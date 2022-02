–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 14, 2022 2 puntos de vista

Agust铆n Velloso



Tortuga

El pasado uno de febrero de 2022 Amnist铆a Internacional (AI) public贸 el informe titulado 鈥淓l Apartheid israel铆 contra la poblaci贸n palestina: Cruel sistema de dominaci贸n y crimen de lesa humanidad鈥. (1)

En su presentaci贸n se lee que AI 鈥渄ocumenta c贸mo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ileg铆timos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulaci贸n y la negaci贸n de la nacionalidad y la ciudadan铆a a la poblaci贸n palestina son elementos de un sistema que, seg煤n el derecho internacional, equivale a Apartheid, crimen de lesa humanidad seg煤n las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convenci贸n contra el Apartheid.

AI pide a la CPI que considere el crimen de Apartheid en su investigaci贸n en curso en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) por Israel y pide a todos los Estados que ejerzan la jurisdicci贸n universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de cr铆menes de Apartheid.鈥 (2)

Es una l谩stima que AI haya tardado tanto tiempo en presentar esta petici贸n, aunque en varias ocasiones anim贸 a las v铆ctimas a dirigirse a la CPI y en 2014 critic贸 las reservas del fiscal de la Corte para investigar la guerra contra Gaza en 2008-2009.



La CPI empez贸 a funcionar en 2003, hace 20 a帽os, en los que Israel ha lanzado varias guerras de agresi贸n contra los TPO sin que tampoco la cacareada y siniestra 鈥渃omunidad internacional鈥 haya movido un dedo por los millares de v铆ctimas resultantes, la gran mayor铆a civiles, entre 茅stos muchos miles de ni帽os, incluidos beb茅s en sus camas, centros de ense帽anza, hospitales y tambi茅n fetos en el seno materno. (3)

El 15 de septiembre de 2002 publiqu茅 el art铆culo 鈥淟os hombres-bomba palestinos, los derechos humanos y Amnist铆a Internacional鈥 en el diario Al Arab Al Yawm (en 谩rabe) en el que escrib铆 que AI elud铆a el problema fundamental:



AI, que se refiere con su detenimiento habitual a las leyes internacionales que son relevantes en el conflicto palestino y que acude al Estatuto de Roma de la CPI para afirmar que 芦el asesinato de civiles israel铆es por parte de grupos armados palestinos es un crimen contra la humanidad禄, no dice ni una palabra de por qu茅 todos esos principios y leyes, todas las instituciones mundiales, la comunidad internacional en pleno y cada pa铆s por separado, el gobierno de Israel y la propia AI, no han evitado m谩s de 35 a帽os de ocupaci贸n ilegal israel铆 de tierra palestina, millones de refugiados, miles de muertos, miles de heridos y mutilados de por vida, cientos de miles de personas cuyos derechos humanos son violados diariamente, bombardeos de aviones y helic贸pteros militares sobre poblaciones enteras, ausencia de comisiones de investigaci贸n sobre el terrorismo de Estado israel铆, ausencia de sanciones ni medidas de fuerza para evitar el abuso del poderoso sobre el d茅bil y, para no hacer exhaustiva una lista verdaderamente interminable, falta total de esperanza sobre el fin de esta situaci贸n.



El hecho de que AI condene tambi茅n la violaci贸n de derechos humanos por parte de Israel, el hecho de que AI defienda que los principios humanitarios no admiten excepciones, incluso el hecho de que AI pida 芦a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad para asegurar que todas las partes implicadas en el conflicto respeten los principios del derecho humanitario y los derechos humanos禄, no ha servido a los palestinos para proteger a sus hijos ante los ataques del Ej茅rcito de Israel.



Entonces 驴por qu茅 AI piensa que los palestinos han de cuidarse de los principios defendidos por AI?



No se puede centrar el debate en si los palestinos deber铆an atacar exclusivamente objetivos militares israel铆es para as铆 mantener su lucha de liberaci贸n nacional dentro de lo permitido por la ley internacional. Este debate tendr铆a sentido si todas las partes respetaran 茅sta igualmente. No es as铆 y por tanto los 鈥檋ombres-bomba鈥 no luchan principalmente por una causa pol铆tica, como argumenta Amnist铆a Internacional, matan por su propia vida, matan por venganza, matan por desesperaci贸n, matan porque, contra lo que sostiene AI, no existen unos principios universales realmente. (4)

No hay que darle muchas vueltas, nadie hizo nada o muy poco: un lamento aqu铆, una llamada a la contenci贸n all铆, all谩 una nueva ronda de conversaciones entre los m谩ximos gobernantes de m铆nimos esfuerzos a la hora de hacer cumplir la ley internacional sobre los cr铆menes de lesa humanidad.

Esto dura desde las dos guerras mayores, 1948 y 1967, sigue en 1987 con la primera Intifada, luego la segunda en 2000, los ataques contra civiles de 2006, la guerra de febrero de 2008, la de diciembre de 2008, que sigui贸 en enero de 2009, el asalto a la Flotilla por Gaza de 2010, las guerras de 2012, la de 2014鈥

Es decir, hay una constante, interminable, c铆nica y criminal 鈥榩ol铆tica de apaciguamiento鈥 con Israel, a costa de los palestinos, camuflada bajo las falsas excusas del Holocausto, del que los palestinos no fueron responsables y de un supuesto derecho de los jud铆os a vivir en Palestina porque Yahv茅 se la concedi贸, ha resultado en aproximadamente 14.000 palestinos asesinados entre la Intifada y 2021. (5)

Sus mitos nacionales y religiosos no hay quien se lo crea, ni ellos mismos. Existen testimonios al respecto desde principios del siglo XX por parte de jud铆os, especialmente entre los m谩s altos y significados jefes militares del Ej茅rcito de Israel. Por ejemplo, el testimonio de Ben Gurion, el primero de los primeros ministros de Israel:

“Si yo fuera un l铆der 脕rabe nunca har铆a la paz con Israel. Es natural: hemos ocupado su tierra.” (6)

El Apartheid israel铆 en cifras (7):

鈥1,9 millones de palestinos israel铆es aut贸ctonos (hasta un 50% de ellos empobrecidos) viven como ciudadanos de tercera clase bajo 65 leyes de estilo nazi y basadas en la raza en un Estado jud铆o proclamado por los sionistas (se les permiti贸 votar en 1966, pero recientemente el parlamento israel铆 les neg贸 expl铆citamente la igualdad de derechos).

Durante 55 a帽os, los palestinos ocupados (actualmente 5,2 millones) han vivido bajo un violento dominio militar extranjero, excluidos de las zonas exclusivas para jud铆os, privados de todos los derechos humanos establecidos en los 30 art铆culos de la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos, excluidos de votar al gobierno que los gobierna, confinados de forma muy abusiva en el campo de concentraci贸n de Gaza, bloqueado y bombardeado, o en los guetos de Cisjordania, y condenados a la mera supervivencia (el PIB per c谩pita de los palestinos ocupados es de 3.400 d贸lares, frente a los 46.400 d贸lares de los israel铆es ocupantes).

De los 8 millones de palestinos exiliados derivados de las sucesivas expulsiones masivas de los palestinos ind铆genas (800.000 en 1948, 400.000 en 1967), todos est谩n excluidos bajo pena de muerte de la tierra que habitaron continuamente sus antepasados hasta los albores de la Revoluci贸n Agraria, y 7 millones viven vidas totalmente empobrecidas y sin derechos civiles b谩sicos en los campos de refugiados de Oriente Medio (alrededor del 10% de los refugiados del mundo).鈥

Al conocer la enormidad del crimen sionista, lo primero que llama la atenci贸n es la cursi e hip贸crita definici贸n empleada por algunos para presentarla al mundo entero: 鈥榣a cuesti贸n de Palestina鈥, que ni siquiera es un eufemismo, es pura propaganda fascista. Incluso el conflicto lo es tambi茅n.

Si una banda de ladrones entra en tu casa disparando a tu familia, deja muertos a tus hijos mayores, tu mujer escapa con el beb茅 y ambos pasan a vivir en un campamento de refugiados de por vida, si los bandoleros ocupan tu casa entera y a ti te dejan encerrado en el trastero con un guardia en la puerta 24 horas al d铆a durante a帽os, s贸lo un criminal de guerra podr铆a definir este crimen contra la humanidad como una cuesti贸n o un conflicto.

Los palestinos saben lo que es una cat谩strofe, que es como se conoce internacionalmente lo ocurrido en su tierra con la palabra 谩rabe 鈥楢l Nakba鈥. La prueba son sus primeros resultados en 1948: 500 aldeas destruidas, 13.000 palestinos muertos y 750.000 palestinos convertidos en refugiados.

De los mitos del Estado de Israel a la historia del R茅gimen de Israel.

Hab铆a una vez un pueblo heterog茅neo que, aunque viv铆a en diversas tierras lejos de Palestina, afirmaba que la tierra palestina era para establecer el Estado de los jud铆os para los jud铆os solamente. Cabildeando y mintiendo aqu铆 y all谩, sobre todo en el Reino Unido, consigui贸 de Isabel Segunda, por la Gracia de Dios, reina del Reino Unido de la Gran Breta帽a e Irlanda del Norte, y de sus otros Reinos y Territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones, defensora de la Fe, que el sionismo se instalara en Palestina.

Es inevitable observar que si la Reina amaba tanto a los sionistas, bien pudo haberlos acomodado en cualquiera de sus 50 territorios: Reino Unido, Canad谩, Australia, Nueva Zelanda, Bahamas, Granada, Pap煤a Nueva Guinea, Islas Salom贸n, Tuvalu, Santa Luc铆a, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Crist贸bal y Nieves o, si se pon铆an pesados aquellos, en sus propiedades personales: 300 apartamentos, mansiones y haciendas.

Entonces urge otra definici贸n m谩s fiel de lo ocurrido en Palestina, por ejemplo: el robo de la tierra palestina a sus habitantes por parte de los sionistas, que no viv铆an en 茅sta y que les fue cedida por una persona que no ten铆a derecho ni permiso para regalar lo que no era suyo.

Pero el sionismo es mucho m谩s ambicioso de lo que dijo ser en su nacimiento, as铆 que de todos modos entr贸 en ella por la fuerza de las armas y se la qued贸 hasta el d铆a de hoy, primero el 75 por ciento de la tierra en 1948 y luego en cien por cien en 1967.

A pesar de varios padrinos generosos, le qued贸 un problema al sionismo: la tierra estaba habitada por palestinos, que no ten铆an por qu茅 cederla a unos extra帽os venidos de muy lejos. Es m谩s, los mismos ladrones lo expresaron po茅ticamente as铆: “la novia es hermosa, pero est谩 casada con otro”. Sea verdad este pasaje de la hagiograf铆a sionista o no, no hay nada de rom谩ntico en asesinar a familias y destruir poblaciones para ocupar una tierra ajena.

Si se deja la poes铆a para los poetas, el sionismo no es m谩s que un movimiento pol铆tico internacional que con argucias diversas, presi贸n constante sobre altos funcionarios en gobiernos de numerosos pa铆ses y otros poderosos actores afines, pero sobre todo por la fuerza de las armas, anima a sus miembros a instalarse en Palestina a costa de sus habitantes originales, los palestinos.

La mafia ser铆a muy parecida, la diferencia es que 茅sta no se hace la v铆ctima al cometer sus cr铆menes. Es decir, que cuando unos sionistas ven un ni帽o palestino, incluso si son unos peque帽os que juegan al f煤tbol en la playa, los pueden asesinar sin m谩s.

Una tragedia de las miles que han tenido lugar en estos 55 a帽os de ocupaci贸n que se cumplen en 2022, vale para hacerse una idea de otro mito sionista m谩s, esta vez sobre el Ej茅rcito de Israel, autoproclamado “el m谩s moral del mundo” y espina dorsal del r茅gimen sionista:

Acto I: “Cuatro ni帽os resultaron muertos (l茅ase asesinados) y otros tres heridos mientras jugaban al f煤tbol en la playa de Gaza por los disparos de un caza israel铆”. (8)

Acto II: “Un a帽o despu茅s de la matanza, el Ej茅rcito de Israel se absolvi贸 a s铆 mismo de cualquier cargo de conducta criminal sobre el bombardeo que mat贸 a cuatro ni帽os palestinos. Israel dijo que no llevar铆a a cabo ninguna acci贸n contra los que participaron en el ataque porque se consider贸 un accidente.” (9)

Los sionistas se creen elegidos de Dios, por lo que no rinden cuentas a nadie. Es peor, sin embargo, que much铆sima gente no lo denuncie o al menos no lo condene. Es m谩s, hay alguna gente que lo celebra, incluso entre cristianos que tambi茅n se dicen creyentes en Dios:

El rabino Ovadia Yosef es muy conocido en Israel y muy apreciado por sus muchos seguidores. Su popularidad se debe a sus piadosos deseos para con los palestinos:

鈥淎bu Mazen (el presidente palestino) y toda esa gente malvada deber铆a perecer鈥.

鈥淒ios deber铆a golpear con una plaga a los palestinos.鈥

鈥淓st谩 prohibido ser misericordiosos con ellos. Hay que dispararles con misiles y aniquilarlos.鈥 (10)

Afortunadamente hay muchas otras plenamente cualificadas, entre ellas de jud铆os -no sionistas, claro est谩- que se encuentran a lo largo de la historia, desde Ajad Ha鈥檃m, que escribi贸 a finales del siglo XIX para criticar al sionismo, hasta Noam Chomsky hoy en d铆a, adem谩s de profesores como Ilan Pappe, amenazado en Israel y exiliado en la Universidad de Exeter, estudiantes como Teddy Katz, periodistas como Gideon Levy, familiares de supervivientes de los campos de concentraci贸n alemanes como el profesor Norman Finkelstein, expulsado por ello de su universidad en Estados Unidos, tambi茅n los miembros pertenecientes a la comunidad religiosa Neturei Karta, que no reconoce al Estado de Israel, se manifiesta en contra de los ataques contra los palestinos y declara que juda铆smo y sionismo son conceptos distintos.

El crimen sionista, que es la guerra genocida contra Palestina, es lo que no quiere ver 鈥榣a comunidad internacional鈥.

Los acuerdos de paz, que es lo que impone 鈥榣a comunidad internacional鈥, entre Israel y los palestinos es el traje que no deja ver el crimen. (11)

(1) www.es.amnesty.org/en-que-estamos/n…

(2) 鈥淧or crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se entiende, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando re煤nan dos requisitos: 鈥渓a comisi贸n como parte de un ataque generalizado o sistem谩tico contra una poblaci贸n civil, y con conocimiento de dicho ataque.

Entre los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la CPI y la definici贸n que da de ellos, est谩 el crimen de Apartheid: actos inhumanos de car谩cter similar a los mencionados en el p谩rrafo 1 cometidos en el contexto de un r茅gimen institucionalizado de opresi贸n y dominaci贸n sistem谩tica de un grupo racial sobre uno o m谩s grupos raciales y con la intenci贸n de mantener ese r茅gimen.鈥



https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/list…

(3) https://www.reuters.com/article/us-… 18-2-2018

https://www.aljazeera.com/news/2019…



4-5-2019

https://www.amnesty.org/en/latest/n…



18-9-2019

https://www.middleeasteye.net/news/…



7-8-2020

https://www.trtworld.com/magazine/a…



22-1-2021

https://www.irishtimes.com/news/pre… 26-2-2022

(4) En 2005 sali贸 titulado como 鈥淟os 鈥榟ombres-bomba鈥 y los derechos humanos en Palestina鈥, en la revista Claves de Raz贸n Pr谩ctica, 154, Julio/Agosto.

(5) https://www.economist.com/graphic-d…

(6) David Ben-Gurion, The Jewish Paradox, Nahum Goldmann, Weidenfel y Nicolson, 1978, p.99. Hay muchos testimonios m谩s en: www.musulmanesandaluces.org/hemerot…

(7) https://dissidentvoice.org/2022/02/… Traducido por el autor de este art铆culo.

(8) www.nbcnews.com/storyline/middle-ea…

(9) www.dailysabah.com/mideast/2018/08/…

(10) www.middleeastmonitor.com/20140220-…

(11) T铆pica forma de presentar una noticia sobre un asesinato cualquiera de palestinos de todas las edades, ofrecida por 鈥渓a cadena de radio m谩s escuchada en Espa帽a鈥:

Cuatro ni帽os mueren en un ataque de Israel contra la playa en la que jugaban



Todos los chicos son miembros de una misma familia



CORRESPONSAL EN JERUSAL脡N / 16/07/2014



https://cadenaser.com/ser/2014/07/1…

Cronolog铆a

Madrid 1991



Oslo 1993-2001



Acuerdos 1996鈥994 Cumbre de Camp David 2000



Clinton, conversaciones de Taba 2001



La iniciativa de paz 谩rabe y la hoja de ruta 2002-2003



Conversaciones Israel鈥揚alestina en 2007-2008



Conversaciones directas de 2010



Conversaciones de 2013鈥14



Plan de paz de Abas de 2014



Plan de Trump de 2019-2020

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

M谩s informaci贸n: Palestina: Textos Antisionistas (1998-2010)

https://www.viruseditorial.net/ca/l…

y el texto libre en PDF:



https://www.rebelion.org/docs/74772.pdf