De parte de ANRed September 7, 2021 42 puntos de vista

Se cumplen 15 a帽os de la sanci贸n de esta ley (26.150) devenida Programa Nacional de Educaci贸n Sexual Integral y con ella van apareciendo gr谩ficas, notas, videos en IG abordando su importancia. Pero, como una vez escuchamos que 鈥渃on la democracia se come鈥, no puedo dejar de pensar en la homologaci贸n de 鈥渃on la ESI se es libre鈥; y pienso, 鈥渟in presupuesto y con desigualdades estructurales socio-sexo econ贸micas ninguna de las dos son posibles鈥. Todo deviene una vez m谩s, slogan y papel muerto. Por Bel茅n Barral para Contrahegemon铆a Web



鈥淟a ESI es para ser libres鈥, 鈥渓a ESI previene embarazos no deseados鈥,

鈥淟a ESI respeta la diversidad鈥 鈥渓a Esi cuestiona modelos binarios鈥

鈥淟a ESI promulga infancias libres y cuidadas鈥

鈥淟a ESI nos ense帽a a prevenir v铆nculos violentos y respetar nuestros cuerpos y el de lxs dem谩s鈥, la ESI鈥.la ESI鈥.. la ESI鈥.

No se trata de ver el vaso medio vac铆o en estos 15 a帽os de recorrido de una ley que apuesta a abrir posibilidades -y lo viene haciendo 鈥 para mejorar la calidad de vida de todas las personas y que responde a una necesidad m谩s que imperiosa tanto pedag贸gica como en t茅rminos de salud sexual integral en toda la regi贸n de Am茅rica Latina y El Caribe. Sino de poner en tensi贸n todo aquello que hemos conseguido, que ha logrado hacer lugar para esta apuesta poniendo en movimiento conocimientos, prejuicios, modos de vivir la vida, accesos a la salud y a derechos b谩sicos fundamentales en la construcci贸n de una calidad educativa que contemple una perspectiva de g茅nero(s), no biologicista ni heteronormativa.

Tensionar para avanzar, tensionar para revisar, tensionar para desarmar y construir. Tensionar como invitaci贸n para activar las luchas que a煤n nos quedan como horizontes futuros y presentes activos.

ESI: m谩s que una ley, una posibilidad:

A la hora de abordar ESI hay, en general, una tendencia al estancamiento en su marco legal, que si bien es riqu铆simo y novedoso para su 茅poca, en estos 15 a帽os posteriores han sucedido cambios inmensos en cuestiones de derechos y formas de interpretar y vivir las identidades sexo-gen茅ricas (ley de matrimonio igualitario (26.618), ley de identidad de g茅nero (26.743) , ley de cupo laboral trans (27.636) , ley IVE (27.610), etc) Todos estos avances, no solo en el marco legal sino en lo que significa su impacto social y en las formas de pensar y habitar realidades y cuerpos, deben ser recuperados a la hora de los abordajes marcolegalistas de la educaci贸n sexual integral; que aunque no est茅n contemplados en sus art铆culos por imposibilidad cronol贸gica, est谩n presentes en su esp铆ritu emancipador como propuesta pedag贸gica y de una mejor vida.

Ahogar las posibilidades de las potencias de este paradigma disruptivo del orden moralista con la continua insistencia de abordar, como si fueran pasos a seguir, 鈥渓os 5 ejes鈥[1] nos traslada a una visi贸n acotada y conceptual. Invisibiliza la riqueza de debates posteriores, incluso dificulta la autorevisi贸n para ampliar concepciones sobre la integralidad de esta educaci贸n que defendemos (qu茅 significa respeto a la diversidad, qu茅 es lo diverso, qu茅 es la perspectiva de g茅nero en sentido no binario, qu茅 concepci贸n de cuerpo utilizamos cuando ponemos esta pr谩ctica a rodar, qu茅 imaginario social tenemos de lxs estudiantes鈥 etc etc etc ).

Los avances de los feminismos y transfeminismos, la lucha desatada de manera expansiva desde 2018 para lograr el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, el movimiento contra las violencias que gener贸 resonancias inmensas desde 鈥淣i una Menos鈥, las cr铆ticas a la instituci贸n heterosexual obligatoria, los debates en torno al lenguaje inclusivo, el uso de las redes sociales y las nuevas formas de vincularnos desde la virtualidad, la visibilizaci贸n de las identidades transg茅nero y transexuales, los debates en torno a las expresiones no binarias etc, etc. Abrieron espacios riqu铆simos para ampliar los alcances de ESI 鈥 m谩s all谩 de los contenidos curriculares en relaci贸n con los ejes irrenunciables- y apostar a potenciarlos para corrernos a煤n m谩s de modelos biologicistas y binaristas en los que recaemos muchas veces cuando por ejemplo, trabajamos de manera recortada la perspectiva de g茅nero(s) tomando las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres, cayendo en la trampa del reduccionismo de las identidades sexo-genericas y trabajando, a parte, 鈥渓o diverso鈥.

驴Cu谩l es el horizonte que pretendemos si a煤n diferenciamos en segmentos separados las problem谩ticas? 驴no es seguir apostando a una jerarquizaci贸n? No es que esto no fuera contemplado cuando se present贸 y pens贸 el proyecto (2006), pero al ser el mejor de los resultados de una negociaci贸n dif铆cil con sectores religiosos con gran peso pol铆tico para obtener la ley, quedan expresados de esta manera para abrir un camino hacia el derecho a la educaci贸n sexual integral desde las aulas. Ahora bien, esta estrategia ya la sabemos, ya la tenemos 驴vamos a seguir sin ampliar en nuestras pr谩cticas su perspectiva solo por ajustarnos a un modelo legal?. ESI es m谩s que un punteo de conceptos a ser desarrollados de manera expositiva como informaci贸n de contenido, es una puerta de entrada en s铆 misma para habilitar la posibilidad de expandir sus contenidos y tem谩ticas en relaci贸n a la salud sexual y calidad de vida, promover y reconocer otros derechos. Ensayemos mover la ESI de su marco institucional, expandamos sus l铆mites en las comunidades, pongamosla en pr谩ctica como motor cuestionador de nuestro orden social.

ESI: se aprende con el bolsillo:

La ley 26.150 garantiza adem谩s de contenidos, el derecho a la formaci贸n tanto de lxs estudiantes como de lxs docentes. Aqu铆 dos cuestiones: la formaci贸n durante la formaci贸n docente y la necesidad de capacitaci贸n contin煤a luego de los egresos y durante el ejercicio de profesi贸n docente.

De manera poco estructurada en muchos profesorados se han ido instalado espacios curriculares de 鈥淓ducaci贸n sexual Integral鈥 de 2 a 4 hs semanales que de a poco se fueron cubriendo con diversos criterios (otra de las problem谩ticas gira en torno a qui茅n s铆 y quien no puede formar en ESI). M谩s all谩 de este espacio y sus debates internos (las incumbencias problema hist贸rico en educaci贸n en general) quienes pueden tomar estas instancias deben haberse formado previamente en 鈥渓a materia鈥 y esto supone haber realizado diplomados, especializaciones y cursos con aranceles, muchas veces alt铆simos para costear.

El Estado Nacional tiene la obligaci贸n de garantizar estas formaciones m谩s all谩 de las elecciones particulares de formaci贸n que algunxs docentes puedan y quieran realizar. Cursos online han sido el parche para estas capacitaciones que otorgan puntajes pero que, por un lado no generan un continuum y segmentan las tem谩ticas, y por el otro no suponen una formaci贸n en servicio, es decir, hay que darse el tiempo para poder acceder a estos primeros conocimientos aparte de las mil tareas docentes con las que cumplir (como ya sabemos no son solo 鈥渄ar una clase鈥, la planificaci贸n, las reuniones, los materiales did谩cticos, la 鈥渃reatividad鈥 en aula, las 8 escuelas, las burocracias institucionales etc).

Mientras cursos y cursos en ESI de todas las especialidades se ofrecen en formatos web, mediante instagram, encuentros virtuales, en fundaciones y asociaciones civiles con aranceles variados, el Estado sigue sin poder resolver la garant铆a de la formaci贸n continua y en servicio manteniendo cursos y capacitaciones aisladas, equipos t茅cnicos que coordinan con esfuerzos algunas escuelas, que no preparan en los procesos sino m谩s bien difunden e informan.

Sin presupuesto la ESI no puede ampliar horizontes ni garantizar derechos 驴cu谩nto dinero se destin贸 para educaci贸n sexual integral durante la pandemia y espec铆ficamente en situaci贸n de ASPO 2020/2021 (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio)?. Materiales, capacitaciones continuas, consejer铆as en todas las escuelas, formaci贸n docente, actualizaci贸n de recursos, acceso a wifi, etc etc. Siguen siendo terrenos de disputa para su real implementaci贸n. No es una obligaci贸n solo de lxs docentes/instituciones que a voluntad deciden o no, poner en marcha una ESI en los centros de formaci贸n a su gusto y posibilidad. Mucha obligaci贸n, poco derecho?.

ESI: Entre los contenidos curriculares y las necesidades territoriales:

Entendemos como docentes que los lineamientos curriculares apoyan nuestras actividades y contenidos a trabajar en las aulas y en todos los niveles, pero 驴alcanza con eso? 驴debemos priorizar tem谩ticas sobre otras? Una mirada situada de las necesidades territoriales aporta a una ESI en movimiento que responda o se acerque a los abordajes que las poblaciones necesitan abordar.

El Norte, sigue siendo El Norte, podemos debatir un mont贸n de cosas en las aulas pero 驴c贸mo hablamos de la libertad, de la identidad, de los no binarismos, de las expresiones de g茅neros ante poblaciones en las aulas que, en su mayor porcentaje, son chicxs atravesadxs por las violencias familiares, los abusos sexuales y los embarazos no deseados muchas veces acompa帽ados por v铆nculos sexo-afectvos violentos o forzosos? Sabemos que no todo es lo mismo, que las aulas no son las mismas, ni las condiciones socio-econ贸micas de las familias y estudiantes que nos rodean con quienes compartimos gran parte de nuestra vida. Sabemos entonces que hay cosas que priorizar sin dejar de lado la riqueza de las tem谩ticas, cada territorio jerarquiza en base a sus necesidades.

En una mirada norte帽a, desde Tucum谩n, tierra de torturas a ni帽as que obligaron a parir (caso Lucia[2]), donde la prisi贸n es la lecci贸n para aquellas personas que aborten 鈥 de la manera y por los motivos que sean- (caso Bel茅n[3]), donde las redes de trata y explotaci贸n sexual son moneda corriente (sospecha de ser caso de trata Daiana Garnica, hist贸rico caso Marita Ver贸n[4]), donde el abuso policial termina en torturas y travesticidios (caso Ayelen G贸mez[5] entre tantos otros), donde existe la invisibilizaci贸n de la existencia, explotaci贸n y abuso en comunidades ind铆genas (caso de denuncias de abuso sexual en centro de salud de Colalao del Valle[6]) y un sinf铆n de casos de aberrantes violaciones a los derechos humanos, sexuales reproductivos y no reproductivos que hacen m谩s que evidente la necesidad de reivindicar y poner en acto la ESI desde una mirada situada y territorial.

Esto excede las formaciones espor谩dicas conceptuales sino que nos obliga a exigir al Estado la garant铆a de ESI como derecho, acompa帽ada y sostenida por los derechos que la contienen (tanto nacionales como internacionales) destinados todos a la protecci贸n de las personas para que la mejora de calidad de vida sea una realidad.

Seg煤n el informe bimestral del plan ENIA[7] en su monitoreo septiembre- octubre 2020, 2305 docentes se inscribieron en un curso virtual ESI/ENIA de los cuales sostuvieron 1810 y aprob贸 el 59% (1079) 鈥obteniendo la certificaci贸n para poder replicar saberes en las escuelas鈥. 驴Alcanza con un plan Nacional que forme mediante un curso virtual para la r茅plica a 1079 docentes en todo el pa铆s? 驴Alcanza con 1666 escuelas en las que el plan est谩 presente? 驴Bajo qu茅 condiciones salariales trabajan 茅stos equipos de intervenci贸n?

De 370 asesores/as en salud sexual en 1076 escuelas ninguno en tiempos de ASPO pudo presentarse a las instalaciones, lo cual se tradujo en 654 dispositivos para la consulta virtual y la reducci贸n de articulaci贸n con espacios de salud pas贸 de 460 a 51 servicios de salud. Estos son algunos n煤meros a nivel nacional. 驴Es suficiente el presupuesto para el plan ENIA para garantizar ESI? 驴Es la educaci贸n sexual integral solo ENIA?.

En la provincia de Tucum谩n funciona el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreaci贸n Responsable (25.673) con sanci贸n en el a帽o 2003 que contin煤a sin adhesi贸n de la provincia, lo cual implica otro recorte de presupuesto para su funcionamiento. Son casi 20 a帽os de una deuda atroz que obstaculiza el ejercicio de derechos sexuales y la articulaci贸n con una bater铆a enorme de otros derechos relacionados a la salud sexual integral entre ellos, la educaci贸n sexual integral en las instituciones, cuya adhesi贸n se confunde con una menci贸n pol茅mica y controversial en la ley provincial de educaci贸n.

脡sta en su cap铆tulo 2, art. 9 secci贸n 13 expresa 鈥淚ncorporar a la propuesta educativa institucional la educaci贸n sexual integral, articulando los aspectos biol贸gicos,psicol贸gicos, sociales, afectivos y 茅ticos. Cada comunidad educativa, en la elaboraci贸n de su proyecto institucional, adaptar谩 las propuestas a su realidad sociocultural, respetando su ideario institucional y las convicciones de鈥 sus miembros, conforme a lo establecido en la Ley de Educaci贸n Sexual,Integral鈥[8]. Un arma de doble filo ya que, mientras puede ser puntapi茅 para posibilitar en base a obligaciones docentes e institucionales el funcionamiento del Programa ESI, da libertades de interpretaciones institucionales peligrosas para la no adaptaci贸n o tergiversaci贸n de fundamentos cient铆ficos de los saberes en relaci贸n a la salud sexual integral a favor de una visi贸n religiosa moralizante. 驴Alcanza鈥︹?

De acuerdo a las estad铆sticas de Unicef, en Argentina hay 10 partos por hora de personas con capacidad de gestar, son adolescentes entre 10 y 19 a帽os. Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero lideran los 铆ndices de embarazos no deseados. Tucum谩n se encuentra muy cerca de estos promedios. Entre los factores se entrelazan situaciones de vulnerabilidad de derechos, abusos, desconocimientos, falta de acceso y/o ausencia de m茅todos anticonceptivos, relaciones forzosas, creencias religiosas, imposibilidad de acceder al sistema de salud, etc, etc.

Por eso es imperiosa la articulaci贸n, adhesi贸n y presupuesto tanto para los programas ENIA y garant铆a de ESI, como para Salud Sexual y Procreaci贸n Repsonsable. Una articulaci贸n que supere las instancias meramente formativas, que expanda sus l铆mites hacia toda la comunidad y un Estado que sostenga econ贸micamente los recursos y a lxs profesionales que ponen en marcha la promoci贸n de los derechos. Pero la casta pol铆tica se encarga de subvencionar religiones fundamentalistas anti-derechos, hacer acuerdos pol铆ticos con 茅stos, sostener en la curricula primaria como obligatorio el espacio 鈥渞eligi贸n鈥, que en la secundaria se disfrazar谩 de formaci贸n 茅tica en muchos casos dictada por sacerdotes y catequistas en escuelas p煤blicas y supuestamente de corte laicas, haciendo la vista gorda a los derechos en salud sexual reproductiva y no reproductiva, ocupando las primeras filas de marchas y manifestaciones en contra del derecho al aborto de la mano de sectores que sostienen el movimiento 鈥淐on mis hijos no te metas鈥, que avanza cada d铆a m谩s en la obstaculizaci贸n de los derechos de ni帽xs, ni帽xs y j贸venes adolescentes. 鈥淐onfundiendo鈥, por ejemplo, calidad de vida con mejoras de monasterios, girando plata para subvenciones de escuelas privadas con una visi贸n conservadora y castradora de los despliegues de las sexualidades, y vaciando de recursos a las escuelas y al sistema de salud para la calidad de vida que necesitan lxs tucumanxs en relaci贸n a la salud mental y la del cuerpo de manera integral.

Son 15 a帽os de una herramienta fundamental para avanzar en materia de derechos sexuales reproductivos, no reproductivos, identitarios, disidentes. Una herramienta para seguir cuestionando el orden moral, colonial y heteronormado de la sociedad que habitamos, para revisar nuestras pr谩cticas socio-er贸ticas-afectivas, para ampliar el panorama en t茅rminos de salud mental y poner en jaque visiones capacitistas y cuerdistas a la hora de leer las 鈥渃apacidades鈥 humanas, para cuestionar los estereotipos hegem贸nicos no s贸lo de los g茅neros sino tambi茅n de los cuerpos y las morfolog铆as, para modificar nuestras formas de vincularnos desde posiciones no moralistas y violentas, para seguir peleando por una educaci贸n laica, cient铆fica y afectiva al servicio de todas las personas. Apostando a la mejora de la calidad de vida, el derecho al disfrute y sobre todo a la construcci贸n de una pedagog铆a para los afectos que tambi茅n exponga la dimensi贸n capitalista de la educaci贸n conservadora, peleando por la igualdad de oportunidades, denunciando las desigualdades estructurales socio econ贸micas y de clase que tambi茅n se interponen a la hora de garantizar ESI (no nos olvidemos que para Vidal crear escuelas es en vano pues 鈥 los pobres no van鈥, que para Bussi en Tucum谩n no es necesaria ninguna formaci贸n para lxs j贸venes del interior pues 鈥渟on vagos鈥- o sea, pobres-) Nos queda un desaf铆o enorme todav铆a para ampliar horizontes y posibilidades.

Estos 15 a帽os de camino es una invitaci贸n para pensar en una educaci贸n sexual integral con resonancias que apuesten a los saberes decoloniales, anti patriarcales, pero tambi茅n anticapitalistas y para todas las comunidades.

Por una ESI garante de derechos y cuestionadora de las opresiones. Por un paradigma pedag贸gico para las libertades que faltan y la afectividad que transforma.

[1] La ley ESI propone 5 ejes irrenunciables en torno a su estructura, como ordenadores conceptuales de la integralidad desde donde se interpreta y concibe la sexualidad. Sus abordajes entonces son: reconocer la perspectiva de g茅nero; respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidado del cuerpo.

