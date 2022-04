–

April 8, 2022

Para el com煤n de la sociedad, la realizaci贸n de las mujeres est谩 铆ntimamente relacionada con el hecho de ser mam谩s, pero en el caso de las mujeres con discapacidad parece estar desaconsejado. As铆, a pesar de la reforma de la Ley 26.130 de Contracepci贸n Quir煤rgica, que permite las esterilizaciones 煤nicamente con el consentimiento de las mujeres, es decir, ninguna persona, ni las familias, deber铆an dar consentimiento para realizar la contracepci贸n, estas pr谩cticas persisten de manera forzada. Lo mismo ocurre en ocasiones con los abortos.

Por Ver贸nica Carolina Gonz谩lez Bonet @verogperiodista

Para quienes s铆 podemos tomar la decisi贸n, el camino no es sencillo. Prejuicios en los centros de salud y en el 谩mbito judicial pueden condicionar nuestra posibilidad de maternar y en los casos m谩s extremos, impedirlo.

驴Por qu茅 se considera que las mujeres con discapacidad no podemos ser mam谩s? En primer lugar, porque la discapacidad es vista como algo negativo, un desvalor que 鈥渋mpide鈥 a las mujeres cuidar y que no es 鈥渄eseable鈥 transmitir.

S铆, se habla del modelo social de la discapacidad, pero lejos est谩 de instalarse en la sociedad y de ser encarnado por quienes ocupan lugares de toma de decisiones. As铆, se toman medidas como separar a ni帽os y ni帽as de sus madres por motivos de discapacidad, sin haber un riesgo para la integridad f铆sica o psicol贸gica de ni帽as y ni帽os. Esto resulta a todas luces discriminatorio y contrario a lo establecido en la Convenci贸n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con rango constitucional en nuestro pa铆s.

Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), trabajamos un caso, el cual conocimos en el 2012 y con el que llegamos a la Corte Suprema de Justicia en 2016. 鈥淢鈥 es una mujer con discapacidad intelectual, pobre, quien fue mam谩 de un ni帽o prematuro, al que cuid贸 con amor y dedicaci贸n, hasta que al darle el alta, 鈥淢鈥 supo que el ni帽o, su hijo mayor, ir铆a a un hogar en Provincia de Buenos Aires, a 2 horas de su domicilio. 驴Por qu茅? Porque el Estado fue incapaz鈥 Incapaz de brindarle los apoyos necesarios, tal como establece los art铆culos 19 y 23 de la CDPD mientras se depositaban todas las responsabilidades en ella, por ser disca y pobre. Se obtuvo un fallo favorable, puede consultarse en https://www.mpd.gov.ar/pdf/ibanez3.pdf. Pero en el retardo en el acceso a la justicia, ella sufri贸 un deterioro en su salud mental y no fue posible la revinculaci贸n. Ambos ni帽os fueron alejados de su madre y dados en adopci贸n.

El impacto emocional en la vida de esta mujer y en la de sus hijos es algo que ni la Jueza Garc铆a Zubillaga, los integrantes de la C谩mara de Apelaciones, ni las trabajadoras sociales han considerado, porque parece que habr铆a una 煤nica manera de ser mam谩.

鈥淢鈥 va cambiando de rostro, de lugares de residencia, de tonos de voz, pero los casos se repiten a lo largo y ancho de nuestro pa铆s. Recibimos casos de Tierra del Fuego, Salta, Provincia de Buenos Aires, ahora de la Pampa鈥 Algunas de ellas son sordas, son ciegas o tienen discapacidad motriz, la constante: los prejuicios de funcionarios y funcionarias que livianamente desconocen sus obligaciones y emiten juicios de valor bajo un modelo capacitista y biologicista. Bajo esta limitante modalidad de pensamiento, ser铆a deseable para los ni帽os y las ni帽as tener una mam谩 y un pap谩 que no tengan discapacidad, no hay otra manera para esos chicos de ser felices.

Yo vi al hijo de 鈥淢鈥 corriendo a sus brazos gritando 鈥淢am谩!鈥. Parece que eso la justicia no lo escuch贸, o lo escuch贸 tarde, y cuando la justicia llega tarde, no es justicia.

驴Igualdad?

Mucho se habla de que todos y todas, somos iguales ante la ley, pero al parecer, las inequidades persisten en el acceso a la justicia. As铆, a 鈥淢鈥 la jueza de Primera Instancia le solicit贸 por c茅dula (s铆, a una mujer con discapacidad intelectual), que trace un plan de vida para ella y para su hijo. No lo hizo y sobre esa base, determin贸 el estado de adoptabilidad del ni帽o. Antes ya la hab铆an enviado a un hogar maternal, para que se adapte, pero sin el ni帽o. Todas las madres estaban con sus hijos, excepto ella. Ella se fue, no soport贸 semejante crueldad por parte de la Magistrada que presenta discapacidad f铆sica.

En la Pampa, el ni帽o de 6 a帽os lleva 2 meses separado de su madre, no habr铆a una raz贸n de peligro para el ni帽o y mientras tanto no se dimensiona el impacto emocional de la medida.

Consultado el Programa de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administraci贸n de Justicia (ADAJUS), afirman que: 鈥淭al como establece el art铆culo 2 de la CDPD La 鈥渃omunicaci贸n鈥 incluir谩 los lenguajes, la visualizaci贸n de textos, el Braille, la comunicaci贸n t谩ctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de f谩cil acceso, as铆 como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicaci贸n, incluida la tecnolog铆a de la informaci贸n y las comunicaciones de f谩cil acceso;

Por 鈥渓enguaje鈥 se entender谩 tanto el lenguaje oral como la lengua de se帽as y otras formas de comunicaci贸n no verbal. Cuando los mecanismos de accesibilidad no est谩n previstos bajo el dise帽o universal, para alg煤n caso espec铆fico, se implementan los ajustes razonables, que buscan dar respuesta a una desigualdad para ejercer alg煤n derecho y se establece que no impongan una carga desproporcionada o indebida. El art铆culo 13 establece la obligatoriedad de la implementaci贸n de ajustes de procedimiento que garanticen la participaci贸n de personas con discapacidad en procesos judiciales. En el caso de los ajustes de procedimiento, no entra en juego la carga desproporcionada e indebida, sino que deben implementarse obligatoriamente para no incurrir de acuerdo a la norma vigente, en un indebido proceso鈥.

Esa madre requiere de apoyos, libremente elegidos por ella, que realicen las tareas necesarias para apoyarla en su rol materno y si es v铆ctima de violencia, es urgente resguardarla a ella y a su hijo. Es preciso, que los dispositivos de atenci贸n a v铆ctimas de violencia incorporen mecanismos de acceso a la informaci贸n y a contenci贸n adecuados.

A ese fin deben destinarse los recursos, no a abonar un hotel en el que el ni帽o se encuentra sin su madre, sin la contenci贸n que requiere. Dos meses separados, sin que ella pueda abrazarlo, sin que puedan conversar, sin que lo arrope en las noches. 驴Acaso funcionarios y funcionarias intervinientes pensaron c贸mo vivir铆an 2 meses sin sus hijas o hijos? Realmente creen que ese hijo no sufre sin su madre ni esa madre sin su hijo? 驴Ella es menos madre por ser una mujer sorda?

Esperemos no tener que dar cuenta nuevamente de una historia de discriminaci贸n hacia una mujer con discapacidad, que la justicia no llegue tarde tambi茅n en este caso porque detr谩s de los casos hay personas que sufren ante decisiones arbitrarias que dejan huellas indelebles en las vidas de ni帽os, ni帽as y personas adultas que lo 煤nico que quieren es decidir sobre sus vidas, ser mam谩s y con fortalezas y limitaciones, acompa帽ar a sus hijos en el camino de crecer.

Ver贸nica Carolina Gonz谩lez Bonet es Periodista especializada en discapacidad, g茅nero y derechos humanos. Integrante de REDI.

Fuente: https://diariofemenino.com.ar/df/cuando-el-mandato-es-no-ser-madres/