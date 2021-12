–

Canarias

Semanal.org – 12/12/2021

Hemos señalado en alguna

otra

ocasión que cuanto más avanza la desigualdad social en los

países del centro capitalista, más se preocupan las elites

dirigentes en reforzar la política de las identidades, que implica

una supuesta defensa de los derechos de mujeres, homosexuales,

poblaciones indígenas, minorías raciales, personas transexuales,

discapacitadas, grupos religiosos, etc., obviando que dentro de cada

uno de estos grupos hay diferencias de clase (económicas,

educativas, residenciales, entre otras).

Aunque es

lamentablemente cierto que existe la discriminación por sexo, edad,

nacionalidad, orientación sexual, etc., el hecho de convertirlas en

identidades y poner el acento en ellas tiene por finalidad obscurecer

la estructura clasista en la que se sustenta el sistema capitalista.

Y son precisamente los partidos llamados progresistas, de influencia

posmoderna, que pasan por ser la “izquierda” del espectro

político institucional, los abanderados de esta tendencia (en otros

lugares llamada woke).

Una tendencia que está

llevando a excesos tanto de censura descarada como de manipulación

mediática y simplificación de temas que son complejos y

tienen, por tanto, distintos niveles de análisis. Así, censurar

actos, charlas, libros, cuentas en redes sociales, etc., se está

convirtiendo en un deporte nacional –llamado “cultura de la

cancelación”– en países como Reino Unido, Estados Unidos o

Canadá, y que se extiende como mancha de aceite al resto del mundo.

Se trata de una “cultura

de la cancelación” que incluye la quema de libros, por si

pensábamos que los tiempos de la Inquisición habían pasado a la

historia. En algunas escuelas católicas de Canadá se llegaron a

quemar,

en 2019, varios miles de ellos, incluidos tebeos de Astérix y

Tintín, por considerarse que propagaban estereotipos sobre las

poblaciones indígenas. Esto en un país cuyos grupos indígenas

sufren todavía una notable discriminación.

La racha de los índices

expurgatorios ha llegado también a Cataluña, donde bibliotecas

de colegios han depurado

cuentos tradicionales como Caperucita Roja, por sexistas,

mientras el colmo del sexismo, la pornografía, sigue libre llegando

a los móviles de niños y adolescentes. En Reino Unido, grupos de

“transactivistas” quemaron los libros de Harry Potter,

porque su autora fue acusada de “tránsfoba” por decir

públicamente que el sexo (varón-mujer) existe.

Canadá volvió a reabrir

el debate sobre los excesos de esta “cultura de la cancelación”,

cuando en noviembre pasado el Consejo Escolar de Toronto suspendió

el acto en el que la Premio Nobel de la Paz de 2018, Nadia Murad,

iba a presentar su libro titulado “Yo seré la última: Historia

de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico”. El

motivo alegado fue que podía ofender a los alumnos musulmanes.

La presentación del

libro de Murad pudo enseñar a esos alumnos musulmanes los horrores a

los que pueden conducir ciertas interpretaciones de los “textos

sagrados”. Sin embargo, se dio más prioridad a no “ofender”

a musulmanes que a la exposición y denuncia de las ofensas a las que

Nadia Murat fue sometida por ser mujer y yazidí. La censura de su

charla añadió una ofensa más, pero esta vez en nombre del

“progresismo” y la “inclusividad” ¿Cabe mayor

irracionalidad?

Porque, vamos a ser

serios: en todas las religiones hay grupos fundamentalistas, pero no

todas las personas que las profesan lo son y, es más, pueden llegar

a ser firmes opositoras de esos fundamentalismos. Esto parece

ignorarse. Es como si una conferencia sobre el Opus Dei o los

Legionarios de Cristo se cancelara con la excusa de que podría

ofender a los cristianos, u otra sobre los judíos ortodoxos (donde

la situación de las mujeres no es mejor que en ambientes islamistas)

sobre la base de que podría ofender a todos los judíos.

Sin embargo, ahora

resulta que cualquier crítica a los excesos del fundamentalismo

islámico, como el que hoy gobierna en Afganistán, es fomentar la

“islamofobia”. Así lo consideraba hace poco un artículo

de El País, en el que se trataba de justificar el uso del burka y

veía sospechosas motivaciones “ideológicas” en la

difusión de las fotografías que muestran cómo vestían muchas

mujeres en Kabul en la década de 1970, cuando no había códigos de

vestimenta obligatorios como en la actualidad.

Es la misma postura que

contempla como “empoderante” el uso del hiyab aun

cuando vemos que muchas jóvenes de familias musulmanas lo llevan no

por convicción sino por presión familiar y comunitaria. Pero no

critique o no opine usted sobre este tipo de coacciones, que sufren

solo las mujeres, porque los y las “progres” la tacharán de

“islamófoba” y de hablar desde el “privilegio”

de ser “mujer blanca”, aunque recién la hayan desahuciado

o no tenga suficiente para alimentar a sus hijos.

Y es la misma lógica -si

se puede llamar así- que censura o silencia cualquier postura

crítica con las leyes de la “identidad de género” (o

leyes trans) estampando el sello de “transfobia”; la que

obliga a dejar sin subvenciones a refugios para mujeres maltratadas o

víctimas de violencia sexual porque en ellos no se admite a “mujeres

con pene” -como ha ocurrido en algunos países-; la que impide que

se publiquen leyes prohibiendo la ablación del clítoris porque

también “ofende” al colectivo trans. Las ofensas a

las mujeres más vulnerables no cuentan.

Por no “ofender” a

las personas trans, “no binarias”, “dos-espíritus”,

“poliamorosas” y todas las demás identidades de nuevo

cuño, inventadas para dar de comer a ciertas industrias, ya no se

puede hablar de varones y mujeres, sino de “personas gestantes”,

“personas inseminantes” y otros neologismos similares,

que, si no los aceptas, serás una “tránsfoba”.

Las asociaciones que

componen el lobby trans han llegado al extremo de pedir a los

biólogos que cambien el nombre a las llamadas células-madre (ofende

también). Y en el museo

de Ciencias Naturales de Londres han logrado que sus directivos

prometan cambiar el módulo sobre la reproducción humana –titulado

“¿Niño o Niña?”–, porque no es una “narrativa

inclusiva”.

Que todo esto es un

despropósito lo saben muchas personas de todas las orientaciones

políticas; pero lo peor es que el reconocerlo abiertamente se está

dejando a los medios de la derecha y ultraderecha; porque el resto

cierra la puerta a cualquier cuestionamiento, debate o disentimiento

con la postura “oficial” del progresismo woke, al

que se adhiere, que ve fobias (miedos irracionales) donde sólo hay

razonamientos.

Así le resulta muy fácil

a ese progresismo woke (licuado posmo-socioliberal en que se

ha convertido la “izquierda”) asimilar las posturas

críticas con el islamismo o el transgenerismo con la ultraderecha,

del mismo modo que hace con quienes cuestionan al actual gobierno,

“el más progresista de la historia”, a imitación de lo

que ocurre en EE.UU, donde las élites demócratas gobernantes tachan

de “pro-Trump” a todo quisque que ose poner en cuestión

sus políticas.

Las y los

anticapitalistas, quienes luchamos por una auténtica transformación

social, debemos denunciar alto y claro este tipo de manipulaciones,

preguntarnos quiénes se están beneficiando de esta llamada “cultura

de la cancelación”, a dónde nos dirige, a qué intereses está

sirviendo realmente, cuando vemos que la voz de la sensatez se está

arrinconando en un terreno muy peligroso, que es el del fascismo.

