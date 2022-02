–

Empleadas a lo largo de su historia por el principal partido de la derecha espa帽ola, no s贸lo contra sus enemigos pol铆ticos sino tambi茅n en su propio seno.

Llega adem谩s pocos d铆as despu茅s del fracaso de su proyecto de obtener la mayor铆a absoluta en las elecciones anticipadas en Castilla y Le贸n; fue primera fuerza, pero con 31 esca帽os, lo que le obliga a encontrar una f贸rmula que le permita gobernar esa Comunidad sin tener que ceder a todas las exigencias que ya le est谩 planteando Vox. Unas elecciones en las que este partido de ultraderecha ha visto consolidados los resultados que hab铆a ya alcanzado en las pasadas elecciones generales de 2019, pasando de 1 a 13 esca帽os, aunque con 10% menos de votos, mientras que el PSOE y UP han conocido un retroceso notable (bajaron de 35 a 28 esca帽os y de 2 a 1, respectivamente), principalmente en beneficio de Uni贸n del Pueblo Leon茅s (con 3 esca帽os) y de Soria 隆Ya! (con otros 3), formaciones que han sabido canalizar el malestar popular ante unos desequilibrios territoriales cada vez mayores en el interior de esa Comunidad y a escala estatal.

驴Nuevo ciclo?

Sin duda, ahora se abre un nuevo ciclo, pero no el que deseaba el todav铆a principal l铆der de la oposici贸n en su aspiraci贸n a llegar a la Moncloa, sino el que se est谩 desencadenando en el interior de su partido y en el que no cabe descartar el peor de los escenarios: una ruptura org谩nica, m谩s pronto o m谩s tarde, entre los dos sectores enfrentados, si bien son muchos tambi茅n los intereses comunes que pueden presionar a favor de una recomposici贸n que, en cualquier caso, no evitar谩 importantes da帽os colaterales.

Desde luego, no faltan antecedentes de esa mezcla de corrupci贸n y guerra sucia que ha ido caracterizando al PP desde sus or铆genes y, sobre todo, en las 煤ltimas d茅cadas: el tamayazo de 2003 (que, comprando a dos diputados del PSOE, dio el gobierno en la Comunidad de Madrid a la madrina pol铆tica de Ayuso, Esperanza Aguirre); los espionajes de la gestapillo del ahora dimitido Angel Carromero a dirigentes de su propio partido, o los del siniestro Villarejo al extesorero B谩rcenas, la larga historia de macroesc谩ndalos de corrupci贸n (con la G眉rtel como detonante de la moci贸n de censura que ech贸 a Rajoy de la Moncloa)[1], o, m谩s recientemente, su connivencia con dos diputados de UPN para impedir que saliera adelante el decreto de reforma laboral del gobierno.

Por eso no faltan razones jur铆dicas que justifiquen, como ha sostenido Javier P茅rez Royo[2], reclamar la ilegalizaci贸n de este partido, calificado ya judicialmente como 鈥渙rganizaci贸n criminal鈥.

Porque, no lo olvidemos, se trata de una formaci贸n pol铆tica que lleva en sus genes sus or铆genes franquistas[3] y que ha ido consolidando unas redes de corrupci贸n y una 鈥渃lase p煤blico-privada鈥 (Pastor, 2010: 93) que tienen su anclaje en un capitalismo inmobiliario y extractivista y en el n煤cleo duro del aparato estatal. As铆 que, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que ahora toda las tensiones dentro de esta trama de intereses se manifiesta con toda su crueldad, como lo han tenido que reconocer los propios protagonistas.

Esta guerra llega adem谩s en un momento en el que Pablo Casado ha ido acerc谩ndose cada vez m谩s al discurso que desarroll贸 Ayuso en su exitosa campa帽a electoral de mayo del a帽o pasado, adapt谩ndose a la presi贸n por ofrecer una versi贸n trumpista neoliberal y neocon a la espa帽ola que le permita contrarrestar la influencia de Vox en una parte creciente de su electorado[4].

Una lucha por el poder

As铆 pues, no tiene mucho sentido buscar diferencias entre ambos dirigentes en el plano ideol贸gico. Se trata, pura y simplemente, de una lucha por el poder cuya evoluci贸n depender谩 probablemente de cu谩l sea la posici贸n que adopten los principales barones auton贸micos en los pr贸ximos d铆as, con el presidente gallego, Feij贸o, a la cabeza, quien parece apostar por un Congreso extraordinario en el caso de que ambos contendientes no lleguen pronto a un armisticio. Un conflicto en cuyo desenlace influir谩 sin duda el alineamiento que vayan tomando los principales poderes medi谩ticos y, junto a ellos, el peso que tenga la calle, con iniciativas como la manifestaci贸n convocada este domingo 20 de febrero en Madrid en apoyo de Ayuso delante de la sede del PP.

Porque el papel que puedan jugar estos actores no tan secundarios es la principal baza que tiene la presidenta madrile帽a frente a Casado: su liderazgo carism谩tico innegable le est谩 permitiendo presentarse como v铆ctima, pese a las evidentes pruebas de la corrupci贸n en la que se ha visto implicada en el peor momento de la pandemia. Movilizando a sus seguidores en defensa de su 芦libertad禄 de negocio鈥 a costa de dinero p煤blico, y de 鈥渓o m谩s importante, mi familia鈥 frente al espionaje sufrido, vuelve a tirar de argumentario para dejar en segundo plano su constante recurso al nepotismo y a redes clientelares.

Esa complicidad conquistada entre su base m谩s militante es la que viene a corroborar c贸mo a lo largo de las 煤ltimas d茅cadas se ha ido consolidando lo que define el juez Joaquim Bosch como 鈥渆lectorado corrupto鈥: esos 鈥渃iudadanos que aplauden los tratos de favor y las pr谩cticas fraudulentas, con conocimiento de que lo son. Esa carencia de valores 茅ticos favorece notablemente la corrupci贸n鈥. Una complicidad que no supone negar el peso de otros factores que pueden explicar el 茅xito electoral de Ayuso y que tienen que ver con el arraigo social, cultural e ideol贸gico de su neoliberalismo trumpista a la madrile帽a. Pero no por ello debemos desde帽ar la contaminaci贸n en su electorado fiel del todo vale en la defensa com煤n de sus intereses y privilegios de poder o de estatus. Lo mismo cabr铆a sostener, obviamente, respecto a Casado pese a que quiera presentarse ahora con voluntad de distanciarse del pasado corrupto de su partido鈥 recurriendo para ello a los peores m茅todos de la gestapillo.

Como insisten desde el PSOE 鈥搎ue tambi茅n tiene un historial de corrupci贸n y guerra sucia que no debemos olvidar- y tambi茅n desde UP, no cabe ninguna esperanza en que de esta crisis surja una derecha 鈥渄emocr谩tica y moderna, europea鈥, sobre todo cuando lo que estamos viendo en muchos pa铆ses vecinos, como Francia, es una adaptaci贸n creciente a la agenda y a los discursos de las extremas derechas respectivas por parte de esas viejas derechas..

Esta guerra interna irrumpe adem谩s cuando Vox puede presentarse como la 煤nica oposici贸n cre铆ble frente al gobierno PSOE-UP, tras la descomposici贸n de Ciudadanos y, ahora, la divisi贸n interna creciente en las filas del PP respecto a la t谩ctica a adoptar ante ese partido.

Algunos columnistas de medios como El Confidencial ya auguran un sorpasso de la ultraderecha al PP en el caso de que Casado siga a la cabeza de esta formaci贸n en las pr贸ximas elecciones generales.

En cambio, desde el otro lado, el del pueblo de izquierdas, en unos sectores se extiende la resignaci贸n ante la pol铆tica del mal menor y, en otros, la desilusi贸n respecto a un gobierno que no ha cumplido las principales promesas que, aun siendo moderadas, conten铆a su programa electoral, como las relativas a la derogaci贸n de la reforma laboral de 2012, la reforma fiscal o, mucho nos tememos tambi茅n, la de la ley mordaza, cuyo proyecto ha sido ya criticado como mero 鈥渕aquillaje鈥 por diferentes organizaciones sociales, entre ellas Amnist铆a Internacional. Por tanto, no podemos sorprendernos de que, en medio de una desmovilizaci贸n casi general, el vac铆o que dejan esos partidos haya facilitado la irrupci贸n de nuevas fuerzas pol铆ticas provinciales en las instituciones ni, sobre todo, de que aumente la desafecci贸n ciudadana ante la pol铆tica y los partidos en general.

Todo esto se da, en fin, en un contexto internacional en el que es dif铆cil encontrar diferencias sustanciales entre los principales partidos del r茅gimen, coincidentes ambos en su obediencia a los dictados de la Comisi贸n Europea -como ha tenido que reconocer la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az- y del FMI, que ya pide ajustes en 2023. O, lo que es todav铆a m谩s indignante, el servilismo que muestran ante el imperialismo estadounidense, con el que han cerrado filas desde el primer momento para promover la escalada militar de la OTAN ante la crisis abierta en torno a Ucrania. Un conflicto que nos obliga a recuperar la memoria de los movimientos antiOTAN y antimilitarista de pasadas d茅cadas para emprender iniciativas capaces de frenar la amenaza real de estallido de una guerra cuyas consecuencias ser铆an desastrosas m谩s all谩 de la regi贸n directamente afectada.

Ser谩 frente al ascenso de Vox y su creciente control de la agenda pol铆tica, as铆 como ante la falta de voluntad del PSOE y su gobierno (UP se est谩 convirtiendo en mero espectador de su deriva al centro cada vez m谩s patente) para romper con los l铆mites marcados por la Comisi贸n Europea, la CEOE y las grandes transnacionales, como habr谩 que recuperar fuerzas e ilusi贸n que demuestren que existe otro camino posible: el que han marcado la confluencia entre organizaciones sindicales, sociales y pol铆ticas en la necesidad de ir m谩s all谩 de la no derogaci贸n de la reforma laboral de 2012; la reafirmaci贸n del movimiento feminista en las calles ante el pr贸ximo 8 de marzo; la perseverante lucha de diferentes colectivos en su defensa del derecho a una vivienda digna, o campa帽as como la que se est谩 emprendiendo ahora por una Iniciativa Popular para una regulaci贸n extraordinaria de las personas extranjeras. Desde esos y otros espacios en reconstrucci贸n habr谩 que trabajar, con 鈥渓enta impaciencia鈥, por reconstruir nuevos frentes comunes y polos pol铆ticos alternativos.

