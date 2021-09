–

Tras la derrota electoral que sufri√≥ el oficialismo en las PASO, se sucedieron las renuncias a disposici√≥n, los audios filtrados de una diputada nacional, el hilo de tuits del presidente, la carta p√ļblica de la vicepresidenta y el rearmado parcial del gabinete nacional. Para comprender esta situaci√≥n que viene de larga data, entrevistamos a Alejandro Horowicz, ensayista, docente y autor de diversos libros sobre historia argentina. ‚ÄúEl kirchnerismo sali√≥ del fondo del pozo, pero no plante√≥ de ninguna manera un nuevo proyecto para el conjunto de la sociedad argentina, simplemente administr√≥ con inteligencia la crisis del anterior. Y eso, que es absolutamente necesario, no es de ninguna manera suficiente. Por eso en el 2015 pas√≥ lo que pas√≥. Hay una especie de relaci√≥n entre saqueo-recomposici√≥n-saqueo. Los que saquean no son los que recomponen, pero los que recomponen construyen las condiciones pol√≠ticas para el regreso del saqueo. Y esto es lo que est√° funcionando como orden pol√≠tico a partir de 1983‚ÄĚ, afirma. Por ANRed.

-¬ŅQu√© evaluaci√≥n hac√©s del rearmado del gabinete nacional[1]?

-El problema b√°sicamente de este gabinete, del anterior o del que sea es la pol√≠tica que organiza al gabinete. La variabilidad del gabinete es una segunda cuesti√≥n. Confieso que la tradici√≥n pol√≠tica a la que pertenece Manzur no es precisamente la de los pa√Īuelos verdes. Esa tradici√≥n pol√≠tica no es simplemente la del Partido Justicialista en Tucum√°n. No casualmente un ex gobernador tucumano fue acusado de implicado en la trata de personas, est√° el caso de Marita Ver√≥n; en fin, una historia tensa, desagradable y terrible, para decirlo con mucha amabilidad y distancia, para no meternos en mayores detalles.

Pero esto que es de dominio p√ļblico no es para mi el centro de la cuesti√≥n, aunque tampoco es una cuesti√≥n menor ni mucho menos, pero el punto clave que define es si la pol√≠tica va a seguir teniendo como eje el presupuesto nacional enviado por Guzm√°n al Congreso, o si ese presupuesto va ser reformulado. Si el presupuesto es reformulado, el cambio de gabinete va a ajustarse en esa direcci√≥n y por lo tanto va a producir efectos en la pol√≠tica argentina en otros t√©rminos a los que vienen plante√°ndose. Si ese no es el eje, da lo mismo que sea Manzur o cualquier otro.

-¬ŅQu√© pens√°s de los audios que se filtraron de Fernanda Vallejos y de la carta que difundi√≥ Cristina Fern√°ndez, todo previo a los anuncios del cambio en el gabinete?

-Vamos a ser claros: tanto lo que dice Vallejos como lo que reproduce Cristina -sin las correspondientes puteadas- son pr√°cticamente intercambiables, conviene entender una cosa con la otra. La propia Vallejos pone en eje que hizo falta que las elecciones y el cachetazo electoral pusieran blanco sobre negro para que un gobierno entienda lo que est√° pasando. Estos no son datos nuevos, un viraje de las √ļltimas 24, 48 horas. Es una situaci√≥n sostenida. Lo que resulta sencillamente es la pregunta que uno se hace despu√©s de escuchar esto y es: ¬Ņpor qu√©? ¬Ņhace 6 meses era distinto?

El primer punto es que este análisis llega, para ser muy amables, tarde. Llega cuando ya no hay modo de no hacer semejante análisis, salvo suicidándose. No partir de la lectura Vallejos-Cristina para entender la situación es un suicidio político. No se puede no entender esto, porque si no simplemente vos gobernás en la Argentina y crees que gobernás en Tanganica sudoriental. Entonces en el mundo de los imaginarios puros y las construcciones mediáticas, hechas de operaciones de prensa, cada uno puede creer lo que le parezca.

El mundo de la posverdad es un mundo que enfrenta el mundo de los hechos reales. Cuando la posverdad descarrila contra los hechos reales, lo que funciona son esos hechos y la posverdad lo √ļnico que hace es enga√Īar a los tontos que se compraron el argumento anterior y que tienen en este momento un nivel de confusi√≥n tal que no entienden lo obvio. Porque vamos a ser claros, en rigor de verdad, toda esta lectura es absolutamente obvia.

-¬ŅCu√°l consider√°s que es el programa pol√≠tico del Frente de Todos?

-Los primeros tres peronismos tuvieron siempre programas políticos que podían ser leídos en distintas claves y en distintos formatos por las corrientes internas del peronismo pero construían un eje que organizaba la política. En este caso, la unidad que Cristina plantea y que lleva a cabo es una unidad electoral. Esta unidad electoral a la hora de la verdad se pareció bastante al inmovilismo político, sobre todo mirando cómo funcionó. Esta posibilidad era evidente porque esa unidad electoral tiene como problema que al día siguiente de ganar las elecciones hay que determinar cuál es el programa de gobierno y como el programa de gobierno no existe, como ese frente no está construido en rededor de un programa de gobierno, entonces tiene la terrible tentación de ser arrastrado por la lógica que viene funcionando antes, que es la lógica del macrismo, sobre todo cuando vos tenés que hacerte cargo del desaguisado. Y el hacerte cargo del desaguisado es pagar y para pagar lo que hay que hacer es simplemente reducir el gasto y destinar el excedente a pagar. Por lo tanto, el programa que te queda cuando pagar es el centro no puede ser muy distinto, salvo que vos tengas otro orden de prioridades y resuelvas que no es pagar la cuestión, sino en primer lugar y, por lo menos, posponer los pagos.

En materia con la negociación de los bonistas esto se hizo con cierta razonabilidad. Digo cierta razonabilidad porque en algunos casos las posibilidades eran mayores a las utilizadas. Sin embargo, como es parte de una negociación y esto es un toma y daca, es muy difícil opinar ahí. Con el fondo, esta elasticidad no existe. Porque al fondo o le pagas lo que quedaste o no le pagas. Pero entonces aparece el problema del uso del tiempo, en cuánto tiempo le voy a pagar, a partir de cuándo le voy a pagar. Esta es la discusión. Aquellos que quieren que se cierre la discusión con el fondo ya, son aquellos que creen que el acuerdo es pagar rápido. Ese es el punto de vista de Paolo Rocca. Ahora, cuando un gobierno nacional coincide con el punto de vista de Paolo Rocca, después no puede quejarse de los resultados electorales.

-¬ŅHay una ilusi√≥n de una disputa pol√≠tica dentro del Frente de Todos?

-Est√°n aquellos que creen que el planteo es puramente administrativo y que se trata de hacer mejor lo que no hicieron tan bien. Esa es la lectura de Cafiero cuando explica que los oficialismos pierden en pandemia; simplemente es ‚Äúpierden ac√°, pierden all√°, es exactamente lo mismo‚ÄĚ. Esto es no hacerse cargo de la lectura pol√≠tica de la crisis. Es simplemente plantearse que hay que seguir haciendo m√°s de lo mismo. Mientras que los otros, tarde, pero plantean que hay que hacer otra cosa y esa es una diferencia pol√≠tica no menor. Pero no es una diferencia pol√≠tica que se resuelve cambiando el gabinete.

-¬ŅPens√°s que se abre una cr√≠tica por izquierda al gobierno?

-La suerte que tiene el kirchnerismo es que a la izquierda del kirchnerismo solo existe discursivamente un planteo de izquierda. Si el planteo de izquierda tuviera operatividad, la mitad por lo menos de los militantes del kirchnerismo ya estaría en otra cosa.

Hubo un crecimiento electoral del FIT y es un crecimiento de gente que está muy enojada. Uno puede entender varias cosas. Entre los votos en blanco, los votos anulados y la reducción de la presencia electoral se debe a un rechazo orgánico a este orden político.

Cuando uno mira que hacen los muy jóvenes, uno entiende. Y si uno quiere entender en qué dirección se dirige la sociedad, tiene que mirar lo que los muy jóvenes empiezan a plantear y el proceso que empiezan a plantearse cuando Milei es el referente de esa nueva dinámica está claro que los valores generales de la sociedad han girado a la derecha de una forma escandalosa. Y cuando los valores de la sociedad giran así, estamos viendo un proceso de descomposición política que hace posible eso. Milei no es importante por Milei. Milei muestra que hay una reacomodación por derecha de todo el arco político. Milei es la referencialidad del macrismo, no cualquier cosa. En consecuencia, lo que estamos viendo es que Milei no viene en dirección al centro que podría incluir a radicales moderados y a gente más razonable. Milei es el modo en que la derecha rearticula su juego, y la izquierda rearticula lo propio en la otra dirección o se los come crudos.

-El kirchnerismo tom√≥ parte del campo popular que se gener√≥ en el 2001, lo incorpor√≥ y despu√©s cre√≥ el discurso de ‚Äúa la izquierda del kirchnerismo no hay nada‚ÄĚ, ‚Äúno hay que hacerle el juego a la derecha‚ÄĚ

-Esa es una campa√Īa macartista. A la izquierda del kirchnerismo, existe el mundo. No nada, el mundo. El secreto de todo este asunto es que el kirchnerismo expres√≥ el agotamiento de una pol√≠tica del 2015. Una cosa es salir del fondo del pozo y otra cosa es creer que salir del fondo del pozo es un programa. Para salir del fondo del pozo, todos los colectivos son buenos si llevan a alguna parte. El kirchnerismo sali√≥ del fondo del pozo, pero no plante√≥ de ninguna manera un nuevo proyecto para el conjunto de la sociedad argentina, simplemente administr√≥ con inteligencia la crisis del anterior. Y eso, que es absolutamente necesario, no es de ninguna manera suficiente. Por eso en el 2015 pas√≥ lo que pas√≥. Hay una especie de relaci√≥n entre saqueo-recomposici√≥n-saqueo. Los que saquean no son los que recomponen, pero los que recomponen construyen las condiciones pol√≠ticas para el regreso del saqueo. Y esto es lo que est√° funcionando como orden pol√≠tico a partir de 1983.

-¬ŅC√≥mo ves la situaci√≥n pol√≠tica a partir de este quiebre dentro de la alianza de gobierno?

-Esto no es un quiebre de la alianza de gobierno. La alianza de gobierno tiene la fragilidad que siempre tuvo. Lo que hay es la clara relación entre la alianza de gobierno y la sociedad. Lo que está en crisis es la sociedad y por lo tanto no puede no estar en crisis la alianza de gobierno y el gobierno mismo. Hay una lectura echa al revés. Conspirativamente se plantea que este es el problema de las diferencias. Y lo que pasa aquí es que estas diferencias expresan claramente la naturaleza del conflicto que recorre a la sociedad argentina. Hacerse el bobo con el conflicto que recorre a la sociedad permite simplemente contarse el cuentito de las diferencias entre Alberto y Cristina. Y creer que el problema es un problema de personalidades y de egocentrismo.

La pol√≠tica, como cualquier cosa que requiere protagonismo, tiene una dosis de autorreferencialidad significativa. Nadie ser√≠a actor si no tuviera cierto placer por exhibirse p√ļblicamente, eso est√° claro, eso no sirve para descalificar a los actores. A los actores nos los juzgamos por su autorreferencialidad, los juzgamos por su participaci√≥n concreta en la obra de la que forman parte. Si es buena, est√° todo bien; si est√° mal, est√° mal.

-¬ŅPens√°s que se puede revertir en noviembre el resultado electoral del oficialismo?

-Este es el anticipo de una paliza que se va repetir en noviembre. La idea de que vos pod√©s en dos meses cambiar lo que no hiciste en todo este tiempo es una idea rid√≠cula e infantil. Es la idea de aquellos que son v√≠ctimas de las operaciones de prensa. Es de nuevo un planteo de la posverdad. La gente no es idiota, la gente entiende y hay que preguntarse lo siguiente: por qu√© la gente no vota al gobierno es una respuesta bastante obvia; pero por qu√© la gente que no vota al gobierno vota al macrismo esa ya no es una respuesta tan obvia. Aqu√≠ queda claro que el conjunto de los valores de la sociedad son valores compartidos y que no hay una valoraci√≥n distinta sino el modo en que te castigo. Como en √ļltima instancia hacer pol√≠tica es cobrar un buen sueldo, si yo te voto te salv√°s. Por lo tanto, yo te voto para que no te salves. Entender esto como eje de diferenciaci√≥n pol√≠tica es entender cu√°nto comparten ideol√≥gicamente todos.

Esto nos remite al problema de que en ese territorio no es un problema de la batalla cultural abstractamente, es un problema de las condiciones materiales de la existencia. Cuando alguien tiene que levantarse a las 5 de la ma√Īana, en plena oscuridad, para que lo roben mientras va al trabajo, la idea de que este puede ser un se√Īor o una se√Īora solidaria es una ingenuidad, porque a √©l, a ella, le ponen en riesgo la vida y todo lo que esto implica por la necesidad de ir a trabajar. ¬ŅQu√© festeje qu√©? ¬ŅQu√© es m√°s divertido vivir ac√° que en Suiza?

[1] Juan Manzur, gobernador de Tucumán, nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Santiago Cafiero, que irá a Cancillería por Felipe Solá. Sabina Frederic será reemplazada por Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Julián Domínguez irá a la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, en lugar de Luis Basterra. Jaime Perzyck reemplazará a Nicolás Trotta en Educación y Daniel Filmus será ministro de Ciencia y Tecnología, reemplazando a Roberto Salvarezza. Juan Ross, nuevo secretario de Comunicación y Prensa sustituirá a Juan Pablo Biondi.