puede ser un recuerdo, puede ser una farmacia para la gente que vive all√°. Para mucha gente que ha vivido y vive en el bosque del Chaco, es la ra√≠z. Pero tambi√©n es un recurso. Chaco es la primera provincia, seg√ļn las estad√≠sticas del Ministerio de Ambiente de la Naci√≥n, en producci√≥n de madera; evidentemente juega un papel muy importante en todo lo que es la econom√≠a regional. De hecho, esto no deber√≠a ser un problema porque, a diferencia de la miner√≠a, podr√≠a ser un recurso renovable.

-Un directivo de una de las centrales de biomasa afirm√≥: ‚ÄúTenemos la oportunidad de hacer una revoluci√≥n social, econ√≥mica y ambiental, si generamos actividad econ√≥mica con los bosques que hoy est√°n subutilizados‚ÄĚ.

Sé cuál es la trampa de quién dice este tipo de discurso y me gustaría que se entienda. Acá tenemos 4 o 5 millones de hectáreas de bosque, de las cuales se podría decir que 1 o 2 millones todavía están en un buen estado de conservación. No quiere decir que nunca hayan sido tocadas ni que nunca se haya cosechado algo de madera, pero tienen muy poca o muy baja intervención. El resto ya son bosques que fueron intervenidos y se están regenerando.

Se podr√≠a hacer una explotaci√≥n racional de los bosques, sobre todo de los que ya est√°n intervenidos, o a√ļn m√°s de los secundarios, los bosques que est√°n volviendo a crecer. Ah√≠ s√≠, un manejo apropiado, podr√≠a aumentar la cantidad de producci√≥n desde un punto de vista forestal, e incluso generar el abastecimiento para una serie de actividades forestales. Pero esto no se hace en Chaco, lo que se hace es seguir avanzando sobre bosques v√≠rgenes, los mejores desde el punto de vista de la conservaci√≥n.

Si bien el sector forestal es el motor econ√≥mico de la provincia, hay un desequilibrio enorme entre el peque√Īo productor, que son los aserraderos, que tienen un atraso tecnol√≥gico impresionante y sobreviven; y la forestoindustria, ligada tendencialmente a las dos tanineras [Indunor y Unitan] y a algunas grandes carboneras. Dos o tres empresas monopolizan el 70 % o el 80 % de la madera que sale de los bosques y son tan poderosas que le dicen al Gobierno qu√© tiene que hacer, no es al rev√©s. Por eso, la industria forestal en Chaco sigue siendo eminentemente minera, de extracci√≥n, no tiene nada de sustentable. Cuando hac√©s un aprovechamiento sustentable del bosque, vas con la motosierra, sac√°s el √°rbol, lo carg√°s en un cami√≥n y lo llev√°s. Esto es lo que hacen los peque√Īos y medianos empresarios madereros en El Impenetrable y es casi sustentable si no se pasan de una cierta cantidad. Pod√©s sacar 2 o 3 toneladas de madera por hect√°rea y esto se va regenerando con el tiempo. Despu√©s ten√©s la madera que sale de los desmontes. ¬ŅQu√© es un desmonte? Son dos topadoras con una cadena gruesa como las que se usan para anclar los barcos de carga en los puertos. Arrastrando esta cadena en el piso tumban todo lo que encuentran en el medio por 20 √≥ 50 metros de distancia.

En cuesti√≥n de d√≠as pueden limpiar una superficie tan grande como una ciudad. Hasta hace poco en Chaco se perd√≠an un promedio de 40 mil hect√°reas por a√Īo, esto significa 10 veces la superficie de la ciudad de Resistencia. Estamos hablando de 150 o 200 toneladas de madera por hect√°rea. De estas toneladas, una parte tiene un valor comercial interesante para la taninera, porque es quebracho colorado, pero hay un mont√≥n de otras especies. Ah√≠ entran las grandes carboneras, empresas que tienen 100 hornos de carb√≥n andando constantemente todos los d√≠as, donde llegan camiones con troncos de madera que, si se promoviera su aprovechamiento, tienen un valor econ√≥mico alt√≠simo, y que queman para hacer carb√≥n que se exporta.

Las mismas autoridades de Bosques nos dicen que en 2020 el 48 % de los desmontes fueron ilegales. Significa que la mitad de la madera que se produce de los desmontes es ilegal, esto no entra en las arcas del Estado, esto desaparece por completo, porque faltan millones de toneladas de madera.

-¬ŅC√≥mo se entiende, entonces, que el Gobierno del Chaco publicite que las centrales de biomasa son sustentables?

Hoy eso es una mentira, porque saben perfectamente que dentro de los hornos de las centrales de biomasa están tirando troncos que vienen del desmonte. Podrían ser sustentables si [la madera] viniera de un bosque manejado donde vos, productor forestal, tenés una cierta cantidad de tierra, sembraste los árboles, los viste crecer (muchas veces necesitás generaciones) y lo terminás cosechando. Es lo que pasa en Estados Unidos, en Suecia o en otros países de Europa donde hay una industria silvícola y forestal ligada a los cultivos.

Lo que hacen en realidad las centrales de biomasa ac√° es aprovechar una gran cantidad disponible de madera del desmonte a la que no se le da ning√ļn valor agregado. La compran a un precio muy barato y la queman. Esto redunda en un da√Īo para el Estado, porque el valor que podr√≠a tener esta madera utilizada de forma racional es inmensamente m√°s grande que el valor que se le da transform√°ndola en carb√≥n o energ√≠a.

-Si frenan los desmontes, ¬Ņlas centrales podr√≠an funcionar?

Hoy en d√≠a no. Y es mentira cuando en los diarios dicen que si se frenan los desmontes 24 mil trabajadores se quedan sin trabajo. Hay un convenio de corresponsabilidad gremial en el sector forestal que implica que los empresarios forestales deben blanquear a sus trabajadores para reconocerle derechos. Ese convenio da como n√ļmero oficial entre 5 mil y 6 mil trabajadores forestales, la pregunta es de d√≥nde sacan los promotores de los desmontes que son 24 mil. Tengo dos explicaciones: a) cuentan a todos los trabajadores, incluso los que est√°n en negro, y es muy grave, porque impl√≠citamente est√°n diciendo que el 80 % de la mano de obra forestal est√° en negro; b) es posible que incluyan a trabajadores que no est√°n directamente relacionados con la actividad forestal, como podr√≠an ser los camioneros, que no necesariamente transportan madera.

En la provincia de Chaco hay unos 800 aserraderos y casi todos manejan madera que viene de aprovechamiento forestal, de la tala selectiva, y no necesariamente del desmonte. Los que se ven perjudicados son aquellos directamente involucrados en los desmontes, que es una cantidad muy inferior de gente, y las grandes empresas que compran madera a un precio irrisorio.

Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/06/23/cuando-el-desmonte-se-presenta-como-energia-renovable/