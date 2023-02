–

A ra├şz de la noticia de este lunes sobre la infiltraci├│n de un polic├şa en los movimientos sociales de Barcelona durante tres a├▒os, las redes feministas aut├│nomas han elaborado un comunicado de apoyo a las afectadas por la violencia sexual de este polic├şa a cinco activistas.

Cuando el violador es el Estado

Somos mujeres, lesbianas y trans que llevamos desde los a├▒os 80 y 90 implicadas en el movimiento de okupaci├│n, antiautoritario y aut├│nomo de Euskal Herria, Pa├»sos Catalans, y Madrid. Queremos mandar un abrazo c├ílido a las compa├▒eras afectadas en Barcelona por la violencia espec├şfica que el Estado y sus polic├şas infiltrados han ejercido contra ellas en tanto que mujeres y activistas. Todo nuestro apoyo a cada una de las estrategias de resiliencia, denuncia y respuesta que ellas decidan dar ante lo ocurrido. Cuenten con muchas.

Porque ah├ş donde est├íis vosotras ahora, hemos podido estar todas, quiz├ís incluso sin saberlo. Porque vuestro dolor y vuestra rabia son nuestros tambi├ęn. Porque a muchas de nosotras tambi├ęn nos han seguido, investigado, estudiado nuestros v├şnculos y redes sexoafectivas, conceptualizado como anexos de los compa├▒eros de luchas y/o vidas, amenazado velada o directamente con la violencia sexualÔÇŽy muchas tambi├ęn hemos sobrevivido a las violencias sexuales de la polic├şa y de otros cuerpos represivos que han buscado romper las luchas a trav├ęs de nuestros cuerpos. Y no han ganado, porque seguimos vivas, juntas, unidas e indignadasÔÇŽporque sentimos en nuestra piel que si tocan a una nos tocan a todas.

Todo nuestro apoyo tambi├ęn a la querella interpuesta por 5 de las compa├▒eras afectadas, bajo la direcci├│n jur├şdica de abogadas feministas.

El Estado debe rendir cuentas, y el precedente abierto en Inglaterra por un caso similar, nos da aliento a todas. Gracias tambi├ęn a las compa├▒eras que sostuvieron esa causa referente durante tantos a├▒os, por su contribuci├│n inequ├şvoca a que esta forma espec├şfica de violencia de g├ęnero con finalidades represivas pueda ser nombrada y reconocida.

Cuando el violador es el Estado, no olvidemos nunca que su finalidad ├║ltima es rompernos como comunidades. La violencia sexual en contextos represivos tiene como finalidad socavar la integridad de nuestros v├şnculos. Porque ├ęstos son imprescindibles para que las comunidades en lucha puedan plantar cara al tardocapitalismo patriarcal, colonial y extractivista.

Sabemos que son momentos dif├şciles para el barrio de Sant Andreu del Palomar, para la Cin├ętika y otros proyectos. Adem├ís de las relaciones sexoafectivas, que tambi├ęn construyen y sostienen los grupos humanos, incluso antes de que estas se den, la amistad entre compa├▒erxs, la complicidad de compartir luchas y proyectos comunitarios son la base emocional y una de las fortalezas de la autoorganizaci├│n popular.

Toda esta capacidad de vincularnos, hoy da├▒ada, merece de nuestros cuidados y de poner lo mejor de cada unx al servicio de los aprendizajes colectivos.

Contraatacar con m├ís vida y con m├ís y mejores v├şnculos, para fuertes y juntxs seguir plantando cara y construyendo alternativas.

Seguir revisando, cuestionando, transformando, sanando nuestras formas de relaci├│n, nuestro deseo y nuestros v├şnculos para no hacerle el juego al heteropatriarcado, uniformado o disfrazado de transformador.

Fuera el estado, el patriarcado, el racismo y el capitalismo colonial de nuestras vidas, nuestras camas, nuestras luchas.

No estáis solas, compañerxs!!! Fuerza y amor, arriba lxs que luchan!!!

El Estado Represor es un Macho Violador