De parte de ANRed August 30, 2022 227 puntos de vista

Hace muchos a帽os que el movimiento feminista viene rompiendo barreras y exigiendo igualdad de derechos. En muchos 谩mbitos se han logrado enormes avances y en otros a煤n queda mucho por recorrer. Uno de esos probablemente sea la divisi贸n de tareas dom茅sticas, por eso esta historia escrita por Magela Demarco nos invita a imaginar un mundo donde los varones tambi茅n se ponen el delantal. Por Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Buenos Aires 鈥 El libro 芦Un pap谩 con delantal禄 fue elegido para representar a la Argentina en el stand de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2022 (Alemania), y su escritora, Magela Demarco, nos cuenta su historia y la de su libro.

Ella es periodista y escritora y lleva publicados varios libros en Argentina, Espa帽a, Colombia y Per煤. 鈥淯n pap谩 con delantal鈥 est谩 editado en Espa帽a de la mano de la editorial Bellaterra -y ya va por la segunda reedici贸n-, en Per煤 y en Colombia, y hace muy poquito tambi茅n en Argentina, a trav茅s de Bianca Ediciones. La historia gira alrededor de la igualdad de g茅nero, m谩s espec铆ficamente, la igualdad en la distribuci贸n de las tareas dom茅sticas entre varones y mujeres.

La contratapa del libro nos cuenta que 芦En casa, en lugar de una se帽ora que nos ayuda con los quehaceres del hogar, tenemos un hombre que usa delantal. Se llama Amador, lo contrat贸 mam谩 y sabe hacer de todo. Pasa el trapo rapid铆simo, como si bailara, limpia los muebles y deja los azulejos brillantes. Compra comida ecol贸gica y a buen precio, lava y plancha como nadie, y conoce un mont贸n de trucos. Desde que lleg贸 ha revolucionado toda la casa鈥 y tambi茅n a los que vivimos en ella. Sobre todo a pap谩 y a Santi, mi hermano. 鈥楢mador, sos mi 铆dolo, vos s铆 que llev谩s el delantal bien puesto鈥, le digo yo. Mam谩 le dice: 鈥樎縋or qu茅 no te conoc铆 antes?鈥. Y pap谩 y Santi, 驴qu茅 dicen?禄

En una entrevista para RedEco, le preguntamos qu茅 motiv贸 la escritura, y nos cont贸 que: 鈥淪iempre que escribo lo hago desde las cosas que me movilizan, me resuenan, me enojan, me angustian, cosas que no logro comprender, que me parecen injustas, estados de situaciones que intento modificar y sobre mis experiencias personales鈥 En el caso de 鈥淯n pap谩 con delantal鈥 tiene que ver con mis propias vivencias. Ver que los hombres que estaban a mi alrededor no se ocupaban en lo m谩s m铆nimo de las tareas del hogar, ver que siempre 茅ramos las mujeres. Una de las tantas razones por las que me separ茅 de alguna pareja fue esa鈥.

La responsabilidad de las tareas establecidas a la mujer no conclu铆a en aquellas propias o internas al hogar. Magela amplia esta asignaci贸n de tareas dadas a la mujer/madre m谩s all谩 de las paredes del hogar: 鈥淧ero esto lo podemos hacer extensivo a la gran mayor铆a de actividades y quehaceres que siempre quedan a cargo nuestro. Las viejas y mal llamadas 鈥渞euniones de padres del colegio鈥 鈥搎ue por suerte ahora se llaman 鈥渄e madres y padres鈥濃 las que 铆bamos 茅ramos las madres. As铆 que, en todo caso, deber铆an haberse llamado desde el comienzo 鈥渞euni贸n de madres鈥 para ser fieles a la verdad. En los chats del colegio las que est谩n son las madres, comprando las cosas que pidieron en la escuela para el otro d铆a: las madres; prepar谩ndoles las viandas para el cole: las madres; dej谩ndoles la ropa lista para el otro d铆a: las madres; limpiando la casa: las madres. As铆 puedo seguir hasta llenar varias hojas. 驴Hay hombres que hacen esas cosas?鈥 Claro, pero no son la generalidad sino m谩s bien casos puntuales. Y no es justo y no tiene por qu茅 ser as铆. Esto nos sobrecarga a las mujeres y nos agota. Y esto es algo cultural, por la sociedad androc茅ntrica y patriarcal en la que fuimos criadas y criados y criades. Y que se va modificando, pero muy lentamente. Y este libro, desde el humor, intenta alumbrar con nuevas miradas estas cuestiones. 芦Empezar a mostrar es empezar a poder ver禄. No es m铆a la frase, est谩 en el libro C贸mo criar hij@s no machistas, pero me gusta mucho, porque creo que es un paso hacia adelante, para poder comenzar a concientizar las cosas que estuvieron y siguen estando naturalizadas y que, sin embargo, no tienen nada de natural ni de equitativo鈥.

Asimismo, la escritora subraya que esta divisi贸n cultural sobre aquello que era obligaci贸n de las mujeres/madres, impidi贸, a su vez, que el hombre/padre desarrollar谩 un v铆nculo mas afectivo con su hijo o hija. Asi lo explica Magela: 鈥淧orque adem谩s creo que, el patriarcado que tanto da帽贸 y da帽a a las mujeres tampoco benefici贸 a los hombres. 驴Por qu茅 los hijos y las hijas suelen tenerle m谩s confianza a la mam谩 que al pap谩? 驴Por qu茅 es siempre o casi siempre a las mam谩s a las que acuden para contarles lo que les pasa o algo que les preocupa? Probablemente, porque la mam谩 comparte mucho m谩s tiempo con elles, porque est谩 m谩s presente en su cotidianeidad, en sus actividades. Tal vez, si los pap谩s ocuparan esos espacios que son tan lindos de ocupar, como, por ejemplo, hacer dormir a tu hija o a tu hijo mientras les le茅s un cuento, no se dar铆an estas diferencias de confianza. Y ni hablar de esas cuestiones culturales patriarcales en donde no se les permiti贸 a los hombres expresar su vulnerabilidad, su tristeza, poder llorar. Las mujeres podemos expresar nuestra sensibilidad con mucha mayor facilidad. En otros aspectos, como el econ贸mico y la ocupaci贸n de puestos de poder, en cambio, s铆 fueron beneficiados.鈥

Adem谩s, le preguntamos sobre el proceso de escritura, que siempre es delicado pero m谩s a煤n en temas que remueven tantas sensibilidades en la cultura contempor谩nea. Nos cont贸 que lo escribi贸 hace varios a帽os. 鈥淟o que hice en la 煤ltima edici贸n fue incorporar peque帽os cambios. Tanto el texto como la gu铆a de actividades, a la que se puede acceder enfocando con el celular el c贸digo QR que est谩 en la contratapa, fueron supervisados por la licenciada en Educaci贸n Ivana Rugini, siendo as铆 una muy buena herramienta para trabajar en los talleres de ESI que dan en los colegios. Igualmente, considero que los contenidos de Educaci贸n Sexual Integral se deben dar de forma transversal en todas las materias todo el a帽o (Y para las madres y padres que est谩n en contra de la ESI porque fantasean que en esas clases se habla de 鈥渟exo鈥, ac谩 van los cinco ejes de la ESI: Reconocer la perspectiva de g茅nero, Respetar la diversidad, Valorar la afectividad, Ejercer nuestros derechos y Cuidar el cuerpo y la salud. As铆 en lugar de hablar a trav茅s de prejuicios y fantas铆as empiezan a manejar informaci贸n real y concreta)

Todas las ilustraciones las fue definiendo Andrea Bianco salvo en el personaje de Amador, que me pas贸 varios bocetos del personaje y yo termin茅 eligiendo el que finalmente qued贸.鈥

Al preguntarle sobre la reacci贸n de los lectores y lectoras al conocer la historia, nos cont贸 que 鈥淓s un cuento que dispara muchas preguntas, muchas reflexiones e invita a repensar muchas situaciones. Cuando voy a dar los talleres a los colegios les suelo preguntar a l@s chic@s: en sus casas, 驴qui茅n hace las compras? 驴Qui茅n lava los platos? 驴Qui茅n cambia las bombitas de luz? 驴Qui茅n saca a hacer sus necesidades al perro? 驴Qui茅n friega los pisos? 驴Qui茅n cuelga los cuadros? 驴Qui茅n lava la ropa?, etc., etc. Y, en general, las respuestas son obvias, en su mayor铆a las hacen las mujeres. A partir de eso hablamos sobre igualdad, sobre profesiones, oficios y hasta colores, que los colores no tienen due帽o.鈥

Al ser seleccionado para participar de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, tanto escritores como editores y editoras tienen muchas expectativas. Adem谩s, estas historias abren una puerta a nuevos relatos para que las infancias puedan representarse el mundo desde otra forma de reconocimiento de los roles materno y paterno y las actividades del hogar y movilizan, paralelamente, el universo tan cristalizado de las y los adultos. Como resume la frase que cita durante la entrevista la escritora: Empezar a mostrar es empezar a poder ver.

Fuente: https://redeco.com.ar/nacional/infancia/36826