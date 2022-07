–

Hechos probados: el 2 de abril de 2017 Rossi est谩 limpiando una habitaci贸n del Grand Luxor Hotel, un alojamiento cercano al parque de atracciones Terra M铆tica, en Benidorm. Ella es camarera de piso y trabaja en una empresa externalizadora. Al deslizar la cortina para limpiar la gran ventana de la habitaci贸n, la cristalera se desprende. Ella hace fuerza intentando que no se le caiga encima y se tuerce la rodilla. 鈥淧or suerte estoy viva鈥, resume. Eso s铆, la despidieron 鈥渆n cuanto tuve el accidente鈥.

Han pasado m谩s de cinco a帽os pero asegura que sigue sin poder mover bien la rodilla. Le cuesta hacer, explica, las cosas de casa; 鈥渋mag铆nate limpiar hoteles鈥. La asociaci贸n de las kellys Benidorm-Marina Baixa, de la que es miembro desde que sufri贸 aquel accidente y que llevaba muy poco tiempo creada en aquel momento, est谩 ayud谩ndole con su caso: a pesar de que fue un accidente laboral y de que defiende que las secuelas no le permiten desarrollar las labores que exige el trabajo de camarera de piso, no se le reconoce la incapacidad parcial que solicita.

Despu茅s del accidente y con la ayuda del resto de camareras de piso del colectivo, Rossi denunci贸 al hotel. Un a帽o m谩s tarde, Rossi es dada de alta por el m茅dico de la Mutua, con diagn贸stico 鈥渆sguince grado 3 ligamento colateral derecho鈥, tal y como rese帽a el texto de la sentencia al que este medio ha tenido acceso. Rossi sigue sin poder trabajar y el alta es impugnada, lo cual se acepta y se le mantiene la incapacidad temporal medio a帽o m谩s. 鈥淩ossi pide la incapacidad permanente parcial desde el principio por el sencillo motivo de que no puede hacer su trabajo鈥, resume Yolanda Garc铆a, portavoz de las Kellys Benidorm-Marina Baixa.

鈥淓l problema es que en la sentencia no se tiene en cuenta el informe del forense que le atiende tras el accidente y que ella aporta, solo el del m茅dico de la mutua que le da el alta鈥, expone Yolanda Garc铆a

La denuncia al hotel se tradujo en un primer juicio en el que no le concedieron esta incapacidad pero s铆 condenaron a la mutua a pagarle durante un a帽o. Ambas partes recurrieron: Rossi porque no le conced铆an la incapacidad parcial solicitada, la Mutua porque no quer铆a pagarle ese dinero. El TSJCV dictamina que no da lugar a ninguno de los dos recursos. 鈥淓l problema es que en la sentencia no se tiene en cuenta el informe del forense que le atiende tras el accidente y que ella aporta, solo el del doctor de la mutua鈥, expone Garc铆a. 鈥淟o que tengo realmente es rotura de ligamento cruzado anterior, no esguince de menisco鈥, ampl铆a la afectada. El cuadro cl铆nico del informe tenido en cuenta 鈥渘o reviste de la suficiente gravedad para incapacitarle para todas o las fundamentales tareas de su profesi贸n habitual鈥, seg煤n sentencia.

Tanto para Yolanda Garc铆a como para Rossi, el texto denota un claro desconocimiento hacia la profesi贸n de camarera de piso cuando se asegura que 鈥渓o bien cierto es que la profesi贸n de la parte demandante tiene un importante contenido f铆sico (…) pero hay que tener en cuenta que tal profesi贸n no est谩 integrada en su totalidad por tareas de alto requerimiento energ茅tico (…) ni tampoco cabe considerar que el n煤cleo de la profesi贸n est茅 compuesto en su mayor parte por movimientos de rodilla exigentes y repetitivos, ni fundamentalmente por posturas forzadas鈥.

鈥淓l texto de la sentencia dice que no hay que hacer grandes esfuerzos y limpiamos 25 habitaciones al d铆a, subimos y bajamos escaleras, nos doblamos constantemente para limpiar o hacer camas y es com煤n hacer posturas forzadas鈥

Garc铆a hace alusi贸n a los diferentes informes y estudios que recogen las dolencias derivadas del trabajo de las kellys, incluidos los del instituto valenciano INVASSAT. 鈥淪e dice que no hay que hacer grandes esfuerzos y limpiamos 25 habitaciones al d铆a, subimos y bajamos escaleras, nos doblamos constantemente para limpiar o hacer camas y es com煤n hacer posturas forzadas鈥. Rossi cuenta que no se puede agachar y que ha tenido que comprarse zapatos con suelas que no resbalaran porque se ha ca铆do varias veces. 鈥淟o que dice la sentencia acerca de nuestro trabajo son tonter铆as鈥, expresa. 鈥淪i yo pudiera trabajar lo har铆a, a m铆 no me gusta estar en casa, pero no puedo desarrollar un trabajo f铆sico鈥, expresa.

La situaci贸n de Rossi es todo lo contrario de boyante. Ella es b煤lgara y tiene 62 a帽os, lleva m谩s de 20 en Espa帽a. Estudi贸 econom铆a en una universidad de su pa铆s de origen, pero no ten铆a tiempo ni dinero para cursar las asignaturas que le exig铆a convalidar sus estudios y, despu茅s de trabajar en otros sectores durante unos a帽os, encontr贸 empleo en hosteler铆a. Ahora se encuentra en una situaci贸n compleja: 鈥淪oy extranjera y tengo m谩s de 60 a帽os, 驴qui茅n me va a contratar?鈥. Desde hace un tiempo sobrevive con ayudas p煤blicas, lo cual significa una cosa: no puede asumir el esfuerzo econ贸mico que supone pelear en tribunales para que se reconozca su incapacidad.

En este punto llega lo positivo de esta historia. Ante la imposibilidad de que Rossi consiguiera en menos de una semana los 600 euros que se exigen para hacer recurso de casaci贸n, la 煤ltima apelaci贸n a la que aferrarse, las kellys de Benidorm organizaron un peque帽o crowdfunding para cubrir los costes. 鈥淧ed铆amos 700 euros, el m铆nimo que necesit谩bamos para poder hacer el recurso 鈥攓ue deber铆a ser gratuito cuando las personas demandantes no tienen medios para pagarlo鈥 y dar a la plataforma el porcentaje que se lleva鈥, explica Yolanda Garc铆a. En menos de 24 horas superaron el objetivo 鈥攖odav铆a quedan d铆as para que cierre la recaudaci贸n, as铆 que el excedente ir谩 a una caja de resistencia de la asociaci贸n para atender a este tipo de necesidades鈥 y era la primera vez que recurr铆an al crowdfunding: 鈥淔ue un visto y no visto. La gente ha respondido muy bien y creo que es porque ped铆amos lo justo y explic谩bamos para qu茅 era鈥, a帽ade la portavoz de las kellys.

El 茅xito de la peque帽a campa帽a es un ejemplo claro de que la uni贸n hace la fuerza, expresan. Rossi afirma estar muy satisfecha de pertenecer a la asociaci贸n. Sobre el objetivo de este largo proceso, Yolanda Garc铆a se muestra algo esperanzada. Recuerda el caso de una kelly en M谩laga a la que no le reconocieron el s铆ndrome del t煤nel carpiano hasta el final. 鈥淚gual no nos dan la raz贸n, pero nos queda esa peque帽a esperanza鈥, dice la portavoz. Rossi no ve claro que el 煤ltimo dictamen sea positivo, pero s铆 es firme en su postura: 鈥淢谩s que optimista, soy luchadora. Y voy a ir hasta el final para defender mis derechos鈥.

