La rebeld铆a antiestatal y el deseo capitalista son dos fen贸menos verificables en la vida diaria de nuestra sociedad y observables en m煤ltiples escenarios. Comprender por qu茅 sectores del pueblo se sienten de esta manera con respecto al Estado cubano y a su proyecto socialista es fundamental para revertir esa tendencia y salvar la Revoluci贸n.

Hace un a帽o un compa帽ero nos preguntaba por qu茅 la gente en Cuba asum铆a posturas reaccionarias. Intent贸 evadir todos los t贸picos groseros que simplifican el modo en que se constituyen las subjetividades colectivas: ya fuera el economicismo rampl贸n, que resuelve con facilidad que los asalariados piensan 芦como obreros禄, y son de izquierdas, y los due帽os de dulcer铆as piensan 芦como burgueses禄, y son de derechas; tambi茅n desech贸 esa suerte de idealismo que entiende que las ideas se alojan en las mentes por contagio de los centros de (re)producci贸n ideol贸gica del imperialismo, que profanan nuestras v铆rgenes mentes y nos vuelven contrarrevolucionarios, como suele explicar la teor铆a de la 芦penetraci贸n禄 cultural.

La respuesta definitiva a la pregunta del compa帽ero es inabarcable en el espacio de un art铆culo. Requiere aproximaciones sucesivas a la sociolog铆a pol铆tica de la Cuba realmente existente. No obstante, la realidad nos obliga a ensayar alguna de esas aproximaciones en aras de contribuir a las urgencias del contexto y a las comprensiones que exige para el campo de la Revoluci贸n.

El malestar antiestatal: una hip贸tesis de trabajo

La idea marxiana de que el ser social determina la conciencia social puede hacer estragos al an谩lisis social cuando se presupone que existe una relaci贸n determinista, inmediata, entre el ser social de los individuos, entendido como condiciones materiales de vida, y la manera en que se representan el mundo. Eso puede llevar a las desviaciones obreristas que se verifican en m煤ltiples partidos comunistas del siglo pasado que miraban con recelo a los no proletarios, lo cual excluy贸 a valiosos revolucionarios. La otra cara de este mismo fen贸meno fue la romantizaci贸n del haber 芦nacido en el seno de una familia humilde禄, lo cual para muchos sigue siendo carta de validaci贸n ideol贸gica.

Si bien existe el exceso economicista en el an谩lisis sociol贸gico e hist贸rico, tambi茅n existen, como se帽al谩bamos antes, idealismos de los que conviene escapar si nos interesa algo m谩s que no sea jugar con las apariencias sociales como en un teatro de sombras. Las condiciones materiales de vida o, m谩s bien, el modo en que las personas reproducen materialmente su vida no solo media la manera en la que se apropian y se representan la realidad, sino que es un momento crucial de esa apropiaci贸n y esa representaci贸n.

Cuba comparte con los antiguos pa铆ses socialistas de Europa del Este una econom铆a pol铆tica de transici贸n socialista en la que el Estado era el centro estructurador de las distintas dimensiones de la sociedad. Si en el capitalismo el funcionamiento social gira en torno al mercado, en el modelo de socialismo implementado en Cuba, el Estado ha funcionado como una campana bajo cuyo domo se desarrollaban la casi totalidad de los procesos sociales.

Si bien la centralidad del Estado es un rasgo com煤n al modelo socialista inspirado en la URSS, su fortalecimiento en el caso de la Revoluci贸n cubana tiene adem谩s otras causales tan o m谩s importantes que simplemente la importaci贸n de un modelo. En primer lugar, el desarrollo del Estado cubano desde el surgimiento de la rep煤blica en 1902 registra una expansi贸n ininterrumpida. Esta transformaci贸n se aprecia si comparamos, por ejemplo, las funciones atribuibles al Estado seg煤n la Constituci贸n de 1901 y la de 1940. Durante toda la Rep煤blica burguesa flota la idea del Estado como la herramienta indicada para cumplir las tareas hist贸ricas de la naci贸n; de ah铆 la obsesi贸n por la conquista del Estado y su transformaci贸n en un Estado 芦verdadero禄 y 芦mejor禄.

Una vez que triunfa la Revoluci贸n de 1959, el nuevo Estado se encuentra no solo ante las tareas de justicia hist贸ricas, sino tambi茅n ante los problemas de la modernizaci贸n y el desarrollo. La Revoluci贸n cubana fue, en efecto, una modernizaci贸n de la sociedad, ideal imposible sin un poder capilar y totalizador como el que asegura un Estado fuerte y extenso. A la vez, ese Estado tiene que convertirse en instrumento de protecci贸n del pueblo de Cuba y su voluntad de ser libre frente a la agresividad del imperialismo, lo cual va a reforzar progresivamente su necesidad de solidez y fortaleza, adem谩s de su importancia en el sistema pol铆tico como tal.

Durante la 茅poca de m谩ximo esplendor y despliegue del modelo socialista cubano, la llamada 芦茅poca de oro禄, el Estado logr贸 articular un andamiaje de mecanismos y relaciones sociales de producci贸n y consumo dentro de los cuales transcurr铆a todo lo necesario para la vida social: acceso a bienes, puestos de trabajo, reconocimiento p煤blico, realizaci贸n personal鈥 A este espacio de reproducci贸n social podemos llamarle circuito estatal socialista. Y si bien siempre convivi贸 con un circuito no estatal asociado al mercado negro y la exigua econom铆a informal, el primero ten铆a el peso determinante en la vida de la poblaci贸n.

No obstante, a partir de los 90 hay un cambio en ese funcionamiento social. La crisis contrae dram谩ticamente las capacidades materiales del Estado para garantizar la reproducci贸n social. Al mismo tiempo, como respuesta al colapso de la econom铆a y de un modelo econ贸mico concreto, hemos asistido a reformas sucesivas que fortalecen el papel del mercado en la sociedad, el cual pasa a ocupar espacios antes garantizados por el Estado. En ese escenario de escasez acentuada que ha sido el llamado 芦Per铆odo Especial禄 ocurre un ensanchamiento de la econom铆a mercantil no socialista, fuera o dentro del Estado, pero con unas reglas claramente distintas a las que hasta entonces primaban en el circuito estatal socialista. Que esto ocurriera y ocurra al amparo de la legalidad o no es irrelevante para este an谩lisis: los efectos sobre la subjetividad colectiva de los merolicos no son muy diferentes a los de las tiendas en divisas, en tanto reafirmadores del poder del dinero como medida de todas las cosas, en detrimento de los valores que premiaba y privilegiaba la otra l贸gica social. Por supuesto que ninguno de estos cambios econ贸micos produce mec谩nicamente ni por s铆 mismo conciencia pol铆tica alguna: son meras condiciones de posibilidad. Lo que s铆, a partir de los 90 y de la contracci贸n del protagonismo del Estado socialista en la reproducci贸n material directa de la vida, cada vez m谩s personas encuentran que el circuito no estatal es el espacio donde reproducir, total o parcialmente, sus vidas.

Pudi茅ramos se帽alar una gama de posiciones con respecto al circuito estatal鹿. En un extremo, estar铆an aquellas personas 鈥晊 familias鈥 que completan la mayor parte de la reproducci贸n de su vida 芦dentro禄 del Estado. Un caso muy descriptivo podr铆a ser un oficial activo de las Fuerzas Armadas que pr谩cticamente vive en una unidad militar donde come, recibe vestuario, aseo, atenci贸n m茅dica, y duerme. Otro ejemplo podr铆a ser el dirigente del Estado en determinados niveles que tambi茅n permanece mucho tiempo dentro del espacio laboral y este le asegura, casi a plenitud, su reproducci贸n individual y familiar.

De camino al otro extremo de esta escala se encuentra la mayor parte de la poblaci贸n que contin煤a participando y dependiendo del circuito estatal socialista, pero que, en mayor o menor medida, debe 芦salirse禄 de 茅l para completar la satisfacci贸n de sus necesidades y las de su familia. La tendencia observable desde la reforma de 2011 es al incremento del papel del mercado, oficial o informal, en este proceso, y a la disminuci贸n del peso de los viejos mecanismos del circuito estatal socialista. Es decir, nos hemos movido de un Estado benefactor hacia un escenario en que la responsabilidad recae m谩s en el individuo.

Lo que habita en el otro extremo, es una franja que se ensancha tambi茅n por d铆a, y que est谩 ocupada por los que ni trabajan para el Estado ni necesitan 鈥昽 as铆 lo perciben鈥 de 茅l para vivir y echar a andar sus planes de vida. Ah铆 est谩n desde empresarios, trabajadores privados y beneficiarios de remesas hasta artistas y deportistas conectados con sus industrias internacionales que dejaron de necesitar ya del concurso o el auxilio de las instituciones estatales. Tambi茅n ocupan esta franja personas marginalizadas a las que en otro momento llamamos 芦no integrados禄 e, incluso, 芦elementos antisociales禄, y que viven, en el entendido com煤n, 芦del invento (mercantil)禄.

La idea de no necesitar del Estado puede ser en rigor entrecomillada, debido a que, por una parte, hay todo un conjunto de funciones de reproducci贸n social imprescindibles para todos y que descansan en los hombros estatales: desde la salud y la educaci贸n p煤blicas hasta la cuota de la bodega, la seguridad ciudadana o los servicios de agua y energ铆a subvencionados. Nadie escapa de esa dependencia; no obstante, todo este conjunto de funciones conforma el suelo de dignificaci贸n que produjo la Revoluci贸n cubana y, como suelo, est谩n naturalizadas y permanecen inconscientes e invisibles para el grueso de la poblaci贸n. Por eso, en la manera en que se representa el mundo el sector de los 芦aut贸nomos禄 tiene perfecto sentido pensar que son autosuficientes y no necesitan del Estado. Aunque no deja de ser curioso 鈥昪uando menos鈥 que se eluda la comprensi贸n de que muchos negocios solo pueden existir en el marco de este Estado espec铆fico, debido a que funcionan a costa de deficiencias como, por ejemplo, el desv铆o de recursos.

Los cambios antes descritos en la econom铆a pol铆tica de la sociedad cubana han implicado de un modo u otro una divergencia entre el pacto social revolucionario y la realidad de la sociedad, entre las expectativas de la gente sobre el Estado y lo que ese Estado est谩 en condiciones de darle a la mayor铆a. Y recalcamos que el reto siempre es cumplir el pacto para la mayor铆a porque se trata de un Estado que pretende sostenerse mediante el consenso y no la coerci贸n.

A pesar de esto, el Estado cubano, al menos discursivamente, no ha renegado del pacto social, muy a pesar del debilitamiento de sus capacidades materiales y de los cambios socioecon贸micos de los 煤ltimos a帽os. Y en ese sentido ha conservado casi intacto el modo de relacionarse pol铆ticamente con la sociedad: los mecanismos de ejercicio y legitimaci贸n del poder, de producci贸n de consenso, de coerci贸n, todos propios del pacto social vigente y comprendidos y aceptados en 茅l. Esto 煤ltimo, el funcionamiento pol铆tico del Estado, ha comenzado a variar poco a poco de manera reciente a partir de la Constituci贸n de 2019 y tambi茅n de los conflictos pol铆ticos ocurridos al calor de la pandemia.

Ahora bien: como se帽ala Leyner Ortiz en su texto 芦Las masas en julio禄, el sector social que vive con relativa autonom铆a con respecto al Estado 芦pareciera un sector ausente禄, y concluye: 芦El horizonte de visibilidad de este sector social tiene que ver con las distancias y exclusiones que le impone el Estado y sus sectores sociales validados, pero tambi茅n con la manera en que el circuito mismo, es decir, sus gentes en interrelaci贸n social logran autopercibirse禄虏. El espacio de lo p煤blico, de lo pol铆tico y de lo visible en Cuba est谩 copado por el Estado. Lo no estatal, que se percibe generalmente como lo no pol铆tico, se recluye al espacio de lo privado, algo que se refuerza por las condiciones que atraviesan los derroteros del circuito no estatal: v铆nculos con lo ilegal, punto de partida familiar de los negocios, recelo y sospecha desde zonas del Estado, marco jur铆dico insuficiente y restrictivo.

Lo privado existe como en 芦otra Cuba禄: una Cuba 芦fuera禄, 芦libre禄, del Estado. No son empresas estatales, no hay pol铆tica de cuadros, no hay subvenciones o racionamientos鈥 Ellos son 芦otra cosa禄. Ocurre entonces que desde el lugar de sujeto鲁 de quien est谩 fuera del Estado, se est谩 tambi茅n fuera del pacto social socialista y, por tanto, hay una renuncia a determinadas obligaciones con el Estado y, puede que tambi茅n, aunque no necesariamente, a los derechos que el pacto garantiza.

驴Cu谩ntas personas antes de la pandemia, e incluso hoy, han renunciado a los mandados de la bodega, o participan del escandaloso fen贸meno de la salud privada informal? Los ejemplos anteriores remiten a la zona m谩s enriquecida de ese sector 芦aut贸nomo禄, pero la percepci贸n de autosuficiencia con respecto al Estado no es exclusiva de ellos.

Esta situaci贸n hace que la frontera entre el Estado y el mundo de lo privado y las gentes que en 茅l habitan, sea un sitio conflictivo. 驴C贸mo el Estado se presenta en ese conflicto ante los ojos de las personas? Solo puede hacerlo de un modo: como estorbo. No vale la pena esgrimir aqu铆 las m煤ltiples razones ya mencionadas sobre por qu茅 el Estado es necesario tambi茅n para quien vive en el mundo de los privados: eso simplemente queda fuera de su horizonte de visibilidad鈦. Lo evidente para esas personas es la intrusi贸n del Estado en el 芦normal禄 funcionamiento de sus vidas y actividades espec铆ficas. Esta intervenci贸n puede darse de diversas maneras: el inspector que viene a controlar el negocio; el jefe de sector que 芦me tiene puesto el dedo禄; el oficial que hace la citaci贸n para el SMA y 芦me saca al chiquito de la casa禄; el maestro que pretende 芦imponer禄 una disciplina y unos valores distintos a los de la casa; el del CDR que me llama para votar: todas estas son figuras que encarnan al Estado cuando cumplen las funciones mencionadas. Para los grupos que habitan 芦fuera del Estado禄, o que as铆 se perciben, estas funciones se les presentan como una perturbaci贸n de su pl谩cida 芦paz sin Estado禄.

Lo que se entiende como un intento del Estado de 芦forzar禄 la participaci贸n en el pacto social de sujetos que no lo comparten; esa perturbaci贸n, esa 芦invasi贸n禄 del Estado en la vida de gente que cre铆a vivir al margen de 茅l, produce un malestar antiestatal.

No obstante, este tipo de interacci贸n entre el Estado y los sujetos fuera de su pacto, no es la 煤nica fuente de malestar antiestatal. Quiz谩 sea la principal en esos sujetos espec铆ficamente. No obstante, ellos no son los 煤nicos capaces de sentir ese malestar: aquellos que existen dentro del pacto, que no han renunciado a 茅l y que son la mayor parte de la poblaci贸n, tambi茅n pueden experimentarlo; pero en este caso la causa es diferente.

En los 煤ltimos tres a帽os de crisis, profundizada por el recrudecimiento del bloqueo y agravada dram谩ticamente por la pandemia de Covid-19, se nos abre un escenario de contracci贸n a煤n mayor de la capacidad estatal de garantizar el pacto social socialista, con el correspondiente ensanchamiento de los bolsones de capitalismo existentes y de su capacidad de colonizar espacios impensados y de poner en peligro los fundamentos mismos del socialismo en Cuba.

Quiz谩 el caso m谩s dram谩tico es la ya mencionada mercantilizaci贸n de servicios m茅dicos que ocurre corrupci贸n mediante y que es un secreto a voces que escandaliza al pa铆s. Una compa帽era nos dec铆a hace semanas mientras padec铆a de un fuerte dolor de muelas que, si ya en Cuba no se pod铆a garantizar material para empastarse una muela, qu茅 le quedaba a ella para defender el socialismo o para argumentar por qu茅 no emigrar. Esa an茅cdota, que captura una repetida con respecto a los servicios de salud en los 煤ltimos a帽os, ya sea para obtener antibi贸ticos, material de cirug铆a o, efectivamente, para empastarse una muela, entra帽a otra de las fuentes m谩s importantes del malestar antiestatal: el progresivo incumplimiento del pacto social vigente.

De hecho, la escasa resistencia de la poblaci贸n ante la reducci贸n de la cobertura social en la d茅cada pasada y el crecimiento de las cuotas de desigualdad en Cuba, ten铆a mucho que ver con la promesa impl铆cita en los intentos de recomposici贸n del pacto social socialista por parte del gobierno del General de Ej茅rcito Ra煤l Castro: el fin de las gratuidades 芦indebidas禄, la racionalizaci贸n del mercado laboral, la reestructuraci贸n de la matriz econ贸mica y sus prioridades de inversi贸n鈥 todo eso ten铆a como correlato social, de beneficio para todos, el logro de un socialismo pr贸spero, democr谩tico y sostenible. Una d茅cada despu茅s una buena parte de la poblaci贸n puede haber perdido su entusiasmo y confianza por una reforma que efectivamente disminuy贸 de manera sensible el peso del Estado como garante y protector de la vida de las familias, pero que no ha podido realizar de la misma manera la prosperidad prometida.

Podemos saber y comprender que existen limitaciones materiales objetivas para el cumplimiento del pacto por parte del Estado. Sin embargo, mientras tal pacto sea vigente 鈥晊 nadie ha dicho lo contrario a煤n鈥 contin煤a operando como paradigma social, como 芦deber ser禄, y como medida de muchas cosas. Y hace a la gente reaccionar ante un modo de ser del Estado, de relacionarse con ella, de exigirle, el cual no encuentra correspondencia con la parte que en ese contrato es entendida como lo que al Estado 芦le toca禄.

El deseo capitalista como clausura

Para un proyecto socialista el malestar antiestatal no es per se una amenaza, incluso cuando ese proyecto tiene en el Estado su cuartel general. La rebeld铆a antiestatal puede servir en la transici贸n socialista como combustible de un gesto pol铆tico de perfeccionamiento o transformaci贸n revolucionaria del Estado.

El problema comienza cuando ese sentimiento antiestatal no tiene salidas dentro de la Revoluci贸n, sino que adopta la forma de un deseo capitalista. 驴Por qu茅 esa rebeld铆a antiestatal que hemos descrito adopta en Cuba mayoritariamente la forma de un deseo capitalista? Esa es una pregunta fundamental que los revolucionarios cubanos necesitamos enfrentar.

Un malestar pol铆tico puede tener muchas salidas. Esas salidas tienen que ver con la textura de ese malestar, pero tambi茅n con las alternativas que logran construir un lugar en el horizonte de lo posible. Los revolucionarios y los comunistas cubanos podr铆amos coincidir en que es posible un socialismo cubano donde los problemas y condiciones que producen malestar antiestatal a mucha gente hoy en d铆a, est茅n ausentes: dir铆amos como el David de Fresa y chocolate que esos problemas son 芦la parte de la Revoluci贸n que no es la Revoluci贸n禄. Sin embargo, una franja no despreciable de la poblaci贸n cubana desea vivir en el capitalismo como soluci贸n a los problemas que le atormentan. Hay todo un conjunto de factores que favorecen que, para mucha gente en Cuba, la salida de su malestar antiestatal sea reaccionaria, sea el capitalismo.

El socialismo cubano se bate como isla con el capitalismo mundial que nos rodea y cuyos tent谩culos materiales y culturales atraviesan nuestra frontera misma y viven con nosotros.

Estamos en la 茅poca del realismo capitalista resumido en aquella l煤cida y terrible sentencia de Fredric Jameson, 芦es m谩s f谩cil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo禄. La sofisticaci贸n de los dispositivos culturales del capitalismo mundial integrado para clausurar la posibilidad de imaginar alternativas al capitalismo realmente existente, es un hecho de cuya influencia los cubanos no estamos exentos ni protegidos. Eso hace que, ante la crisis de un modelo o de un intento de socialismo dado, la 煤nica puerta visible sea 芦lo normal禄, 芦lo que se ha hecho siempre禄, 芦lo que hace todo el mundo禄.

Adem谩s, la resistencia a esa marejada cultural no ocurre tampoco en terreno regular, sino en las condiciones que el otro tipo de agresividad capitalista, la guerra econ贸mica, le impone a la transici贸n socialista en Cuba. Y esto adopta una importancia particular en relaci贸n al problema del consumo y el deseo, precisamente porque el subconsumo es una de las consecuencias 鈥晊 objetivos鈥 directas de la asfixia econ贸mica, y la mezcla de ese subconsumo con la maquinaria cultural capitalista produce un consumismo reprimido, desesperado y voraz que refuerza a煤n m谩s las condiciones para el crecimiento de un deseo capitalista.

Una m谩s de las condiciones que favorecen esta salida reaccionaria es el deterioro del pacto social socialista que se帽al谩bamos antes. Hay personas que, para su supervivencia y la de sus familias, se encuentran a merced de la reglas 鈥昪apitalistas鈥 del mercado informal. Hay quien, para garantizar la calidad de la educaci贸n de sus hijos, debe pagar profesores privados llamados eufem铆sticamente 芦repasadores禄. Hay quien, para curarse o curar a un pariente, tiene que gastar miles de pesos en el mercado negro de medicamentos o pagar 芦por el dos禄 a un profesional de la salud. Hay muchos que trabajan para un privado en condiciones extremas de explotaci贸n sin derechos laborales algunos. Ante esto cabe preguntarse: 驴Por qu茅 esa persona no iba a desear el capitalismo si esa persona, de facto, ya vive en el capitalismo? La reacci贸n a los bolsones de capitalismo que crecen en nuestra sociedad no necesariamente tiene que ser la a帽oranza o el deseo de un socialismo mejor: antes bien puede ser la aspiraci贸n a un capitalismo 芦mejor禄, m谩s desarrollado, m谩s eficiente, m谩s 芦libre禄 y 芦democr谩tico禄. Dicho sea de paso, en el deseo capitalista tambi茅n podemos buscar causas de la migraci贸n.

Tambi茅n contribuye a la ventaja del deseo capitalista sobre la alternativa revolucionaria lo que podr铆amos llamar como el problema de los deslindes. En Cuba hay un esfuerzo marcado por casi todos los actores de la contrarrevoluci贸n por confundir y convertir en una misma cosa la Revoluci贸n, el socialismo, el Estado, el gobierno, el partido y los dirigentes. Pero, la contrarrevoluci贸n no est谩 sola en ese nefasto juego discursivo. El discurso burocr谩tico contribuye a reforzar esa confusi贸n y a impedir todo deslinde: reproduce y refuerza la percepci贸n de unidad de todo lo mencionado, con lo cual liga el destino de todos los elementos al destino de los otros. Si la Revoluci贸n o el socialismo son id茅nticos a tal modo de funcionamiento del Estado, o a tal pol铆tica de gobierno, o a tal dirigente, entonces el desprecio por uno de esos elementos, por ejemplo, un mal dirigente o una pol铆tica impopular, se ampl铆a al resto. Por eso atar el destino de la Patria, la Revoluci贸n o el socialismo a pol铆ticas de gobierno espec铆ficas, a modos de ejercer el poder, a problemas de la sociedad conocidos por todos, o a dirigentes individuales, es un juego oportunista con fines estrat茅gicos por parte de la contrarrevoluci贸n, pero por parte del propio Estado 鈥昽 de determinadas zonas de 茅l鈥, es directamente una irresponsabilidad.

A lo anterior, se suma la ausencia o invisibilidad de alterativas a lo realmente existente dentro del campo de la Revoluci贸n. Dentro de la Revoluci贸n no son visibles sujetos, movimientos, individuos o programas alternativos y revolucionarios a las pol铆ticas estatales. Desde dentro del Estado y sus organizaciones pol铆ticas y de masas esto es impedido por la pretensi贸n de monolitismo, proclive a extraer del espacio p煤blico el conflicto, lo cual otorga opacidad a su funcionamiento. Ello se evidencia, por ejemplo, en los res煤menes que se divulgan de espacios deliberativos en los que en realidad ocurren calurosos debates, pero de los que se suele proyectar una imagen de unanimidad, consenso y conciliaci贸n. Tambi茅n se manifiesta este comportamiento opaco a la hora de comunicar e implementar pol铆ticas, de las cuales casi nunca se conocen los derroteros de debates, las alternativas discutidas, las posiciones enfrentadas que llevaron a producirla. Todo esto impide a la gente identificar las tendencias existentes en el poder 鈥晀ue nunca es homog茅neo, aunque as铆 se proyecte鈥, y tambi茅n reconocerse en alguna de ellas como horizonte pol铆tico.

En cuanto al activismo revolucionario que existe fuera de los espacios tradicionales y que ha ido emergiendo, hay un problema de escala en cuanto al acceso a las grandes masas: hablamos de grupos peque帽os de personas que hacen activismo en condiciones precarias. Hay un l铆mite material a sus condiciones de masificaci贸n.

Tambi茅n hay un l铆mite sociol贸gico que tiene que ver con lo que mencionamos al inicio sobre lo estatal y lo no estatal y sus horizontes de visibilidad. A estos actores les ocurre como a los otros no estatales: de cara a la gente lo p煤blico, lo estatal, sigue siendo lo 芦normal禄, lo 芦leg铆timo禄, y si bien eso no afecta el acceso a lo econ贸mico, s铆 se traduce en sospecha generalizada frente a lo pol铆tico: 芦驴y esto qu茅 instituci贸n lo convoc贸?禄, 芦si no hay una instituci贸n de por medio yo no me meto en eso禄 鈥 Dicho l铆mite afecta a la contrarrevoluci贸n tambi茅n, pues responde a una cultura pol铆tica asentada. Aunque esa cultura pol铆tica est谩 cambiando.

Un 煤ltimo aspecto que abre paso al deseo capitalista es la decepci贸n. El pacto social entra帽a no solo un intercambio de obediencias y bienes entre los dirigentes y los dirigidos, sino que tambi茅n contiene una 茅tica que toma cuerpo en la conducta de la burocracia. La impunidad en torno a la corrupci贸n, la no correspondencia entre el discurso y la realidad, las injusticias, la falta de sensibilidad, la indiferencia, el cinismo, la incapacidad para reconocer los errores, la intolerancia, la doble moral, entre otras, son conductas despreciables para la sociedad que, portadas por los dirigentes, laceran la sensibilidad y el compromiso socialista de las personas del pueblo. Por eso la complacencia con estos desv铆os de la 茅tica de la Revoluci贸n, a cualquier nivel y en cualquier escenario, es suicida.

La rebeld铆a antiestatal y el deseo capitalista son dos fen贸menos verificables en la vida diaria de nuestra sociedad y observables en m煤ltiples escenarios. Comprender por qu茅 sectores del pueblo se sienten de esta manera con respecto al Estado cubano y a su proyecto socialista es fundamental para revertir esa tendencia y salvar la Revoluci贸n. En el malestar antiestatal y el deseo capitalista no hay fatalismo o inevitabilidad. Qu茅 polo gana a la mayor铆a del pueblo es una disputa hist贸rica que la decidir谩 quien sepa librarla con mayor 芦audacia, inteligencia y realismo禄.

Desde 1959 ha sido la pol铆tica revolucionaria al frente del Estado la que se ha llevado a la gente con ella. Es inadmisible la perspectiva de que eso cambie, pues s铆 hay un destino ligado al de la Revoluci贸n: el destino del pueblo.

Notas

[1] Para leer un an谩lisis m谩s detallado de este asunto ver 芦Las masas en julio禄 de Leyner Ortiz Betancourt, en La Tizza (https://medium.com/la-tiza/las-masas-en-julio-2902cc3af2d1).

[2] Leyner Ortiz Betancourt: 芦Las masas en julio禄, en La Tizza, 11 de julio de 2022.

[3] Llamamos 芦lugar de sujeto禄 o 芦posici贸n de sujeto禄 al conjunto de determinaciones concretas (situaci贸n socioclasista, relaci贸n con el poder, zonas de confort, capital cultural, entre otras) que median el modo en que los sujetos se apropian, se representan la realidad y los objetos de ella.

[4] La noci贸n de 芦horizonte de visibilidad禄 usada en este texto refiere a la porci贸n de una realidad fragmentaria, imposible de captar como totalidad, que le es accesible de manera consciente, conocible, a un sujeto social determinado.

