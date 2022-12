–

De parte de SAS Madrid December 12, 2022 188 puntos de vista

Mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid reduce sus propuestas a limitar las agendas a 34 pacientes por cada m茅dico y m茅dica de familia y 24 por pediatra, creando un turno de voluntarios para atender a los pacientes restantes, los facultativos y facultativas piden m谩s financiaci贸n para incrementar plantillas.

El pasado 2 de diciembre la Consejer铆a de Sanidad se reun铆a por 煤ltima vez con el comit茅 de huelga de los m茅dicos y m茅dicas de Atenci贸n Primaria de la Comunidad de Madrid, que comenzaron este paro el 21 de noviembre. Desde aquel encuentro, que fue de nuevo fallido, los representantes de los sanitarios denuncian que no han vuelto a ser contactados por el gobierno de Isabel D铆az Ayuso.

El principal escollo entre ambas partes: el econ贸mico. Mientras la consejer铆a reduce sus propuestas a limitar las agendas a 34 pacientes por cada m茅dico y m茅dica de familia y 24 por pediatra, creando un turno de voluntarios para atender a los pacientes restantes, los facultativos y facultativas piden m谩s financiaci贸n para incrementar plantillas. Por ello desde el comit茅 de huelga demandan que se sienten a la mesa interlocutores con capacidad para tomar decisiones econ贸micas. Deseo que a煤n no se ha materializado.

Este s谩bado, la Vocal铆a de Atenci贸n Primaria del Colegio de M茅dicos de Madrid (ICOMEM) convocaba una reuni贸n abierta a todos los m茅dicos y m茅dicas de atenci贸n primaria en huelga. Una reuni贸n que llen贸 las gradas del Gran Anfiteatro de la sede colegial. 鈥淪eguimos con las fuerzas renovadas, ha sido una inyecci贸n de energ铆a muy grande鈥, valora 脕ngela Hern谩ndez Puente, secretaria general del sindicato m茅dico AMYTS, convocantes del paro.

Antes de esto, el viernes, facultativas y facultativas decid铆an seguir adelante con la huelga. 鈥淣ecesitan algo tangible. Como no responden ni est谩 claro qu茅 va a pasar con el paciente n煤mero 35, seguiremos con la huelga鈥, expresa Hern谩ndez Puente. La petici贸n concreta: un incremento de 42 millones de euros para personal en Atenci贸n Primaria, una cantidad que valoran como 鈥渞id铆cula鈥 en comparaci贸n con los 9.789,6 millones de euros presupuestados para sanidad en 2023 en la Comunidad de Madrid.

En estos presupuestos, la Atenci贸n Primaria sigue siendo la hermana peque帽a del total del gasto: el porcentaje dedicado a este nivel asistencial sigue siendo de un 11%, muy por debajo de la media estatal y de las recomendaciones de la OMS, que sit煤an el gasto deseable en un 25%.

鈥淓stamos fuertes y unidos y as铆 nos lo han transmitido los compa帽eros. Hasta el momento lo que la Consejer铆a y la Comunidad de Madrid proponen no es suficiente. Nos dicen que van a limitar las agendas a 34 pacientes en medicina familiar y 24 en pediatr铆a. Sin embargo, nosotros cada d铆a vemos a 70 pacientes porque estamos asumiendo varias consultas. 驴Qu茅 pasa del paciente 35 al 70? Por el momento no nos han dicho donde van y sin embargo nos dicen que se van a ver por parte de los voluntarios鈥, expresa Sheila Justo, vicesecretaria del sindicato m茅dico AMYTS. 鈥淵a sabemos como funcionaron los voluntarios en los PAC 鈥攑rosigue鈥. Se pretend铆a cubrir los s谩bados y domingos con voluntarios y finalmente se tuvieron que abrir sin m茅dicos. Por tanto la voluntariedad no va a ser suficiente para ver esa mega bolsa de pacientes. Se necesita invertir en Atenci贸n Primaria, y hay que mejorar las condiciones laborales de los m茅dicos鈥, sentencia.

Caja de resistencia

Para Justo, la fuga 鈥渕asiva鈥 de m茅dicos y m茅dicas de familia y pediatr铆a de la Comunidad de Madrid es un hecho. Los datos que maneja su sindicato as铆 lo indican: hoy el 20% de las consultas est谩n sin facultativo y entre 2019 y 2021 hay 200 pediatras menos. 鈥淧or tanto, seguiremos en huelga hasta que no haya una propuesta firme y hasta que los m茅dicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid digan que les parece suficiente鈥, concluye la representante de AMYTS.

Mientras, han organizado una caja de resistencia para paliar las consecuencias econ贸micas de un paro que supone unos 200 euros menos por cada d铆a no trabajado. Nacho Revuelta es m茅dico de familia en un centro de salud de Vallecas. Valora que hay personas cuyas fuerzas ya est谩n flojeando porque hay gente con necesidades que atender y ya empiezan a mostrar dificultades. 鈥淧ero, por otro lado, sigue habiendo bastante empuje. El esp铆ritu sigue siendo la sensaci贸n de ahora o nunca, no se puede estar peor, o se consigue que la realidad cambie o esto ya no tiene soluci贸n. Estamos en un punto de no retorno. A pesar de los muchos costes nos planteamos seguir empujando鈥, explica.

Por su parte, desde el gobierno de Ayuso insisten en que la motivaci贸n principal de este paro es pol铆tica. As铆 lo manifestaba el pasado mi茅rcoles el vicepresidente del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 鈥淣o est谩n pensando en los pacientes鈥, reprochaba Ossorio. Una estrategia 鈥減ueril y torpe鈥, valora Revuelta. 鈥淟a poblaci贸n es suficientemente inteligente para darse cuenta de que esto no es una huelga pol铆tica, est谩n viendo el deterioro que es muy obvio. Adem谩s, en general, los profesionales m茅dicos no se caracterizan por ser de izquierdas鈥, a帽ade.

Por otro lado, este profesional denuncia una actitud de desprecio hacia la Atenci贸n Primaria por parte de la administraci贸n. 鈥淓llos son fans de la medicina especializada, de los grandes logros cient铆ficos que son muy vendibles. Pero la salud de las personas depende m谩s de cuestiones cotidianas, de determinantes de salud en los barrios y ah铆 el papel de la Atenci贸n Primaria es clave鈥, explica.

Una huelga 鈥渃omplicada鈥 que no se est谩 haciendo 鈥渃ontra un empresario al que le importe que pares鈥. 鈥淗acemos la huelga contra unos pol铆ticos a los que no les importa que la Atenci贸n Primaria pare鈥, describe Revuelta. Pero, al mismo tiempo, un paro en el que subyace la filosof铆a 鈥 es ahora o nunca鈥.

En los dos 煤ltimos a帽os de 443 nuevos m茅dicos de familia que terminaron su residencia, apenas 37 aceptaron un contrato en Primaria; en el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 y 2022, tan solo seis eligieron estos contratos de la administraci贸n, seg煤n los datos de AMYTS. 鈥淗ay un punto de desesperaci贸n, cuando ves las consultas como est谩n, cuando ves que los compa帽eros abandonan y los residentes no se quedan… Es ahora o nunca, estamos en un callej贸n sin salida sin horizonte de mejora y hay que tirar para adelante鈥, zanja Revuelta.

Y esta causa no deja de recabar apoyos. El pr贸ximo martes a las 12 horas habr谩 paros en los hospitales de la Comunidad de Madrid. El mi茅rcoles a las 11 horas otra manifestaci贸n recorrer谩 el camino entre Sagasta 6, sede de la Direcci贸n General de Recursos Humanos, pasando por la calle Aduana, frente a la Consejer铆a de Sanidad, y acabando en Sol. El s谩bado 17 MEDSAP-Marea Blanca convoca una nueva Marea a las 12 horas desde la Cuesta se Moyano hasta Cibeles. Y la semana acabar谩 con una concentraci贸n a las 11 horas del domingo frente a la Consejer铆a de Hacienda, donde realmente se guarda la llave para alcanzar una soluci贸n al conflicto sanitario.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 12/12/2022.