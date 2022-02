Hace a帽os, estando en un pa铆s en conflicto, alguien al otro lado del tel茅fono dijo a mi equipo que la cr贸nica que hab铆amos enviado no iba a entrar en el informativo porque 鈥渘o cab铆a鈥. A nuestro lado estaba la madre hu茅rfana de hijo que acababa de relatarnos c贸mo lo hab铆an asesinado. A nuestros pies, una alfombra de cad谩veres. La mir茅 a ella, que hab铆a hecho un doloroso esfuerzo para relatar lo ocurrido ante la c谩mara, entre l谩grimas: 鈥渓o cuento para que se sepa, para que la gente decente haga algo鈥. Observ茅 los cuerpos inertes. 驴C贸mo decir a esa mujer que le hab铆amos hecho perder el tiempo? En vez de emitir una cr贸nica sobre lo que posiblemente hab铆a sido un crimen de guerra, el 鈥渋nformativo鈥 prefiri贸 dedicar un minuto de su tiempo a mostrar 鈥渓a belleza鈥 del 谩rbol de Navidad m谩s caro del mundo, decorado con diamantes y rub铆es por no s茅 qu茅 arist贸crata. Dese茅 que aquellos cad谩veres, algunos tan j贸venes, se desplomaran sobre la mesa del editor y lo despertaran de su ceguera.

A lo largo de los a帽os, en el ejercicio de mi oficio he visto cr铆menes de guerra, ni帽as y ni帽os asesinados por armas llamadas inteligentes, bombardeos masivos sobre poblaci贸n civil, detenciones arbitrarias, v铆ctimas de torturas con secuelas de por vida, hospitales llenos de personas heridas con doctores realizando operaciones quir煤rgicas en el suelo de los pasillos, madres buscando a sus hijos en las morgues y en los escombros de edificios tiroteados鈥 Tambi茅n he visto aqu铆, en Espa帽a, familias sin recursos, v铆ctimas de desahucios sin alternativa habitacional, gente muy pobre con la dignidad a flote, j贸venes sin futuro, mujeres sin ganas de vivir, sin luz, sin gas, sin nadie. Demasiado a menudo algunos de esos hechos quedaron -y quedan- fuera de la parrilla informativa, sustituidos por banalidades, por historias fr铆volas e intrascendentes. En una ocasi贸n un editor mediocre me dijo que la lucha de una mujer guatemalteca premio Nobel de la paz no era 鈥渢elevisiva鈥. Recuerden: no hay que fijarse solo en c贸mo un medio de comunicaci贸n cuenta algo, sino tambi茅n en aquello que no cuenta. El periodismo decide de qu茅 se habla y c贸mo se habla de lo que se habla. Su poder es enorme y la degeneraci贸n de buena parte de 茅l ha sido vertiginosa en los 煤ltimos a帽os.

No somos pocas las personas en mi oficio que empezamos a denunciar su decadencia hace ya tiempo. Durante algunos a帽os fuimos se帽aladas como exageradas e incluso como malas perdedoras por gente que no entend铆a que hubi茅ramos rechazado c贸modos puestos laborales simplemente por principios. Viv铆 con enorme frustraci贸n el contraste entre dos mundos, entre dos escenarios: el del afuera, donde la realidad segu铆a su curso, y el de la redacci贸n, contenido entre cuatro paredes, aislado a menudo de los hechos que defin铆an nuestro presente. El periodismo en demasiados lugares se estaba reduciendo a fichar a la entrada y a la salida, a mantener la mirada fija en el ordenador, a observar la ca铆da de los teletipos. Las redacciones se transformaban en oficinas.

Aquella frustraci贸n deriv贸 en un dolor que solo se calm贸 cuando decid铆 irme de aquel medio. Pens茅 entonces que estaba dejando el periodismo definitivamente, pero aqu铆 me tienen. Lo dejo una vez cada dos meses aproximadamente, en mi mente, para recordarme que siempre hay una salida cuando el cinismo, la hipocres铆a y el periodismo al servicio del abuso acechan. No es sencilla esta noble profesi贸n desprestigiada.

驴Por qu茅 les cuento esto? Porque es interesante reflexionar sobre la verdad y la mentira, la realidad y la ficci贸n, la experiencia y la ausencia de ella. Hannah Arendt explic贸 que 鈥渆l sujeto ideal para un gobierno totalitario鈥 es 鈥渆l individuo para quien la distinci贸n entre hechos y ficci贸n (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinci贸n entre lo verdadero y lo falso (es decir, los est谩ndares del pensamiento) han dejado de existir鈥. Cuando en espacios period铆sticos la realidad es tratada como algo discutible, la frontera con la ficci贸n puede diluirse. Cuando en las redacciones se da la espalda a las aristas de nuestro presente, el debate es reducido a mero entretenimiento, eximido de sus consecuencias.

Sostiene Amador Fern谩ndez-Savater en su libro La fuerza de los d茅biles que en estos tiempos existe una tendencia 鈥渜ue hace creer que el desenlace de la batalla cultural no depende de la verdad de los relatos sino de su eficacia comunicativa鈥. No importa tanto la verdad como enganchar, entretener y convencer. Se arrincona el di谩logo, se apuesta por mon贸logos que chocan, por el formato del zasca. Todo es escenificaci贸n y c谩lculo en nombre del electorado y de la audiencia.

En las c贸modas almohadas del privilegio la realidad es reducida a mera teor铆a, a juego inofensivo, a banalidad: no hay conexi贸n con las consecuencias de los actos, con los cuerpos afectados, con los efectos de la indiferencia. Las v铆ctimas son solo n煤meros sin nombre ni rostro, la pobreza es solo una palabra. Se debate sobre el cambio clim谩tico, los derechos humanos, la migraci贸n o las macrogranjas como si fueran abstracciones sin resultados concretos en las que el interlocutor puede defender una posici贸n o su contraria del mismo modo que en un videojuego elegimos bando. No hay viaje de conocimiento ni experiencia que recorra el trayecto desde la causa hasta la consecuencia.

La salud de nuestras democracias est谩 gravemente afectada por ese pasatiempo pervertido y frivolizado al que algunos llaman periodismo, retroalimentado por un tipo de pol铆tica carente de principios. Todo esto explica no solo los 煤ltimos bulos, sino buena parte de las din谩micas del debate p煤blico de la 煤ltima d茅cada en nuestro pa铆s. Cuando llegue la cordura, a todos les gustar谩 decir que llevaban tiempo practicando buen periodismo, con 茅tica, con rigor, con conciencia. 隆Ja!

Fuente original: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/realidad-no_129_8647174.html

Rebeli贸n ha publicado este art铆culo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.