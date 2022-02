–

De parte de Nodo50 February 22, 2022 62 puntos de vista

Como todos los laboreros sab茅is ya, los dos cambios m谩s importantes en la 煤ltima reforma laboral son haber dificultado hacer contratos temporales en vez de indefinidos y haber quitado la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial en materia de salarios. Es decir que os tienen que sibir el sueldo a todos los trabajadores que cobr谩is menos de lo que dice el convenio del sector. En Laboro ya explicamos cu谩ndo os tienen que hacer fijos a los temporales en aplicaci贸n de la reforma laboral. Hoy vamos a explicar c贸mo y cu谩ndo os tienen que subir el sueldo aplicando el convenio sectorial.

Por ejemplo, los trabajadores subcontratados por las famosas 鈥渃谩rnicas鈥 o empresas multiservicios ya no tienen que cobrar lo que diga el convenio propio de esa c谩rnica sino lo que diga el convenio del sector de la actividad contratada por la empresa cliente (limpieza, telemarketing, TIC, ingenier铆as o el que fuera). Sucede lo mismo con los trabajadores contratados directamente por la empresa en la que trabajan. Por ejemplo, los empleados de un hotel con convenio propio tienen que cobrar lo que diga el convenio provincial de hosteler铆a, no lo que diga el convenio propio del hotel.

Eso s铆: si los salarios del convenio de empresa fueran superiores a los del convenio sectorial, os tendr铆an que seguir pagando los superiores. Tanto a los trabajadores subcontratados como a los “directos”.

El resultado es que hay muchos trabajadores a los que hay que subirles el sueldo, porque es obvio que la mayor铆a de empresas no se montaron sus convenios de empresa para pagar m谩s a los trabajadores, sino para pagarles menos.

C贸mo se aplica el cambio.

La subida de sueldo se aplica autom谩ticamente una vez que llegue la fecha del cambio, sin necesidad de que los trabajadores afectados esper茅is a que la empresa y/o los sindicatos lo acepten o aprueben. Sin necesidad ni obligaci贸n en absoluto de que los trabajores firm茅is una modificaci贸n de vuestro contrato ni menos a煤n un contrato nuevo ni de que acept茅is ning煤n tipo de rebaja o empeoramiento de vuestras condiciones de trabajo a cambio de la subida de sueldo. Sencillamente, cuando llegue la fecha del cambio os tienen que empezar a pagar m谩s obligatoriamente. En caso contrario, cada trabajador afectado puede poner directamente la demanda de reclamaci贸n de cantidad desde el momento en que le paguen la primera n贸mina inferior una vez pasada la fecha del cambio. 驴Acaso la empresa se espera a que est茅is de acuerdo para obligaros a trabajar lo que os corresponde? Pues eso. Recordad que no es obligatorio contratar abogado para ello y que la demanda es tan sencilla como hacer la cuenta: usted me ten铆a que haber pagado X pero me ha pagado Y, por lo que le reclamo X-Y y el 10% anual de inter茅s moratorio.

Da exactamente lo mismo que la empresa no pueda pagar la diferencia. Da m谩s a煤n lo mismo que la empresa diga que no pueda pagar la diferencia. Los problemas econ贸micos de la empresa, incluso aunque fueran ciertos, no disminuyen nunca vuestro derecho al salario correcto ni autorizan retrasar el pago. 驴Que es verdad que no os pueden pagar? Pues que hagan un concurso de acreedores, un ERE, un ERTE o lo que sea, que vosotros en todos esos casos cobrar铆ais el paro y no tendr铆ais obligaci贸n de financiar a la empresa. A la empresa que la financien los bancos, que para eso est谩n y para eso cobran y si no la quieren financiar por algo ser谩. Si vosotros demandarais, ganarais y la empresa no os pagara, entonces la embargar铆an y en el peor de los casos a vosotros os pagar铆a el FOGASA. La 煤nica forma de no cobrar es no demandar en plazo. Cuando vosotros dej谩is de ir a trabajar, 驴la empresa os echa, os descuenta el salario u os sigue pagando sin hacer nada? Pues eso.

Cu谩ndo es la fecha del cambio.

Puede haber tres situaciones diferentes.