De parte de El Topo August 30, 2021 75 puntos de vista

Un gato blanco en la oficina. C谩psulas de caf茅 infinitas. Una tostadora, un microondas limpio, un poto precioso cuyas ramas cuelgan desde la repisa m谩s alta hasta el suelo. Con un poco de suerte, una mesa de ping-pong al fondo y unos cuantos cheques-restaurante para comer en la cadena de Ginos. Tal vez podr铆an pensar que no, pero lo cierto es que el salario emocional mola. 驴Qui茅n no quiere comer un poco de fruta fresca mientras le da unos Whiskas a Copito de Nieve tumbadx en una chaise longue? De hecho, ojal谩 el salario emocional fuera lo 煤nico que importara, lo que nos faltara por rellenar. Con todas nuestras necesidades materiales cubiertas (techo, comida, energ铆a, ocio鈥) el trabajo podr铆a convertirse en algo menos ag贸nico y estresante. Es m谩s, en la idea de abolici贸n del trabajo asalariado, encontrar铆a el salario emocional su mayor apogeo: si trabaj谩ramos en igualdad para construir nuestra comunidad sin que nadie se aproveche de nuestro esfuerzo ni nos explote, todo lo dem谩s ser铆a lo que los neoliberales tienen a bien llamar 芦salario emocional禄. No habr铆a mayor placer que doblar el lomo en favor de nuestro barrio y nuestros intereses, y no por las cuentas de una gran multinacional. El salario emocional no es m谩s que una palabra extra帽a para hablar, a veces de derechos, a veces de recortes salariales reales.

En redes sociales es habitual ver ofertas que resultan ofensivas a la inteligencia. Basta darse un garbeo por Infojobs para encontrar aut茅nticas barbaridades. Las empresas nos ofrecen buen ambiente de trabajo (gracias por no meterme en una oficina en la Franja de Gaza), d铆as libres (lo cual es un derecho) y conciliaci贸n familiar (otro derecho). 驴El sueldo? Una falsa media jornada con la que logran pagar menos del salario m铆nimo. Al final, el mensaje que nos lanzan las empresas es el siguiente: voy a respetarte como persona y voy a aceptar algunos de tus derechos laborales m谩s b谩sicos, pero el sueldo ser谩 una aut茅ntica basura porque tengo a 5 millones de parados esperando en la puerta. Con el salario emocional no se puede hacer la compra. En realidad, ponerle el nombre de salario como si fuera un complemento es la 煤ltima trampa de un neoliberalismo al que no se le puede negar su dosis de creatividad. Igual que llamaron nesting a quedarse en casa sin salir por no tener un maldito duro o job sharing a tener dos trabajadorxs para un puesto y al precio de uno, por supuesto. La pobreza est谩 en auge y los medios de comunicaci贸n de masas intentan convencernos de que es una moda. Aunque yo me pregunto, 驴los ricos por qu茅 no hacen un poquito de nesting en lugar de pasarse todo el verano en Canc煤n?

Las empresas nos quieren pagar en salario emocional lo que no nos pagan en salario real, aquel que se suma a la cuenta corriente. Y no es que despreciemos las buenas condiciones laborales o el ambiente de trabajo, es que, sencillamente, Endesa no permite otra forma de pago que no sean los euros y si no pago la luz ya me dir谩n ustedes c贸mo vivo. Con cada a帽o que pasa, lxs trabajadorxs pierden m谩s y m谩s poder adquisitivo, esto es, viven peor y m谩s empobrecidos. El precio de las cosas no deja de subir mientras que los salarios se estancan o descienden directamente, seg煤n el sector. Ahora a cualquier persona le cuesta m谩s del doble de su tiempo de trabajo el comprar una vivienda que hace 30 a帽os. Si antes eran 3 los a帽os de sueldo que hac铆an falta, ahora son m谩s de 7. El alquiler, a la vez, no ha dejado de subir en este tiempo, por lo que el acceso a la vivienda se lleva gran parte de nuestros recursos. Trabajar para vivir, simple y llanamente; cosa que el capitalismo intenta compensar con unos zumos en la oficina y un fin de semana de escapada para jugar al paintball.

Cualquier cosa que una empresa nos regale es una trampa. Mucha gente se pregunta a veces 芦驴por qu茅 ese dinero que se gastan en una cena para lxs empleadxs o en una excursi贸n juntxs no nos lo dan en dinero para nuestro salario?禄 La respuesta es muy sencilla: saldr铆a mucho m谩s caro. En primer lugar, porque al salario de toda la plantilla hay que sumarle las cotizaciones que paga la empresa a Hacienda. En segundo lugar, porque subir un salario implica reconocer un mayor valor de la persona que trabaja, a la que habitualmente se la intenta convencer de que su aporte en mano de obra no genera tanto dinero para no tener que asumir una subida de su sueldo. Adem谩s, es mucho m谩s sencillo quitar la cafetera de la oficina o no renovar la mesa de billar que aplicar una rebaja salarial a la gente en caso de recortes. Cuesti贸n de mercadotecnia.

Lo cierto es que el salario emocional se ha convertido en una trampa para apretar en la precariedad laboral. Ojal谩, como recalcaba al principio, esto fuera lo 煤nico preocupante a la hora de buscar empleo. Eso implicar铆a una calidad de vida que ahora no tenemos. La mayor铆a de gente no quiere detallitos monos en la oficina ni jugar al billar en un descanso. Con que se respetaran sus derechos b谩sicos y un salario digno bastar铆a. Si no nos amenazaran con echarnos al coger una baja, si no preguntaran a las mujeres si quieren tener hijxs en las entrevistas, si no nos obligaran a echar horas extras sin remunerar, etc., podr铆amos empezar a hablar del salario emocional. Mientras, es una excusa barata para seguir explot谩ndonos y distray茅ndonos de lo fundamental: nos pagan poco, nos pagan mal, nos explotan mucho y esto no va a cambiar si las personas que trabajamos no les obligamos a que cambien. Y es que no hay salario emocional m谩s enriquecedor que el que se consigue al montar una secci贸n sindical y luchar por nuestros derechos.