June 3, 2022

Por Mumia Abu-Jamal

Mis hermanos, hermanas y camaradas en Tijuana, les doy la bienvenida a ustedes, los delegados de las personas excluidas de la tierra: gente de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y más allá. Muchos de ustedes son de naciones pobres, de países con PIBs relativamente bajos, como Cuba, por ejemplo, que tiene un PIB aproximadamente igual al producto de Ghana.

Dado que les escribo desde la nación más rica de la tierra, tengo que agregar que también escribo desde una nación que no puede proteger a sus propios hijos e hijas. Hablo de la matanza horrenda en Tejas, donde 19 criaturas fueron asesinadas en una escuela de primaria mientras los policías merodeaban por los pasillos.

Aquí, decenas de miles de ex-estudiantes no pueden pagar los préstamos que habían sacado para asistir a las universidades. De nuevo, fíjense en Cuba, donde la gente puede asistir a la escuela desde la guardería hasta una facultad médica totalmente gratis. Y estas facultades no son exclusivamente para las y los Cubanos. Un estudiante de otro país puede inscribirse en una escuela de medicina allí. Recuerden: Cuba no es un país rico. Hace lo que hace porque dedica sus recursos a servir al pueblo, y la salud es un ejemplo de esto.

¿Qué importa que Estados Unidos tenga tanta riqueza si no pudo evitar las muertes de un millón de personas ¡un millón! por COVID-19? De hecho, puedes ir a cualquier gueto en Estados Unidos y verás hambre y pobreza. Hay gente que vive en desiertos alimentarios, gente sin techo. Por ahí encontrarás el nivel más alto de encarcelamiento del mundo.

¿Entonces por qué deben escuchar las naciones pobres a las naciones ricas? ¿Qué es lo que tienen que enseñar? ¿Racismo? ¿Conflictos entre clases sociales? ¿Policías violentos? ¿Políticos corruptos? ¿Empresarios codiciosos? ¿Militarismo?

Las y los pobres y excluidos del mundo solo podemos contar el uno con el otro. Si trabajamos con solidaridad, seguramente podemos vivir mejor. Thank you. Muchas gracias.

Con amor, no miedo, LoveNotPhear, soy Mumia Abu-Jamal.

31 de mayo de 2022

—(c)’22 maj

Audio grabado por Prison Radio

Circulación por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amigxs de Mumia en México.

Escribe una carta a Mumia con letra negra en papel blanco con nombre y dirección de remitente en el sobre.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028

St. Petersburg, FL 33733