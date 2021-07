–

De parte de ANRed July 16, 2021 33 puntos de vista

芦He ganado el Oscar. He ganado un Emmy. Tengo dos Premios Tony. He trabajado en Broadway y en el circuito off-Broadway. He hecho televisi贸n, pel铆culas. He hecho todo. Tengo una carrera que probablemente sea comparable a la de Meryl Streep, Julianne Moore o Sigourney Weaver. Han dado los mismos pasos que yo y, sin embargo, no estoy ni cerca de ellas. Ni de lo que cobran, ni de sus oportunidades de trabajo. Pero a煤n as铆 tengo que aguantar esas llamadas de tel茅fono en las que la gente dice: 鈥榚res la Meryl Streep negra. Lo eres y te queremos. No hay nadie como t煤鈥. De acuerdo, si no hay nadie como yo, entonces p谩guenme lo que valgo禄, se quejaba en 2018 la talentosa y versatil actriz Viola Davis, acerca del racismo que a煤n existe en Hollywood. El 煤ltimo logro de la actriz fue ser nominada en los premios Oscar 2021 como mejor actriz por su papel en 芦Ma Rainey鈥檚 Black Bottom禄. Sus reclamos son acompa帽ados por muchos y muchas artistas afroamericanas, que tambi茅n exigen cambios en los contenidos de las pel铆culas, que naturalizan estereotipos de la comunidad afroamericana y glorifican el accionar violento de la polic铆a. Por ANRed.

芦Con cuatrocientos a帽os de racismo sistem谩tico lo que pasa es que se hace met谩stasis, se filtra禄

La frase que encabeza esta nota fue dicha por Viola Davis en 2018. Antes, en 2016 hab铆a logrado ser reconocida y premiada en los Oscar como la mejor actriz de reparto por Fences (2016). Hoy, a fuerza de talento y versatilidad para componer sus personajes, la actriz negra sigue luchando por el reconocimiento y las oportunidades para la comunidad afroamericana en el mundillo de Hollywood que, si bien hacia afuera muestra una cara progresista y abierta, sigue siendo conservador y racista.

En este marco, el 煤ltimo gran logro de Viola Davis fue la nominaci贸n como mejor actriz en los premios Oscar 2021, que alcanz贸 por encarnar a la cantante blusera negra Ma Rainey en la pel铆cula 芦Ma Rainey鈥檚 Black Bottom禄, un drama musical biogr谩fico dirigido por George C. Wolfe, basado en la novela hom贸nima de 1982 escrita por August Wilson, que narra la historia de la popular cantante de blues Ma Rainey y su banda durante una tensa sesi贸n de grabaci贸n. Una pel铆cula que tuvo un lanzamiento limitado en cines el 25 de noviembre de 2020 y, posteriormente, se estren贸 el 18 de diciembre de 2020 a nivel mundial en la plataforma Netflix.

All铆, Viola Davis es acompa帽ada por los actores Chadwick Boseman, Glynn Turman, Colman Domingo y Michael Potts. El filme recibi贸 la aclamaci贸n por parte de la cr铆tica, especialmente por las actuaciones de Davis y Boseman, as铆 como la direcci贸n de Wolfe, el vestuario y dise帽o de producci贸n. Adem谩s de la nominaci贸n de mejor actriz para Viola Davis, los premios 脫scar de 2021, tambi茅n otorg贸 las nominaciones como mejor actor (Boseman) y logr贸 ganar dos por mejor dise帽o de vestuario y mejor maquillaje y peluquer铆a.

Sobre la pel铆cula, que habla de la problem谩tica racial desde la perspectiva de la m煤sica, Viola Davis expres贸: 芦lo que sucede con el racismo, y con la estructura estadounidense del racismo, es que es atemporal. Ha evolucionado hasta tal punto que nunca puedes decir que est谩 en el pasado. Con cuatrocientos a帽os de racismo sistem谩tico lo que pasa es que se hace met谩stasis, se filtra. Penetra en tu mente, en tus percepciones: penetra en tu coraz贸n. Creo que una de las cosas que es muy hermosa sobre lo que hace August es que no solo te da una lecci贸n de Historia con cada obra sino que tambi茅n llegas a pasar tiempo con personas negras que se ven afectadas por su 茅poca. Realmente llegas a conectar con ellos, con sus sue帽os, con su dolor, con su humor禄, expres贸 en referencia al autor de la obra en la que se bas贸 la pel铆cula.

En tanto, en cuanto al personaje de Ma Rainey, se帽al贸: 芦ella sabe que los que manejan los hilos del mundo de la m煤sica la est谩n utilizando y prescindir谩n de ella en cuanto puedan. Es una mujer negra, de origen muy humilde, viviendo en 1927 que no ten铆a absolutamente ning煤n derecho. Pod铆a escribir la mejor pieza musical del mundo que, en esa 茅poca, daba igual. No hab铆a nada como el copyright ni ning煤n tipo de reconocimiento. Era un momento muy dif铆cil para los artistas de color禄.

Mientras que en cuanto a su militancia antiracista expresaba en una entrevista para La Vanguardia en diciembre de 2020: 芦pienso que necesitamos que se ponga sobre la mesa lo que somos y lo que fuimos, la gente de color, y de relieve nuestro honor y nuestra autonom铆a. Es muy importante para nosotros no depender nunca m谩s de quienes no entienden esto. Necesitamos libertad para expresarnos y mostrar nuestra normalidad. Soy una actriz negra comprometida con nuestras reivindicaciones y que tiene muy claro su nivel de implicaci贸n y su responsabilidad como mujer y como afroamericana. Soy muy consciente de que la 煤nica diferencia entre una mujer blanca de cincuenta a帽os y yo es que ella tiene m谩s oportunidades en todos los sentidos芦, destacaba.

Viola Davis no est谩 sola: algo m谩s que un reclamo por mejor salario y oportunidades laborales

En esta cruzada de poner en discusi贸n la cuesti贸n racial, la discriminaci贸n y la desigualdad de oportunidades, Viola no se encuentra sola. Tambi茅n hay una gran cantidad de personalidades afroamericanas del espect谩culo, que suscriben sus reclamos de reconocimiento e igualdad de oportunidades en la industria del cine.

Incluso, los reclamos van m谩s all谩 del reconocimiento salarial y las oportunidades laborales: tambi茅n reclaman por un cambio en los contenidos y bajadas de l铆neas ideol贸gicas de las pel铆culas. Muestra de ello es la carta abierta escrita por el actor Kendrick Sampson (芦Insecure禄 y 芦Miss Juneteenth禄) y Tessa Thompson (芦Avengers: Endgame禄), en colaboraci贸n con el movimiento Black Lives Matter, firmada en junio de 2020 por m谩s de 300 artistas, ejecutivos y ejecutivas afroamericanas donde pidieron a los principales estudios de Hollywood que cesen aquellos proyectos que 芦glorifican禄 la violencia y corrupci贸n policial. Entre las figuras firmantes estuvo la mism铆sima Viola Davis, pero tambi茅n figuras como Michael B. Jordan, Janelle Monae, Billy Porter, Issa Rae, Idris Elba y Chadwick Boseman, entre otros y otras.

芦Hollywood tiene un privilegio como industria creativa para imaginar y crear. Tenemos una influencia significativa sobre la cultura y la pol铆tica. Tenemos la capacidad de usar esa influencia para imaginar y crear un mundo mejor. La forma en que Hollywood y los principales medios de comunicaci贸n han contribuido a la criminalizaci贸n de los negros, la tergiversaci贸n del sistema legal y la glorificaci贸n de la corrupci贸n y la violencia policial ha tenido graves consecuencias芦, sosten铆a la carta, que adem谩s se帽al贸 que las producciones que 芦glorifican禄 ciertos comportamientos policiales y que cuentan con representaciones estereotipadas de la comunidad afroamericana han fomentado ciertos estigmas y 芦contribuido a los asesinatos de personas negras禄 a manos de agentes de la polic铆a.

As铆 mismo, remarcaron: 芦cada vez que se pasa por alto a un ejecutivo o asistente negro para una promoci贸n, o el presupuesto de publicidad y producci贸n para otra pel铆cula dirigida por negros es limitado, o cuando los agentes negros no son apoyados y los escritores negros quedan excluidos -se帽ala-. Esto nos da menos control sobre nuestras narrativas禄.