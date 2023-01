<<Se produce cuando sindicatos, partidos de izquierda y colectivos sociales se preparan para una marcha vespertina por Lima, la capital, para denunciar una “dictadura racista y clasista”.

<<Los partidarios del derrocado presidente Pedro Castillo exigen nuevas elecciones y la destitución de la actual líder Dina Boluarte.

📝🇵🇪Peru: Police clash with protesters at tourist city of Cusco: The deadly clashes have spread to the tourist city of Cusco, the ancient capital of the Inca Empire, where one protester was killed and more than 20 people, including six police officers, were wounded. pic.twitter.com/fFIaRtjxBY

Traducción tarcoteca – CIA Coup in Peru Explodes into Violence – Global Research 13.1.2023 por Kurt Nimmo

Castillo, un ex maestro de escuela y alumno del neurocirujano peruano y político marxista-leninista Vladimir Cerrón, fue acusado el año pasado y detenido por cargos de sedición y alta traición después de un imprudente intento de formar un nuevo gobierno.

Cabe señalar que Perú es conocido por su corrupción. El presidente Alberto Fujimori fue condenado por ordenar asesinatos, malversación de fondos públicos, abuso de poder y crímenes de lesa humanidad. Controlaba el escuadrón de la muerte del Grupo Colina. Este escuadrón de la muerte masacró a los opositores a Fujimori en Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori también secuestró a un periodista y empresario [Gustavo Gorriti].

Fujimori fue el hombre de Washington en Lima. Estaba completamente de acuerdo con las “Reformas de Libre Mercado” neoliberales (vendiendo activos públicos para obtener ganancias corporativas privadas). A cambio, el Gobierno de los Estados Unidos, en particular la administración Clinton, hizo la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos en Perú.

En el entorno represivo de Perú, nacieron los Comités de Derechos Humanos y, a pesar de la brutalidad de los maoístas de Sendero Luminoso, la izquierda comenzó a ganar poder e influencia, en parte debido a los horrores infligidos a los peruanos por el gobierno y la Guerrilleros de Sendero Luminoso. Según un informe de la comisión de la verdad y la reconciliación, 69.280 personas fueron asesinadas entre 1980 y 2000, durante las administraciones de Reagan, Clinton y Bush.

The US ambassador in Peru, Lisa Kenna, worked for the CIA for 9 years, and the Pentagon

2 days before the coup against elected left-wing President Pedro Castillo, Kenna met with Peru’s defense minister

He then ordered the military to oppose Castillohttps://t.co/zoZccmZ8KZ

— Ben Norton (@BenjaminNorton) December 15, 2022