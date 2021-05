–

A iniciativa del profesor de la Universidad de San Francisco Stephen Zunes, en Junio de 2008 se distribuy贸 el texto reproducido a continuaci贸n entre especialistas y activistas de EEUU e internacionales en respuesta a las cr铆ticas que circulaban sobre el trabajo de Gene Sharp y la Albert Einstein Institution. El texto apareci贸 primero en la p谩gina de internet del profesor Zunes, y posteriormente en la p谩gina de internet del Albert Einstein Institute (donde ya no est谩 disponible), y hoy existe una copia en archive.org. Este manifiesto, firmado por Noam Chomsky, afirma que CANVAS no es una herramienta del imperialismo de EEUU o que las Revoluciones de colores en Ucrania, Georgia y Yugoslavia fueron “espont谩neas”.

CARTA ABIERTA EN APOYO DE GENE SHARP Y LA ACCI脫N ESTRAT脡GICA NO VIOLENTA

Como estudiosos y activistas opuestos desde hace mucho tiempo a los esfuerzos (directos o indirectos) del gobierno de Estados Unidos de derrocar, socavar, subvertir, o cualquier otra forma de intervenir en los asuntos internos de otros paises, deseamos dejar constancia de nuestro apoyo al Dr. Gene Sharp y la Albert Einstein Institution.

El Dr. Sharp est谩 ampliamente reconocido como una de las principales autoridades mundiales en la acci贸n estrat茅gica no violenta. Act煤a como fundador y principal experto de la Albert Einstein Institution, una peque帽a organizaci贸n sin animo de lucro que favorece el estudio y la utilizaci贸n de conflictos no violentos para defender la libertad, la justicia y la democracia.

Durante el 煤ltimo a帽o y medio, el Dr. Sharp y la Albert Einstein Institution han sido objeto de una serie de falsas acusaciones por una serie de gobiernos extranjeros, que les acusan de recibir orientaci贸n y apoyo financiero del gobierno de Bush, en colaboraci贸n con la CIA, y de participar en actividades destinadas a promover el imperialismo estadounidense. Estos y otros cargos infundados tambi茅n han aparecido en una serie de art铆culos que han sido publicados en los 煤ltimos meses en una serie de p谩ginas web progresistas y en otras partes como si fuera verdad. Nosotros, sin embargo, rechazamos categ贸ricamente tales afirmaciones.

Somos conscientes de los esfuerzos de la National Endowment for Democracy (NED), el International Republican Institute (IRI) y otras iniciativas financiadas por el gobierno de Estados Unidos para favorecer sus objetivos estrat茅gicos y econ贸micos bajo el disfraz de “promover la democracia”, a lo que nos oponemos categ贸ricamente. Sin embargo, reconocemos que el Dr. Sharp y la Albert Einstein Institution no forman parte de esa agenda.

En lugar de ser una herramienta del imperialismo, las investigaciones y escritos del Dr. Sharp han inspirado a generaciones de activistas progresistas en defensa de la paz, del movimiento obrero, el feminismo, los derechos humanos y la defensa de la justicia social en EEUU y por todo el mundo.

Tambi茅n ha habido un peque帽o n煤mero de individuos que se han aprovechado de los recursos ofrecidos por el Dr. Sharp y la Albert Einstein Institution cuyo compromiso con la defensa de la justicia y la igualdad son cuestionables. La naturaleza del trabajo de la instituci贸n, sin embargo, v谩 m谩s all谩 de compromisos con unas ideas o grupos, atravesando fronteras pol铆ticas y concepciones, por lo que sus recursos est谩n a disposici贸n de pr谩cticamente cualquier persona que est茅 interesado en aprender acerca de la acci贸n estrat茅gica no violenta. Proporcionar materiales educativos y aconsejar sobre una acci贸n estrat茅gica no violenta a individuos particulares, por lo tanto, no debe ser mal interpretado como un respaldo a sus ideas o como prueba de la colaboraci贸n con cualquier gobierno. Al igual que con falsas acusaciones similares que han aparecido recientemente en relaci贸n con la labor del International Center on Nonviolent Conflict (ICNC), el Center for Applied Nonviolent Actions and Strategies (CANVAS), y grupos similares, los cr铆ticos confunden la voluntad de la Albert Einstein Institution para proporcionar informaci贸n gen茅rica sobre la historia y la din谩mica de la acci贸n estrat茅gica no violenta con los esfuerzos nefastos por parte del gobierno de Estados Unidos para socavar gobiernos extranjeros cr铆ticos de los objetivos hegem贸nicos de EEUU y las pol铆ticas econ贸micas neoliberales.

Exceptuando el recibir un par de becas de la NED y el IRI (antes del actual gobierno de Bush) para traducir algunos de los escritos te贸ricos del Dr. Sharp, la Albert Einstein Institution nunca ha recibido ning煤n dinero de cualquier gobierno o entidad financiada por el gobierno. El Dr. Sharp o la Albert Einstein Institution tampoco colaboran con la CIA, la NED, o alg煤n gobierno de EEUU o las agencias de financiaci贸n gubernamental; y tampoco prestaron el Dr. Sharp o la Albert Einstein Institution apoyo financiero o log铆stico a ning煤n grupo de oposici贸n en cualquier pa铆s; y ni el Dr. Sharp ni la Albert Einstein Institution han tomado nunca partido en conflictos pol铆ticos o participando en la planificaci贸n estrat茅gica con alg煤n grupo.

La Albert Einstein Institution opera con un presupuesto muy reducido desde la casa del Dr. Sharp con un personal compuesto por dos personas (el Dr. Sharp y un joven administrador) y es incapaz de llevar a cabo las intrigas extranjeras de las que ha sido acusado falsamente.

A diferencia de algunos de los proyectos financiados por EEUU para “promover la democracia” que sirven a las 茅lites pro-occidentales en sus esfuerzos de crear instituciones que funcionan de arriba hacia abajo, y las campa帽as pol铆ticas sofisticadas que buscan tomar el poder, la Albert Einstein Institution, ICNC, CANVAS y grupos relacionadas trabajan fundamentalmente con activistas de base que buscan el reforzamiento de la sociedad civil a trav茅s de la acci贸n directa no violenta, independientemente de las relaciones de su gobierno en particular con EEUU.

Fundamentalmente, estos recientes ataques contra el Dr. Sharp, la Albert Einstein Institution y grupos similares representan un grave desconocimiento de la naturaleza de la acci贸n estrat茅gica no violenta en la lucha por la libertad pol铆tica.

De hecho, aquellos que intentan desechar recientes luchas no violentas populares contra los reg铆menes autocr谩ticos como algo instigado y controlado de alguna manera por las potencias occidentales invalida la capacidad de los millones de personas que se han posicionado a favor de la lucha por la libertad y la justicia para pensar por s铆 mismos o jugar un papel decisivo para decidir el futuro de sus propios paises. Los EEUU son tan poco responsables de las recientes revoluciones liberales democr谩ticas no violentas que han tenido lugar en Europa del Este como lo fu茅 la URSS de las revoluciones izquierdistas que tuvieron lugar anteriormente en Centroam茅rica, fruto de insurrecciones armadas. Cada insurrecci贸n popular no violenta triunfante ha surgido de la creencia de la mayor铆a de la gente de que sus gobernantes eran ileg铆timos y el sistema pol铆tico vigente era incapaz de remediar la injusticia, y por tanto no era merecedor de que se le obedeciera o cooperarse con el. A diferencia de un golpe de Estado militar u otros esfuerzos apoyados por EEUU en una operaci贸n de “cambio de r茅gimen”, es pr谩cticamente imposible para cualquier insurrecci贸n no violenta tener 茅xito cuando el liderazgo y la agenda del movimiento no tiene el respaldo de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Los levantamientos violentos populares que llevaron al derrocamiento de los reg铆menes corruptos y antidemocr谩ticos en Serbia, Georgia y Ucrania a principios de esta d茅cada (como movimientos similares que derrocaron a las dictaduras respaldadas por Estados Unidos en Filipinas, Chile, Mali, Bolivia y otros pa铆ses en las d茅cadas anteriores) fueron el resultado de las acciones independientes del pueblo de esos pa铆ses que lucharon por sus derechos. Como consecuencia, ni Gene Sharp ni ning煤n otro individuo extranjero, organizaci贸n o gobierno merece el cr茅dito o la responsabilidad de sus victorias.

La lucha noviolenta ha sido hist贸ricamente el arma de los pobres y marginados a trav茅s de la cual pueden obtener una ventaja frente a las 茅lites poderosas y ricas cuya capacidad de uso de la violencia en contra de ellos suele ser muy superior. Por tanto, es ir贸nico que algunos de los que se ven a s铆 mismos como defensores de los pueblos oprimidos califiquen equivocadamente a los movimientos no violentos populares como simples instrumentos del imperialismo estadounidense y el capital global.

Por todo ello, apelamos a las personas conscientes a que rechazen las falsas acusaciones hechas contra Gene Sharp, la Albert Einstein Institution y otros grupos que promueven la acci贸n estrat茅gica no violenta; a que sigan luchando contra el imperialismo de EEUU en todas sus manifestaciones; y que sigan apoyando los movimientos democr谩ticos populares dedicados a la acci贸n no violenta para defender los derechos humanos y la justicia social en EEUU y en todo el mundo.

FIRMANTES

Howard Zinn

Ensayista, historiador

Noam Chomsky

MIT

George Lakey

Swarthmore College

Paul Ortiz

Uni California – Santa Cruz

Mary Bull

Greenwood Earth Alliance

Richard Deats

Fellowship of Reconciliation

Mubarak Awad

Nonviolence International

Scott Kennedy

Resource Center for Nonviolence

Patrick Coy

Kent State University

David Hartsough

Peaceworkers

Stephen Zunes

University of San Francisco

Frida Berrigan

World Policy Institute

Bill Sutherland

Pan-Africanist activist

Greg Bates

Common Courage Press

Elizabeth McAllister

Jonah House

Sandino Gomez

Brown Berets

Matt Meyer

Peace & Justice Studies Association

Michael Beer

Nonviolence International

Seelan Palay

Artist & Activist

Dr Clinton Fernandes

University of New South Wales

Daniel Hunter

Training for Change

Evan Weissman

Playwright, Nonviolence Teacher

Nanlouise Wolfe

Resource Center for Nonviolence

Kathleen S Pearce

Private citizen

Howard Clark

War Resisters’ International

Daniel Ellsberg

Truth-telling Project

Bert Garskof

Quinnipiac University

Joseph J. Fahey

Manhattan College

Sam Diener

Co-Editor, Peacework Magazine, AFSC

Randy Schutt

Vernal Education Project

Marc Pilisuk

Saybrook Graduate School

David Finke

Peace & Civil Rights activist

Barry L. Gan

St. Bonaventure University

Esther Franklin

Retired Ed. Consultant

Jacob Freeze

http://jacobfreeze.com

Christine Schweitzer

Institute for Peace Work and Nonviolent Conflict Transformation, Germany

Andrew Rigby

Coventry University, UK

J酶rgen Johansen

Coventry University

Martin Arnold

Arbeitsgruppe Guetekraft

Bob Manizza

Citizen

Shel Horowitz

Business Ethics Pledge

Karen Monroe

VSYR

John Sniegocki

Xavier University – Cincinnati

James A. Joyce

retired professor of Peace and Justice studies

Dan Clore

The Soylent Green Party

B. Allan Ross

United Gay Force

Stephen R. Shalom

William Paterson University

Galia Goodman

Galia Graphics

Herbert Standing

Iowa historian

Robert A. Irwin

MIT

Jacqueline Haessly

Peacemaking Associates

George & Lillian Willoughby

60 years nonviolent social change activism

Steve Chase

Antioch University鈥檚 Environmental Advocacy and Organizing Program

Patty Lyman

Seattle Labor Chorus

Frances Delahanty

Pace University

Fred V. Cook

Social Movement Empowerment Project

Martyn Lowe

Peace Activist & Information Worker

Alice Maes

Vinegar Lane Associates

Ellie Clement

Commonweal Collection, Bradford, UK

Emmett J Murphy

Sarasota Friends Meeting

Detlef Beck

Trainer for constructive conflict resolution and mediator

Martha Dickinson

Ellsworth (ME) Area Peace and Justice

John M Miller

War Resisters League

Paul A. Olson

University of Nebraska

Herb Ettel

Activist Media

Joan H. Drake

Women’s International League for Peace & Freedom

Shodo Spring

Buddhist Peace Fellowship

Michael D. Adams

Swamp Fox Brigade

Gayle Davies

Matthew Rothschild

The Progressive Magazine

John Feffer

Foreign Policy In Focus

Dr Michael Randle

Writer & Researcher, formerly Visiting Research Fellow, Department of Peace Studies, Bradford Unversity, UK

Anne Wright

Paul Loeb

Author, Soul of a Citizen

Lynn Grasberg

Humor Relations Associates

Christian B眉ttner

Archiv Aktiv e.V.

Gerald W. Schlabach

University of St. Thomas (MN)

John Braxton

Philadelphia Branch, US Labor Against the War

Paul Engler

The Center For the Working Poor

Larry Dansinger

Resources for Organizing and Social Change, Monroe, ME

Gordon Fellman

Brandeis University

Amentahru Wahlrab

Illinois State University

Ira Chernus

University of Colorado

Louis Kriesberg

Conflict resolution analyst

Leo R. Sandy

Plymouth State University

David Swanson

AfterDowningStreet.org

Parke Burgess

www.ourtragicflaw.com

Anthony Newkirk

American School of Kuwait

Dion Economopoulos

AGX

Lo Auer

Dandelion Salad blog

Tammy Murphy

School of Oriental and African Studies, University of London & Arcadia University

Scott J. MacDonald

U.S.A.

Chris Hables Gray

The Union Institute & University

Greg Guma

Author, Journalist

Kelly Rae Kraemer

College of St. Benedict/St. John’s University

B. Beth Cohen

Ithaca, NY

Michael Nagler

Metta Center

Michael Bass

SOA Watch

Frank Kolwicz

Leyre Alejaldre Biel

UNIS

Pete Perry

Washington Peace Center

Mark Lance

Philosopher, activist

John W Lango

Hunter College

Rene Wadlow

Association of World Citizens

Dr Stellan Vinthagen

Senior Lecturer School of Global Studies

Nina Huizinga

United for Peace and Justice

Rub茅n Campos Palarea

Universidad Complutense (1)

Binesh Hassanpour

Univeristy of Toronto

Donald Grayston

Simon Fraser University

Philippe Duhamel

Via Strategia

Cynthia Boaz

Sonoma State University

Kurt Schock

Rutgers University – Newark

Catherine Morris

Peacemakers Trust

Dr Janet Cherry

Nelson Mandela Metropolitan University

Nathan Stoltzfus

Florida State University

Peter R Neumann

King鈥檚 College London

David Hartsough

PEACEWROKERS

Carolyn Scarr

Ecumenical Peace Institute/CALC

Jason C. Waite

United Aid |UA|

Jean Marichez

Ecole de la Paix, Grenoble

Ray Torres

Witness for Peace

Prof. Dr. Theodor Ebert

Otto-Suhr Institut, Free University of Berlin

Dr. Ute Finckh

Bund f眉r Soziale Verteidigung / Federation for Social Defense, Germany

Brian Martin

University of Wollongong

Kathrin Vogler

Federation for Social Defence – Germany

Veronique Dudouet

Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Berlin

Anthony Kelly

Australian Nonviolence Network

Markley Morris

Activist

Lisa Clark

Blessed Are the Peacemakers

Charles Johnson

Molinari Institute

Daniel Buk

Manhattan College

Joseph Tonan

Private Individual

Clark Rieke

Metta Spencer

Peace Magazine

Ken Simons

Peace Magazine

Lee Smithey

Swarthmore College

Dr. Premraj Pushpakaran

Pranavam Research

Jason MacLeod

the Change Agency

(1) Rub茅n Campos Palarea, firmante espa帽ol, es analista del Real Instituto Elcano, principal ‘think tank’ espa帽ol, en cuyo patronato est谩n el Rey de Espa帽a, ex-presidentes de gobierno, ex-ministros y jefes de las principales empresas.