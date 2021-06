–

De parte de El Topo June 6, 2021 256 puntos de vista

Antes de que los focos colocaran a los pueblos en primera plana medi谩tica con la pandemia, gracias (o por desgracia) a la que vimos c贸mo las ciudades eran espacios muchas veces inhabitables, en un peque帽o pueblo del interior de la provincia de M谩laga, Cuevas del Becerro, surgi贸 una iniciativa que quer铆a crear un espacio en el que discutir, compartir y construir qu茅 ha sido, es y deber铆a o podr铆a ser la vida en los pueblos; si hab铆a algo que uniera a personas de diferentes localidades, si exist铆a algo que pudiera denominarse 芦identidad rural禄 y si quer铆amos trabajar en com煤n para darle la vuelta a tanto estereotipo negativo e infravaloraci贸n de una cultura rural (una y muchas diferentes) que durante tantos a帽os han sido una losa para el futuro del medio rural.

Con el 茅xodo rural a las ciudades, que podr铆amos decir que contin煤a, no solo se perdi贸 poblaci贸n, sino tambi茅n cultura, y no porque no la llevaran consigo, sino porque, al llegar a estos espacios de asfalto y hormig贸n, todo lo que sonara a campo o a pueblos era visto como algo del pasado, como inferior a la modernidad urbana y cosmopolita. Hasta aquellas y aquellos que se quedaron se contagiaron de esta premisa que infravaloraba sus espacios, sus hablas, sus costumbres鈥 En definitiva, se produjo todo un saqueo a mano de un sistema urbanoc茅ntrico, extensible a la sociedad, que necesitaba mucha mano de obra barata y desarraigada. Al mismo tiempo, el sistema agroalimentario global fue creciendo cada vez m谩s y adem谩s, en aquellas zonas rurales en las que a煤n hab铆a diversidad, aparecieron los monocultivos; donde hab铆a huertas familiares se empezaban a ver los frutos de las subvenciones. Y as铆, poco a poco, los pueblos iban y van perdiendo poblaci贸n y sustancia en esta herida abierta que no cura en la dualidad rural-urbano.

Por eso hab铆a que empezar desde el principio a cuestionarnos todo: 驴qu茅 es ser de pueblo? Esta fue la pregunta que rond贸 sobre las cabezas de aquellos y aquellas que se dieron cita en el primer Foro de Pueblos en Movimiento en Cuevas del Becerro all谩 por el 2018. All铆 se pusieron sobre la mesa muchos de los temas que, terminamos concluyendo, nos un铆an, afirmando la existencia de una identidad rural que nos mueve, y, con ella como bandera, quer铆amos seguir junt谩ndonos, aprendiendo y mirando hacia el futuro con una perspectiva de pueblo. Una iniciativa que surge fruto de la necesidad de cohesi贸n para hacer frente a una contemporaneidad en la que lo peque帽o cada vez se invisibiliza m谩s, y a la que hay que hacer frente uniendo puntos en com煤n: en este caso ese sentir y ser de pueblo. Porque, como dec铆a Galeano, 芦mucha gente peque帽a, en sitios peque帽os, haciendo cosas peque帽as, puede cambiar el mundo禄.

As铆, en aquel primer Foro, pregunt谩ndonos sobre identidad rural, nos encontramos con m谩s de 150 personas en las que nos reconoc铆amos mutuamente, con las que quer铆amos compartir tambi茅n la visi贸n que cada una ten铆a sobre qu茅 era vivir en un pueblo, qu茅 te aportaba y cu谩l era tu posici贸n en 茅l. Crear un espacio en el que repensar el mundo rural que los propios habitantes custodiemos, y as铆 construir en conjunto otro futuro posible para estos territorios.

Pueblos en Movimiento se presenta, en un principio, como un espacio de encuentro, con la organizaci贸n de varios foros, el primero de ellos en 2018, como hemos comentado anteriormente, y el siguiente en 2019 en Benalaur铆a, una localidad del malague帽o valle del Genal. Y, desde este punto de partida, el proyecto se ha ido organizando con diferentes grupos de trabajo con los que se han ido llevando a cabo acciones tanto de divulgaci贸n del propio proyecto 鈥攃omo fueron los Encuentros Ambulantes, peque帽os espacios de discusi贸n marinados con eventos culturales鈥, como el apoyo a otras iniciativas que coincid铆an con la filosof铆a del proyecto. Este fue el caso de la Ruta Rom谩ntica guiada por Isidro G. Cig眉enza, que se hizo junto a la Plataforma Tren P煤blico y Digno para la Serran铆a y con la participaci贸n de la Asociaci贸n por los Caminos P煤blicos de la Serran铆a de Ronda, que reivindicaba la mejora de estos servicios p煤blicos en el territorio de la serran铆a tras el desmantelamiento previo del servicio en muchas estaciones peque帽as.

Poco a poco y con buena letra hemos ido trabajando en esta direcci贸n, no sin dificultades por lo que implica construir una organizaci贸n de estas caracter铆sticas desde cero, sobre todo en cuanto a la complejidad espacial, ya que participan personas afincadas en la mayor铆a de provincias de la comunidad andaluza: desde un nutrido grupo de la Alpujarra almeriense de Alm贸cita, hasta muchos pueblos del interior de la provincia de C谩diz, M谩laga y Sevilla, principalmente.

Si en primer lugar se planteaba la necesidad de poner voz a las personas que viven, casi como un acto de resistencia, en el medio rural, desde el II Foro en 2019 se decidi贸 que esta perspectiva era lo suficientemente compartida como para empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a actuar desde los pueblos. En esta direcci贸n seguimos remando, a pesar de la pandemia, reconvirti茅ndonos al virtual e incluso trasladando el espacio de discusi贸n y debate insigne del proyecto a un III Foro muy amplio y enriquecedor con jornadas virtuales que se est谩n desarrollando desde el pasado mes de febrero y que terminar谩n el pr贸ximo verano, en las que se est谩n tratando tem谩ticas como educaci贸n, agroecolog铆a, cuidados, vivienda, entorno natural, etc. Muchas de las que ya han pasado las pod茅is ver en el canal de Youtube de Pueblos en Movimiento. Sobre las que est谩n por venir y otras comunicaciones, os animamos a acercaros a trav茅s de nuestro canal de difusi贸n principal que es Facebook.

El futuro ser谩 芦en peque帽o禄 y por eso los pueblos tienen tanto que decir. Ahora que salen a la palestra conceptos como la 芦despoblaci贸n禄, 芦la Espa帽a vac铆a禄 o 芦vaciada禄, nos damos cuenta de todo lo que qued贸 atr谩s en ese camino hacia la supuesta modernidad, m谩s aun ahora en un momento en el que est谩n en riesgo de extinguirse tantos saberes que han promovido el entorno natural y humano de los territorios rurales. Seguiremos tejiendo redes y trabajando para que nuestra voz pueda ser escuchada y los territorios rurales no se conviertan en una zona de ocio vacacional ni en caldo de cultivo para nichos de negocio que aprovechan la situaci贸n de fragilidad de muchos pueblos para instalarse. Y, lo que es m谩s importante, estamos orgullosas de ser de pueblo y esta es nuestra 煤nica bandera.