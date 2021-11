–

De parte de Kurdistan America Latina November 12, 2021

Murat Sarısaç, diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) por la provincia de Van, realizó una pregunta parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Turquía, Fuat Oktay, sobre la cuestión del uso del término “Kurdistán” y la detención de las personas que lo utilizan.

La justificación de la moción incluyó lo siguiente:

Desde las obras de Herodoto (484-425 a. C.) y sus sucesores Jenofonte (430-355 a. C.) y Estrabón (64 a. C. – 24 d. C.), hasta el Dīwān Lughāt al-Turk, de Mahmut de Kashgar, escrito en el siglo XI y considerado el primer diccionario en turco; desde el selyúcida Sultan Sencer hasta Hamdullah Mustevfi de Kazvin; desde Katip Çelebi y Evliya Çelebi hasta las actas de la Primera Asamblea, la difusión del término “Kurdistán” está probada por la investigación histórica e incluso científica.

De hecho, en su discurso del 19 de noviembre de 2013, el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró: “Volviendo a hace 90 o 100 años, verán la palabra ‘kurdo’ utilizada en el Parlamento”. A pesar de esto, frases como “Kurdistán, regiones kurdas, geografía kurda” todavía se consideran problemáticas en el siglo XXI.

Sarısaç le pidió a Oktay que respondiera las siguientes preguntas:

-¿Es ilegal referirse a una geografía cultural e histórica donde los kurdos han vivido durante milenios como “Kurdistán”? Si es así, ¿cuál es el fundamento de esta prohibición?

-¿Existe una base legal para detener a personas debido al término “Kurdistán”, que también es utilizado por los funcionarios gubernamentales? Si es así, ¿qué delito implica?

-¿Cuántas investigaciones se han abierto sobre el término “Kurdistán” hasta el momento en que se presentó esta moción? ¿Cuáles son las estadísticas de investigación?

-¿Hay algo que se esté haciendo para aliviar las preocupaciones sobre las clasificaciones geográficas basadas en la realidad histórica y social?

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

