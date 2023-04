–

A principios de este siglo, adoradores de las ideas de Ayn Rand decidieron impulsar la creaci贸n de un estado libertario basado en sus ideas anarco capitalistas, o mejor dicho: liberales extremas. Sucedi贸 en el Estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, cuando un grupo de liberales de extrema derecha ocuparon masivamente un pueblo llamado Grafton. El desenlace, adem谩s de no ser el esperado, resulta desopilante. Una historia de individualismos, libre tenencia de armas, bajos impuestos, banderas con la serpiente de Gadsden, republicanos rudos鈥 y osos. Por Ramiro Giganti (ANRed).

芦Hemos tenido una historia rica en los que llamamos libertaria. No en el sentido del Partido Libertario (EEUU) o de los libertarios de derecha. Esa es una palabra que ha sido robada. La gente de derecha que se hacen llamar 篓libertarios篓 , son 芦propietarianos禄. Su preocupaci贸n mayor es la propiedad personal como base de la libertad. Ellos no est谩n interesados en la libertad sino en lo que llaman libertad en el sentido liberal. En ese sentido llaman libertad al derecho a volver la tierra un bien inmueble. Libertad es el derecho a tener un bosque y tumbarlo si eso te da ganancia.禄 Murray Bookchin.

No es un episodio de los Simpson, aunque la referencia sea pertinente. Sucedi贸 en la realidad, cuando a mediados de los a帽os 2000 un grupo de liberales extremos quiso materializar su utop铆a y busc贸 un lugar donde poder llevarla y as铆 鈥渓iberar 鈥渁 un pueblo. Una tripulaci贸n abigarrada de libertarios de derecha y supervivientes (survivalists) empezaron a llegar al condado de Grafton en el Estado de New Hampshire, al noreste de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera con Canad谩. Su objetivo era 鈥渆stablecer el m谩s audaz experimento social en la historia moderna de Estados Unidos: el Free Town Project (proyecto pueblo libre)鈥. Para empezar al aventura cuya aspiraci贸n luego devino en querer tomar todo ese estado (Free State Proyect), empezaron por ese pueblo, Grafton instaurando un 鈥済obierno libertario鈥, as铆 lo llamaban, pero no confundir por el hist贸rico concepto de libertario vinculado al anarquismo obrero, sino a las actuales禄 ideas禄 encarnadas en personajes histri贸nicos con peinados exuberantes.

El Free Town Project apunt贸 a Grafton en 2004 por varios motivos: por un lado su baja poblaci贸n (menos de 1200 habitantes), una larga historia de protestas en contra de los impuestos (condiciones que hacen sus ideas muy permeables en los habitantes locales) con componentes de excentricidad y fastidios varios. Los promotores esperaban que su presunto 茅xito sirviera como ejemplo para todo el pa铆s y as铆 demostrar que los impuestos son un robo, que el intervencionismo estatal trae pobreza y que el Gobierno no debe inmiscuirse si alguien fuma marihuana, o en cu谩ntas armas tiene o en si puede o no vender libremente sus 贸rganos鈥 驴les suena familiar?

鈥淓l que quiere andar armando que ande armado鈥, era parte importante del paradigma que se instal贸 en este pueblo y confluy贸 con su poblaci贸n local. Otro dato adicional: el Estado de New Hampshire es el primero en consumo de bebidas alcoh贸licas per c谩pita de todo Estados Unidos. Vive libre o muere (live free or die) es el lema del Estado que se puede leer en varias patentes de autos.

Entre las personalidades 芦ilustres禄 nacidas en este Estado se encuentran Richard y Maurice McDonald, hermanos fundadores de la cadena de comida r谩pida McDonald鈥檚 en 1940, y Triple H, luchador profesional y director de operaciones de la empresa de lucha libre WWE desde 2011. Se podr铆a considerarlo como un estado de 芦hamburguesas, lucha libre y bajos impuestos禄, basado en sus embajadores culturales. Nobleza obliga: tambi茅n el vocalista Ronnie James Dio naci贸 en New Hampshire.

El inicio de el experimento aparentaba pujante: se estimaba que 20.000 personas defend铆an aquellas ideas y merodearon ese estado: centenares se instalaron en Grafton y lograron imponerse. Pero los resultados no fueron los esperados, por lo que, la idea inicial de tener una ciudad de 20.000 personas viviendo la utop铆a lejos estuvo de realizarse. El censo del a帽o 2010 indic贸 un crecimiento, tanto en porcentaje como en cantidad de personas, menor a que hab铆a experimentado entre el a帽o 1990 y 2000. De tener 923 habitantes en 1990 hab铆a pasado a tener 1138 en el a帽o 2000: un crecimiento del 23% de su poblaci贸n muy similar al 24% entre 1980 y 1990. En el a帽o 2010 la poblaci贸n era de 1340, apenas un 17% mas que en el 2000. O los Seguidores de Ayn Rand se fueron, o los propios huyeron, o lo mas probable: una combinaci贸n de ambas cosas. El 煤ltimo censo, del 2020, incluso registra un crecimiento a煤n menor siendo la poblaci贸n de 1385 habitantes. 驴Qu茅 es lo que sucedi贸?

Durante los primeros a帽os en el poder, los 芦libertarios禄 redujeron el presupuesto del pueblo 鈥攓ue era tan solo de un mill贸n de d贸lares鈥 en un 30 % con la equivalente baja de impuestos. Entre otras cosas, se cortaron gastos en iluminaci贸n, bomberos, la reparaci贸n de carreteras y la recogida de basura.

En 2011 las carreteras de Grafton se hab铆an llenado de baches, las calles se quedaron pr谩cticamente sin iluminaci贸n y se hab铆an cometido recientemente los primeros asesinatos registrados en la historia del pueblo en d茅cadas. Pero el dato mas curioso y referente a la hora de contar esta historia es que la localidad recibi贸 cada vez m谩s visitas de osos que atacaban a gallinas, gatos y, en alg煤n caso aislado, a personas. Al no haber un Estado presente, no hab铆a obra p煤blica. No hab铆a higiene, ni salud p煤blica. Eso si: el que quer铆a pod铆a tener armas.

S铆, osos: los habitantes liberales y anarcocapitalistas de la ciudad se negaban a respetar las normas sobre la recolecci贸n de basura o intentaban resolver los problemas por su cuenta, sin llamar para avisar de que hab铆a animales enormes en su jard铆n. La suciedad y deterioro convocaron a 芦roedores禄 cada vez mas grandes, tan grandes que en alg煤n momento los osos estaban tomando la localidad. A eso se suman personajes del pueblo como Doughnut Lady ( conocida as铆 como 芦la se帽ora de los donuts禄, uno de los personajes mas mencionados en el libro de Matthew Hongoltz Hetling: A Libertarian Walks Into a Bear), que le daba de comer ese panificado dulce a los osos que se acercaban a su casa y, por tanto, animaba a los animales a acercarse al pueblo con m谩s frecuencia. Al fin y al cabo, 芦驴por qu茅 no puedo hacer lo que quiero en mi jard铆n?禄. Mientras otros, con sus armas 芦libres禄, simplemente les disparaban.

No hab铆a instancias colectivas para buscar acuerdos y salidas conjuntas como asambleas barriales, o audiencias en el ayuntamiento (vendido al sector privado, devenido en iglesia evang茅lica en 2010). Resumiendo: no hab铆a organizaciones colectivas que permitan acuerdos conjuntos para solucionar problemas estructurales.

M谩s que utop铆a, la experiencia se asemeja mas al concepto de distop铆a. En relaci贸n a los impuestos, nunca se erradicaron por completo: solo se redujeron un 30% como primer medida, pero las contraprestaciones no habr铆an sido las mejores y con el tiempo, tras discusiones y acusaciones mutuas entre vecinos de 芦estatista禄 los mismos volvieron a crecer para equipararse con el resto del Estado y el pa铆s. 芦Claramente, cuando se trata de ciertos tipos de problemas, la respuesta debe ser colectiva, respaldada por el esfuerzo p煤blico y dominada por algo m谩s que invocaciones a la racionalidad del mercado y a maximizar la libertad individual禄, concluy贸 un art铆culo publicado en la revista The New Republic que repasaba esta experiencia.

Otro caso fallido de 芦utop铆as liberales o anarcocapitalistas禄 fue el de la ciudad amurallada de Kowloon, tambi茅n apodada como la ciudad de la oscuridad o la ciudad hormiguero/colmena. Fue un asentamiento densamente poblado y sin gobierno en Hong Kong. La ciudad, atrapada entre la ocupaci贸n japonesa durante la segunda guerra mundial y los juegos diplom谩ticos entre Gran Breta帽a y China, qued贸 sin gobierno durante d茅cadas. Ese orden espont谩neo tan pedido por autores como Hayek o Nozick desemboc贸 en un gobierno de las mafias locales que encontraron en una ciudad sin gobierno, regulado solo por el libre mercado, el terreno f茅rtil para prosperar con sus negocios: principalmente la prostituci贸n, el narcotr谩fico y las apuestas. Pero tambi茅n la libertad de mercado sin regulaciones avalaba a que cualquiera pueda ejercer como m茅dico o cirujano sin importar si ten铆a un t铆tulo o siquiera alg煤n estudio en la materia. En lo que a vivienda supone tambi茅n fue un desastre: cuando la poblaci贸n empez贸 a crecer, las viviendas se constru铆an hacia arriba. As铆 se estableci贸 un sistema de castas donde quienes ten铆an bajos ingresos viv铆an en los pisos inferiores sin luz y sometidos a los excrementos y residuos que ca铆an de los departamentos de arriba.

Cuando la realidad supera a la ficci贸n 驴otra predicci贸n de Los Simpson?

La temporada 7 de Los Simpson, forma parte de la 芦era de oro禄 de la que probablemente sea la serie mas trascendente de la historia de la televisi贸n. El episodio 23 es uno de los mas recordados y tiene un fuerte contenido pol铆tico y cr铆tico. El mensaje principal de ese episodio es una fuerte critica a la xenofobia y el discurso reduccionista que acusa a la inmigraci贸n como culpable de todos los males. Pero su introducci贸n tiene una curiosa coincidencia con la historia contada en esta nota.

El episodio empieza con un oso caminando por Springfield. Ante la noticia, Homero primero se r铆e burl谩ndose de que el Oso est谩 cerca de otra casa, mientras no le suceda a 茅l no hay problema, pero resulta que el oso estaba en la puerta de su casa y en su heladera no hay cerveza, entra en p谩nico al quedar cara a cara con el oso. La poblaci贸n se horroriza y luego se manifiesta ruidosamente en el ayuntamiento. El individualismo es uno de los principales focos de burla en el episodio.

El resto de la historia es mas recordado: el alcalde dispone una 芦patrulla anti osos禄 pero luego al llegar un incremento en los impuestos la 芦turba iracunda禄 vuelve a protestar pidiendo que bajen los mismos. El alcalde Diamante (corruptus in extremis) considera que es el momento de hacer pol铆tica de nivel: sale, se para frente a su pueblo, y acusa de todo a los inmigrantes ilegales.

El episodio fue emitido por primera vez el 5 de mayo de 1996, varios a帽os antes de la experiencia en Grafton. La historia ac谩 aparece temporalmente invertida: primero aparece el oso y luego los impuestos para crear una brigada, pero el enfoque resulta similar. Otro dato de color es que a pocos kil贸metros de Grafton, tambi茅n en el Estado de New Hampshire, se encuentra el pueblo de Springfield. Si bien existen al menos tres localidades con ese nombre en Estados Unidos, este podr铆a ser parte de las inspiraci贸n de Mat Groening.

Hoy en d铆a, existen quienes todav铆a justifican dicha experiencia y niegan su fracaso. La culpa siempre suele ser de un 芦otro禄, ll茅mese Estado, inmigrante, oso, o cualquiera que sirva como chivo expiatorio. Hasta hace poco tiempo las noticias informaban que se segu铆a lidiando con el problema de los osos.