De parte de ANRed August 21, 2021 44 puntos de vista

Potestad se asienta en el mon贸logo extremo que Eduardo Tato Pavlovsky escribi贸 en 1983 y llev贸 a escena personalmente, y con distintos actores de reconocimiento internacional durante treinta a帽os, en distintas ciudades del mundo. Para esta nueva versi贸n, Norman Briski, tal como al comienzo hab铆a dirigido a Tato, ahora dirige a Mar铆a Onetto en el papel protag贸nico de m茅dico apropiador. El lenguaje f铆sico gestual genera un contraste fascinante entre el ritmo fren茅tico del mon贸logo y los desplazamientos en escena, medidos y pautados con rigor quir煤rgico. Por Andr茅s Manrique para Anred/ Im谩genes: Catriel Remedi

Poner en palabras Potestad es saber de antemano que llevo todas las de perder. Denunciada esta impotencia, puedo seguir a tientas con la esperanza de que el lector salte el cerco del encierro y los consumos culturales puertas adentro, para encontrarse frente a frente ante el despliegue que representa Mar铆a Onetto, que encarna de una manera matem谩tica y furiosa al protagonista de esta obra.

Estar es el verbo que rige el hecho esc茅nico, porque es en el cruce de los cuerpos entre escena y p煤blico donde los sentidos encuentran el cauce.

Habr谩 que entrar a la sala intentando dejar afuera el juicio r谩pido, el River-Boca, el tomar partido, porque cuando s贸lo hay buenos o malos, la realidad se encoge a niveles en los cuales vivir es casi est茅ril, y pensar se vuelve tan inc贸modo que se descarta por imposible.

Los l铆mites de lo que un ser humano es capaz de hacer y hace, se extienden cuando 鈥渓a tortura como instituci贸n鈥 es lo que se est谩 discutiendo, tal como planteara Tato en distintos momentos en los que le recriminaron su decisi贸n de representar al apropiador con esa candidez casi rayana en la adolescencia. En esa medida, habr谩 que dilatar al m谩ximo todas nuestras capacidades; no s贸lo intelectuales, sino sensibles. No hay que olvidar que cuando escribi贸 esta obra, el robo de beb茅s y la apropiaci贸n de la identidad por parte del Estado, bajo el poder de la dictadura militar, era informaci贸n que reci茅n estaba emergiendo al dominio p煤blico. La realidad no es lo que queremos ni mucho menos lo que desear铆amos que fuera. La realidad es aquello que cada persona vive y hace, inmersa en su contexto vincular, social y econ贸mico, atravesado por las pol铆ticas p煤blicas y privadas que legitiman o censuran ciertos comportamientos. Se sabe, Josef Mengele no habr铆a sido posible sin el Estado Nazi en el que procedi贸. No quito responsabilidad individual, se帽alo el costado monstruoso que anida en el esp铆ritu de las personas. Si vivimos d谩ndole la espalda a lo abyecto, el monstruo estar谩 esperando a los pies de la cama, o un d铆a nos encontraremos amordazados por nuestra propia sombra. Creo que esto, en alguna medida, es parte de lo que plante贸 Tato Pavlovsky.

El dramaturgo, psicodramatista, director y actor cuenta que estaba en Uruguay cuando vio la obra completa en su cabeza, y que escribirla le llev贸 apenas veinticinco minutos. Veinticinco minutos que arrastr贸 luego toda una vida, porque durante m谩s de treinta a帽os la fue poniendo en escena. Como si esa media hora tuviera el peso de un acontecimiento imborrable, de un trauma, de un espacio de dolor al que se vuelve recurrentemente porque de ah铆 nunca se encuentra del todo la salida, ni a煤n a trav茅s de la elaboraci贸n simb贸lica.

En una bella presentaci贸n que Briski, colega y amigo, escribe y lee cuando a Tato lo nombran ciudadano ilustre, dice que el teatro de Pavlovsky 鈥渄enuncia la intimidad intimidatoria.鈥

Entonces, all铆 de nuevo, lo personal como micropol铆tica fascista que por elevaci贸n apunta a lo hist贸rico social: mucho de lo que se puede observar en Potestad.

En el mon贸logo exasperado que por momentos se codea m谩s con un fluir de la conciencia angustioso que con un orden discursivo, como el que se pretende impartir al cuerpo, se revelan rasgos paranoides y persecutorios del m茅dico. El procedimiento es brutal. El protagonista pasa de v铆ctima a victimario en un abrir y cerrar de boca. Se interrumpe el proceso (qu茅 palabra) de identificaci贸n que desarrollamos a lo largo de tres cuartas partes de la obra con el protagonista, pero queda un hueco para que la din谩mica no se bloquee del todo. Y entonces uno querr铆a odiar pero ya no puede. Y ya no puede porque antes del monstruo estuvo el hombre, e inmediatamente despu茅s, tambi茅n.

驴La fatalidad lo mueve? No, en todo caso, pareciera ser m谩s la faltalidad. Con esa 鈥渓鈥 de limbo donde amor, frustraci贸n, resentimiento, ternura, destrato, cari帽o y dolor se cifran en la falta. La posici贸n f铆sica es de alguna manera la historia del v铆nculo. Y en ese v铆nculo de sost茅n dependiente se pierden las perspectivas. No se vacila cuando la historia es vista desde un destino que se mira por lo que falta; ese nunca m谩s que avasalla porque el olvido juega c贸mplice con la oscuridad. Pero no todo es falta, quiero creer, ni s贸lo nos movemos para llenarla.

Algo del dispositivo y del mecanismo en la incorporaci贸n de t茅cnicas del teatro Noh que Onetto entren贸 para la gestualidad (casi inm贸viles las manos) y los desplazamientos con Daniela Rizzo, especialista en el teatro japon茅s, genera un extra帽amiento que recuerda la incomodidad de los procedimientos de un Lars Von Trier en Dogville, por ejemplo. En esa pel铆cula, el escenario tiende a la vista todo el dispositivo, que recrudece la historia en vez de quitarle verosimilitud, tritur谩ndonos en lo ominoso de sus engranajes. En el caso de esta nueva Potestad, la precisi贸n del trabajo f铆sico y la marcaci贸n en el escenario para los deslizamientos de la actriz, maquillada tambi茅n con el estilo del teatro noh, despersonaliz谩ndola logra que su cuerpo se convierta en una zona, en una territorialidad pol铆tica a la cual cada quien le otorgar谩 sus rasgos. Y esto tambi茅n pareciera ser una denuncia de la indiferencia que nos caracteriza como sociedad frente al abuso de poder. Como si con esto Briski estuviera denunciando, de la mano de Tato, que mecanismo, procedimiento, programaci贸n, reproducci贸n y automatismo son estrategias todas del poder para lograr la m谩xima despersonalizaci贸n de los individuos, y de ellos conseguir que se vuelvan herramientas d贸ciles y serviles a todo discurso del odio.

鈥淗ay que incriminar a una maquinaci贸n, a la m谩quina social, m茅dica, psiqui谩trica, judicial, policial, ideol贸gica, es decir, a una red filos贸fico-pol铆tica que se ha aliado con las fuerzas m谩s oscuras para reducir ese rayo viviente a un cuerpo lastimado, torturado, desgarrado, drogado, electrocutado sobre todo por un sufrimiento sin nombre, una pasi贸n innombrable a la que solo le quedaba el recurso de renombrar y reinventar el lenguaje鈥, dice Derrida en un art铆culo que escribe a prop贸sito de una exposici贸n de obras de Artaud en 1994, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y algo de esto es lo que lleva a cabo Tato con las casi cincuenta obras que escribi贸 a lo largo de su vida.

En un art铆culo que Tato Pavlovsky titula 芦Micropol铆ticas 茅ticas禄, en el cual perfila lo social, dice:

Caminos por los bordes -micropol铆ticas 茅ticas-, est茅ticas experimentales donde se jueguen la posibilidad de creaci贸n de nuevos territorios existenciales, nuevas b煤squedas del ser en los grupos -nuevos acoplamientos-, nuevas producciones de m谩quinas deseantes que permanentemente intenten escapar de los aparatos de captura del poder y puedan crear nuevas subjetividades, nuevas maneras diferentes de pensar el mundo. Nuevas formas de experimentaci贸n y de b煤squeda de nuevos lenguajes. Ruptura de la escenograf铆a de la pura representaci贸n. Ese es el n煤cleo del Resistir Hoy. No simple oposici贸n sino textura de una resistencia con nuevos sentidos. La riqueza de fen贸menos pol铆ticos como El Cordobazo -o Mayo del 麓68- no se pueden entender desde la simple explicaci贸n de la representaci贸n pol铆tica, sino como acontecimientos que fueron desv铆os de la historia, y que no ten铆an una clara representaci贸n.

Luego, casi a modo de confesi贸n, tambi茅n agrega el autor en Reflexiones sobre el proceso creador: 鈥渆scribo lo que no puedo compartir, lo que mis gestos y mis palabras no saben expresar. Aquello que qued贸 enquistado en mi desesperaci贸n, algo que me violenta. (鈥) Mis personajes traducen mi mal. No hay gestos reparadores en mi teatro; hay odio, perversi贸n, resentimiento, violencia abismal. No hay primera intenci贸n de comunicar nada a nadie. Es un v贸mito de desesperanza, de terror, el peor de los miedos.鈥

Jano. Bifronte. Me animar铆a a decir trifronte el hombre, la mujer. M煤ltiples caras tenemos, y la sombra cosida a nuestros pies bastar铆a para asumir al menos parte de la oscuridad que podemos alimentar o mantener a raya para que el Estado nunca m谩s tenga la anuencia de grandes sectores de la sociedad, con que legitima su abuso de poder.

Y acaso todo esto sea, como plantea Briski en el programa de mano, 鈥減recisamente lo que nos ata帽e cuando la potestad nos fusila.鈥

Ficha t茅cnica

Autor铆a: Eduardo Tato Pavlovsky

Act煤a: Mar铆a Onetto, ganadora del premio ACE como mejor actriz en obra para un solo personaje.

M煤sicos: Tom谩s Finkelstein

Vestuario: Renata Schussheim

Escenograf铆a: Leandro Bardach

Dise帽o De Sonido: Tom谩s Finkelstein

Fotograf铆a: Catriel Remedi

Entrenamiento f铆sico en teatro Noh: Daniela Rizzo

Asistencia de direcci贸n: David Subi

Prensa: Mutuverr铆a PR

Direcci贸n: Norman Briski

Las funciones son todos los domingos a las 20.00 en la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2047) con un protocolo de aforo limitado, entrada ordenada y distanciamiento, cuidado en todo momento.