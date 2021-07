–

De parte de ANRed July 2, 2021 79 puntos de vista

Vecinos y vecinas del barrio Los Cedros de Cuartel V, localidad del partido bonaerense de Moreno, denuncian un problema cr贸nico con el servicio el茅ctrico provisto por la empresa Edenor. Esta 煤ltima semana explot贸 un transformador incendiando el cableado que atraviesa las calles del barrio con el peligro que esto conlleva. El problema no es nuevo ni estacional, desde 2005 la empresa no invierte en el tendido, son los vecinos y vecinas quienes deben hacerse la instalaci贸n en sus hogares. Por corresponsal popular, para ANRed.

En el transcurso de la semana y con la ola polar el barrio Los Cedros sufri贸 un nuevo incendio en los cables, lo que provoc贸 el corte del suministro durante cinco d铆as. Una vecina de la zona refiere: 芦vienen lo arreglan a las dos horas se prende fuego todo de nuevo. Desde hace dos a帽os que esto sucede semanalmente, cuando no se corta hay baja tensi贸n, se nos queman los aparatos cuando vuelve la luz禄.



https://ar.ivoox.com/es/vecina-barrio-los-cedros_md_72265848_wp_1.mp3

Las casas, en su mayor铆a de construcci贸n precaria, tienen que ser calefaccionadas a carb贸n o le帽a, con el peligro que esto trae para la salud. Los pibes y pibas que se conectan por celular a las clases virtuales de las escuelas no pueden cargarlos, quedan incomunicados y sin poder realizar las actividades. Las familias con ni帽os y ni帽as, al no contar con agua corriente porque no le funcionan las bombas, no acceden a un servicio b谩sico para cualquier ser humano y deben caminar cuadras con baldes o tachos.

Cuando los operarios de la empresa el茅ctrica vienen a reparar, lo hacen sin materiales, los cuales tienen que ser provistos por la comunidad.

https://ar.ivoox.com/es/vecina-2-barrio-los-cedros_md_72265953_wp_1.mp3

Desde 2005, cuando Edenor instal贸 un medidor comunitario y no hizo m谩s nada, la poblaci贸n se multiplic贸 en muchos casos por 10. Los y las vecinas de Los Cedros, como tambi茅n de los barrios aleda帽os de Cuartel V, solicitan una soluci贸n definitiva, un tendido con postes y conexiones a los hogares. En definitiva, un trato similar que con el que cuentan los countrys y barrios cerrados de la zona.