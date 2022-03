–

El ataque de este fin de semana (12 de marzo) en Erbil (Hewlêr), que ha sido objetivo habitual de misiles de origen iraní en los últimos dos años, es inusual en muchos aspectos. Ha habido al menos nueve ataques con cohetes contra Irak y Kurdistán del Sur (Bashur) desde la muerte del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasim Sulaymani, pero esta es la primera vez que la Guardia Revolucionaria se responsabiliza oficialmente del hecho. La segunda diferencia básica es que el ataque no se lanzó desde territorio iraquí, sino desde dentro de Irán, utilizando misiles de largo alcance. El tercer punto a destacar son los países que condenan oficialmente el ataque: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Turquía, Egipto, Jordania, Bahréin y Yemen, entre otros.

Un comunicado emitido por la Guardia Revolucionaria iraní dijo que el objetivo del ataque fueron dos casas de seguridad utilizadas por el Mossad, el servicio secreto israelí. La agencia de noticias semioficial FARS anunció que el ataque se había lanzado en respuesta a “los últimos crímenes del falso régimen sionista”, refiriéndose al asesinato de dos Guardias Revolucionarios en Siria la semana pasada, y al ataque israelí a una fábrica de drones en la ciudad de Tabriz, el 8 de marzo. El lugar desde donde se lanzaron los misiles de largo alcance es el centro de la operación en Tabriz.

Durante las discusiones en la prensa iraní sobre el tema, se expresó que Teherán había advertido tanto al Kurdistán del Sur como a las autoridades iraquíes en relación con las actividades de Israel en Erbil. El líder del Partido Democrático de Kurdistán (PDK), Mesut Barzani, dijo que no podía hacer nada al respecto, pero que si Irán tuviera la oportunidad, daría la respuesta que pudiera en su propio interés. Fuentes iraníes explicaron que los aviones de reconocimiento israelíes han estado despegando del Kurdistán del Sur, recopilando inteligencia a lo largo de la línea fronteriza, y en particular en la región que se dirige hacia Kermanshah, y advirtieron que si no se los previene habrá ataques contra más objetivos en Erbil. Una declaración emitida por Hezbolá de Irak sobre el tema, decía: “Confirmamos que los cuerpos del personal del Mossad han sido encontrados en estas bases. Estos lugares, junto con las bases de las bases estadounidenses y las de los ocupantes turcos, seguirán siendo objetivos legítimos para la resistencia en Irak”.

Es importante recordar que Irak no reconoce al Estado de Israel y, según Israel, Irak es un Estado enemigo. Ni siquiera existen relaciones diplomáticas entre los dos estados. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, acudió hace unos días a Erbil y visitó la finca que fue objetivo del ataque, acompañado del presidente de la Región del Kurdistán de Irak (KRI), Nechirvan Barzani. Sin embargo, se informa que inmediatamente después del incidente, al-Kadhimi, ex jefe de inteligencia, llamó al presidente Barzani y dijo que se iba a investigar la presencia del Mossad en el Kurdistán del Sur.

Entonces, ¿es Israel realmente el único objetivo abordado por este ataque con misiles de largo alcance, del cual Irán se ha atribuido la responsabilidad? ¿Es este el único ángulo desde el cual se debe ver este hecho?

Los territorios de Irak, Siria y Kurdistán forman un campo de batalla multidimensional y con múltiples jugadores en la creciente Tercera Guerra Mundial, por lo que este ataque más reciente debe abordarse dentro de este marco y evaluarse desde muchos ángulos diferentes. Primero echemos un vistazo a la sincronización.

Los intentos que están en marcha (o mejor dicho, que se han estancado) de establecer un gobierno en Irak tendrán un efecto seguro, pero no creo que sea definitivo. Aparte de esto, los factores regionales e internacionales también son fundamentales. Inmediatamente antes del ataque, las conversaciones nucleares con Irán en Viena, que se informó que estaban llegando a su fin, fueron suspendidas debido a “las demandas no negociables de Rusia”. Casi al mismo tiempo, hubo una reunión muy concurrida entre el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el PDK en el Foro Diplomático en Antalya. El subsecretario permanente de la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía (MİT), Hakan Fidan, quien está asignado al expediente de Irak, también estuvo presente en la reunión. Se recordará que Fidan participó en una reunión entre el presidente Erdogan de Turquía y la alianza sunita de Irak en febrero. El plan para que Turquía forme una fuerza militar en regiones disputadas en el contexto del artículo 140 de la Constitución iraquí, fue uno de los asuntos discutidos en Antalya.

La zona en cuestión, que ha sido denominada Orta (medio), es decir, las tierras entre Kurdistán e Irak, tiene una importancia estratégica, siendo una especie de zona de amortiguamiento. Es la región donde el Estado Islámico (ISIS) se organizó por primera vez, y fue en estas áreas también donde las milicias al-Hashdi al-Shadi (alrededor de 40 grupos, principalmente chiítas, pero también incluyen sunitas, cristianos y yezidíes, que apoyar al gobierno iraquí) también se organizaron. En otoño de 2017, tras el referéndum de independencia (en el Kurdistán del Sur), los sucios planes de Turquía dirigidos a esta región, donde Irak había reprimido la voluntad de los kurdos, no eran nada nuevo. Pero estaba claro que había una voluntad de extender el plan en Kirkuk (cuando las fuerzas iraquíes recuperaron la ciudad de los Peshmerga) hasta Tal Afar, en el noroeste de Irak. Sin embargo, si sucediera, el Kurdistán del Sur estaría completamente rodeado por las fuerzas turcas. Qué tan conscientes estaban de esto quienes estaban sentados frente a ellos en Antalya, es un tema para otra discusión. Pero no es necesario ser parte de este plan para ver que el Movimiento por la Libertad de Kurdistán también es un objetivo.

Volviendo al ataque con misiles: las villas de la granja fueron las más dañadas en el ataque y por lo tanto fueron el objetivo principal. Estas pertenecen al director ejecutivo del grupo de empresas KAR, Sheikh Baz Rauf Karim. El negocio principal de este grupo de empresas -que fue fundado en 1999, tiene sucursales en Turquía, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, y es propiedad de la familia Barzani-, son los proyectos de energía. Las villas atacadas se encuentran en un complejo que también alberga el nuevo Consulado de Estados Unidos, que aún está en construcción, así como el canal de noticias Kurdistán24, propiedad de Masrour Barzani, primer ministro del Gobierno Regional de Kurdistán n(GRK). Cuáles podrían ser las implicaciones desde el punto de vista de que los kurdos del Mossad tengan sitios operativos aquí (y en otros lugares identificados por Irán), es un tema para otro artículo. Pero el hecho de que el presidente Nechirvan Barzani se haya reunido dos veces en un mes tanto con el presidente Erdogan como con el ministro de Exteriores de Qatar debe verse dentro del contexto del gas y el petróleo en el territorio del Kurdistán del Sur. Los planes de Turquía para crear un gasoducto desde el sur de Kurdistán abrirán otra ventana para el conflicto con Teherán.

La interpretación correcta de todo esto y de otras dinámicas además requiere una mente fuerte y política. De lo contrario, las cosas que hoy parecen oportunidades pueden convertirse en grandes peligros. Los saldos de hoy pueden ser las cadenas de mañana o de pasado mañana, sin dejar lugar al menor movimiento.

Meral Çiçek / Özgür Politika / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

