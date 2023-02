Entendemos por ideolog铆a burguesa aquella que se desarroll贸 a finales de la Edad Media con el crecimiento de la ciudades. Un determinado grupo social que abandon贸 el mundo rural y quiso ser una nueva 茅lite social, cuyos valores principales eran el individualismo, el valor del enriquecimiento, el progreso y el culto al poder del Estado. Sin pausa, fueron obteniendo mayor capacidad adquisitiva y mayor nivel de vida, hasta el punto de convertirse en la clase dominante con gran acumulaci贸n de capital y poder pol铆tico. Han tenido varios hitos hist贸ricos como la Revoluci贸n Francesa, la industrializaci贸n, el liberalismo, el fascismo, el marxismo y el desarrollo tit谩nico del sector funcionarial y financiero. Hoy dominan el panorama pol铆tico, social y cultural.

En este art铆culo vamos a probar que el pensamiento burgu茅s est谩 presente en el anarquismo como un carcinoma que lo va colonizando todo.

En 1933, Diego Abad de Santill谩n describi贸 la industria moderna como una fuente de orgullo para el g茅nero humano porque hab铆a conducido al dominio sobre la naturaleza. Se帽al贸 con aprobaci贸n la taylorizaci贸n y dec铆a de esta; 鈥渓a taylorizaci贸n, que suprime los movimientos improductivos del individuo, hace que se eleve su productividad. Esto es algo beneficioso para la sociedad鈥.

Diego Abad de Santill谩n fue un anarquista muy conocido, entre otras cosas, por propiciar el 21 de julio de 1936 un Gobierno de coalici贸n con el presidente de la Generalitat Lu铆s Companys, los estalinistas del PSUC o la ERC, entre otros, llamado Comit茅 Central de Milicias Antifascistas. Comit茅 que en s贸lo dos meses pasar铆a a llamarse de nuevo Generalitat de Catalu帽a, de la que Santill谩n se convertir谩 en Consejero de Econom铆a. Le honra haberse negado en 1977 a cobrar la elevada pensi贸n que como ex-alto cargo funcionarial del Estado espa帽ol le fue asignada.

鈥淣o es necesario -dice Santill谩n- destruir la organizaci贸n t茅cnica alcanzada en la sociedad capitalista, sino que el hombre debe servirse de ella. Se suprime con la revoluci贸n la propiedad privada de la f谩brica; pero si la f谩brica ha de existir y, seg煤n nuestra opini贸n perfeccionarse, hay que reconocer las condiciones de su funcionamiento. Por el hecho de pasar a ser propiedad social no debe cambiar la esencia de a producci贸n ni el m茅todo productivo.鈥

En su famoso libro El organismo econ贸mico de la revoluci贸n, Santill谩n critica al capitalismo porque, dice, no hab铆a logrado dominar eficazmente a la naturaleza:

鈥淓l capitalismo no aprovecha siquiera los recursos posibles [de la naturaleza]; por doquier se observan tierras incultas, ca铆das de agua que no se explotan, materias primas que se pierden est茅rilmente鈥.

Adem谩s el capitalismo era incapaz -seg煤n 茅l- de obtener el m谩ximo rendimiento de sus trabajadores.

Toda la CNT como la UGT defend铆an el taylorismo , un sistema de organizaci贸n cient铆fica del trabajo propuesto por un ingeniero estadounidense llamado Frederick W. Taylor.

El sistema de Taylor supone la descomposici贸n de una tarea en las partes que la componen, intensificando as铆 la divisi贸n del trabajo y poniendo fin a la producci贸n semiartesanal. La estandarizaci贸n es un elemento fundamental de la 鈥渙rganizaci贸n cient铆fica鈥.

El principio subyacente del taylorismo era la apropiaci贸n del proceso de trabajo por parte de la direcci贸n y la consiguiente reducci贸n de los trabajadores a meros ejecutores de los deseos de 茅sta. As铆 pues, el taylorismo ampli贸 la distancia entre quienes planificaban o pensaban y aquellos que ejecutaban 贸rdenes.

La administraci贸n cient铆fica compart铆a con el anarcosindicalismo el 茅nfasis en la producci贸n eficiente a trav茅s del control del proceso de trabajo por los t茅cnicos.

Santill谩n hab铆a avalado el fordismo[1] , que otros militantes de la CNT tambi茅n hab铆a ensalzado como 鈥渃aso ejemplar鈥 por sus 鈥渟abias lecciones鈥.

Entre las caracter铆sticas principales del fordismo se destacan: la producci贸n en serie, control de tiempos de fabricaci贸n y divisi贸n del trabajo, la especializaci贸n en la producci贸n de bienes, reducci贸n de costos, mayor circulaci贸n de las mercader铆as, pol铆ticas de acuerdo entre organizaciones sindicales y el capital, 鈥

Una caracter铆stica del anarquismo, como movimiento progresista que era, fue la exaltaci贸n y alabanza de la Ciencia. En noviembre de 1938, una carta de un t茅cnico de la CNT llamado Francisco Cuinovert calificaba a Taylor como 鈥渆l mejor organizador conocido鈥.

Harry Braverman, contradiciendo a estos anarquistas, dice que 鈥渁 la llamada administraci贸n cient铆fica de Taylor le faltan las caracter铆sticas para ser una verdadera ciencia porque sus supuestos no reflejan m谩s que la perspectiva del capitalismo respecto a las condiciones de producci贸n. No investiga el trabajo en general sino la adaptaci贸n del trabajo a las necesidades del capital. Se introduce en el lugar del trabajo no como representante de la ciencia sino como el representante de la administraci贸n patronal enmascarada con los arreos de ciencia鈥 Se destruyen la maestr铆a de los oficios y se crea un monopolio del conocimiento para controlar cada paso del proceso de trabajo y su modo de ejecuci贸n鈥os trabajadores dejan de controlar su propio trabajo y su destino para construir unas deshumanizadas prisiones del trabajo muy modernas y muy cient铆ficas鈥.[2]

La CNT y la UGT, aparte de la diferencia entre control obrero la una, y nacionalizaci贸n y control gubernamental la otra, estaban de acuerdo en lo que se refiere a los objetivos industriales. Los dos eran partidarios de la concentraci贸n y desaparici贸n de los peque帽os centros productivos. Los sindicatos CNT y UGT estaban fundamentalmente de acuerdo en lo que se refiere a las cuestiones relativas a la reorganizaci贸n industrial: concentraci贸n, estandarizaci贸n, racionalizaci贸n y desarrollo de las fuerzas productivas de la naci贸n.

Salvo en lo tocante a la teor铆a autogestionaria y el proceso de toma de decisiones industriales, ni la CNT ni la UGT ofrec铆an un modelo alternativo para desarrollar las fuerzas productivas.

Para la CNT, el desarrollo del sistema fabril era el requisito previo para el comunismo libertario, y ambos sindicatos (UGT y CNT) adoptaron los m茅todos caracter铆sticos de la producci贸n capitalista.

En octubre de 1937, un dirigente comunista de la UGT declar贸 que, a medida que la lucha se prolongaba, 鈥渃ada d铆a se van reduciendo las diferencias de t谩ctica y de ideolog铆a entre las dos ramas del proletariado militante鈥.

Las labores de racionalizaci贸n de la econom铆a, id茅nticas a las de la Uni贸n Sovi茅tica, fueron de la mano de las ideas y m茅todos tecnocr谩ticos[3], difundidas por Juan F谩bregas miembro de la CNT, que sustituy贸 a Diego Abad de Santill谩n en la presidencia de la Consejer铆a de Econom铆a de la Generalitat.

F谩bregas hac铆a un llamamiento a favor de una econom铆a bajo la direcci贸n de tecn贸cratas que orientaran la producci贸n de acuerdo con 鈥渓os principios de la ciencia y la t茅cnica鈥.

Al igual que los planificadores sovi茅ticos, los anarquistas quer铆an construir empresas a gran escala. Recurrieron a los mismo m茅todos, como el taylorismo, un trato a favor de directivos y t茅cnicos, y un estricto control sobre los trabajadores de a pie. Algunos sindicatos de la CNT incluso copiaron el estajanovismo de los bolcheviques a fin de fomentar la producci贸n.

La reflexi贸n de Simone Weil sobre el asunto deja meridianamente claro de qu茅 estamos hablando:

鈥淪olamente el pensar -dice Weil- que los grandes jerarcas bolcheviques pretend铆an crear una clase obrera libre, y que ninguno de ellos -Trostsky seguro que no, Lenin tampoco- hab铆a puesto los pies en una f谩brica y por consiguiente no ten铆an la menor idea de las condiciones reales que determinan la esclavitud o la libertad para los obreros, la pol铆tica me parece una siniestra payasada鈥n todas partes, y en todo tiempo, la socialdemocracia se ha mostrado id茅ntica a s铆 misma. Siempre las mismas buenas intenciones que pavimentan el infierno. En ella se puede encontrar de todo menos esp铆ritus libres鈥 No concibo las relaciones humanas m谩s que en un plano de igualdad. A partir del momento en que alguien empieza a tratarme en un tono inferior, a mis ojos ya no hay relaci贸n humana posible entre 茅l y yo鈥 El Taylorismo tiene un fuerte v铆nculo con la guerra. La racionalizaci贸n del trabajo industrial ha servido sobre todo para la fabricaci贸n de objetos de lujo y para la industria doblemente de lujo que es la industria b茅lica鈥 El gran argumento de Taylor -t铆pico sofisma del capitalismo norteamericano- es que este sistema sirve al inter茅s del p煤blico, es decir, del consumidor. Evidentemente, el aumento de la producci贸n puede resultar favorable cuando se trata de art铆culos alimentarios (pan, leche, carne, vino鈥). Pero precisamente no es 茅sta la producci贸n que aumenta con el sistema Taylor.鈥

El Ministro de Industria fascista, el marqu茅s de Suanzes, presidente a su vez del Instituto Nacional de Industria (hoy SEPI) desde 1938 a 1951 dec铆a: 鈥淟a industria se debe concebir especialmente como un instrumento de guerra, puesto al servicio de la pol铆tica militar y econ贸mica del Estado. La industria es la pieza maestra del Estado Totalitario鈥 Toda nuestra pol铆tica gira entorno a la movilizaci贸n industrial de las f谩bricas, lo que significa dise帽ar y orientar todo hacia las necesidades de guerra para aumentar la potencia del Ej茅rcito en tiempos de paz o de ausencia de paz鈥.[4]

Diego Abad de Santill谩n sosten铆a, como Consejero de Econom铆a de la Generalitat, que hab铆a que doblar, como m铆nimo, el n煤mero de espa帽oles que trabajan en la industria. Esta idea de aumentar la poblaci贸n que trabaja en la industria no era 煤nicamente suya. Franco y Suanzes promover谩n que desde 1953 a 1977 cerca de seis millones de personas abandonen la ruralidad ib茅rica y emigren a las ciudades industriales. Santill谩n se adelant贸 al proyecto franquista de robar seres humanos a la ruralidad para engordar a la industria urbana. Santill谩n teoriz贸 sin saberlo el etnocidio y la despoblaci贸n que se producir谩 s贸lo unos a帽os despu茅s.[5]

La pr谩ctica real de este sistema productivo de la CNT y de la FAI, pusieron de manifiesto que el antiparlamentarismo y el antiestatismo que promulgaban eran meras abstracciones. En la Revoluci贸n Espa帽ola de 1936 la necesidad que se autoimpusieron de concentrar la producci贸n en pocas grandes f谩bricas encamin贸, inmediatamente, al reforzamiento del poder del Estado. Los sindicatos adujeron que la concentraci贸n mejorar铆a la productividad y alentar铆a la producci贸n en masa. La medida iba contra las peque帽as empresas, contra el trabajo a domicilio y, por supuesto, contra la artesan铆a y la ruralidad.

A comienzos de septiembre de 1937, el Sindicato de la Construcci贸n de la CNT declar贸 que hab铆a suprimido tres mil talleres que hab铆a concentrado en ciento veinte 鈥済randes centros productivos鈥.

Seg煤n la CNT, que se jactaba de ello, setenta y una f谩bricas de curtido de Barcelona fueron colectivizadas y convertidas en veinticinco. La distribuci贸n fue centralizada y se hizo un en茅rgico esfuerzo exportador.

En la industria textil, los militantes de la CNT eliminaron las peque帽as empresas en pro de la concentraci贸n y estandarizaci贸n de la producci贸n. La colectivizaci贸n, o sea, el control obrero, har铆a aumentar las exportaciones. El POUM tambi茅n exig铆a: 鈥渃oncentraci贸n鈥 racionalizaci贸n鈥odernizaci贸n.鈥 El POUM dec铆a: 鈥渓a f谩brica es la mejor escuela de educaci贸n te贸rica y pr谩ctica de la clase trabajadora para la realizaci贸n del socialismo鈥.

El PCE y el PSUC tambi茅n exig铆an la racionalizaci贸n, la concentraci贸n y la estandarizaci贸n.

El decreto de Colectivizaciones del 24 de octubre de 1936 dec铆a que las colectividades ten铆an que orientarse hacia el 鈥渕谩ximo rendimiento鈥, los 鈥済randes concentraciones鈥, el 鈥渃recimiento鈥 y el 鈥渄esarrollo鈥. El decreto tambi茅n instaba a colaborar con los t茅cnicos y antiguos patronos, y por consiguiente animaba a mantener la organizaci贸n y la divisi贸n del trabajo anterior a la revoluci贸n.

El contenido de la ense帽anza t茅cnica de la CNT apenas difer铆a del de las naciones capitalistas m谩s avanzadas o incluso de la Uni贸n Sovi茅tica. Un art铆culo publicado durante la revoluci贸n sosten铆a que EEUU mostraba el camino a seguir en lo referente a la formaci贸n profesional y que la Uni贸n Sovi茅tica lo hab铆a perfeccionado. La CNT critic贸 a la burgues铆a espa帽ola precisamente por su incapacidad de proporcionar la formaci贸n que resultaba m谩s accesible a los trabajadores en otros pa铆ses.

Los comunistas libertarios se imaginaban una sociedad de posguerra en la que los t茅cnicos se guiar铆an dirigiendo el desarrollo de los medios de producci贸n. La glorificaci贸n de la ciencia y de la tecnolog铆a por parte de la CNT trajo a algunos t茅cnicos y directivos a sus filas.

Baste como ejemplo de esta glorificaci贸n de la ciudad, la t茅cnica y la ciencia, ver las fotograf铆as en los diarios de la CNT de las 鈥渃iudades del futuro鈥, grandes metr贸polis contempor谩neas llenas de inmensos rascacielos unidos entre s铆 por autopistas.

En la Colectividad Marathon (CNT-UGT), antigua sucursal de la General Motors en Barcelona, los profesores ense帽aban el 鈥渁mor鈥 al trabajo鈥 y estudiaban los 鈥渕agn铆ficos鈥 autom贸viles de la General Motors.

El Sindicato Mar铆timo de la CNT pregunt贸: 鈥溌縎e puede confundir al ingeniero con el pe贸n? El ingeniero simboliza el pensamiento creador y el pe贸n las extremidades que est谩n a la voluntad del pensamiento鈥 La revoluci贸n social鈥 tiene sus ingenieros y sus peones.鈥

En enero de 1938, la CNT aprob贸 una propuesta de conceder a los t茅cnicos 鈥渇acultades coercitivas鈥.

Durante la revoluci贸n espa帽ola, los tradicionales deseos de los anarquistas y anarcosindicalistas de una nivelaci贸n antijer谩rquica de los salarios entraron en conflicto con la urgente necesidad de desarrollar los medios de producci贸n.

En el transcurso de una r茅plica abucheada por algunos miembros del p煤blico, Juan Peir贸, ministro de Industria de la CNT en el Gobierno Central, critic贸 al delegado de Barcelona por querer nivelar los salarios. Seg煤n Peir贸 鈥渆l t茅cnico tiene much铆simas m谩s necesidades鈥 [que el trabajador ordinario]. Es necesario que se le retribuya debidamente鈥. Durante la revoluci贸n espa帽ola en Barcelona, el punto de vista de Peir贸 domin贸 la pr谩ctica de la CNT. No les qued贸 m谩s remedio, seg煤n ellos, que vincular la remuneraci贸n al rendimiento, exactamente igual que hab铆an hecho los capitalistas.

El Sindicato de la Construcci贸n de la CNT propuso en agosto de 1937 revisar la concepci贸n anarcosindicalista de la nivelaci贸n de salarios. El consejo plante贸 el siguiente dilema: o restablecemos la disciplina laboral y abolimos el salario unificado o vamos al desastre. Hizo un llamamiento al restablecimiento de incentivos monetarios para los t茅cnicos y profesionales.

Sin transformar la naturaleza de la propia f谩brica o limit谩ndose a racionalizarla, los militantes anarcosindicalistas y marxistas estaban presionando a los trabajadores para participar de forma voluntaria en su propia esclavitud asalariada. Poco tiene de sorprendente que muchos de los trabajadores se mostraran reticentes a tomar parte en la democracia desarrollista de la revoluci贸n espa帽ola, y menos a煤n es de extra帽ar que los militantes sindicales lamentaran repetidamente la escasa asistencia a las asambleas de f谩brica y la falta de pago de las cotizaciones sindicales. 隆Que trabaje Federica! se ve铆a pintado en algunas paredes de Barcelona en alusi贸n a la anarcoministra Federica Montseny.

El consejo de f谩brica de Girona, a pesar de haber aumentado la jornada 8 horas m谩s, no hab铆a conseguido incrementar la producci贸n sino que adem谩s ni siquiera hab铆a conseguido evitar que disminuyera. Se aument贸 la plantilla un 38%, se aument贸 un 238% las prestaciones y se hizo una subida salarial semanal de 133%. A pesar de todo esto, la producci贸n hab铆a bajado en un 31%. [鈥 El consejo de Girona acab贸 introduciendo el trabajo a destajo porque, seg煤n ellos, los trabajadores se hab铆an dejado llevar por sus 鈥渋nstintos ego铆stas鈥.

Los miembros del Comit茅 de Control CNT-UGT del Gas y de la Electricidad se toparon con un problema grave al principio mismo de la revoluci贸n y bastante antes de las jornadas de mayo de 1937. El 3 de diciembre de 1936, trabajadores de esta industria empezaron a recoger firmas exigiendo una asamblea conjunta CNT-UGT para reivindicar la paga extra de fin de a帽o. El Comit茅 de Control reaccion贸 de forma iracunda. Uno de sus integrantes calific贸 la petici贸n 鈥渄e contrarrevolucionaria, de fascista鈥 y solicit贸 el encarcelamiento de quienes la hubieran firmado.

El Comit茅 inici贸 una investigaci贸n para averiguar quienes hab铆an iniciado la campa帽a a favor de la petici贸n a fin de tomar medidas represivas contra ellos.

Uno de los miembros del Comit茅 de Control declar贸 que 鈥渓as Organizaciones existen para dirigir y encauzar las aspiraciones de la masa鈥. Esta forma de pensar recuerda mucho al fil贸sofo del fascismo Ortega y Gasset cuando dec铆a: 鈥淟a masa-pueblo necesita de los pocos, de los elegidos, de las aristocracias morales, de las minor铆as selectas para que concentren y orienten su volici贸n hacia un ideal social determinado鈥.[6]

La prensa anarcosindicalista y comunista critic贸 a menudo la tenaz defensa por parte de los obreros de las fiestas religiosas tradicionales. Algunos sindicatos prohibieron la celebraci贸n de estas fiestas. Los Comit茅s locales de la industria el茅ctrica prohibieron las vacaciones de Navidad. En noviembre de 1937, la UGT conden贸 la indisciplina de muchos ferroviarios, que se negaban a trabajar los s谩bados por la tarde. Un sindicato de la CNT sancion贸 con la p茅rdida de 10 d铆as de paga y, cosa significativa, de quince d铆as de vacaciones, a tres cargadores que se hab铆an negado reiteradamente a trabajar los s谩bados por la tarde.

El Comit茅 de control CNT-UGT de la empresa Rabat s贸lo permit铆a, en horas de trabajo, las conversaciones relativas al trabajo. Otras colectividades, como Artgust, que hab铆a solicitado sin 茅xito a sus empleados que incrementaran la producci贸n, tambi茅n impusieron normas que prohib铆a las conversaciones e incluso recibir llamadas telef贸nicas. En agosto de 1938, en presencia de representantes de CNT, UGT y la Generalitat, la asamblea de trabajadores de Casa A. Lanau, prohibi贸 la impuntualidad, las enfermedades fingidas y cantar en horas de trabajo.

Dice Simone Weil que 鈥渦n d铆a me di cuenta de que unas semanas de esta existencia [su experiencia en la f谩brica] me hab铆an casi transformado en una d贸cil bestia de carga, y que s贸lo el domingo recuperaba un poco la conciencia de m铆 misma鈥.

El 12 de julio de 1938 el director de una empresa textil dijo a los trabajadores reunidos en asamblea: 鈥淗ay que acabar con tanta revoluci贸n en contra de la Econom铆a, que es preciso dar el m谩ximo rendimiento鈥︹. Les advirti贸 de que si alguno de ellos acabara siendo despedido, 鈥渆s por vuestra culpa por haber rendido poco y algunas veces mal鈥. El representante de la CNT a帽adi贸 que aquellos que no cumplan con su trabajo 鈥渟on ratas de la Colectividad鈥.

En enero de 1938, en el transcurso de su pleno econ贸mico, la CNT fij贸 鈥渓os deberes del productor鈥 en los que se aprobaba el despido por 鈥減ereza鈥 y se anunciaba que 鈥渢odos los obreros y empleados tendr谩n una ficha, en la que se catalogar谩n los pormenores de su personalidad profesional y social. [鈥 As铆 pues, la CNT hab铆a hecho realidad el viejo deseo anarcosindicalista de 鈥渦n carnet de identidad del productor鈥 que hiciera inventario de su moralidad, es decir, de su capacidad productiva.

En diciembre de 1936, un militante del Sindicato de la Metalurgia de la CNT solicit贸 la expulsi贸n de un colega por negarse a hacer horas extra.

Los t茅cnicos y militantes sindicales se enfrentaron a los mismos problemas que se enfrentaron la burgues铆a occidental as铆 como los comunistas.

Los anarcosindicalistas admiraban el modelo sovi茅tico, ya que los bolcheviques hab铆a construido nuevas industrias y modernizado las antiguas鈥 Seg煤n un fa铆sta, la Uni贸n Sovi茅tica continuaba progresando a pesar de los intentos capitalistas de estrangular la revoluci贸n triunfante.

Es de destacar que su anticapitalismo era simplemente un capitalismo m谩s social, supuestamente colectivo, aunque los jefes ahora eran los dirigentes sindicales.

El Sindicato de la Construcci贸n de la CNT no solo apreciaba el arte y la arquitectura sovi茅tica, sino hasta cierto punto el modelo econ贸mico sovi茅tico tambi茅n: 鈥淓l impulso realmente gigantesco de la industria y del agro de Rusia se debe a sus productores y a sus gobernantes鈥. Decir esto con los millones de muertos que produjo la industrializaci贸n bestial de Rusia tiene su enjundia.

Se ha de recordar que Lenin endios贸 el sistema industrial y dedujo fr铆amente que las masas aceptar铆an m谩s f谩cilmente su centralismo burocr谩tico y dictatorial porque 鈥渓a disciplina y la organizaci贸n -dice Lenin- son asimiladas m谩s f谩cilmente por el proletariado gracias, precisamente, a esta escuela de la f谩brica鈥[7].

Estas ideas de Lenin coinciden plenamente con las ideas falangistas de Ramiro Ledesma Ramos: el designio de nuestro movimiento fascista -dir谩 Ramos- es 鈥渓a subordinaci贸n de todo individuo a los supremos intereses del Estado鈥. Lenin se帽alar谩, con much铆sima raz贸n, la 铆ntima conexi贸n entre f谩brica y ej茅rcito, entre f谩brica y sumisi贸n. No por nada, ser谩 el pueblo europeo m谩s industrializado y desruralizado -el alem谩n-, el que seguir谩 a su Estado fielmente en las dos guerras mundiales. El imperio industrial/militar estar谩 al final del movimiento inspirado por Lenin. Se levantar谩 un totalitarismo en que la ley f茅rrea de la burocracia comunista ser谩: Initsiativavsegdanakazevema (鈥淟a iniciativa siempre se castiga鈥). Cuando Lenin anuncie la Nueva Pol铆tica Econ贸mica (la NEP), declarar谩 al capitalismo de Estado como la antesala necesaria del socialismo. Una vez m谩s, esto no ser谩 muy distinto de las ideas de la Falange. El entusiasmo por el capitalismo de Estado une a fascistas e izquierdistas, reforzadores de la sociedad burguesa y hostiles, ambos, a la libertad.

Siguiendo literalmente el esquema cl谩sico del marxismo, Lenin nos dir谩 que: 鈥淓quivale a un pensamiento reaccionario buscar la liberaci贸n de la clase obrera en algo que no sea el desarrollo del capitalismo鈥. Y precisa: 鈥淧or tanto, la revoluci贸n burguesa es ventajosa en alto grado para el proletariado鈥[8].

La teor铆a de la CNT hablaba de construir una econom铆a sin coacci贸n desde arriba, sin embargo, dadas las industrias que los sindicatos quer铆an construir y la divisi贸n del trabajo que hab铆an decidido imponer, la coacci贸n resultaba tan necesaria en Barcelona como lo hab铆a sido en la Uni贸n Sovi茅tica.

De ah铆 que, con la colaboraci贸n de la UGT, la CNT acab贸 por aceptar e incluso fomentar el estajanovismo, una t茅cnica sovi茅tica para incrementar la producci贸n. En febrero de 1937, el Sindicato Textil de Badalona hizo un llamamiento a los trabajadores para que imitasen el estajanovismo, que hab铆a suscitado 鈥渦n vivo entusiasmo鈥 entre los obreros sovi茅ticos.

Simone Weil escribe en 鈥La condici贸n obrera鈥 que:

鈥淓l trabajo a destajo, la relaci贸n puramente burocr谩tica entre las distintas partes de la empresa, y los procesos de producci贸n separados, son todos inhumanos. No existe ninguna meta digna en la que fijar la atenci贸n, que se ve forzada a concentrarse en una tarea mezquina, que con algunas variaciones, es siempre la misma: fabrique cincuenta piezas en cinco minutos en lugar de seis, o algo por el estilo.

Existen dos factores en esta esclavitud: la velocidad y las 贸rdenes. Para tener 茅xito, se ha de repetir el mismo movimiento a un ritmo que, m谩s r谩pido que el pensamiento, interrumpe no solo la reflexi贸n sino tambi茅n la enso帽aci贸n. Cuando uno se encuentra delante de su m谩quina, tiene que destruir su alma, sus pensamientos, sus emociones, todo.鈥

La revista de la CNT incluso lleg贸 a publicar una fotograf铆a del h茅roe del trabajo comunista: 鈥淗e aqu铆 un ejemplo que el obrero espa帽ol debe esforzarse en imitar en beneficio de la econom铆a industrial鈥. Los militantes de la CNT y de la UGT de la Colectividad Cros alabaron el estajanovismo e hicieron votos para 鈥渉acer del trabajo un juego deportivo, una noble competici贸n en la cual el vencedor sabe que conquistar谩 el m谩s preciado de los premios: el t铆tulo de obrero distinguido en la producci贸n鈥. La colectividad calific贸 a la Uni贸n Sovi茅tica de ejemplo 鈥渄e los 茅xitos que pueden obtenerse con la racionalizaci贸n y organizaci贸n eficiente del trabajo. Seg煤n la colectividad Marathon la Uni贸n Sovi茅tica era 鈥済u铆a y ejemplo del mundo鈥.

Quiz谩s el lector pueda justificar todas estas obras en el sentido de que era un contexto de guerra y 鈥渆l fin justificaba lo medios鈥, pero esta idea es tambi茅n burguesa. Si realmente el anarquismo era una ideolog铆a moral, y la guerra civil la 煤ltima guerra rom谩ntica, los principios est谩n en los medios. La b煤squeda de los resultados sin importar ni valorar al ser humano, sigue siendo una idea de la burgues铆a. Inevitable o no estos son hechos reales, y la idea del productivismo era una idea consustancial al movimiento anarquista, y no solo en la pen铆nsula Ib茅rica sino que el mism铆simo Pedro Kropotkin en su libro 鈥Campos, F谩bricas y Talleres鈥 ensalza y se emociona con la industrializaci贸n que el capitalismo estaba llevando a cabo en la ruralidad estadounidense.[9]

En definitiva, el anarquismo interioriz贸 el pensamiento burgu茅s, que lo cal贸 hasta los huesos.

Todo este anarquismo recuerda, aunque duela en el alma, al discurso de Franco en 1959 cuando inaugura ENSIDESA, la gran factor铆a metal煤rgica. Ese discurso s贸lo habla de econom铆a, de poder econ贸mico y de poder pol铆tico anexo al poder econ贸mico. Las semejanzas de las ideas sobre la industria y la econom铆a del Instituto Nacional de Industria del fascismo con lo practicado por el anarquismo y el comunismo sovi茅tico son enormes. Ambas tres son progresistas y provienen del pensamiento ilustrado y, al fin y al cabo, del pensamiento de la revoluci贸n industrial: el liberalismo.

Simone Weil avisa en su escrito La condici贸n obrera, dos a帽os antes de la revoluci贸n del 36, que echar a los empresarios no modifica en nada el problema fundamental: el trabajo asalariado.

鈥淟o que interesa es que quede claro dos cuestiones a distinguir: primero la explotaci贸n de la clase obrera, que viene definida por la existencia del lucro capitalista; y en segundo lugar la explotaci贸n de la clase obrera en el lugar de trabajo, traducida en prolongados sufrimientos que, seg煤n los casos, se extiende de 48 a 40 horas por semana, pero que pueden prolongarse a煤n fuera de la f谩brica las 24 horas de la jornada.

La cuesti贸n del r茅gimen de las empresas, considerada desde el punto de vista de los obreros, se plantea con datos que se dirigen a la estructura misma de la gran industria. Una f谩brica ha sido construida esencialmente para producir. Los hombres est谩n all铆 para hacer que de las m谩quinas surjan todos los d铆as el mayor n煤mero posible de productos bien hechos y a buen precio. Pero, por otro lado, estos hombres son hombres; tienen necesidades y aspiraciones que satisfacer que no coinciden necesariamente con las necesidades de la producci贸n, e incluso frecuentemente no coinciden en absoluto. Y 茅sta es una contradicci贸n que el cambio de r茅gimen de propiedad no elimina. Por ello, nosotros no podemos permitir que la vida de los hombres sea sacrificada a la fabricaci贸n de productos.

Si ma帽ana se echara a los empresarios, si se colectivizaran las f谩bricas, estos cambios no modificar铆an en nada el problema fundamental, que hace que lo que es necesario para lograr el mayor n煤mero de productos no sea precisamente lo que puede satisfacer a los hombres que trabajan en las f谩bricas.鈥

La similaridad entre la pr谩ctica anarquista, sovi茅tica y capitalista empuja fuertemente -nos dice Harry Braverman- a la conclusi贸n de que no hay otra forma en que la industria moderna pueda ser organizada. Y esta conclusi贸n ha sido lo suficientemente promovida por la tendencia de las modernas ciencias sociales para aceptar todo lo que es real, como necesario, todo lo que existe, como inevitable y de esta forma, el presente modo de producci贸n, como eterno.[10]

De nosotros depende no hacerlo eterno y organizar la revoluci贸n integral aprendiendo del pasado. La b煤squeda por la libertad social tiene que ser rural, descentralizada, comunal y de peque帽os productores, sin concentraci贸n y sin estandarizaci贸n; sino caer谩 siempre en las mismas trampas que el propio sistema urbanita genera estructuralmente.

Alg煤n autor anarquista coincide con esta idea. Miguel Amor贸s es uno de ellos y dice: 鈥淎l abandonar el agro, escapar a la costumbre y olvidar la tradici贸n, el hombre y la mujer, no dio ni un paso hacia la libertad, sino que camin贸 directo a la servidumbre鈥. No podemos estar m谩s de acuerdo con Amor贸s.

鈥淓s necesario -contin煤a Amor贸s- romper con las ideolog铆as cl谩sicas 鈥 anarquismo, marxismo, sindicalismo- porque no funcionan, corresponden a determinadas etapas de desenvolvimiento de la conciencia social y est谩n ampliamente superadas por el capitalismo鈥[11].

Esto es un escrito realizado a partir de una selecci贸n de textos extra铆dos de los libros de Michael Seidman y Simone Weil 鈥淟os obreros contra el trabajo. Barcelona y Par铆s bajo el Frente Popular鈥 y 鈥淟a condici贸n obrera鈥 respectivamente, con aportaciones propias.

鈥淎 la revoluci贸n, escuela de hero铆smo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo鈥[12]

Maria Bueno Gonz谩lez y Enrique Bardaj铆 Cruz. 11-12-2022

[1]Tambi茅n llamada producci贸n en masa, es la principal caracter铆stica que utiliz贸 Ford en la fabricaci贸n de veh铆culos, y consiste en delegar una tarea determinada a cada trabajador, que se terminar谩 especializando en ella y consiguiendo los mejores tiempos de trabajo. Especializaci贸n de la mano de obra.

[2]鈥淭rabajo y Capital Monopolista. La degradaci贸n del trabajo en el siglo XX鈥 Harry Braverman.

[3]La tecnocracia es una forma de gobierno en la que el poder de decisi贸n es ejercido por los t茅cnicos expertos en sus diversos campos de especializaci贸n, en lugar de por representantes elegidos, tomando las decisiones sobre las interpretaciones basadas en c谩lculos cient铆ficos y procedimientos t茅cnicos, y dejando a煤n lado toda la parte social y moral de las mismas. Y dando por hecho que la Ciencia es siempre objetiva, y no hay intereses o interferencias pervertibles en sus objetivos.

[4]鈥淓j茅rcito e Industria. El nacimiento del INI鈥. Elena San Rom谩n.

[5]Hoy, el anarquismo sigue apoyando con fervor la migraci贸n hac铆a nuestras ciudades pero ya no desde el campo ib茅rico, que est谩 vac铆o y agotado, ahora desde m谩s lejos. Un saqueo de humanos que se extiende cada vez m谩s lejos. Tras una fachada de humanismo y de bienvenida a los refugiados se camufla una pol铆tica rapaz, neocolonial, neonegrera, neoesclavista, de saqueo de los pa铆ses del sur de sus j贸venes, imperial, inmoral y empobrecedora de los pa铆ses emisores (m铆rese nuestra ruralidad hoy para comprobar la devastaci贸n que supone, 1.500 pueblos de 3.000 en proceso de extinci贸n). Todo para servir a los intereses del capitalismo europeo, al pago de las pensiones y al sostenimiento del Estado de Bienestar. Ya que aqu铆 no se tienen hijos se han de robar fuera, lo que resulta un negocio redondo pues vienen con los costes de crianza ya pagados, listos para trabajar en la reindustrializaci贸n de Europa. El anarquismo, al considerar tab煤 la reflexi贸n sobre la migraci贸n, apoya de facto al Estado espa帽ol y a la Patronal en su terrible saqueo esclavista de seres humanos.

https://www.eldiario.es/euskadi/patronal-vasca-propone-escuelas-taller-senegal-captar-extranjeros-cubriran-225-000-empleos_1_9650347.html

https://www.lavanguardia.com/internacional/20221103/8591234/europa-necesita-60-millones-inmigrantes-sobrevivir.html

[6]鈥淟os problemas nacionales y la juventud鈥 Ortega y Gasset.

[7]鈥淓l marxismo. Su teor铆a y su praxis鈥 Heleno Sa帽a.

[8]Ibid.

[9]La industrializaci贸n capitalista en la ruralidad norteamericana no tuvo nada de emocionante. Harry Braverman nos dice que 鈥渓a mayor铆a de los habitantes rurales norteamericanos ten铆an pollos, conejos, puercos y chivos. Las tareas de hacer colchas, colchones, jab贸n, carpinter铆a, herrer铆a, curtidur铆a, fabricaci贸n de cerveza y destilaci贸n, hechura de arneses, hechura de quesos, moler y hervir sorgo para melazas, hilar y tejer, se hac铆an en la unidad familiar. Casi toda la mantequilla era producida en granjas familiares en 1879; para 1939 s贸lo un quinto de la mantequilla no era industrial. La mayor铆a del pan era hecho en la cocina de la familia. La matanza de ganado fue trasladada fuera de la granja m谩s temprano y m谩s r谩pidamente. Y durante el mismo per铆odo, la producci贸n per c谩pita de verduras enlatadas se multiplic贸 cinco veces y las frutas enlatadas doce veces. Lo mismo que con la comida sucedi贸 con la ropa, productos del hogar y de mantenimiento de la casa: el radio de producci贸n de mercanc铆as se extendi贸 r谩pidamente鈥 La mayor铆a del trabajo de construcci贸n, como regla, se realizaba sin acudir al mercado, lo mismo que una buena parte del amueblado de la casa鈥 La transici贸n que produjo la industrializaci贸n capitalista amonton贸 a la gente en ciudades destruyendo las condiciones bajo las que era posible el viejo estilo de vida. Los grilletes urbanos se cerraron alrededor del obrero arrancado de su tierra y lo confinaron dentro de circunstancias que exclu铆an las antiguas pr谩cticas de autoaprovisionamiento del hogar鈥 Con el tiempo, no s贸lo las necesidades materiales y de servicio sino incluso los marcos emocionales de la vida fueron canalizados a trav茅s del mercado.鈥 Trabajo y Capital Monopolista. La degradaci贸n del trabajo en el siglo XX de Harry Braverman.

[10]Ibid.

[11]Miguel Amor贸s 17/11/2010 Peri贸dico La Directa.

[12]F茅lix Mart铆 Ib谩帽ez.