“… Yo no hago más que escribir una o dos palabras para el futuro. Solo me adelanto un instante, para retornar luego a las sombras…” Poetas futuros. Walt Whitman

La Historia y su análisis como estudio del pasado, contemplando si se quiere todas sus imperfecciones, es la única certeza que tenemos de los hechos acontecidos y la única evidencia, pues, de las causas que determinaron por qué llegamos hasta aquí. El estudio del pasado garantiza por lo tanto un rumbo aleccionado con el que siga escribiendo su incierto relato la humanidad como especie que está sujeta a la selección evolutiva que hace posible la naturaleza y que el ser humano, sin embargo, contradice pues a sí misma la humanidad se devora. Sólo en el pasado y en el presente son visibles nuestros errores y aciertos; eso se debe a la conciencia histórica, a la herencia de la experiencia acumulada de viejos y recientes desafíos; por ella hasta hoy hemos sorteado en todos los pasados obstáculos por el mismo objetivo: ganar un segundo más a nuestro finito. Lo humano, neutro y evolutivo, nace en el presente; el pasado no se resuelve en su propio error contradictorio; es insuficiente. El tiempo es indivisible, es un todo contínuo. Al igual que el pasado el futuro no se entiende sin el presente. Y siendo imprescindible para la comprensión de lo acaecido, debe de ser igual en el estudio profundo en los escenarios de posibles futuros. Tener tiempo, entre la incertidumbre de la emergencia global por el cambio climático del planeta, por la pandemia sufrida, aunque se obtenga de una rigurosa aproximación, puede ayudar a que la humanidad, como he dicho, siga escribiendo su relato.

Metodología de los futuros

“… Aunque resulte útil disponer de una teoría del futuro, aún sigue siendo necesario establecer un marco conceptual que nos permita comprender el futuro. Entre los distintos enfoques disponibles, se encuentra el de los Seis Pilares (Inayatullah 2008). El primer pilar consiste en la “Planificación del futuro”, cuyo método principal es el triángulo de futuros (Inayatullah 2002; 2007). El segundo pilar es el de la “Anticipación del futuro”, cuya metodología central consiste en el análisis de problemáticas emergentes (Molitor 2003). El tercer pilar es la “Temporización del futuro”, con la micro, meso y macrohistoria (Galtung e Inayatullah 1997) como “metodologías” más útiles. El cuarto pilar es la “Profundización en el futuro”, que se fundamenta en el análisis causal estratificado (Inayatullah 2004), aunque dicho análisis sea también una teoría de los estudios del futuro. El quinto pilar consiste en la “Creación de alternativas”, empleando como metodología más importante la planificación de escenarios. El sexto y último eje, la “Transformación del futuro”, tiene como metodologías más importantes la visión de futuro y la retrospectiva (Boulding 1995)”. Fuente: https://www.bbvaopenmind.com/articulos/estudios-del-futuro-teorias-metodologias/

Huellas de Laetoli. Tanzania

Algunos filósofos e historiadores (ciencia) han comprendido que tienen que aceptar la transformación de la evolución natural de nuestra especie y centrar sus ambiciones científicas sobre los hechos que aún no han sucedido; explorar en un tiempo que está cerca, en el inminente futuro que se extiende en el espacio de las dos décadas siguientes. Otros amplían a cincuenta años vista el campo de investigación. Es el espacio máximo del tiempo que se considera científicamente razonable para obtener una predicción solvente del acontecer en ciernes, pues creen que las proscripciones que rebasen ese espacio de tiempo quedan expuestas a conjeturas e hipótesis que conducen con frecuencia caminos sin destino que hace extraviar un tiempo vital para poder minimizar en lo posible lo inevitable y atenuar su impacto. Pero debemos hacer más, reducir la gravedad de manera radical de todo aquello que empeore su intensidad y asumir el fracaso con responsabilidad para que nunca más el egoísmo se anteponga a la propia vida que habita en nuestro maravilloso planeta. Para profundizar sobre esta cuestión debemos escuchar a los historiadores, su opinión científica sobre los escenarios probables en sus contextos. Tanto las referencias como en las realidades se debe fijar como objetivo de la investigación un hecho que aún no se ha producido, donde las evidencias del pasado pasan a ser probabilidades que se calculan por inferencias que evalúan y analizan las variables; sin olvidar las respuestas que se obtienen por caprichosos azares. La razón por la que es conveniente ese espacio de tiempo para el estudio de los futuros de dos décadas, es porque creen con razón que ese es el tiempo aproximado aún fiable de la prospección de los escenarios; las circunstancias envolventes y sus contextos en aconteceres que puedan proporcionar un resultado favorable sobre lo que va a suceder, si nada lo contradice. Empleando todos los medios disponibles que la tecnología posibilita y fusiona a la experiencia acumulada del pasado, como un continuo devenir. Disponer de veinte años de acción simulada puede significar todo o nada, pero también, puede que un azar comprometido por la certeza soñada se haga aliado en la lucha contra el fracaso. El azar no atiende a razones. Su metodología es un misterio.

Dijo Aristóteles, como es sabido, en su Poética, que el historiador y el poeta sólo difieren más que el historiador estudia el hecho particular y singular que revela cuando encuentra las evidencias que prueban qué, cómo y cuándo. El hecho es incuso, inapelable. Sin embargo, el poeta generaliza el hecho en un escenario más amplio del contexto que le rodea. Los historiadores que se aventuran en un tiempo gaseoso y volátil como aquel que no ha llegado, deben crear su propio manual de prospección para historiar sobre un terreno que no pisa y que pone a prueba su capacidad para adaptarse a un tiempo en el que se ha de intuir, escurridizo, pero que tiene su continuidad desde el presente. La razón debe aprender a soñar, hechos y certezas. Dicen, que la inteligencia siempre tiene razón y que la intuición nunca se equivoca. Pasar de la evidencia de los hechos consumados del pasado, a las supuestas probabilidades de un futuro inmediato. La estadística razonada puede proporcionar un pronóstico fiable si los resultados son como los deseados y acertar en las decisiones que por ellos se tomen. Planear los futuros errores conlleva a detectarlos desde el presente continuo para que los corrija el futuro más cercano. En, “Jano vs. Clio. La Historia del tiempo… futuro”, de Carlos Navajas Zubeldia, dice lo siguiente:

“… por un excepcional compromiso que se formuló en Venecia, entre el 2 y el 8 abril de 1971, en un seminario internacional titulado, -L’Historien entre l’ethnologue et le futurologue-. El historiador no tiene más remedio que generalizar; y al hacerlo aporta orientaciones generales para la acción ulterior, las cuales, aunque no predicciones específicas, son válidas a la vez que útiles. Pero no puede pronosticar acontecimientos específicos, porque lo específico es peculiar y por qué interviene el elemento accidental”, agregaba este historiador, quien, como veremos más adelante, compartía un punto de vista semejante al de Lorenz Von Stein, aunque no lo citaba. “La predicción, si podemos llamarla así, sólo puede cumplirse de ocurrir acontecimientos peculiares, que no pueden, por su parte, pronosticarse”, puntualizó. “Pero ello no significa [concluía Carr] que las inferencias deducidas de la historia acerca del futuro carezcan de utilidad, o dejen de tener una validez condicional que sirve tanto de guía para la acción como de clave para nuestra comprensión de cómo suceden las cosas.” Carr se refirió asimismo a este problema al tratar de refutar el cuarto reparo: “Los seres humanos cuyo comportamiento pasa a ser objeto de análisis y de pronóstico podrán ser puestos en guardia con la predicción de las consecuencias que no desean, y ser inducidos por ella a modificar su acción de modo que el pronóstico, aunque correctamente basado en el análisis, resulte falso.” Aunque este proceso podría realizarse también en sentido contrario. Diez años después de que se publicara la primera edición de What is History?, en el que intervino entre otros Hugues Trevor-Ropper, quien se mostró en favor de la historia empírica y en contra de la dogmática, que, al igual que la sociología, no tenía ninguna capacidad de predecir”.

El profesor de la Universidad de la Rioja, Carlos Navajas Zubeldia, aborda sin complejos el reto como una progresión que nos hace crecer investigando aquello que puede ser, planificando los escenarios posibles que nos permitan anticiparnos desde el presente con datos objetivos que irrumpen en el imaginario como evidencias de un resultado probable. SIn embargo, podemos creer que esta necesidad a la que tienen que enfrentarse los historiadores corresponde únicamente a las generaciones que surgen del siglo XXI, pero ya lo insinuaron algunos historiadores relevantes del siglo pasado en sus últimas obras que nos dejaron como prólogo de la transformación que protagonizarán los jóvenes historiadores después de ellos. Con sus trabajos desde el presente hacen el ejercicio del proceso por el cual la historia gira ciento ochenta grados y enfoca su objetivo sobre un tiempo que está a punto de llegar… Los dos ejemplos que confirman lo que digo, son, “Las ambiciones de la historia” del historiador francés Fernand Braudel y “El futuro es hoy” del historiador norteamericano Jhon Luckas, cuyas lecturas provocaron en mí muchas dudas entonces, pero que hoy comprendo perfectamente cuáles fueron las intenciones de sus autores que intuyeron el movimiento de la historiografía que en estos momentos ya se está gestando en el primer cuarto del siglo XXI. Los profesores Braudel y Luckas han dedicado sus vidas a la docencia, a formar historiadores e historiadoras y les quedó tiempo para historiar, para hacer historia serena y pausada. En el caso del profesor Braudel, que dijo que a la historia debemos acercarnos a ella con una sonrisa en la boca. Braudel nos dejó, como el más valioso legado conceptual al dividir y clasificar el tiempo. En largos y cortos espacios que llama horizontes. Luckas es el guardián del lenguaje, que aportó a la historia, literatura. Al menos así lo siento; como el poeta con impulso historiográfico al que le está permitido soñar y pensar al mismo tiempo. Con esta inquietud hallé más referencias inspiradoras que he relacionado a través de tres lecturas de un filósofo y dos historiadores que se están implicando con sus trabajos en la transformación a la que hice alusión. Sin duda serán muchos más, pero no los he estudiado, aún, por lo que me limito a exponer aquellos que he leído y de los que puedo servirme como ejemplos. Que considero son demostraciones para poder teorizar con solvencia de los que, seguramente, son una ínfima parte de cuantos haya. Con esta apasionada reflexión que hago y comparto sobre una realidad que es toda una llamada a la buena voluntad que comparten otras y otros, individuos que desconozco, pero que el tiempo me va revelando sin que tenga que hacer un gran esfuerzo. Basta con tener los ojos abiertos de una conciencia vigilante machadiana; estar despierto, claro. Que comprendamos continuamente las realidades.

MÉTODO DE LOS ESCENARIOS

Desde que en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX apareciese en los EEUU el concepto conocido como Método de los Escenarios para la prospección de los posibles futuros hasta hoy, toda una literatura se ha estructurado sobre la necesidad del ser humano por conocer los designios que le reserve el futuro. En realidad ese futuro no existe pues no ha sucedido, pero, ¿podremos crearlo? Puede que sí, pero no será un único futuro peculiar y singular el estudiado, sino el de varios futuros imaginarios posibles, probables, utilizando además nuestra intuición; múltiples subtipos de métodos adicionales a modo de herramientas en lo referente para proceder con las prospecciones que sustente el posibilismo de las variables, de posibles sucesos que rodean al objeto estudiado en cuestión cuyo resultado merezca ser una certeza avalada por un conocimiento profundo de las circunstancias que lo provocan, es decir, verificado y valorado para ser un prototipo creíble, que tengan por cualidad en su conjunto las intenciones que del estudio emanan: Las inesperadas. Digamos, que se ajusten a su propósito, pues no será al no existir un futuro absoluto de lo que no ha sucedido, pero tampoco es un vacío. Tal como yo lo interpreto para poder entender la prospección de las predicciones con una base científica. Es el momento de que los historiadores e historiadoras que estudian el pasado, sean de todos los tiempos, del tiempo continuo. También se contempla el rigor de los azares, en última instancia de las mejores o peores intenciones. Teniendo presente esta salvedad, si los motivos exigen una respuesta inmediata, urgente, debemos explorar en lo desconocido, es preciso. Si no abres la puerta nunca sabrás que hay al otro lado. Es conviene recordar que fue el azar, precisamente, el que nos hizo.

Acelerador de partículas CERN

colisionador de hadrones LHC

El filósofo Anthony C. Grayling y los historiadores, José David Sacristán y Yuval Noah Harari, son ejemplos a través de sus obras de la visión futura por la necesidad a la que hago referencia. Veamos. “Claves para entender el siglo XXI” , del filósofo inglés, Anthony C. Grayling, Su ensayo expone por orden alfabético los argumentos de aquellas ideologías y los movimientos sociales que considera que van a tener las claves políticas y sociales, posiblemente, del siglo XXI. El secretario honorífico de la academia británica de filosofía, desgrana desde la A a la Z aquellas tendencias que van a tener un protagonismo destacado en las sociedades futuras. Animalismo o Postanarquismo son dos tendencias sociales emergentes del estudio del filósofo Grayling que abarca el siglo XXI en su totalidad y está organizado en formato enciclopédico. El profesor de historia antigua y arqueología de la Universidad de Burgos, el burgalés José David Sacristán ha escrito varios ensayos en los que nos advierte de que no escuchar a los científicos, tiene sus consecuencias que son cada vez más inciertas por su frecuencia y de peor pronóstico. En cada cumbre mundial sobre el clima los científicos se han pronunciado con informes demoledores de la situación del planeta, de las causas que le han llevado a una situación límite, pero los líderes mundiales han hecho oídos sordos a sus conclusiones. Tendrá sus consecuencias, ya son visibles, haber explotado al planeta hasta la extenuación y del que insisten que es finito. Que los recursos se terminan y la abundancia sin medida ya no se sostiene por el peso demográfico totalmente desproporcionado a lo que a los recursos existentes se refiere. Por esto es tan necesario poner tanto interés que los historiadores investiguen qué podemos sanar, qué amputar como una poda de madera muerta y cultivar como un jardín nuestro planeta. Si hemos provocado tanto dolor injustificado debemos de ser por la vida que alberga quienes más convencidos están de socorrerse. “Entre el fracaso y la utopía. Los próximos veinte años”, el profesor Sacristán nos advierte de que estamos caminando por el filo de la navaja y que a un lado está la posibilidad de una reacción in extremis que permita sobrevivir al mayor número de seres vivos y, al otro lado, una nueva y oscura Edad Media impredecible por siniestra, de decadencia en la que se estará, posiblemente, a merced del más fuerte. Yuval Noah Harari y “Homo Deus”. Profesor en la Universidad de Jerusalén, es un historiador de éxito por sus libros de ensayos históricos. De Yuval lo que más me cautiva es el trato que da a la historia cuando expone las respuestas que plantea, casi siempre por dos o tres causas, las que propicia tal o cual hecho. Además de permitir al lector que sea el último en modificar la historia al ofrecer varios puntos de vista evitando de este modo influir con su opinión y obliga al lector a pensar por sí mismo. Además de ser un gran comunicador y erudito del pasado, lo que avala ser un gran “oteador” que desde el presente continuo traspasa la línea del presente para mostrarnos desde su orilla cómo pueden ser los futuros que merezcamos de no poder remediarlo, o por el contrario, acercarnos a un tiempo futuro evolucionado donde parecen superados los imposibles de hoy. Un futuro donde el humano se ha hecho dios.

Benjamín Lajo Cosido

memorialista