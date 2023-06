–

Pipi se llama Gabriela Fernadez, tiene 34 a帽os y la primera vez que durmi贸 en la calle ten铆a 4. Fue en un tubo de cemento que hab铆a en una plaza de Mar del Plata. Estaba con su mam谩, se hab铆an ido de la casa en donde viv铆an porque su abuela ten铆a problemas de consumo: 鈥淢i mam谩 no ten铆a las redes que hoy tengo yo, si las hubiese tenido tal vez no hubiese terminado como termin贸鈥. Pipi se sienta en uno de los sillones de la Casa de 鈥淵o no Fui鈥, organizaci贸n de acompa帽amiento a mujeres y disidencias que salieron o est谩n en situaci贸n de encierro de la que forma parte hace seis a帽os. Se prende un pucho pero lo apaga cuando una de las compa帽eras le dice que tiene al hijo con bronquitis. Se prepara para contar su historia, una que ella misma dice que es para llorar pero que a la vez quiere contar porque eso la alivia y porque sabe que no es una historia 煤nica.

驴D贸nde estabas antes de que tu mam谩 y vos se fueran a la calle?

鈥揗i pap谩 biol贸gico ten铆a problemas de consumo, le pegaba a mi mam谩, ven铆a borracho y despu茅s se iba. Nos fuimos a la calle escapandonos de esa situaci贸n. Un d铆a est谩bamos con mi mam谩 y le dijo que me iba a llevar a pasear, mi mam谩 tambi茅n ten铆a problemas de consumo y era portadora de VIH, se lo hab铆a contagiado mi pap谩. Entonces 茅l me llev贸 a la casa de mi t铆a, me cambiaron la ropa que me hab铆a puesto mi mam谩. Me pusieron un vestido y unos zapatos y me llevaron a La Pampa a la casa de una mujer que ten铆a m谩s hijos y que estaba con mi pap谩. Pero 茅l me dej贸 ah铆 y se fue.

驴Cu谩nto tiempo estuviste en esa casa?

鈥揈stuve cinco a帽os, hasta los nueve. Mi pap谩 me dej贸 tirada ah铆 en La Pampa cinco a帽os. Se tom贸 el palo y no se qued贸 a cargo m铆o, la mina ten铆a cinco pibes m谩s y estaba muy enojada con mi pap谩 entonces todo recay贸 sobre m铆, me maltrataba mucho. Me pegaba, met铆a la cabeza dentro de la pileta o del inodoro, me hizo muchas cosas horribles. Yo le ten铆a terror, cada vez que yo llegaba a la casa me empezaba a doler la panza.

Me imagino que te tuviste que escapar, como lo hab铆a hecho tu mam谩

Si, un d铆a me qued茅 dormida para ir a la escuela y ella me peg贸. Despu茅s me hice pis encima y me escap茅. Una pareja me encontr贸 en la calle y me llevaron a la comisar铆a y ah铆 ped铆 que me llevaran con mi mam谩 que estaba en Mar del Plata. El juzgado de Santa Rosa compr贸 los pasajes y me llevaron a la casa de mi familia paterna, ah铆 en el mismo lugar en donde me hab铆an cambiado la ropa.

Pero vos quer铆as ir con tu mam谩鈥

Si, pero me recibe la hermana de mi pap谩 y me pide que me siente. Me cuenta que mi pap谩 estaba internado y yo lo primero que dije fue que quer铆a ir a ver a mi mam谩. Me vuelve a decir que me siente y me dice que mi mam谩 se hab铆a muerto.

Pipi dice que fue uno de los momentos m谩s duros de su vida, su madre se hab铆a muerto hac铆a tres a帽os mientras ella estaba en La Pampa.

驴C贸mo sigui贸 tu vida despu茅s de eso?

Se volvi贸 a repetir esa historia de violencia, me qued茅 con la familia paterna y el hermano de mi pap谩 me hac铆a mirar pornograf铆a, me manoseaba y eso fue durante mucho tiempo. Hasta los 14 a帽os no habl茅 con nadie. Reci茅n ah铆 se lo cont茅 en la escuela a dos amigas m铆as de confianza. La escuela logr贸 que me llevaran a un hogar. Pero ah铆 tambi茅n se viv铆an otras violencias, historias muy fuertes y de cierta forma quienes estaban ah铆 reproduc铆an las violencias que tra铆an. Cuando yo iba recibiendo cada golpe de cada piba me iba dando cuenta de que esos golpes tambi茅n eran parte de las historias dif铆ciles que hab铆an vivido como yo.

驴Te escapaste de ah铆 tambi茅n?

Si, ah铆 es cuando empec茅 a vivir en la calle. Un d铆a en el colectivo me encuentro con el hermano de mi mam谩 de casualidad. 脡l me salv贸 de otras cosas, pero a la vez tambi茅n yo segu铆a como muy desprotegida porque 茅l no pod铆a hacerse cargo de m铆 porque ten铆a tambi茅n su historia. Me llev贸 a esa casa donde yo viv铆a con mi abuela y 茅l me dec铆a que esa casa era m铆a porque yo era de la familia. Nunca me manose贸.

Eso no deber铆a ser una excepci贸n

En mi vida lo era. Y tambi茅n me tra铆a plata y me dec铆a que me fuera a comprar comida. Y siempre repet铆a 鈥渆sta es tu casa, si a mi me pasa algo vos no te vayas de ac谩鈥. Pero un d铆a allanaron la casa y lo llevaron preso.

驴Te pudiste quedar en esa casa?

Me qued茅 en la calle y me fui con mis cosas a buscar trabajo. A esa altura yo ya sab铆a c贸mo se limpiaba, c贸mo se lavaba la ropa, yo sab铆a hacer todo. Entonces me encontr茅 con una pareja que me ofreci贸 trabajar de limpieza y yo acept茅. Me llevaron a la casa, me metieron en una pieza y me dejaron ah铆 encerrada. Volvieron al rato y me trajeron ropa interior. Ven铆an hombres todos drogados, me drogaban a mi, ten铆an armas y me las pon铆an en la boca y en las partes 铆ntimas. Ah铆 estuve cuatro meses. Por suerte un d铆a pude salir corriendo. Tom茅 un colectivo y me fui a la rampa donde est谩 el Casino y donde paraban los chicos de la calle. Me encontr茅 con un amigo que me llev贸 a la casa de su mam谩 que era trabajadora sexual, en ese momento no se dec铆a as铆, se dec铆a prostituta. Ella me ayud贸 mucho pero al poco tiempo nos vinimos para Buenos Aires y dije 鈥渂ueno ahora me va a cambiar la vida鈥.

驴Qu茅 esperabas de Buenos Aires?

Yo so帽aba con que me iba a ser famosa y que iba haber gente que me iba a ayudar, que me iba a tener un poco en consideraci贸n y pas贸 todo lo contrario peor: dorm铆a en la rejilla del Obelisco y la polic铆a nos levantaba a patadas porque dec铆a que ven铆an los turistas.

Para esto ya estabas por cumplir 15鈥

Los 15 ya los cumpl铆 en un Instituto de Menores. Cuando sal铆 empec茅 a ranchear con los cartoneros, me quedaba dormida, me tapaban y me tra铆an comida. No permit铆an que nadie me mirara ni me tocara un pelo y as铆 fui aprendiendo.

驴Qu茅 aprendiste?

Bueno, mal aprend铆. Pero eso tambi茅n me ayud贸 a sobrevivir, aprend铆 a arrebatar una cadenita o a robar un celular. A esas cosas las aprend铆 mal porque no hubo nadie que me ense帽e otra cosa. Y adem谩s ten铆a que sobrevivir tambi茅n, 驴no?. Del Instituto entraba y sal铆a. La sociedad llama a las pibas que est谩n en el instituto de menores delincuentes y la verdad es que no es as铆.

驴Qu茅 te pasa con eso?

Me da bronca, porque en los institutos de menores hay ni帽es de 7,8 o 9 a帽os. Se los ve como una amenaza cuando est谩n en contexto de encierro o cuando roban. Nadie piensa en dar una mano, sale todo el punitivismo y el fascismo que tiene la sociedad.

驴C贸mo fue tu historia con el consumo de drogas?

Empec茅 ah铆 en esa casa donde me prostitu铆an. Y despu茅s me drogaba porque para mi era un desahogo. Yo sab铆a que me estaba haciendo un da帽o, pero tambi茅n sent铆a que drog谩ndome me olvidaba de toda la vida que ven铆a arrastrando. Me drogaba y me acordaba de mi pap谩 o de mi mam谩 o de la familia que no me supo a cuidar. Pero todo eso pas贸 cuando lleg贸 Isa.

驴Dejaste la droga cuando quedaste embarazada?

鈥撀o! Mientras estuve embarazada estaba en cualquiera, en el Hospital me la quisieron sacar para que la de en adopci贸n. Yo estaba en situaci贸n de calle en Bajo Flores. Si yo no hubiese tenido esa adicci贸n hubiese cuidado mi embarazo a pleno. La adicci贸n era muy fuerte, un d铆a fui a la villa y me drogu茅 y me qued茅 de gira. Y mientras preparaba mi bolsito para parir. Me hab铆a comprado un paquete de pa帽ales y un 贸leo, yo la esperaba, esperaba que venga a mi vida. Y dec铆a 鈥渆l d铆a que vos ten茅s mis brazos yo lo suelto todo鈥

驴Qu茅 pas贸 en el hospital?

鈥揈n el hospital se dieron cuenta que yo estaba en consumo y yo tampoco lo negu茅. Me hice cargo. Pero se la llevaron a neo y yo ten铆a miedo, porque me hab铆a dormido como dos d铆as enteros, no quer铆a que me la sacaran. Yo sab铆a que a mi hija no la dejaba en el Hospital ni en pedo. Vino la trabajadora social para internarme y yo le dije que s铆, que me internaba pero con mi hija. Porque la quer铆an mandar a un hogar y yo eso no se lo iba a permitir.

驴Pudiste salir?

鈥揝i, estuve un a帽o internada y despu茅s sal铆. En el penal de Ezeiza hab铆a conocido a las chicas de Yo No Fui, cuando me las volv铆 a encontrar afuera fue muy lindo y hace seis a帽os que estoy en esa organizaci贸n.

驴Qu茅 pensas de lo que pas贸 en Casa Pringles en relaci贸n a tu vida?

鈥換ue es un lugar que nos permiti贸 acompa帽arnos, reparar. Nos pod铆amos levantar con los cables cruzados, somos todas personas muy atravesadas por las violencias y las violencias tambi茅n las reproducimos. Pero trabajamos a la par, compa帽eras con consumo, reci茅n salidas en libertad, las que vienen de la calle o de situaciones de violencia de g茅nero. Todas esas a las que el Estado no da respuesta y nosotras si. Yo siempre les digo a las chicas, ojal谩 yo hubiese salido en libertad y hubiese tenido un techo como el de Pringles.

