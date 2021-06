–

Normalmente, al hablar de maternidades y feminismos solemos hacer una b煤squeda de las autoras m谩s recientes o contempor谩neas, pero 驴c贸mo era la experiencia de la maternidad para las feministas de otros siglos? Por Julia Ca帽ero Ruiz (Pikara Magazine).

En este art铆culo quiero poner algunos ejemplos que, si bien no pretenden ser representativos del feminismo de una 茅poca, pueden ser una peque帽a muestra de voces feministas que ya en aquellos tiempos hablaban de maternidades. Durante el siglo XIX y XX, la maternidad atravesaba a muchas mujeres y la lucha por la supervivencia y la protecci贸n de sus hijos e hijas era frecuente en la vida de las activistas, sobre todo en una 茅poca donde la ley era paterna. Por ejemplo, la feminista francesa de principios del siglo XIX Flora Trist谩n decidi贸 separarse de su marido llev谩ndose a sus dos hijos y embarazada de su hija (al poco tiempo muri贸 su hijo mayor). El marido la persigui贸 y acos贸 durante a帽os hasta que consigui贸 llevarse a su hijo, pero sigui贸 acos谩ndola e intentando llevarse a su hija (a la que ni conoc铆a). Al final, la justicia tambi茅n le quit贸 la hija, que se escapaba para ver a su madre continuamente, como explica Evelyne Bloch-Dano en su biograf铆a. Poco despu茅s, el padre fue arrestado por abusar sexualmente de su hija. A pesar de ello, sigue manteniendo la custodia del hijo y persiguiendo a Trist谩n, persecuci贸n que solo acaba cuando el marido intenta matarla de un disparo y va a prisi贸n. En esta 茅poca los hijos e hijas eran propiedad del padre, y no pod铆an marchar de casa sin su consentimiento. De hecho, posteriormente, en la Declaraci贸n de S茅neca Falls (Nueva York, 1848), primera convenci贸n sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, se hizo una cr铆tica al poder de los padres hacia sus hijos e hijas: 鈥溍塴 ha dispuesto las leyes del divorcio de tal manera que no se tiene en cuenta la felicidad de la mujer, tanto a sus razones verdaderas y, en caso de separaci贸n, respecto a la designaci贸n de qui茅n debe ejercer la custodia de los hijos, como en que la ley supone, en todos los casos, la supremac铆a del hombre y deja el poder en sus manos鈥.

En 1853 la pol铆tica, periodista y feminista francesa Jeanne Deroin tambi茅n argumentaba que la sociedad debe ocuparse de las necesidades de madres y criaturas. 鈥淐uando una mujer se embaraza, tiene un hijo y lo alimenta, ha realizado un trabajo que beneficia a todo el mundo. Por lo tanto corresponde a la sociedad hacerse cargo de las necesidades de la madre y de su hijo鈥, dec铆a. Esta autora pon铆a en cuestionamiento la figura del padre, por ejemplo a trav茅s de una cr铆tica al uso de su nombre, que era visto como 鈥渆l hierro que marca las iniciales del amo en la frente del esclavo鈥. Muchas feministas de la 茅poca ve铆an la imposici贸n del nombre del padre como una apropiaci贸n del trabajo de reproducci贸n de las mujeres, tal y como expone, Joan Scott en Pol铆tica Familiar Feminista.

En el segundo Congreso Internacional de obras e instituciones femeninas (Par铆s, 1900) se estableci贸 un debate sobre la 鈥渞echerche de la paternit茅鈥 que exig铆a a los padres el reconocimiento de sus hijos e hijas. De esta manera se pensaba que los padres se har铆an responsables de 鈥渟us actos鈥 y esto beneficiar铆a a las mujeres. Sin embargo, Joan Scott nos cuenta c贸mo Mar铆a Pognon, feminista socialista francesa, argument贸 en aquel Congreso que todas las familias deb铆an ser iguales aunque no haya un padre (eliminando el concepto 鈥渂astardo鈥) y que una madre no deber铆a depender de que el hombre reconozca su paternidad para poder vivir con dignidad. Consideraba la reproducci贸n como una funci贸n social y por ello las madres deb铆an tener una compensaci贸n social por realizar ese trabajo. Por eso, propone que sea el estado quien garantice las necesidades de estas familias, a trav茅s de una 鈥渃aisse de la maternit茅鈥 (fondo para la maternidad). Esta propuesta, sin embargo, no tuvo demasiado 茅xito.

En la lucha por la abolici贸n de la esclavitud destacan activistas negras que luchaban por la liberaci贸n de las mujeres. En este caso, la maternidad se ve a煤n m谩s sometida, pues muchas de estas madres hab铆an tenido que ver a sus hijos e hijas convertidas en esclavos y esclavas. La activista abolicionista y por los derechos de la mujer Sojourner Truth naci贸 y vivi贸 esclava en Nueva York. En 1826 consigui贸 escapar con su beb茅 en brazos, debiendo dejar atr谩s a sus otros hijos e hijas. Despu茅s, se enfrent贸 a un juicio para recuperar a su hijo de cinco a帽os, que adem谩s hab铆a sufrido abusos por parte de su 鈥渄ue帽o鈥 y lo gan贸, siendo la primera mujer negra que se enfrentaba y ganaba un juicio contra un hombre blanco. En la Segunda Convenci贸n Nacional de los Derechos de la Mujer (Ohio, 1851) tuvo lugar su conocido discurso Ain麓t I a Woman?, donde entre otras cosas dec铆a: 鈥淗e tenido trece hijos y los he visto a todos vendidos como esclavos, y cuando llor茅 con el dolor de una madre, nadie m谩s que Jes煤s escuch贸, 驴y no soy una mujer?鈥.

Sylvia Pankhurst, activista y sufragista inglesa de finales del siglo XIX y principios del XX, fue madre soltera a los 45 a帽os, todo un esc谩ndalo para la sociedad inglesa de la 茅poca. Eva Palomo Cerde帽o escribi贸 sobre ella en la revista Dilemata, en 2015, de donde he extra铆do la informaci贸n. Pankhurst defend铆a una necesaria protecci贸n para las madres, a trav茅s de derechos como una prestaci贸n en el embarazo y la crianza. En su obra Save the Mother critica la falta de asistencia y ayuda a madres pobres y en especial a madres solteras, que muchas eran ingresadas en instituciones. Nos dej贸 citas como esta: 鈥淨uisiera ver un seguro de maternidad que cubriese el salario de la madre durante seis meses antes del parto y doce meses despu茅s, siempre que la interesada estuviese dispuesta a dejar su trabajo en ese per铆odo鈥 No es conveniente que una mujer embarazada o reci茅n dada a luz pase todo el d铆a en una f谩brica o en el mostrador de una tienda鈥 Estas medidas deben ser nuestro pr贸ximo objetivo de trabajo鈥 Las mujeres votantes deben cuestionar a los partidos sobre sus pol铆ticas respecto a la protecci贸n de la maternidad鈥︹.

Hoy, en nuestro pa铆s, estas demandas contin煤an vigentes. Esta activista demandaba adem谩s otras medidas novedosas: un impuesto que pagasen todos los hombres en funci贸n de la renta (fuesen o no padres) destinado a las necesidades de las madres durante el embarazo, el parto y la crianza, para contribuir con esa funci贸n social y redistribuir la riqueza. O la creaci贸n de una Liga para la Protecci贸n de la Maternidad que defienda a las madres solteras y conciencie a la sociedad y a las empresas. Ya su madre, Emmeline Pankhurst, importante activista sufragista, en un discurso en 1908 dec铆a que una madre 鈥渘o tiene ni voz ni voto en todo lo que tenga que ver con decidir la vida de su hijo. Su marido puede dar el hijo en adopci贸n para que lo eduquen en cualquier lugar o puede traer a quien le plazca a casa para que ense帽e a su hijo. 脡l decide todas y cada una de las condiciones en las que ese ni帽o vivir谩; decidir谩 sobre su educaci贸n, puede incluso elegir qu茅 religi贸n profesar谩, y no se requiere en consentimiento materno para ninguna de estas decisiones. Las mujeres estamos tratando de modificar esto, lo hemos intentado durante generaciones, pero no podemos porque las asambleas no tienen tiempo de escuchar las opiniones y deseos de gente que no tiene derecho al voto鈥.

Aunque, como expone Joan Scott, a principios de siglo XX, muchas feministas reclamaban derechos basados en la maternidad, tambi茅n pod铆amos escuchar otras voces. Por ejemplo, en 1908, Madeleine Pelletier (psiquiatra, activista feminista y sufragista) dijo: 鈥淣unca el parto dar谩 a las mujeres un t铆tulo de importancia social. Las sociedades futuras podr谩n construir templos a la maternidad, pero s贸lo lo har谩n para mantener a las mujeres encerradas dentro鈥. Es decir, no solo consideraba que los procesos sexuales de las mujeres jam谩s ser铆an valorados socialmente, sino que se percibe la maternidad exclusivamente como una instituci贸n opresora. Ante tal miedo solo quedaba una soluci贸n: silenciar la cuesti贸n maternal dentro de la petici贸n de derechos del feminismo. Parece ser que esa l铆nea fue la que posteriormente se sigui贸 dentro del feminismo hegem贸nico occidental.

En 1916 la feminista anarquista rusa Emma Goldman expon铆a, en su cr铆tica al matrimonio, c贸mo esta instituci贸n ha sometido a la maternidad, realizando cr铆menes contra las mujeres y sus criaturas, imponiendo sobre ellas un cautiverio con el objetivo de crear ciudadanos sumisos y enfermos que sirvan al poder. As铆, ella piensa que la mujer, liberada del yugo del matrimonio, tendr铆a un despertar sexual y establecer铆a otro tipo de relaci贸n hacia sus criaturas basada en el amor, rechazando la educaci贸n represiva. 鈥淢uy pocos ni帽os dentro del matrimonio gozan del cuidado, de la protecci贸n, de la devoci贸n que es capaz de brindar una maternidad libre鈥, suger铆a. Goldman hace adem谩s una cr铆tica al movimiento sufragista igualitario, argumentando que el derecho al voto no cambiar铆a ni las condiciones laborales de las mujeres, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el acoso o la cosificaci贸n. Tampoco conseguir铆a una maternidad responsable y una infancia m谩s libre y feliz. Pon铆a en cuesti贸n a cierto feminismo burgu茅s criticando la lucha por la consecuci贸n de ciertos derechos, como el de propiedad, cuando la mayor铆a de mujeres no ten铆an nada de lo que ser propietarias.

La autora hace una cr铆tica a la hipocres铆a de los pol铆ticos, que alababan la maternidad (para aumentar la natalidad) e incluso de los poetas, cuando sin embargo la mayor铆a de madres se ven obligadas a trabajar sin descanso con m铆seros salarios y en la m谩s absoluta precariedad. 鈥淎qu铆 y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansar茅 hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz ni帽ez鈥, dice. Goldman tambi茅n hace una relaci贸n entre el instinto materno y el contexto en que se produce esa maternidad: por ejemplo, maternidades no deseadas, con parejas que se desentienden, en un contexto de represi贸n y convencionalismo, menores institucionalizados grandes temporadas鈥 todo esto supone, para la autora, la muerte del instinto materno.

En mayo de 1936, en Madrid, se public贸 el primer n煤mero de la revista Mujeres Libres, una organizaci贸n feminista anarcosindicalista. En su interior podemos encontrar un art铆culo llamado 鈥楨l reci茅n nacido鈥 escrito por Amparo Poch y Gasc贸n, escritora y m茅dica activista, antifascista y libertaria. En 茅l se explica la experiencia de la maternidad a trav茅s del cuidado al reci茅n nacido, pero no se parece a los t铆picos manuales de puericultura, a煤n estando escrito por una doctora. En 茅l, la autora da especial importancia a aspectos experienciales m谩s que te贸ricos. 鈥淐onoce a tu ni帽o鈥, 鈥渁ma a tu ni帽o鈥, 鈥渄esea a tu ni帽o鈥 son los primeros ep铆grafes del art铆culo. Y as铆 nos habla del amor materno: 鈥溍乵ale en el pensamiento y en la idea, aun antes de amar al hombre que lo haga vivir en ti (鈥) 脕male en los ojos y en las palabras del amado; en sus dedos, sabios para la caricia; en sus labios, espl茅ndidos para el beso鈥; lo que nos lleva al deseo materno: 鈥淒esea a tu ni帽o y as铆 le recibir谩s con alegr铆a y le saludar谩s como nadie te oiga, con esas palabras tan hondas y tan prietas que no pueden salir de tu boca鈥. En el texto, la autora recomienda que, tras el letargo inicial del reci茅n nacido, la madre lo coja para amamantarlo: 鈥淣o temas, incorp贸rate sobre las almohadas, aunque las vecinas y amigas te lo hayan prohibido (鈥) es un hecho profundamente humano, profundamente social, profundamente amoroso鈥.

Por supuesto, necesitamos leer estos textos desde la perspectiva de la 茅poca, donde no se dispon铆a de ciertos conocimientos cient铆ficos actuales sobre beb茅s y lactancia materna (piel con piel, lactancia a demanda, etc.). Sin embargo, haciendo una lectura situada en ese contexto hist贸rico, nos encontramos con un texto que exalta el amor maternal redactado por una activista que no puede ser acusada precisamente de conservadurismo: defend铆a el amor libre, la igualdad de las mujeres, que la maternidad no pod铆a ser motivo de opresi贸n, contra la monogamia, la propiedad privada, etc.

Estos son solo algunos ejemplos de otras 茅pocas, casi a modo de an茅cdota. Para encontrar la mayor铆a de ellos ha sido necesario recurrir a fuentes originales, porque desde los estudios feministas pocas veces se han tenido en cuenta (s铆 a muchas autoras que menciono, pero no su experiencia maternal o demandas de maternidad). Que, en general, se desconozcan estos datos nos hace pensar que la mayor parte de investigaciones feministas occidentales han preferido apoyarse en teor铆as y autoras (o determinadas citas de autoras, obviando otras) que silencian o rechazan la experiencia de la maternidad y que no consideran que los derechos para la crianza sean un motivo de lucha feminista. Por supuesto, hemos tenido y tenemos una serie de autoras contempor谩neas muy importantes en el 谩mbito de la maternidad y el feminismo (que cito en otros art铆culos), que a menudo no han sido valoradas ni reconocidas dentro del feminismo hegem贸nico. Todo esto ha hecho que desde la academia se haya tendido hacia una l铆nea de investigaci贸n donde las madres no hemos tenido cabida. Y as铆 seguimos. De aquellos polvos, estos lodos.

Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2021/04/cuando-los-discursos-de-maternidad-se-borran-de-la-historia/