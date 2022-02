–

Al principio todo parec铆a cosa de unos polic铆as nacionales cabreados. No entend铆an que sus hom贸logos auton贸micos o incluso locales tuviesen un salario mayor que el de ellos. De esa supuesta injusticia sali贸 el concepto de 鈥justicia salarial policial鈥.

Y de ese concepto y sus siglas naci贸 la asociaci贸n de polic铆as Jusapol. Jusapol se cre贸 muy cerca de Burgos, en la comisar铆a de la ciudad de Palencia. Pronto la idea se extendi贸 y la asociaci贸n fue acogida con entusiasmo por gran parte de los miembros de la Polic铆a Nacional y la Guardia Civil que presumiblemente eran los cuerpos que sufr铆an la 鈥渋njusticia salarial policial鈥. El plan ha tenido un 茅xito arrollador, desde 2018 hasta ahora los sueldos de los polic铆as nacionales y los guardias civiles se han incrementado la friolera de un 20%. Si lo comparamos con la subida salarial de los trabajadores que tan solo ha crecido un 5,5% podemos ver el sustancial incremento de sueldo. Tal vez la ciudadan铆a deber铆a plantearse articular un 鈥jusa鈥 o el funcionariado un 鈥jusafun鈥. Para que a la poblaci贸n, o al menos a todos los funcionarios, se les equipare con el sueldo de estos iletrados funcionarios con porra y pistola.

La historia de Jusapol no termina cuando el congreso tuerce la mano en el 2019 y aprueba la Ley de equiparaci贸n salarial. No, 隆claro que no!. Jusapol continua y adem谩s se crea una escisi贸n llamada Jupol, que es m谩s 鈥facha鈥, si cabe, que la anterior. Para 2019 la clase dirigente se ha dado cuenta de la fuerza que tienen estas asociaciones y de lo que son capaces de conseguir. Para que os hag谩is una idea de su fuerza actualmente Jupol cuenta con 25000 afiliados, la tercera parte del n煤mero total de polic铆as nacionales y es el primer sindicato policial por n煤mero de afiliados.

Jusapol naci贸 con la promesa de disolverse cuando se hubiese resuelto eso de la 鈥justicia salarial policial鈥. Pero cuando el problema de estos sindicatos policiales ya no era el salario, puesto que se ha visto incrementado considerablemente, las agrupaciones no se disolvieron. Sus protestas han continuado y su reivindicaci贸n principal ya no es la 鈥justicia salarial policial鈥, o al menos no con tanto ah铆nco. Se ha pasado a reivindicar m谩s poder, la utilizaci贸n de tasers, porras extensibles, defender la Ley Mordaza, manifestarse contra el independentismo catal谩n, criticar las protestas del metal en C谩diz o incluso promover escraches en la casa de uno al que ellos llaman 鈥el coletas鈥. La verborrea fascista de estas agrupaciones es promovida incluso en medios de comunicaci贸n que muchos siguen tratando como 鈥progresistas鈥. Bien se podr铆a considerar que estas organizaciones ejercen un 鈥paramilitarismo democr谩tico鈥. No se pegan tiros pero estos elementos armados act煤an en favor de intereses que ni tan siquiera se acercan a los intereses nacionales y mucho menos a los de la ciudadan铆a. El mayor problema de estas organizaciones es que llevan a sus espaldas la evidencia de haber sido o ser manejadas y financiadas por partidos pol铆ticos. Jusapol por Ciudadanos y Vox; Jupol 煤nicamente por Vox. Sin hacer menci贸n a la posible corrupci贸n de algunos de sus destacados l铆deres. Toda oportunidad para enquistar o dar alas a las m谩s que evidentes campa帽as medi谩ticas de la derecha son sospechosamente apoyada por estas asociaciones. Aqu铆 pod茅is ver a Jusapol Palencia protestando junto a ganaderos el pasado 9 de Enero a la llegada del actual presidente del gobierno:

驴Qui茅n dijo que los polic铆as nacionales, los guardias civiles y los militares no votan en su mayor铆a a partidos de extrema derecha?. Desde que los resultados electorales por mesa se hicieron p煤blicos y pudimos saber aproximadamente la procedencia de los votos ha quedado patente que en multitud de municipios los votos a la extrema derecha vienen de cuarteles. Por ejemplo en Toledo, en Iru帽ea, en Granada o incluso en Burgos. Pueblos como Carde帽uela de Riopico, Castrillo del Val o Ibeas de Juarros tienen unos porcentajes de voto a la extrema derecha que rompen con creces la media de voto en los pueblos aleda帽os a la ciudad. La raz贸n seguramente sea la proximidad con la base militar 鈥淐id Campeador鈥 situada en Castrillo del Val y el alto numero de militares que reside en estos pueblos.

Puede que alguna vez oyeses gritar eso de 鈥nazi de d铆a, de noche polic铆a鈥 y pensases que era una exageraci贸n, yo tambi茅n lo pens茅. Pero la triste realidad es que la mayor铆a de los miembros de los cuerpos policiales cada d铆a se parecen m谩s a Torrente, el brazo tonto de la Ley. Un brazo que cada d铆a es m谩s tonto y con m谩s peligro que nunca.