May 6, 2022

Ayer se desarrolló el cuarto día de juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la jóven viajera, artesana, artista, militante, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con signos de abuso sexual cerca de un basural de Capilla del Monte, el 25 de abril de 2020. El juicio tramita en Cruz del Eje y ayer fue la jornada más extensa hasta ahora, comenzó a las 14 y culminó alrededor de las 22. Toda la semana se fueron sucediendo testimonios que se contradicen entre miembros de las fuerzas policiales, bomberos y civiles. La jornada de ayer estuvo marcada por una fuerte revictimización de Cecilia y de su modo de vida, sus deseos, sueños, por parte del cuerpo médico de la policía y otros testimonios. Fue importante y densa porque declararon Mario Mainardi, última persona que vió con vida a Cecilia y Wenceslao Falcón, alias “negro Nigga”, en casa de ambos pernoctó la jóven, buscando un lugar ante la cuarentena estricta por covid 19. Las dos viviendas fueron allanadas y se encontraron pertenencias de Cecilia. También declaró Viviana Juarez, alias “Rastas”, quien puso en contacto a la viajera con estos dos. Todos estos días, mientras adentro de los Tribunales se intenta encubrir la verdad, afuera organizaciones y activistas feministas y disidentes acompañan a la familia y realizan actividades para exigir: verdad y justicia. Hoy la audiencia comenzó a las 9 y continuará toda la semana próxima. Por ANRed.

Ayer como cada día desde el lunes 2 de mayo, organizaciones y personas allegadas que acompañan a Susana y Daniel, mamá y papá de Cecilia, se concentraron en las puertas de los Tribunales de Cruz del Eje en Córdoba. El ritual de cada uno de estos encuentros: armar el altar con velas, plantas y fotos de Cecilia, colgar una bandera con su cara en las vías de tren que se encuentran en frente, poner sobre un cartel la bandera del Movimiento Plurinacional y Disidente de Capilla Del Monte. Además, el telar que una compañera va tejiendo cada uno de estos días. Y la intervención que hacen, repiten, multiplican con el grito de «Cecilia, ¿Que necesitas?: Verdad y Justicia.

Pero la jornada de ayer fue más larga de lo que venía siendo. Y más dura también. Porque declararon las principales personas civiles sospechadas por la familia de ser los responsables del femicidio: Mario Mainardi, Viviana Juarez, alias “Vivi Rastas” y Wesceslao Falcón, alias “negro Nigga”. El primero fue el último en ver con vida a Cecilia y fue quien la alojó en su casa ante la búsqueda de la jóven de un lugar para quedarse luego de que una amiga no la recibiera ante la pandemia por covid 19. Mainardi fue quien denunció y avisó a la familia de Cecilia de que la estaba alojando pero que ella se había ido de su casa tras un “brote psicótico”. El mamá y la papá descreen de esta versión, para ellos, Cecilia nunca tuvo un brote.

El sospechoso al hacer la denuncia entregó pertenencias de la jóven, entre ellas un celular y notebook, pero su vivienda fue allanada en dos oportunidades, secuestrando más cosas de Cecilia. También la casa de su novia Tatiana fue allanada y en ella se encontró un instrumento musical de la viajera, que Mainardi regaló al hijo de la misma.

Wesceslao, también alojó a Cecilia y en su casa también se secuestraron pertencias de ella. El “Negro Nigga” al igual que Viviana Juaréz no gozan de buena reputación en Capilla del Monte y fue ella quien encontró a Cecilia durmiendo en la plaza de la ciudad, pues todas puertas se le cerraban y la policía la venía corriendo de todos los lugares, y las puso en contacto con Mainardi y Nigga.

“El balance de la jornada de hoy es que estamos viendo a la gente que estuvo alrededor de Cecilia y que miente, porque se ponen nerviosos, colorados, están actuando, haciendo que lloran, se sienten mal y yo pienso que es la persecuta de la conciencia. Pueden decir lo que quieran pero la conciencia es más fuerte y la presencia mía y de Daniel también es muy importante.”, así se expresó Susana para ANRed al salir de los Tribunales ayer.

Mainardi y Viviana están mencionados en un audio de una testigo “María” que se publicó luego de la aparición sin vida de Cecilia, en un grupo de Facebook de compra y venta de Capilla. En ese audio el testimonio relata que hubo una fiesta en la casa de Mainardi, y que obligaban a Cecilia a algo que ella se negaba y que allí la violentaron y la cargaron a un auto.

El relato también involucra en los hechos de esa noche a los policías Ramón López y Ariel Zárate, el primero oficial de Capilla del Monte y el segundo Subcomisario de la misma ciudad y uno de los investigadores del caso. Viviana Rastas también estaba esa noche.

En el audio la testigo cuenta que había sido amenazada por los involucrados, que le habrían dicho que no se preocupará en denunciar porque contaban con la protección de la fiscal Paula Kelm. Dicha fiscal fue la que estuvo a cargo de la causa, la que la elevó a juicio, detuvo e imputó a Lucas Bustos, según la familia y la abogada querellante, sin pruebas suficientes, sin investigar a los demás sospechosos. Curiosamente, la funcionaria fue corrida de la instancia del juicio, que ahora es llevado a cabo por el fiscal Sergio Cuello. Vale agregar que Ariel Zárate hoy está detenido acusado de “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” contra una jóven de 21 años.

El audio fue descartado, no peritado en su momento y tampoco se intentó dar con la autora. Ayer se habló en la audiencia sobre el mismo y se argumentó que había sido guionado y resultaba ser falso. Para la familia los hechos que allí se cuentan constituyen una de las principales pistas de lo que pudo haber sucedido.

En esta cuarta audiencia se escuchó además un largo relato por parte del gabinete de psicología policial y las pericias que hicieron. Fue un discurso enfocado en el «brote psicótico» de Cecilia y en su modo de vida. «Veo que están revictimizando a mi hija nuevamente. Dicen que ella hablaba con los árboles, que decía me vienen a buscar, pero no mencionan la parte de cuando mi hijo le pregunta a Ceci si estaba bien y ella le dice, si no se será la marimba que me está dando Mainardi, que trae la Vivi Rastas. Esa frase no la mencionaron, están armando a favor de ellos.”, relató Susana.

También las abogadas de la familia, Daniela Pavón y su colega Giselle Videla contaron sobre la jornada: “las peritos que hicieron los informes psicológicos lo hicieron con una carencia completa de perspectiva de género. Nos sentimos avergonzadas de que el Poder Judicial siga trabajando así. Que se siga revictimizando a Cecilia.”

Y agregaron: “También carece el informe de una perspectiva de salud mental, pareciera que todo fue elaborado en base a lo que manifiesta Mario Mainardi, del brote psicótico. Lo que se está estigmatizando acá es una forma de vida y creencias diferentes. Que una diga yo me comunico con las plantas, con los perros, animales, entonces ya te apuntan como desequilibrada.

Lucas Bustos: el imputado sin pruebas

En todos los relatos de los testimonios que se sucedieron desde que comenzó el juicio, siempre falta un nombre y es el de Lucas Bustos. No resulta nombrado como involucrado en los hechos que se cuentan ¿Cómo es posible que se lo mantenga como único acusado?

Las únicas pruebas que sostiene la investigación elaborada por la fiscal Paula Kelm en su contra es que Lucas es un vecino del lugar donde se produzco el hallazgo del cuerpo y una declaración en la que él mismo se declara autor del femicidio. Pero Bustos denunció luego que fue obligado a hacerla bajo tortura y apremios ilegales en una comisaría. Dicha denuncia fue desestimada por la fiscal.

La familia y la querella no acusan al joven porque consideran que no hay pruebas suficientes y que la elevación a juicio, estuvo plagada de irregularidades y carente de investigación a los principales sospechosos. Para Daniel, el papá de Cecilia el juicio debe ser anulado y Lucas absuelto, para comenzar una investigación en búsqueda de la verdad.

En día de ayer se apuntó a justificar la autoría de Bustos por su cercanía al lugar del hallazgo, argumentando que es un lugar que sólo el que conoce puede llegar, pero Susana se pregunta, cómo es entonces que llega Cecilia hasta allí? También el fiscal Sergio Cuello, afirmó que no es argumento suficiente, y que además muchos turistas más aventureros suelen andar por el sitio.

Al salir de la audiencia ayer, las abogadas afirmaron sobre los informes de Bustos: “son clasistas, dicen que la persona que cometió este hecho es un lugareño con escaso poder de socialización y en el párrafo de abajo agregan, con una formación de bajos recursos. Directamente es como un estigmatización.Ya el segundo informe sobre las características del supuesto autor pareciera sinceramente que es un informe que hicieron viendo quien es el detenido y pongan todo lo que creen que es esa persona.»

Lucas Bustos, está imputado por la fiscal Paula Kelm de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por violencia de género y criminis causae” y se encuentra detenido, desde la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia. En el juicio interviene velando por las garantías del acusado, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, en la figura de Gerardo Battistón.

En un cuarto intermedio de la audiencia que se desarrolló hoy, consultado por ANRed, comunicó: “ si entramos con dudas sobre la responsabilidad de Bustos, ya casi no las tenemos de que Lucas no fue. Faltan algunos testimonios y pruebas pero todas las hipótesis de la fiscal se están desmintiendo con las mismas pruebas aportadas por la fiscalía. Los relatos, los informes técnicos, todos generan otras hipótesis. Acá vinimos a buscar una certeza porque la única forma para que lo condenen es con la certeza de su autoría. Esa certeza de su autoría está cada vez más lejos.

Detalles del juicio

Hoy culminó la última audiencia de la primer semana y continuarán toda la próxima. Se desarrolla en la ciudad de Cruz del Eje pero es llevado a cabo por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores. La investigación y la elevación a juicio estuvo a cargo de la cuestionada fiscal Paula Kelm, desplazada sin mucha explicación, asumiendo en su lugar Sergio Cuello. Los jueces a cargo son Carlos Escudero, Raúl Castro y Santiago Camogli Roque. La defensa de Bustos fue asumida por Claudia Brandt y de la familia de Cecilia por Daniela Pavón. Ante la denuncia de Lucas por apremios ilegales interviene Gerardo Battistón propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El juicio además se realiza con jurado popular, integrado por 8 miembros titulares y 4 suplentes, oriundos de Cruz del Eje, según ley 9.182 de la Provincia de Córdoba.

“Soy los ojos de Cecilia, por eso estoy acá y los miro a todos, para que vean que ella está ahí»

Y a pesar de que la de ayer fue una audiencia larga y ya era de noche, Susana y Daniel dejaron un mensaje de lucha y esperanza a las personas que afuera seguían acompañando: “Estoy bien. Porque nosotros estamos con la verdad. Estamos viendo cómo se van a caer ellos. Porque la conciencia es más fuerte», expresó la mamá.

Y finalizó: “Yo la tengo a ella dentro mío. Soy los ojos de Cecilia, por eso estoy acá y por eso los miro a todos. Para que vean que está Cecilia ahí, no está la mamá, está Cecilia ahí, haciéndole frente y viendo como mienten, como ocultan cosas. No mencionan todo lo que está escrito, sino lo que a ellos les conviene. Esto está armado y la que los manda es la fiscal Paula Kelm, ella es la que armó todo esto, como armó todo lo que hay en el expediente.»