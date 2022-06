–

De parte de La Peste June 16, 2022 165 puntos de vista

Este texto es una traducci贸n nuestra de una secci贸n de un texto de Felipe Corr锚a publicado sobre el Anarkismo titulado 芦Anarquismo y dualismo organizacional: La experiencia de la Federaci贸n Anarquista Comunista de Bulgaria禄. All铆 se presenta un ejemplo hist贸rico de un movimiento anarquista de proporciones masivas al mismo tiempo que se subrayan los desarrollos de la FACB en cuanto al dualismo organizativo, es decir una concepci贸n de la organizaci贸n anarquista en la que se distinguen dos niveles: el nivel 芦social禄 con el la actividad en las luchas y el nivel 芦pol铆tico禄 donde se desarrollan coherentemente las posiciones cr铆ticas y propuestas anarquistas (Por Collectif Emma Goldman).

Presentamos aqu铆 a grandes rasgos el dualismo organizativo anarquista desarrollado por la experiencia de la Federaci贸n Comunista Anarquista de Bulgaria (FACB) entre las d茅cadas de 1920 y 1940.

En Europa del Este, los anarquistas jugaron un papel decisivo en 1903, durante la Revuelta de Macedonia, donde ellos y ellas tomaron parte en particular en dos hechos de car谩cter libertario: primero, la Insurrecci贸n de Ilinden y la proclamaci贸n de la Comuna de Krushevo, seguida por el Levantamiento de Preobrazhenye y la proclamaci贸n de la Comuna de Strandja. Estos activistas tomaron un territorio, desarrollaron diferentes experiencias de autogesti贸n durante un mes y realizaron el primer intento local de construir una nueva sociedad basada en los principios del comunismo libertario. Tras la derrota de la revuelta y la comuna, fundaron importantes peri贸dicos en Bulgaria como Free Society, Acracia, Probuda o Rabotnicheska Misl; tambi茅n aparecieron diferentes grupos anarquistas y en 1914 un grupo del pueblo de Rouss茅 sent贸 las bases de un movimiento anarcosindicalista. Tras los problemas causados por la Primera Guerra Mundial, el anarquismo b煤lgaro resurgi贸 de forma renovada con la fundaci贸n de la Federaci贸n Anarquista Comunista de Bulgaria (FACB) en 1919, en un congreso al que asistieron 150 delegados.

En el caluroso verano de 1919, en el contexto de una revuelta obrera internacional contra el capitalismo, los anarcosindicalistas b煤lgaros (cuyos primeros grupos se hab铆an formado en 1910) y el n煤cleo de la antigua federaci贸n anarquista macedonio-b煤lgara (un n煤cleo de organizaci贸n que hab铆a formado en 1909) llam贸 al movimiento a reorganizarse. La Federaci贸n Anarquista Comunista de Bulgaria (FACB) fue fundada durante un congreso en el que particip贸 el guerrillero anarquista Mikhail Guerdjikov (1877-1944), fundador del Comit茅 Revolucionario Secreto Macedonio en 1898 y comandante de una de las unidades de combate m谩s importantes durante la Guerra de Macedonia. Revuelta de 1903[1].

En Bulgaria, la FACB llev贸 a cabo importantes experimentos que involucraron sindicalismo urbano y rural, cooperativas, guerrillas y organizaciones juveniles: 芦la FACB inclu铆a secciones sindicales, guerrilleras, profesionales y juveniles diversas dentro de la sociedad b煤lgara禄. Tambi茅n ayud贸 a desarrollar y fortalecer organizaciones como la Federaci贸n de Estudiantes Anarquistas de Bulgaria (BONSF), una federaci贸n anarquista de artistas, escritores, intelectuales, m茅dicos e ingenieros, y la Federaci贸n de J贸venes Anarquistas (FAM), que ten铆a presencia en ciudades y pueblos. y las principales escuelas.[2]

El 5潞 congreso de la FACB, en 1923, cont贸 con 104 delegados y 350 observadores de 89 organizaciones, lo que demostr贸 una gran influencia anarquista, posiblemente en su mayor铆a entre los trabajadores de Yambol, Kyoustendil, Radomir, Nova Zagora (Haskovo), Kilifarevo y Debelets , adem谩s de una creciente influencia en Sof铆a, Plovdiv, Ruse y otros centros urbanos. El crecimiento de la FACB provoc贸 una severa persecuci贸n por parte de la derecha fascista, que entre 1923 y 1931 asesin贸 a m谩s de 30.000 trabajadores. En este contexto, muchos activistas de la FACB fueron asesinados y otros tuvieron que exiliarse. A pesar de ello, los que quedaron 芦formaron destacamentos de combate conocidos como 鈥榗heti鈥.

Entre 1926 y 1927, la FACB adopt贸 las propuestas de la Plataforma Organizativa de la Uni贸n General de Anarquistas, texto publicado en 1926 por el grupo de exiliados rusos que hab铆a publicado Dielo Trouda (芦Causa Obrera禄),[4]que afirmaba la necesidad de una organizaci贸n anarquista unida en torno a su programa, basada en la unidad te贸rica y t谩ctica (de los m茅todos colectivos de acci贸n), la responsabilidad colectiva y el federalismo. Este proyecto tuvo un impacto significativo en el desarrollo por parte de la FACB en 1945 de una Plataforma FACB, que se discutir谩 m谩s adelante.

En 1930, en Bulgaria, los anarquistas influyeron en la formaci贸n de la Confederaci贸n Nacional de Vlassovden, un sindicato campesino que se organiz贸 en torno a varias demandas: 芦la reducci贸n de los impuestos directos e indirectos, la destrucci贸n de los c谩rteles agrarios, atenci贸n m茅dica gratuita para campesinos, seguros y pensiones para los trabajadores agr铆colas y autonom铆a comunitaria禄. El llamado 芦sindicalismo de Vlassovden禄 se extendi贸 r谩pidamente -tanto que un a帽o despu茅s de su creaci贸n la Confederaci贸n ya contaba con 130 secciones- y hubo un 芦gran repunte de la militancia y la publicaci贸n anarquista, convirtiendo al movimiento anarquista en la tercera fuerza m谩s importante en la izquierda, despu茅s de la Uni贸n Popular Agraria B煤lgara y el Partido Comunista B煤lgaro [5]

Durante la Revoluci贸n Espa帽ola (1936-1939), una treintena de anarquistas b煤lgaros lucharon como voluntarios en las milicias anarquistas.

Entre 1941 y 1944, un grupo de guerrilleros anarquistas luch贸 contra el fascismo y se ali贸 con el Frente Patri贸tico para organizar el levantamiento de septiembre de 1944 contra la ocupaci贸n nazi. Mientras tanto, cuando el Ej茅rcito Rojo reemplaz贸 a los alemanes como fuerza de ocupaci贸n, se estableci贸 una alianza entre la derecha y la izquierda, llamada 芦Alianza Roja-Naranja-Marr贸n禄, y reprimi贸 brutalmente a los anarquistas[6]. Los trabajadores fueron obligados a afiliarse a un solo sindicato, estrechamente ligado al estado, en una pol铆tica claramente inspirada por Mussolini, y en 1945, en el congreso de la FACB en Sof铆a, la milicia comunista arrest贸 a los 90 delegados presentes y presentes -que no impedir que el peri贸dico de la FACB, Rabotnicheska Misl, alcanzar una tirada de 60.000 ejemplares por edici贸n ese a帽o. A fines de la d茅cada de 1940, 芦cientos de militantes masculinos y femeninos hab铆an sido ejecutados y casi 1.000 miembros de la FACB hab铆an sido enviados a campos de concentraci贸n donde la tortura, el maltrato y el hambre de los veteranos antifascistas (pero no comunistas)[鈥eran parte de la rutina禄. As铆 termin贸 la experiencia de la FACB, que hab铆a comenzado en 1919[7].

Haciendo un balance de esta experiencia organizacional, podemos concluir:

Organizaciones de la clase obrera de diferentes tipos han sido indispensables e interrelacionadas horizontalmente (sin subordinaci贸n): organizaciones pol铆ticas anarquistas comunistas, sindicatos, sindicatos agr铆colas, cooperativas y organizaciones culturales y de inter茅s especial, por ejemplo para la juventud y para las mujeres[8].

La pr谩ctica de la FACB durante m谩s de dos d茅cadas, as铆 como las reflexiones te贸ricas que surgieron durante este per铆odo, junto con la influencia de la Plataforma de Dielo Trouda, se reflejaron, en 1945, en un programa: la Plataforma del Comunista Anarquista. Federaci贸n de Bulgaria. Seg煤n este documento, la FACB preve铆a, a partir del dualismo organizativo, una organizaci贸n pol铆tica anarquista y un movimiento de masas en las ciudades y en el campo, construido a partir de sindicatos y cooperativas.

La organizaci贸n pol铆tica anarquista une a los anarquistas en torno a principios politico ideol贸gicos comunistas libertarios. Est谩 organizado regionalmente y tiene las siguientes tareas b谩sicas: desarrollar, realizar y difundir las ideas anarquistas comunistas, estudiar todas las cuestiones vitales actuales que afectan la vida cotidiana de las masas trabajadoras y los problemas de la reconstrucci贸n de la sociedad; la lucha multifac茅tica por la defensa de nuestro ideal social y la causa de los trabajadores, para participar en la creaci贸n de grupos de trabajadores a nivel de producci贸n, profesiones, intercambio y consumo, cultura y educaci贸n y todas las dem谩s organizaciones que puedan ser 煤tiles en la preparaci贸n para la reconstrucci贸n de la sociedad, participar con las armas en todas las insurrecciones revolucionarias, preparar y organizar estos eventos, utilizar todos los medios que puedan llevar a cabo la revoluci贸n social[9].

Los anarquistas tambi茅n participan en movimientos de masas, especialmente en sindicatos y cooperativas. Los sindicatos deben organizar la fuerza de los trabajadores sobre la base del lugar de trabajo u ocupaci贸n y deben basarse en el federalismo, la acci贸n directa, la autonom铆a y la independencia de clase. Sus tareas principales son:

la defensa de los intereses inmediatos de la clase obrera, la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, el estudio de los problemas de producci贸n, el control de la producci贸n y la preparaci贸n ideol贸gica, t茅cnica y organizativa de una reconstrucci贸n social radical, en el que tendr谩n que asegurar la continuaci贸n de la producci贸n industrial[10].

Las cooperativas agr铆colas agrupan al campesinado sin tierra y a los peque帽os propietarios que no explotan el trabajo ajeno y asumen las siguientes tareas:

defender los intereses de los campesinos sin tierra y con peque帽as parcelas de tierra, organizar grupos de producci贸n agr铆cola, estudiar los problemas de la producci贸n agr铆cola, preparar la futura reconstrucci贸n de la sociedad en la que ser谩n pioneros en la reorganizaci贸n y producci贸n agr铆cola con el objetivo de asegurando la subsistencia de toda la poblaci贸n[11].

Finalmente, la experiencia de la FACB, que se refleja en este programa 鈥 la Plataforma de la Federaci贸n Anarquista Comunista de Bulgaria 鈥 presenta aspectos hist贸ricos relevantes para la comprensi贸n del dualismo organizativo anarquista.

Felipe Corr锚a

Art铆culo original: 芦Quest玫es Organizativas do Anarquismo禄. Publicado por primera vez en la revista Espa莽o Livre, no. 15 (Goi芒nia, Brasil, 2010).

Traducci贸n al frances del Blog Collectif Emma Goldman

Traducci贸n autom谩tica al espa帽ol de A-infos

