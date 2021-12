–

De parte de Arrezafe December 24, 2021 42 puntos de vista

Gamal Abdel Nasser

LA

HAINE.org – 24/12/2021

Ante el ataque combinado

de Inglaterra y Francia en 1956, el líder antiimperialista egipcio

se mantuvo firme. No perdió la fe en su pueblo ni en la justicia de

su causa

Las circunstancias eran

muy difíciles y la situación no podía ser más grave. El 31 de

octubre de 1956 Gamal Abdel Nasser se dirigió a la mezquita de

Al-Azhar en El Cairo, la base histórica del Islam en Egipto, subió

a su púlpito y se dirigió a su pueblo apasionadamente desde su

corazón y dijo “¡Lucharemos hasta la última gota de sangre!

Nunca nos rendiremos”.



Así respondió el joven

líder, de 38 años, a la evolución de la crisis que escaló hasta

el punto de la brutal invasión militar a la que se enfrentaba

Egipto. Ochenta mil era el número de tropas británicas y francesas

que atacaban Egipto, además del ejército de Israel. Todo ello fue

resultado de la decisión de Nasser de nacionalizar el Canal de Suez

unos meses antes.

Los invasores han

llegado

En el momento en que

Nasser pronunciaba su discurso en Al-Azhar, la enorme flota de la

Marina Real Británica, compuesta por portaaviones, acorazados,

destructores y lanchas rápidas, junto con la Marina francesa aliada,

ya estaban en las costas del norte de Egipto atacando y teniendo como

objetivo las ciudades de Port Said y Port Fouad y sus alrededores.

Las fuerzas de agresión prepararon el camino para su ataque a la

zona del Canal de Suez con ataques aéreos concentrados en El Cairo y

Alejandría que tenían como objetivo muchos lugares, incluida la

estación de radio egipcia.

La situación era

aterradora. Se trataba nada menos que de un ataque integral a Egipto,

cuyo ejército aún no se ha recuperado de los efectos de la derrota

en la Guerra de Palestina de 1948. Por otra parte, “Gran

Bretaña”, el principal atacante, había salido victoriosa hace

unos años de la Segunda Guerra Mundial.

Ante el peligro y la

gravedad de la situación, Gamal Abdel Nasser no se derrumbó y se

mantuvo firme. No perdió la fe en su pueblo ni en la justicia de su

causa. Decidió que la mejor respuesta al desafío era volver a su

pueblo, por el que lideró la revolución en 1952. Nasser se dirigió

a los egipcios instándoles a ser fuertes, a estar unidos sin

desesperarse, y asegurándoles la inevitabilidad de la victoria sobre

las fuerzas de la agresión.

Ante la disparidad del

poder militar, Nasser llamó a su pueblo a la resistencia paramilitar

y a la guerra de guerrillas para hacer frente a las fuerzas enemigas

británico-francesas que comenzaron a desembarcar en Port Said. El

presidente decidió abrir los almacenes del ejército egipcio para

que el pueblo obtuviera armas que le permitieran enfrentarse a los

invasores, y comenzó a organizar la actividad de las brigadas de

resistencia.

La creencia de Nasser en

su pueblo y su recurso a él no eran sorprendentes. Todas las

acciones que había llevado a cabo desde el éxito de la Revolución

de Julio (1952) estaban dirigidas a su búsqueda del progreso de

Egipto y a promover su lugar adecuado en el mundo, lejos del

colonialismo y la subordinación. Eso incluye su decisión, en junio

de 1956, de nacionalizar el Canal de Suez y transferir su propiedad y

gestión al pueblo egipcio, después de que hubiera sido propiedad de

Gran Bretaña durante 70 años, desde que Ismail, el gobernante

egipcio de la dinastía de Mohammad Ali, lo “vendiera” a

los británicos a bajo precio cuando pasó por algunas dificultades

financieras y necesitó dinero en efectivo.

La decisión de

Nasser: Un riesgo que vale la pena correr

Gamal Abdel Nasser sabía

que corría un gran riesgo porque estaba privando a Gran Bretaña de

controlar la ruta marítima hacia sus colonias e intereses en el

este, y en este caso, los británicos no dejarían pasar la decisión

de Nasser. Nasser actuó de forma inteligente y reflexiva al

nacionalizar el canal, declarando la disposición de Egipto a pagar

por la participación británica en la Compañía del Canal de Suez,

utilizando al mismo tiempo el derecho soberano de Egipto a

nacionalizar un canal de agua que forma parte de su territorio,

privando así a Gran Bretaña de la justificación legal para lanzar

una agresión o incluso rechazar la decisión.



De hecho, la

nacionalización del Canal de Suez fue la última flecha de Gamal

Abdel Nasser en su enfrentamiento con Gran Bretaña y las potencias

occidentales. Desde el primer día del éxito de la Revolución de

Julio (1952) y el derrocamiento del rey Faruk, la posición británica

fue hostil hacia el régimen de los Oficiales Libres de Nasser y las

medidas de renacimiento antiimperialista y progresista que tomaron en

Egipto, su determinación de lograr la independencia y deshacerse de

la hegemonía británica, y su insistencia en la retirada de todas

las fuerzas británicas de Egipto (que finalmente se produjo en

1956).

Cuando Gran Bretaña,

junto con la potencia emergente, EEUU, fracasó en su intento de

“contener” el movimiento de los Oficiales Libres liderado

por Nasser, y de llevar a Egipto de vuelta a su campo, mostraron su

verdadera cara colonial y empezaron a trabajar para frustrar todos

los ambiciosos proyectos de desarrollo de Nasser; los más

importantes fueron dos: la modernización y el armamento del ejército

egipcio, y la construcción de la “Alta Presa de Asuán” en

el sur de Egipto para generar electricidad para el país y controlar

las inundaciones del Nilo.

A pesar de las largas

negociaciones y peticiones, Gran Bretaña y EEUU no aceptaron

suministrar a Egipto armas modernas que le permitieran defender sus

fronteras contra los ataques y amenazas israelíes. Querían que

Egipto siguiera siendo débil con armas anticuadas y obsoletas, pero

Nasser consiguió un importante avance y un gran logro cuando logró,

por primera vez en la región árabe, obtener armas rusas a través

de Checoslovaquia. Gran Bretaña y EEUU se dieron cuenta de la

gravedad de lo sucedido y de que el adversario comunista soviético

había ganado terreno en su zona de influencia. Consideraron a Nasser

como un enemigo que debía ser castigado y abatido.

En cuanto al proyecto

vital para Egipto, la Alta Presa de Asuán, en el que se basaban

todos los planes de desarrollo de Nasser (se convirtió en una

cuestión de vida o muerte para él), llegó a un punto muerto cuando

el Secretario de Estado de EEUU, John Foster Dulles, informó al

embajador egipcio en EEUU de la decisión final de Washington: No

financiaremos la Alta Presa y no os apoyaremos para construirla

porque el proyecto es “más grande que las capacidades de

Egipto”. Todos los esfuerzos realizados por Egipto para obtener

financiación de los países occidentales para construir la presa se

esfumaron de repente. Y lo que es peor, EEUU y Gran Bretaña

utilizaron su influencia en el Banco Mundial para obstruir la

solicitud de financiación de Egipto.

Así es como Gran Bretaña

y EEUU trataron a Egipto con mucha arrogancia. No aceptaron vender

armas avanzadas a Egipto, y no querían que Egipto las obtuviera de

ninguna otra fuente No aceptaron financiar la Alta Presa, y no

permitieron que el Banco Mundial lo hiciera. En conclusión, Egipto,

a los ojos de Gran Bretaña, Francia y EEUU, debe seguir siendo un

país débil, dependiente y atrasado para estar satisfecho. Por

supuesto, esta situación no puede ser aceptada por un joven y devoto

líder nacional como Gamal Abdel Nasser, que decidió responder de

una manera que les duele: la nacionalización del Canal de Suez.

El elemento israelí



Y aquí apareció Israel.

Decidió mostrar su utilidad como base avanzada para el Imperio

Británico (Gran Bretaña la estableció originalmente con este

propósito). Aunque el problema del Canal de Suez no tiene nada que

ver, Israel transmitió rápidamente a Londres y a París su plena

disposición a participar en cualquier agresión anglo-francesa

contra Egipto.

Se celebró una reunión

secreta en París (Francia estaba muy interesada en derribar a Nasser

por su apoyo a la revolución argelina) en la que participaron el

primer ministro británico Anthony Eden, el presidente francés Guy

Mollet y el primer ministro de Israel Ben Gurion, durante la cual se

acordó el escenario de guerra contra Egipto; Israel lanzará una

invasión contra Egipto a través del Sinaí con el pretexto de

detener los ataques de la guerrilla palestina en Gaza apoyada por

Egipto.

Al día siguiente, Gran

Bretaña y Francia dieron un ultimátum a los bandos egipcio e

israelí para que detuvieran los combates con el fin de proteger el

Canal de Suez y la navegación internacional. Entonces, si los

combates no se detienen, comenzará la intervención militar

británico-francesa y la reocupación de toda la zona del Canal de

Suez estará justificada y será “legal”. La evaluación de

las tres partes era que esta acción militar conduciría a la

humillación de Nasser y a su caída en manos hostiles dentro de

Egipto, y quizás al retorno de la antigua monarquía.

El plan se ejecutó

realmente según el acuerdo secreto. Israel atacó Egipto el 29 de

octubre. Al día siguiente, se emitió un ultimátum conjunto

británico-francés a los dos bandos exigiendo el cese del fuego y

permitiendo a las fuerzas británico-francesas controlar el canal

desde Port Said en el norte hasta Suez en el sur. Como era de

esperar, Nasser rechazó el ultimátum y la petición. El 31 de

octubre atacaron, y la agresión tripartita

israelí-británica-francesa contra Egipto estaba en todo su

esplendor.

De vuelta al “discurso

de la resistencia” de Nasser en la mezquita de Al-Azhar, los

egipcios respondieron a la llamada de su líder y declararon su

rechazo al retorno del colonialismo. En Port Said comenzó una

epopeya nacional para resistir a las fuerzas de ocupación que se

enfrentaron a guerras callejeras implacables y a guerrillas de casa

en casa.

Los intereses

contrapuestos de las superpotencias mundiales

A pesar de la intensidad

de los bombardeos y de la magnitud de la destrucción causada por las

fuerzas de agresión en Port Said, la alianza tripartita se enfrentó

a grandes dificultades para controlar la ciudad, en la que los

combates continuaron durante varios días, y que obstaculizaron la

marcha de las fuerzas invasoras hacia el sur para llegar a la ciudad

de Suez (como estaba previsto), por lo que sólo pudieron avanzar una

distancia de sólo 17 kilómetros al sur de Port Said. Durante esos

días, se produjeron movimientos políticos a gran escala en el

mundo, de los cuales los más importantes fueron dos:

El primero fue el (raro)

desacuerdo entre EEUU y Gran Bretaña. A EEUU, que ya había

ascendido al liderazgo del mundo occidental como heredero de Gran

Bretaña, no le gustaba el unilateralismo de Gran Bretaña en el

tratamiento del problema de Suez y su enfoque inclinado a la guerra,

que podía conducir a la “pérdida de Egipto” y empujar

indirectamente a Nasser a echarse completamente en brazos de los

soviéticos. El presidente estadounidense Eisenhower adoptó una

postura dura y pidió a Gran Bretaña que detuviera su ofensiva y

ordenó a Israel que se retirara del Sinaí.

La segunda fue la entrada

de la Unión Soviética en la crisis (a pedido de Nasser) y su fuerte

apoyo a Egipto, que llegó a la amenaza del líder soviético

Jruschov de utilizar armas nucleares contra los países occidentales.

El resultado de todo esto

fue una resolución de las Naciones Unidas para detener la guerra y

ordenar la retirada de las fuerzas atacantes. De hecho, a finales del

22 de diciembre, las últimas fuerzas invasoras anglo-francesas se

retiraron de Port Said. En cuanto a las fuerzas israelíes,

permanecieron otros tres meses sin combatir antes de retirarse

también del Sinaí y de Gaza.

Gran Bretaña

humillada



Lo que ocurrió fue un

terremoto político en todo el sentido de la palabra, del que Egipto

salió victorioso. Consiguió consolidar la decisión de nacionalizar

el canal, que se convirtió en una importante fuente de ingresos para

ayudar a Egipto en sus proyectos de renacimiento. La retirada de la

enorme estatua de De Lesseps [noble e ingeniero francés que financió

el canal] en la entrada del Canal de Suez fue un golpe simbólico

para las antiguas potencias coloniales.

Las fuerzas de los

invasores se retiraron al no conseguir ningún objetivo. Gamal Abdel

Nasser apareció como un líder nacional en ascenso y se convirtió

en un símbolo del movimiento de liberación árabe e internacional

del colonialismo occidental. La mayor decepción fue para el primer

ministro británico Anthony Eden, que se vio obligado a dimitir tras

el fracaso y la humillación sufrida por Gran Bretaña (¡que ya no

era grande!) a manos de Nasser.

El viejo león se dio

cuenta de que había envejecido y no podía hacer nada de valor real,

así que se contentó con rugir y balbucear sin consecuencias. Los

medios de comunicación británicos y los principales periódicos

occidentales lanzaron una terrible campaña de desprestigio contra el

“Coronel Nasser”, al que llegaron a compararlo con Hitler.

Y eso fue lo máximo que pudieron hacer después de 1956.



Al Mayadeen

â˜





Ernesto “Che” Guevara & Abdel Nasser