Agustín Velloso

Tortuga.

Agust铆n Velloso

Cuando Rusia entr贸 en Ucrania el 24 de febrero de 2022, 15 d铆as atr谩s, hac铆a m谩s de cien a帽os que Estados Unidos entr贸 en Chile por orden del presidente James Madison, mediante su agente especial (esp铆a militar) enviado en 1811 para calibrar las perspectivas de su lucha por la independencia de Espa帽a. Desde entonces sigue interviniendo en Chile.

El 贸rgano de expresi贸n del Partido Socialista Obrero Espa帽ol (PSOE) escribi贸 sobre el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973:

鈥淓l peri贸dico obrero dedica al Golpe de Estado la primera p谩gina pr谩cticamente en su totalidad, e introduce un titular a tres columnas: 1936: Espa帽a 1973: Chile. (鈥)



El presidente Nixon orden贸 hacer lo posible por derrocar el nuevo gobierno chileno y el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger, mantuvo varias reuniones con Richard Helms, director de la CIA, para decidir c贸mo lograr este fin. La elecci贸n de Allende era inaceptable para los Estados Unidos. De este modo, se realiz贸 una campa帽a masiva de operaciones encubiertas para evitar que se consolidara la imagen del presidente chileno y se inici贸 un proceso de estrangulamiento econ贸mico. Los bancos congelaron cr茅ditos y el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales cancelaron pr茅stamos a Chile.鈥

Hay que ver lo que ha evolucionado pol铆ticamente el PSOE hasta llegar a la altura de su actual Secretario General. Tanto es as铆 que hasta se jacta en p煤blico de que su gobierno es 鈥渆l m谩s progresista de la historia鈥. Puede que 茅l se lo crea aunque sabe que no se puede nadar y guardar la ropa. Como poco no se desanima ante la cruda realidad de su pol铆tica exterior. Sin embargo las abundantes muestras de vasallaje a su se帽or desmienten su autobombo, 驴hay algo que no haya hecho el PSOE en el gobierno por su amo?

Por ejemplo, sin 谩nimo de ser exhaustivo, enviar tropas a la guerra contra Afganist谩n, cooperar con los 鈥榲uelos de la muerte鈥 en la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, ordenar al presidente Maduro que deje el gobierno de Venezuela y amenazarle con reconocer al golpista Guaid贸, acosar a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etc., designar la base de Rota (C谩diz) como nueva base naval del sistema de defensa antimisiles de la OTAN, cooperar militarmente y vender armas urbi et orbe, quiz谩s no en la Ant谩rtida pero especialmente a Colombia, Arabia Saud铆, Emiratos 脕rabes Unidos, Egipto, Israel, Irak y Turqu铆a, pa铆ses en guerra de agresi贸n contra otros pa铆ses y en violaci贸n constante de los derechos humanos en su propio territorio. Hay que se帽alar que las exportaciones de material de defensa y doble uso (civil y militar) en 2020 superaron los 26.500 millones de euros.

S谩nchez tampoco recuerda que en la guerra contra Estados Unidos de 1898 Espa帽a tuvo que ceder Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, una guerra para dirimir cu谩l de los dos imperios iba a expoliar la isla en adelante. Algunos pudieron enjuagar el disgusto del fin del imperio espa帽ol -en el que no se pon铆a el sol- gracias a los 20 millones de d贸lares que recibi贸 Espa帽a en el Tratado de Par铆s, firmado entre ambos pa铆ses en el mismo a帽o. A cambio de ese dinero entreg贸 Cuba al yanki:

鈥淎rt铆culo 1. Espa帽a renuncia todo derecho de soberan铆a y propiedad sobre Cuba. En atenci贸n a que dicha isla, cuando sea evacuada por Espa帽a, va a ser ocupada por los Estados Unidos鈥.

Quiz谩s durante la licenciatura de Econom铆a que curs贸 en el Real Centro Universitario Escorial 鈥 Mar铆a Cristina, de orientaci贸n cristiana y privada, no cal贸 en 茅l la 鈥榠dentidad鈥 del centro educativo: 鈥渄eseamos que todos los alumnos, adem谩s de excelentes profesionales, sean hombres y mujeres con valores c铆vicos, sensibles al bien com煤n, comprometidos con el respeto de la dignidad humana y al servicio a la comunidad local, nacional e internacional.鈥

A lo mejor por esa carencia ha podido declarar el pasado d铆a 27 de febrero:



“La Uni贸n Europea y sus aliados debemos responder como lo estamos haciendo, con unidad y determinaci贸n ante la amenaza que para la seguridad de Europa representa Putin, y lo haremos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, de grandes democracias, como son las sanciones econ贸micas, la solidaridad con el pueblo ucraniano y la ayuda humanitaria a Ucrania”.

鈥淧ara S谩nchez, Putin ataca el 鈥榝aro de democracia鈥 que representa Europa, pero la UE 鈥榲a a salir reforzada de este embate y los s谩trapas como Putin no se van a salir con la suya鈥.鈥

Pero nada de lo que afirma es cre铆ble, es una muestra de hipocres铆a sideral y de un car谩cter deshonesto. Nunca dijo lo mismo de Estados Unidos, de Israel, ni de otros pa铆ses agresores recalcitrantes, los de la infame 鈥渃omunidad internacional鈥, el grupo de criminales que sigue al m谩s sanguinario Estado criminal en serie en sus guerras de pillaje.

En realidad S谩nchez hace como que Estados Unidos no es quien le da las 贸rdenes y 茅l simplemente las cumple. Este patr贸n de actuaci贸n como presidente de una potencia mediana y en crisis galopante, es meridiano a los ojos de cualquier observador, incluso aunque sea imperialista, fascista o simplemente moralmente acomodadizo por inter茅s.

驴Por qu茅 sus variadas baladronadas en Latinoam茅rica? 驴Por qu茅 acompa帽ar, en lugar de permanecer neutral al menos, a Estados Unidos en sus constantes guerras de agresi贸n por todo el mundo, especialmente en los pa铆ses m谩rtires 谩rabes y musulmanes? 驴Por qu茅 vender armas fabricadas en Espa帽a a los otros pa铆ses citados anteriormente para que sieguen las vidas de decenas de inocentes con ellas? 驴Cu谩les son las contraprestaciones y qui茅nes las van a disfrutar?

Sobre este asunto mezquino, aunque sea igualmente criminal, sabemos que 鈥渟e han descubierto yacimientos de petr贸leo y gas en varios campos en tierra y mar, el primero de ellos de petr贸leo, en 1964, en Ayoluengo (Burgos) y los posteriores en el mar Mediterr谩neo, golfo de Valencia, mar Cant谩brico, valle del Guadalquivir y golfo de C谩diz. En 2019 la producci贸n interior de crudo fue de 40.000 toneladas y la de gas natural sum贸 1.502 GWh, lo que supuso un grado de autoabastecimiento del 0,07 % y del 0,38 %, respectivamente, sobre el consumo nacional.鈥

驴Hay que creer en la magia, la casualidad o en nuestro impresionante potencial de hidrocarburos? 驴Por qu茅 se ha publicado el 31 de enero de 2022, entre otras noticias relacionadas la que sigue?

鈥淓spa帽a podr铆a ser un punto clave para el suministro de gas a Europa鈥

Tendremos mucha suerte de salir con bien de esta nueva aventura pol铆tica y militar -en todo caso manch谩ndonos las manos de sangre-, pero si Rusia prevalece necesitaremos m谩s suerte para que lo olvide, algo que no pasar铆a desde luego en los pr贸ximos 50 o m谩s a帽os.

驴C贸mo creer en los valores de S谩nchez -y sus ministros- cuando se comparan con las acciones de su amo? No hay ch谩chara -por muy presidente que sea- que encubra la realidad. Pero la responsabilidad no es solamente suya, tambi茅n es de todos los que le apoyan y le siguen.

Ursula von der Leyen dirigi贸 el 5 de marzo de 2022 estas palabras a S谩nchez:

鈥淓spa帽a es un pa铆s puntero, con su gran cuota de renovables y sus capacidades de GNL. Espa帽a puede desempe帽ar y desempe帽ar谩 un papel importante en el abastecimiento de Europa.鈥

Seg煤n El Pa铆s, von der Leyen 鈥渉a aprovechado adem谩s su intervenci贸n para agradecer al Gobierno de S谩nchez el respaldo a las decisiones de la Uni贸n Europea para tratar de contener la ofensiva b茅lica del Kremlin en Ucrania. La dirigente ha calificado a Espa帽a de 鈥榮ocio clave鈥 en un momento que considera 鈥榙ecisivo鈥.鈥

S谩nchez, que no ve m谩cula en las guerras de agresi贸n de Estados Unidos, se ha animado a instruir a von der Leyen, quien le supera mucho en pol铆tica exterior, con estas nobles y esclarecidas palabras:

鈥楶ara Putin es una amenaza ver una zona de democracia y justicia social y por eso nos ataca. Pero creo que se equivoca鈥, ha dicho el jefe del Ejecutivo, para quien Mosc煤 ha cometido 鈥榙os errores estrat茅gicos鈥.鈥

De todos modos, para vender la piel del oso hace falta matarlo antes, as铆 que veremos en qu茅 terminan esos piropos. Hay antecedentes de timos parecidos, por ejemplo, el Plan Marshall en la Espa帽a franquista.

El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos, por valor de unos 12.000 millones de d贸lares, para la reconstrucci贸n de aquellos pa铆ses de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial (pero que) decidi贸 ofrecer a Espa帽a ayudas econ贸micas, porque el r茅gimen del general Franco era, de todos modos, una garant铆a de que no recibir铆a influencias sovi茅ticas.

Aparte de la donaci贸n de queso y leche entre las familias humildes, la compensaci贸n que recibi贸 Espa帽a entre 1953 y 1963 fue de algo m谩s de 1.500 millones de d贸lares, b谩sicamente cr茅ditos gestionados por el Export-Import Bank para comprar productos estadounidenses, fundamentalmente alimentos, algod贸n y carb贸n.

Otra bendici贸n que recibi贸 fue la ayuda militar de 456 millones en material de guerra de segunda mano para modernizar las Fuerzas Armadas durante la dictadura franquista, que segu铆an utilizando armas italianas y alemanas de la Guerra Civil.鈥



Una ayuda muy poco humanitaria, pero muy envenenada a todas luces, hasta para S谩nchez.

De momento lo 煤nico cierto es que Francia, un Estado nuclear y bastante m谩s poderoso que Espa帽a, fue burlado hace menos de seis meses por Estados Unidos:

鈥淎ustralia cancel贸 un millonario contrato con la empresa francesa Naval Group y ahora los submarinos los har谩 Estados Unidos y contar谩n con tecnolog铆a nuclear.鈥

En todos sitios del amor al odio hay solamente un paso, pero entre mafiosos los amores se miden en millones de d贸lares y el disgusto es algo m谩s grande. Seg煤n 鈥渆l ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, dijo que Australia les hab铆a 鈥榞olpeado por la espalda鈥 y 鈥榯raicionado鈥 la 鈥榬elaci贸n de confianza鈥 entre ambas naciones.鈥

Seg煤n Australia, que comunic贸 a Francia la cancelaci贸n del pedido de los submarinos el mismo d铆a que se anunci贸 en p煤blico la alianza militar AUKUS, es decir, Australia, United Kingdom y United States, el 15 de septiembre de 2021, Francia no trataba con el esperado amor a Australia, lo que en la jerga diplom谩tica se expresa as铆: 鈥渄ecidimos no hacerlo porque consideramos que, en 煤ltima instancia, no redundar铆a en beneficio de Australia.鈥

A la postre todo resulta un asunto de unos cuantos pillos que medran a costillas del resto de la gente, sea inocente, ignorante, supremacista, racista, fascista, etc., que de todo tipo hay.





