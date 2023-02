–

Introducci贸n

En el n煤mero de Solidaridad Obrera del 15 de abril de 1937 se public贸 un art铆culo de Josep Tarradellas, por entonces Conseller Primer del Gobierno de la Generalidad de Catalu帽a.

El tema tratado era el de las Industrias de Guerra. El contexto hist贸rico estaba dominado por la crisis de gobierno de la Generalidad, iniciado el 4 de marzo de 1937 con los decretos de formaci贸n de un Cuerpo 煤nico de Seguridad, que amenazaba la existencia de las Patrullas de Control de la Junta de Seguridad, que manten铆an a煤n cierta preponderancia de la CNT en Orden P煤blico. Ese Cuerpo 煤nico de Seguridad se levantaba sobre la unificaci贸n y coordinaci贸n de los cuerpos de la Guardia civil y de Asalto, que despu茅s de la victoria insurreccional obrera de julio de 1936 hab铆an desaparecido de la calle, pero estaban acuartelados y armados en la retaguardia. Era un formidable trampol铆n para la contrarrevoluci贸n, que tanto el PSUC como Companys quer铆an utilizar a fondo, con el objetivo de conseguir un Estado fuerte, capaz de marginar y poner en su sitio a los anarcosindicalistas.

La pol铆tica de potenciaci贸n de las industrias de guerra en Catalu帽a se hab铆a fundamentado en una estrecha colaboraci贸n de Josep Tarradellas con los cenetistas Eugenio Vallejo, Mariano Mart铆n, Manuel Mart铆 y el sindicato de la metalurgia, en un fruct铆fero, aunque insuficiente, esfuerzo de transformaci贸n de la industria tradicional catalana en industria de fabricaci贸n de armamento.

Contexto hist贸rico

A causa del alza desbocada de precios de las subsistencias, grupos de mujeres se manifestaron todo el 14 de abril de 1937, en actitud de protesta, origin谩ndose incidentes en todos los mercados de la ciudad de Barcelona.

El 15 de abril, jueves, Solidaridad Obrera[1] hizo un breve comentario de los disturbios del d铆a anterior (14), compar谩ndolos err贸neamente con las habituales y ya conocidas manifestaciones de mujeres, manipuladas por el PSUC; el diario La Vanguardia[2] hizo un extenso reportaje, muy detallado, de los alborotos que se hab铆an producido, destacando su originalidad respecto a las asiduas manifestaciones de mujeres de anteriores ocasiones, que hab铆an enarbolado consignas del PSUC, se帽alando adem谩s las notables diferencias existentes: espontaneidad, contagio o desplazamiento de mercado a mercado con el objetivo de cerrarlos, y de clausurar las tiendas de venta de comestibles de los alrededores, parada de la circulaci贸n de tranv铆as, quejas dirigidas inicialmente a 鈥渓os camaradas鈥 del Comit茅 Revolucionario de Sants, en la plaza de Espa帽a, y ausencia de las acostumbradas pancartas y de las consignas contra los comit茅s.

Los alborotos produjeron la alteraci贸n del orden p煤blico cuando las manifestantes exigieron, por la fuerza, que se unieran otras mujeres a las protestas. Se produjo el cierre de algunos establecimientos y puntos de venta, sin que se registraran heridos, ni hechos de gravedad.

El reportero de La Vanguardia explicaba que 鈥渓os incidentes empezaron en los mercados de la Torrassa, Sans, Hostafranchs y Hospitalet, corri茅ndose luego, a medida que avanzaba la ma帽ana, por los otros mercados de la ciudad鈥.

Y explicaba que 鈥渁 la siete de la ma帽ana se present贸 en el mercado de Sans un grupo de mujeres protestando de la injustificada alza de los productos alimenticios, especialmente de los huevos, e invitando a los vendedores a que cerraran las puertas en se帽al de protesta. La mayor铆a de ellos han cerrado las puertas de sus puestos, siguiendo luego los dem谩s, siendo desalojado completamente el mercado, sin que ocurriera ning煤n otro incidente鈥.

Cerrado el mercado de Sants se form贸 una manifestaci贸n de mujeres, que cerr贸 todas las tiendas de venta de productos alimenticios en las calles cercanas, 鈥渋rrumpiendo luego en la carretera de Sans, donde siguieron protestando ante los colmados y puestos de verdura鈥.

A la misma hora, en el mercado de Hostafrancs, otros grupos de mujeres hicieron lo mismo que en Sants 鈥渉aciendo cerrar tambi茅n los puestos de venta y las puertas del mercado鈥.

Cerrados ambos mercados, las mujeres manifestantes se situaron en la carretera de Sants 鈥減arando todos los tranv铆as, de los que invitaban a descender a todas las mujeres que viajaban en los mismos. Pronto se form贸 un grupo numeroso de mujeres, las cuales se dirigieron al Comit茅 de Defensa de la Plaza de Espa帽a, en donde se destac贸 una comisi贸n que subi贸 a entrevistarse con los compa帽eros de dicho Comit茅鈥.

Las comisionadas 鈥渄ieron cuenta a las manifestantes de la entrevista sostenida con los camaradas鈥 del Comit茅 Revolucionario de Sants, que 鈥渓es manifestaron que no estaban facultados para entender en el conflicto y que deb铆an dirigirse a las autoridades competentes, que son quienes pod铆an resolverlo鈥.

Acto seguido la manifestaci贸n fue disolvi茅ndose, aunque se formaron varios grupos que decidieron ir por distintas calles, con la finalidad de ir 鈥渉aciendo cerrar diversos establecimientos鈥.

Tambi茅n hubo des贸rdenes en el cercano Hospitalet: 鈥淓n el mercado de Collblanch tambi茅n se hicieron cerrar las puertas y tiendas de comestibles de los alrededores. En el mercado de Provenzana (antes Santa Eulalia), se cerraron las puertas durante alg煤n rato, en previsi贸n de posibles incidentes鈥.

M谩s tarde los disturbios y algaradas se reprodujeron un poco por todas partes: 鈥淎 las diez y media se promovi贸 un regular alboroto en el mercado de la Boquer铆a, cerr谩ndose las puertas del mercado para evitar incidentes鈥. Tal precauci贸n de cierre fue imitada por las tiendas de los alrededores. A las once, el director del mercado pidi贸 el auxilio de la fuerza p煤blica.

鈥淓n el mercado de la Barceloneta otro grupos de mujeres, al frente de las cuales iba una esgrimiendo una pistola, intent贸 hacer cerrar dicho mercado鈥, aunque s贸lo consigui贸 el cierre de algunos puestos de venta, dado que se presentaron las Patrullas de Control para restablecer el orden.

鈥淓n el mercado de la Libertad [en Gracia] se presentaron algunas mujeres protestando igualmente de los precios abusivos de las subsistencias, paraliz谩ndose la venta por unos momentos, ya que acudi贸 la fuerza p煤blica y restableci贸 el orden鈥. Las tiendas cercanas, que hab铆an cerrado para evitar represalias de las manifestantes, reabrieron sus comercios.

Hacia las diez y cuarto, las manifestantes tambi茅n protestaron en el mercado de San Antonio, intentando romper las mesas de los puestos de venta y cerrarlo, pero 鈥渆n la Direcci贸n [del mercado] se les dio toda clase de facilidades y explicaciones, retir谩ndose las manifestantes ordenadamente鈥.

Las protestas que se produjeron en el mercado del Clot no consiguieron 鈥渃errar las puertas de ning煤n establecimiento鈥. Fue detenido, en este mercado, un individuo 鈥渜ue aconsejaba a las mujeres que fueran a quejarse a Comorera y que se apoderaran de los v铆veres sin pagar鈥.

En el resto de mercados de Barcelona 鈥渟e tomaron algunas precauciones para evitar alg煤n incidente鈥, pero en ninguno de ellos se produjo la menor protesta, 鈥渄esarroll谩ndose la venta en los mismos con absoluta normalidad鈥.

Algunos de los grupos que hab铆an intentado cerrar los mercados de la ciudad, se dirigieron a la plaza de la Rep煤blica, 鈥渙stentando algunas pancartas con inscripciones alusivas a la desmesurada alza de los comestibles. Una comisi贸n de las manifestantes subi贸 al despacho del alcalde para elevar ante el mismo la protesta de las mujeres barcelonesas contra los abusos que se cometen鈥.

Por la tarde se reprodujeron las manifestaciones 鈥渃on la particularidad que las manifestantes invadieron algunos caf茅s y cines, intentando hacer seguir a las mujeres que se encontraban en aquellos locales鈥. A las seis de la tarde, 鈥渦na manifestaci贸n formada por un centenar de mujeres, lleg贸 hasta el Palacio de la Generalidad, tremolando unas pancartas en las que se protestaba del alza injustificada de las subsistencias鈥. Una reducida comisi贸n de las manifestantes fue atendida por Mart铆 Rouret, 鈥渜uien les invit贸 a hacer constar su protesta en la Consejer铆a de Abastos鈥.

Luego 鈥渓a manifestaci贸n se dirigi贸 por la v铆a Durruti hasta la Comisar铆a General de Orden P煤blico, destac谩ndose tambi茅n una comisi贸n, que subi贸 a entrevistarse con el jefe de los Servicios, compa帽ero Dionisio Eroles[3], del que solicitaron la libertad del individuo que hab铆a sido detenido por la ma帽ana, con motivo de los incidentes promovidos por la protesta鈥.

La detallada narraci贸n de los des贸rdenes producidos en los mercados de Barcelona, terminaba con la publicaci贸n de diversas notas sobre el precio de los huevos, del bacalao y del pan.

La Alcald铆a de Barcelona recordaba que el precio m谩ximo de la venta al p煤blico de huevos era: Villafranca: de 0,60 pesetas, uno; pa铆s: 0,55 pesetas, uno; Holanda: 0,35 pesetas, uno; B茅lgica: 0,35 pesetas, uno; Egipto: 0,25 pesetas, uno.

La Consejer铆a-Regidor铆a de Abastos del Ayuntamiento de Barcelona se帽alaba que el bacalao s贸lo pod铆a venderse en remojo, e indicaba estos precios, morro sin espina: 1,65 pesetas los 400 gramos; morro corriente: 1,50 pesetas los 400 gramos; ventrecha: 1,30 pesetas los 400 gramos: penca cola: 1,20 pesetas los 400 gramos.

El GEPCI[4] aportaba una extensa nota justificativa del gremio de detallistas, en la que no se indicaba el precio de un solo art铆culo, pero que intentaba explicar las causas del alza generalizada de los productos alimenticios. Empezaba por expresar su 鈥渁dhesi贸n entusiasta a toda campa帽a que se haga para el abaratamiento de las subsistencias鈥, tras deplorar 鈥渓a explosi贸n de protesta por el alza exorbitante de los art铆culos alimenticios que viene produci茅ndose de d铆a en d铆a鈥.

El GEPCI afirmaba, por supuesto, que el origen del alza de precios deb铆a buscarse 鈥渆n los centros productores o intermediarios mayoristas鈥, nunca en las tiendas de comestibles, como les acusaba la mayor铆a de la poblaci贸n. El GEPCI condenaba 鈥渃ualquier caso aislado de especulaci贸n que se haya producido o se produzca entre los detallistas de comestibles鈥.

Si hab铆a especulaci贸n entre los minoristas, se trataba siempre, seg煤n el GEPCI, de casos aislados. La culpa era de los mayoristas y pod铆an probarlo con sus facturas de compras.

En una situaci贸n de libre mercado, promovida y protegida por Comorera desde la Consejer铆a de Abastos de la Generalidad, a la que se sumaba una cr贸nica y constante escasez de productos alimenticios, quien reg铆a los precios no era la moral, ni las consignas antifascistas, ni solidaridad alguna, ni medidas de coacci贸n o represi贸n, ni m谩s ley que la de la oferta y la demanda. Que esa alza, constante y aguda, de precios se originara ya en los mayoristas, como argumentaban los minoristas del GEPCI, agitando sus facturas de compras, serv铆a de acicate para que los minoristas se sumaran a la especulaci贸n y al enriquecimiento, fundamentado en el hambre popular. Los des贸rdenes y manifestaciones del 14 de abril de 1937 eran fruto de la especulaci贸n y enriquecimiento de los detallistas de la alimentaci贸n. El hambre popular hab铆a identificado certeramente a los culpables y reconoc铆a perfectamente al responsable, canalizando su odio contra el denostado Comorera. No en vano, el detenido en el mercado del Clot incitaba a las mujeres a llevarse los alimentos sin pagar y que fueran a quejarse a Comorera.

La Batalla del 15 de abril de 1937

La Batalla[5] ofrec铆a una narraci贸n de los disturbios que complementaba la ofrecida por La Vanguardia. Se centraba m谩s en los sucesos ocurridos en el mercado de Pueblo Nuevo.

El art铆culo se iniciaba con una amplia exposici贸n de la tarifa oficial de los precios, tanto al por mayor como al por menor.

Se comentaban las tediosas colas existentes, desde hac铆a d铆as, para comprar las patatas, el carb贸n, el jab贸n o el aceite, y en los mercados para todas las subsistencias.

Se explicaba los incidentes ocurridos 鈥渁nteayer鈥 (13 de abril) en el mercado del Clot, donde las mujeres, que se preparaban para protestar si sub铆a el pan, agredieron a aquellas otras que pagaron el litro de leche a 1,20 pesetas, por considerarlo una provocaci贸n. Se public贸 una nota de la secci贸n de Vaqueros de la CNT advirtiendo que no deb铆a pagarse m谩s de 0,90 pesetas el litro de leche.

El d铆a 14 en el mercado de Pueblo Nuevo la protesta adquiri贸 mayor violencia que en otros mercados: 鈥渁nte los precios escandalosos del pescado y de los huevos, se volcaron algunas cestas y los patearon鈥. Lo mismo sucedi贸 con las verduras.

鈥淢i marido gana 7 pesetas 鈥 nos dec铆a una mujer llorando 鈥 y los huevos van a 0,60 uno, el pescado inferior a m谩s de 3 pesetas la libra: 驴C贸mo puedo arreglarme yo, con dos hijos peque帽os?鈥.

Unas dos mil mujeres, procedentes de Pueblo Nuevo, se concentraron a las cuatro y media de la tarde del 14 de abril, frente a la Generalidad, 鈥減ara protestar de la carest铆a de las subsistencias鈥. Tras hora y media de espera, se dej贸 entrar a una comisi贸n, para decirles que deb铆an ir a protestar a la Consejer铆a de Abastos. La manifestaci贸n se desplaz贸 por la calle del Call y Fivaller hacia las Ramblas y la Consejer铆a de Abastos, cerrando los comercios a su paso. Entre los manifestantes 鈥渕enudearon los mueras a Comorera鈥.

El articulista denunciaba la existencia de provocadores del PSUC, que fracasaron en sus intentos por incitar a los manifestantes a corear consignas contra los comit茅s y las patrullas de control.

En la mancheta de la contraportada de ese mismo n煤mero de La Batalla, se le铆a: 鈥溌縌u茅 ha provocado la exagerada carest铆a de las subsistencias?: Tres meses de pol铆tica psuquista desde la Consejer铆a de Abastos鈥.

En esa contraportada[6] del 贸rgano del POUM se hac铆a un an谩lisis pol铆tico de esas protestas: 鈥淟a pol铆tica de Abastos [鈥 ha sido desastrosa. Empez贸 con la etapa de gobierno de Comorera, decretando el mercado libre y dando lugar al acaparamiento m谩s desenfrenado, al alza sin control de los productos. El problema no es solamente de Barcelona鈥.

Se relacionaba la disoluci贸n de los Comit茅s de Abastos de las Comarcas, decretada por Comorera, con la vertiginosa alza de precios de las subsistencias.

El articulista se preguntaba c贸mo era posible que el aceite se vendiese a 4 pesetas el litro y c贸mo pod铆a ser que Comorera intentara subir el precio del litro de leche a 1,20 pesetas.

Las manifestaciones de mujeres y sus protestas por estos precios abusivos hab铆an desembocado en la revuelta del hambre del d铆a 14.

Los poumistas alertaban contra el peligro de que esas manifestaciones fueran manipuladas, como ya hab铆a sucedido antes, por los partidarios de la contrarrevoluci贸n.

El mercado libre, favorecido por Comorera, y la disoluci贸n de los Comit茅s de Abastos en comarcas y barriadas, que hab铆an controlado hasta entonces los precios de los alimentos y productos b谩sicos, hab铆an provocado un alza incontrolada de precios, que, sumada a la carencia y desaparici贸n de los alimentos b谩sicos, a causa de la especulaci贸n, desemboc贸 en la revuelta del hambre del 14 de abril de 1937. Y el hambre gritaba, ahora, 鈥渕ueras a Comorera鈥.

La Vanguardia del 15 de abril de 1937

Adem谩s del excelente reportaje sobre los des贸rdenes producidos en los mercados de Barcelona, el d铆a anterior, La Vanguardia publicaba un editorial, titulado de forma muy significativa e impactante 鈥淟a dictadura de los tenderos鈥[7], en el que se hac铆a un excelente an谩lisis de la situaci贸n de amotinamiento existente entre la poblaci贸n barcelonesa.

El editorial era muy brillante y hac铆a vibrar al lector: 鈥淗a surgido lo que tem铆amos, lo que era fatal que surgiera. Barcelona presenci贸 ayer las primeras muestras p煤blicas de la inquietud popular. Manifestaciones de mujeres recorrieron las calles para expresar su queja contra la carest铆a de las subsistencias鈥.

Tras esta concisa y precisa exposici贸n de los hechos, se matizaba su importancia, aclarando que 鈥渆l pueblo barcelon茅s no se ha quejado nunca por las privaciones a que las circunstancias le han obligado. El pueblo tiene conciencia de los sacrificios que la guerra exige y acepta los inexorables con tranquila resignaci贸n. Cuando no ha tenido pan, no ha comido pan, pero no ha dicho ni una palabra鈥.

El autor del editorial era muy consciente, pues, que las anteriores y numerosas manifestaciones de mujeres, portando consignas del PSUC, eran algo muy diferente a la explosi贸n de protestas populares del 14 de abril.

鈥淧ero lo que el pueblo no puede tolerar pacientemente es el abuso, la burla, el crimen que contra 茅l se comete, mostr谩ndole los aparadores de las tiendas y los puestos de los mercados abarrotados de v铆veres, pero a precios absolutamente inasequibles. Y esta es la verdad pura y simple鈥.

La naturaleza de las manifestaciones y protestas del 14 de abril era muy distinta a las manipuladas por los estalinistas, y no importaba tanto conocer al culpable como encontrar soluciones, porque se hab铆an convertido en una lacra intolerable, en un crimen contra la revoluci贸n: 鈥淣o sabemos a qui茅n corresponde la culpa de lo que se haga o deje de hacer, pero dig谩moslo con toda sinceridad; nadie le ha hecho a la revoluci贸n injuria ni perjuicio m谩s grandes鈥.

El periodista desmontaba 谩gilmente los argumentos de los detallistas y desvelaba la insoportable situaci贸n de desigualdad y la sensaci贸n de injusticia que se viv铆a en la calle: 鈥淓sos productos que suben cada d铆a una peseta, nadie sabe por qu茅 鈥 el tendero lo explica habitualmente con malos modos diciendo que a 茅l le costaron m谩s en el lugar de origen, si tiene que reponer existencias; el tendero es hombre previsor, como se ve -; esos productos que desaparecen para reaparecer tres d铆as despu茅s duplicado su precio; esos miles de kilos de patatas que un d铆a se encuentran por casualidad, esos panecillos de veinticinco gramos; esa verg眉enza de que teniendo dinero se pueda comer hoy en Barcelona tan bien como en cualquier 茅poca pasada, todo esto hace m谩s da帽o a la revoluci贸n que la quinta columna, y la sexta y la s茅ptima, si existieran鈥.

La empat铆a hacia las mujeres que se manifestaban en las calles, protestando contra la carest铆a de los alimentos, llevaba al editorialista a justificar el descontento y la rebeli贸n de esas mujeres, antifascistas o neutrales, contra el mal gobierno y la peor administraci贸n, que llevaba el hambre a los hogares: 鈥減od铆amos esperarlo todo menos que cay茅ramos bajo la dictadura codiciosa de los tenderos鈥.

El editorial terminaba con un llamamiento a poner urgente remedio a tal situaci贸n de carest铆a de las subsistencias, porque no hab铆a 鈥減roblema m谩s grave鈥. Se hac铆a una atinada diferencia entre sacrificio y abuso: 鈥淓l pueblo, repetimos, tiene un claro sentido de la justicia, y sabe perfectamente lo que es sacrificio y lo que es abuso. Est谩 dispuesto a soportar los primeros, y lo ha demostrado cumplidamente; no est谩 dispuesto a soportar los segundos鈥.

Esperaba el editorialista que 鈥渆l aldabonazo que han dado ayer las mujeres en las calles de Barcelona鈥 fuera lo bastante eficaz como para hallar soluciones, en 鈥渂ien de la causa que todos decimos defender鈥, aunque ironizaba, tan pesimista como mordaz, 鈥渜ue algunos defienden, por lo visto, para venderla subida de precio鈥.

La guerra del pan de Comorera estaba alcanzando sus 煤ltimos objetivos pol铆ticos y militares. El GEPCI hab铆a conseguido desplazar a los comit茅s de abastos de los barrios. Que eso supusiera el enriquecimiento de los tenderos, basado en el hambre popular, era un efecto secundario que no importaba, ni mucho ni poco, a los estalinistas; ya que adem谩s favorec铆a a su principal clientela pol铆tica. La consigna contrarrevolucionaria del PSUC: 鈥渕谩s pan y menos comit茅s鈥 se estaba transformando en la triste realidad de un 鈥渟in pan, ni comit茅s鈥.

Las disidencias en el seno del POUM

En marzo de 1937 un amplio sector de militantes del POUM hab铆a manifestado sus protestas ante la falta de discusi贸n interna y el nuevo aplazamiento del congreso, pospuesto ya en diciembre de 1936, febrero de 1937 y de nuevo en marzo. Durante marzo y abril de 1937 las reuniones semanales de los secretarios pol铆ticos y de organizaci贸n de los comit茅s de distrito, en que se organizaban las c茅lulas del partido, canalizaron el descontento de la militancia de base. As铆 fue como el Comit茅 Local (CL) de Barcelona del POUMse convirti贸 en un firme organismo de oposici贸n a la direcci贸n del POUM, Comit茅 Ejecutivo (CE) y Comit茅 Central (CC), que adem谩s de reclamar la convocatoria del congreso inici贸 un debate sobre el trabajo pol铆tico en el frente, que encontr贸 la oposici贸n de los mandos a la formaci贸n de c茅lulas entre los milicianos; y tambi茅n sobre la participaci贸n del partido en un gobierno burgu茅s, lo que supon铆a desautorizar la estrategia seguida hasta entonces por el CE[8].

El 13 de abril, como culminaci贸n de estas acciones de protesta, producto de un extenso malestar entre la base militante poumista, se convoc贸 una reuni贸n conjunta del Comit茅 Local (CL) de Barcelona y del Comit茅 Central (CC), en la que Josep Mart铆, secretario del CL de Barcelona, y Josep Rebull[9] consiguieron la aprobaci贸n y amplia difusi贸n de un manifiesto del CL de Barcelona, que fue publicado en La Batalla, el 15 de abril, referente a la crisis de la Generalidad, que criticaba la intervenci贸n del POUM en ese gobierno burgu茅s, y llamaba a la formaci贸n de un Frente Obrero Revolucionario que potenciase los Consejos Obreros como 贸rganos de poder. Tambi茅n se anunci贸 la nueva convocatoria del II Congreso para el 8 de mayo, as铆 como una amplia facilidad para publicar y difundir en boletines internos las contratesis de las distintas c茅lulas a las tesis oficiales del CE.

Ese manifiesto del CL del POUM en Barcelona se titulaba: 鈥淧or la soluci贸n de la crisis. Frente Obrero[10] Revolucionario鈥 y fue publicado en La Batalla[11]:

鈥淟a prolongaci贸n de la crisis durante quince d铆as, pone de manifiesto las contradicciones de la situaci贸n pol铆tica actual.

Estas contradicciones consisten en querer conciliar el poder de un r茅gimen que se daba por caducado el 19 de julio y el poder de la Revoluci贸n; intereses de la burgues铆a perpetuados hoy en el Gobierno de la Generalidad e intereses del proletariado hu茅rfano de sus propios 贸rganos de poder.

Dentro del recinto de las instituciones burguesas no puede haber m谩s que soluciones burguesas. Gobierno de la Generalidad y Parlamento de Catalu帽a son instituciones burguesas. Una situaci贸n revolucionaria no ha acabado nunca en revoluci贸n victoriosa, si 茅sta no ha sabido crear un Poder enfrente del antiguo Poder.

Inmediatamente las organizaciones cuyo objetivo es la revoluci贸n proletaria, POUM y CNT-FAI, deben formar el Frente Obrero Revolucionario, procurando ganar a su causa a las masas vacilantes entre la Rep煤blica burguesa y la revoluci贸n socialista.

El Frente Obrero Revolucionario deber谩 empezar la inmediata creaci贸n de los Consejos de Obreros, Combatientes y Campesinos[12], y convocar en el plazo m谩s corto posible el Congreso de los Consejos, restableciendo as铆 la dualidad de poderes indispensable para la conquista del poder para la clase trabajadora e instaurar el verdadero Gobierno Obrero y Campesino.

隆Por la creaci贸n de los Consejos de Obreros, Campesinos y Combatientes!

隆Por un Gobierno Obrero y Campesino!

COMIT脡 LOCAL DEL POUM DE BARCELONA鈥.

Solidaridad Obrera del 15 de abril de 1937

En este contexto hist贸rico, Solidaridad Obrera public贸 un art铆culo de Josep Tarradellas[13], en el que el Consejero Primero de la Generalidad respond铆a a las infamias y errores publicados el d铆a anterior en Treball, 贸rgano del PSUC, respecto a Industrias de Guerra, que demostraba 鈥渦na ignorancia absoluta de las materias de que se atreven a hablar鈥.

La defensa de las posiciones pol铆ticas del PSUC parec铆a otorgar a los estalinistas licencia para mentir y realizar 鈥渓os comentarios m谩s caprichosos con sorprendente despreocupaci贸n鈥.

Tarradellas preguntaba ret贸ricamente si no les ser铆a m谩s beneficioso enmudecer, 鈥渆n lugar de hablar de las cosas que no conocen, ni entienden, ni comprenden鈥.

Ped铆a al PSUC que no jugara con las Industrias de Guerra, ya que los componentes de la Comisi贸n aceptaban todas las cr铆ticas, pero 茅stas deb铆an hacerse por los cauces l铆citos, esto es, mediante 鈥渟us representantes dentro del Gobierno y de la Generalidad鈥. Era irresponsable debatir los asuntos de guerra p煤blicamente, y mezclados con la defensa de intereses de partido.

El art铆culo de Tarradellas finalizaba con una dura reprimenda a los estalinistas, calificados como 鈥渃uriosos aficionados a las cosas de la guerra鈥, a quienes reprochaba su deslealtad, manipulaci贸n y partidismo, advirti茅ndoles que: 鈥渃reo que aquel que no act煤a as铆 es incapaz de ejecutar ning煤n plan constructivo, y mucho menos obtener ninguna victoria鈥.

Que ese art铆culo de reprimenda al PSUC, lo publicara Tarradellas precisamente en el 贸rgano anarcosindicalista Solidaridad Obrera era muy significativo del car谩cter de la crisis gubernamental en curso. Tarradellas, al contrario que Companys, abogaba por un entendimiento del gobierno de la Generalidad con la CNT, porque la insurrecci贸n del 19 de Julio hab铆a hecho necesaria la participaci贸n gubernamental de los anarcosindicalistas. Tarradellas cre铆a, sinceramente, que no pod铆a hacerse un gobierno estable sin la presencia cenetista; mientras Companys apostaba por la alianza con el PSUC, con el objetivo de minimizar o desplazar a la CNT para formar un gobierno 鈥渇uerte鈥, capaz de hacer cumplir los decretos, boicoteados o desobedecidos por los鈥 incontrolados鈥 de la CNT. Por esta raz贸n, Companys hab铆a decidido prescindir de Tarradellas en las negociaciones para formar nuevo gobierno.

Companys negocia con Escorza

鈥Companys celebr贸 una extensa reuni贸n con los se帽ores Herrera y Escorza, de la CNT, sin que se diera ninguna referencia de esta entrevista鈥[14]. Este nuevo encuentro daba continuidad a los mantenidos oficiosamente el 11 y 13 de abril, para intentar resolver la crisis de gobierno, y se produc铆a inmediatamente antes de la proclamaci贸n del nuevo gobierno, al d铆a siguiente, por lo que deb铆a tratarse de una deferencia de Companys hacia los cenetistas, avanz谩ndoles su constituci贸n, y quiz谩s buscando su conformidad. Sea como fuere, Manuel Escorza aparec铆a, en estos momentos, como el hombre fuerte de la CNT en Catalu帽a, que negociaba la salida a la crisis de gobierno directamente con el presidente de la Generalidad de Catalu帽a.

Hay que dar la batalla a la FAI

En un informe a Mosc煤 de un delegado del PSUC en Par铆s[15], que cay贸 en poder de los servicios de informaci贸n de la CNT, se comunicaba la presencia en Par铆s de dos militantes del PSUC, uno de ellos 鈥減ersona de cierta influencia dentro del partido catal谩n, Me refiero al camarada Rold谩n Cortada, secretario del camarada Vidiella鈥. La misi贸n que los hab铆a llevado a Par铆s 鈥渆ra comprar armas, armas cortas鈥, de lo que deduc铆a el informante que no se trataba de comprar armas para el ej茅rcito, sino para el PSUC: 鈥淵o les atend铆, como se me rogaba por dirigentes del Partido y les puse en contacto con determinadas personas que acaso podr铆an servirles en el prop贸sito que tra铆an鈥.

Rold谩n no dejaba de decir 鈥渜ue hay que dar la batalla a la FAI, y que los afiliados a la FAI est谩n armados鈥. El delegado del PSUC en Par铆s opinaba que el desarme de la FAI era una tarea gubernamental en la que no deb铆a participar el Partido, porque pod铆a desembocar en un desastre.

Despu茅s del regreso a Barcelona de estos dos militantes del PSUC, comunicaba el delegado parisino: 鈥渉an desfilado por Par铆s gran n煤mero de militantes del Partido Socialista Unificado de Catalu帽a, y todos ellos, ante quien quiera que ha querido o铆rlos, han sostenido la misma tesis que el camarada Rold谩n Cortada, la que hay que dar la batalla a la FAI鈥.

El informante daba noticias de la reuni贸n en Par铆s de militantes significados del PSUC, entre ellos, Comorera, 鈥渃on elementos comunistas de otros pa铆ses y se han puesto de acuerdo para un plan de ataque a fondo contra la FAI鈥, todo lo cual al delegado en Par铆s le parec铆a extremadamente peligroso.

Anunciaba que 鈥渃ualquier d铆a Barcelona va a ser teatro de un espect谩culo nada edificante, que ser谩 aprovechado por los facciosos, con sobrado motivo鈥.

El informe terminaba con las excusas por expresar su propia opini贸n, sin limitarse a un informe escueto.

La vida cara

鈥淪e habla en Barcelona鈥[16] [鈥

鈥 de la campa帽a que ya empiezan a hacer algunos colegas, contra los abastecedores sin conciencia y sobre la injustificada obsesi贸n de subir todos los precios, haciendo la vida imposible a los humildes y a quienes no lo son, que ya es gente con buen sueldo, quien sufre igual, y de lo bien que acogen los lectores de los peri贸dicos que pueden levantar la voz en este sentido, esta campa帽a. [鈥鈥.

Agust铆n Guillam贸n

Barcelona, febrero 2023

Siglas:

CC. Comit茅 Central

CE. Comit茅 Ejecutivo

CL. Comit茅 Local

CNT. Confederaci贸n Nacional del Trabajo

FAI Federaci贸n Anarquista ib茅rica

GEPCI. Gremis i Entitats de Petits Comerciants e Industrials (UGT).

POUM. Partido Obrero de Unificaci贸n Marxista (marxistas antiestalinistas)

PSUC. Partit Socialista Unificat de Catalunya (estalinistas;Tercera Internacional)

