Seg煤n

un documento presupuestario sobre Myanmar, elaborado previamente al

golpe de estado, la estimaci贸n de ingresos hasta marzo de 2022

procedentes de petr贸leo y gas natural es de 2.305.000 millones de

kyats, o unos 1.400 millones de d贸lares.

Esto

supone algo m谩s del 10% de los ingresos totales del gobierno para

este a帽o, algo menos que en a帽os anteriores.

No

hay seguridad que Myanmar realmente obtenga los 2.305.000 millones de

kyats previstos, ya que los precios del petr贸leo y gas son vol谩tiles

y cambian con frecuencia.

驴De

d贸nde proceden estos ingresos?

La

mayor parte de los ingresos de la industria extractiva de Myanmar

procede de cuatro grandes proyectos que producen gas natural en alta

mar.

El

proyecto Yadana lo explota la empresa francesa Total,

la cual produce y transporta el gas, adem谩s de poseer el 32,14% del

proyecto. Los otros inversores son la estadounidense Chevron,

una unidad de la empresa tailandesa PTT y la Myanma State Oil and

Gas Enterprise (MOGE), propiedad de Myanmar, la cual tiene una

participaci贸n del 15%. La mayor parte del gas se transporta a

Tailandia y lo compra PTT, mientras que una parte se suministra al

mercado nacional birmano.

El

proyecto Shwe lo explota la empresa coreana POSCO, que exporta

gas a China a trav茅s de un gasoducto. Adem谩s de MOGE, otros

inversores en el proyecto son propiedad de gobiernos extranjeros: la

empresa coreana KOGAS y las compa帽铆as indias ONGC Videsh y

GAIL. La Corporaci贸n Nacional de Petr贸leo de China (CNPC) es un

inversor en el gasoducto.

El

proyecto Yetagun es operado por Petronas, la compa帽铆a

petrolera estatal de Malasia, y otros inversores son MOGE, una filial

de PTT y Nippon Oil, entre cuyos propietarios se encuentra el

gobierno de Jap贸n. Petronas suspendi贸 las operaciones en

abril de 2021 por razones t茅cnicas y no pol铆ticas.

El

proyecto Zawtika lo explota y es mayoritariamente propiedad de

una filial de la empresa tailandesa PTT, mientras que MOGE tiene una

participaci贸n del 20%. El gas se canaliza principalmente hacia

Tailandia.

Otro

gasoducto que va de Myanmar a China es propiedad conjunta de CNPC y

MOGE y se utiliza para transportar petr贸leo crudo en lugar de gas

natural.

驴Qu茅

forma adoptan los pagos de los ingresos del gas?

Myanmar

recibe varios tipos de ingresos por el gas, entre ellos la

participaci贸n del gobierno en los beneficios de las ventas de

exportaci贸n, los c谩nones (una tasa basada en los vol煤menes de gas)

y el impuesto sobre los beneficios de las empresas petroleras.

Adem谩s

de recaudar los beneficios de las ventas de gas y los c谩nones para

el gobierno, MOGE obtiene sus propios beneficios de sus

participaciones en varios yacimientos y gasoductos. Para complicar

a煤n m谩s las cosas, MOGE y otras empresas petroleras pagan tasas de

tr谩nsito por utilizar los gasoductos, que tambi茅n son de su

propiedad.

A

pesar de todas estas distinciones, la realidad es que todos los

ingresos del gas est谩n en manos de la junta militar porque 茅sta

controla MOGE, el Ministerio de Finanzas y los bancos estatales en

Myanmar.

Debido

a ello, cuando las empresas extranjeras dicen que no tratan con los

generales, esto puede ser cierto sobre el papel. Sin embargo, en la

realidad esta afirmaci贸n no tiene ning煤n sentido.

Entonces,

驴qu茅 es lo que acaban de hacer Total y

Chevron?

Total

y Chevron anunciaron la semana pasada que se suspender铆an los

pagos de dividendos del gasoducto Yadana a todos sus

propietarios, lo que significa que MOGE, que posee el 15%, podr铆a

perder unos 40 millones de d贸lares al a帽o en beneficios.

La

decisi贸n de los dos gigantes de la industria energ茅tica parece

haber estado motivada por las cr铆ticas a sus relaciones con la junta

militar birmana. La decisi贸n es importante desde el punto de vista

simb贸lico, ya que sugiere que las compa帽铆as petroleras pueden

cortar, si realmente lo desean, los pagos a la junta militar.

Personas

expertas se帽alan que estos dividendos del gasoducto son s贸lo una

peque帽a parte de los ingresos que la junta militar obtiene de

Yadana.

Adem谩s,

los dividendos suelen pagarse al final del a帽o fiscal, que en el

caso de Myanmar es en marzo de 2022, por lo que la suspensi贸n puede

no tener un efecto inmediato en las finanzas de la junta.

Para

poner verdadera presi贸n en la junta birmana, Total y otras

compa帽铆as petroleras extranjeras tendr铆an que detener todos los

flujos de ingresos a las instituciones estatales de Myanmar, y

canalizar el dinero a cuentas a las que la junta no tuviera acceso.

Esto es lo que demanda la oposici贸n birmana.

Total

afirma que cortar el suministro de dinero supondr铆a un

incumplimiento de su contrato con Myanmar. Sin embargo, las sanciones

internacionales podr铆an anular la legislaci贸n de Myanmar y obligar

a las compa帽铆as petroleras a detener los ingresos.

驴A

d贸nde van exactamente todos los ingresos del gas?

No

es posible saberlo con certeza. Desde el golpe de estado, Myanmar ha

sido suspendido de la Iniciativa para la Transparencia de las

Industrias Extractivas o EITI, que rastrea el flujo de ingresos

de las empresas petroleras y de gas al gobierno. Las empresas,

adem谩s, ofrecen escasa informaci贸n.

Se

sabe c贸mo funcionaba el sistema para el proyecto Yadana: un

acuerdo de 1995 entre Total y Myanmar muestra que PTT compraba

el gas y hac铆a el pago en un banco fuera de Myanmar. Total,

como operador del proyecto, daba entonces instrucciones a ese banco

para que repartiera el dinero entre el gobierno de Myanmar y los

inversores en Yadana seg煤n los contratos entre ellos,

transfiriendo el dinero a sus cuentas bancarias.

Es

probable que tanto Yadana como otros proyectos de gas sigan

utilizando este sistema.

La

coreana POSCO ha dicho que los ingresos de Myanmar procedentes del

proyecto Shwe se ingresan en una cuenta del Myanma Foreign

Trade Bank (MFTB) en la Overseas Chinese Banking Corporation

de Singapur. Total dice que los ingresos de Myanmar

procedentes de Yadana se pagan en Tailandia. Esto puede

significar una cuenta del MFTB en un banco tailand茅s, aunque Total

no lo ha confirmado.

El

hecho de que los ingresos del gas se paguen en cuentas bancarias

extranjeras es muy preocupante. La junta militar, que controla el

MFTB, podr铆a ordenar al banco que trasladara el dinero a lugares

donde no se pudiera rastrear f谩cilmente, como empresas 鈥渇achada鈥

en para铆sos fiscales. Esto facilitar铆a a los generales birmanos

evadir las sanciones internacionales, la compra secreta de armas o,

simplemente, el robo y conservaci贸n del dinero a nivel individual.

驴Por

qu茅 es todo tan complicado?

Los

pagos de los ingresos del gas se establecen en cientos de p谩ginas de

acuerdos legales entre las compa帽铆as petroleras y el gobierno

birmano.

Esta

complejidad es habitual en la industria del petr贸leo, pero a menudo

ha sido aprovechada por las compa帽铆as petroleras para extraer m谩s

beneficios de los pa铆ses m谩s pobres.

Por

eso es cuestionable que el margen de beneficios del gasoducto Yadana

sea de un alt铆simo 97% antes de impuestos, ya que los elevados

beneficios del gasoducto parecen beneficiar a las petroleras

extranjeras a costa de Myanmar.

Total

afirma que los beneficios del gasoducto Yadana y de los

yacimientos de gas, en su conjunto, no son inusualmente altos. Esta

afirmaci贸n no se puede comprobar porque Total no ha publicado

la informaci贸n necesaria para hacerlo.

La

complejidad de la industria petrolera es tambi茅n un problema debido

a que, en muchos pa铆ses, se ocultan las transacciones corruptas

entre las compa帽铆as petroleras y el personal gubernamental.

No

hay pruebas ni indicios de que las empresas energ茅ticas activas en

Myanmar hayan facilitado pagos corruptos.

Sin

embargo, sigue siendo pr谩ctica habitual que las empresas energ茅ticas

paguen impuestos y otros ingresos a gobiernos de pa铆ses en donde la

corrupci贸n es rampante, aun a sabiendas de que parte de ese dinero

p煤blico posiblemente desaparecer谩.

驴Qu茅

pasar谩 ahora?

A

menos que las empresas energ茅ticas extranjeras decidan cortar el

flujo de ingresos del gas a la junta militar, o se vean obligadas a

hacerlo por las sanciones internacionales, esos ingresos seguir谩n

apuntalando a la junta, adem谩s de estar expuestos a ser robados por

agentes gubernamentales corruptos.

