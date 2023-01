–

De parte de Paco Salud January 27, 2023 218 puntos de vista

CUATRO AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO JOSE MANUEL GONZALEZ

FERNANDEZ DE LA CNT-AIT DE GIJON

Hoy 27 de Enero de 2019 nos llega la triste noticia de la

muerte de José Manuel González Fernández a los 65 años compañero de la CNT de

Gijón, infatigable luchador desempeñó diferentes cargos en su sindicato y en la

Regional Asturleonesa de la CNT. Como a él le gustaba decir “igual que

decimos si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti, en el sindicato

debemos aplicar el si nadie decide por ti que nadie trabaje por ti”.

Compañero en la lucha y amigo en la vida que deja una

imborrable huella entre quienes tuvimos el privilegio de compartir con Él una o

más facetas de su vida.

A una edad (65 años) que se considera “temprana” en los

tiempos que corren, la implacable “parca” nos lo ha arrebatado. Una vida corta.

Corta, sí, pero intensa. Tanto en lo laboral como en el compromiso social al

que nunca hizo ascos.

Nacido en unos

tiempos difíciles (1953) y miembro de una familia numerosa (eran cinco hermanos)

pronto, al igual que muchos de sus coetáneos, tuvo que abrirse camino en la

vida como mejor pudo. Y aunque algo estudió, había que comer. Así que… su vida

laboral comenzó a temprana edad. Trabajando en la construcción y, sobre todo en

el montaje, tuvo que “patearse” más de media península para procurarse el

sustento hasta que, ya bien avanzados los años 80, consiguió entrar en la

factoría de la antigua ENSIDESA Veriña en la que desarrolló su labor

profesional hasta que fue pensionado por incapacidad, a causa del “desgaste” al

que nos somete el trabajo.

A la par, incrementó y afianzó una “conciencia de Clase” que

ha mantenido hasta el último aliento. Quienes llevamos 40 o más años en la CNT

podemos recordar que ya en 1976 (aún en la clandestinidad), militaba en la

Organización Gijonesa (primero en el Sindicato de la Construcción y, después,

en el del Metal). Y era un Militante de los que nunca han abundado:

Comprometido, Solidario, Serio, Constante, Metódico (llevando cuentas u

organizando archivos no ha habido muchos como Él), lo cual no era óbice para

que se le viese en la lucha callejera o el el tajo en las que nunca se arredró.

Y siempre en disposición de “arrimar el hombro” y aportar cuanto estuviese en

su mano.

En distintas épocas, ocupó cargos diversos en la

Organización Confederal, tanto a nivel Local como Regional sin que nadie haya

podido nunca poner objeción alguna a las tareas de gestión desarrolladas.

Deja un hijo (Héctor) que le ha dado un único nieto (una de

las mayores alegrías de su vida en los últimos años), y una Compañera (Julia),

una larga familia biológica, y una larguísima familia Confederal entre quienes

deja un vacío que va a ser muy difícil (por no decir imposible) reemplazar.

Aunque sabemos que “la muerte es el final de la vida” al que todos,

irremediablemente, nos vemos abocados, no somos pocos quienes pensamos que “hay

gente que nunca debería morir”.

Y este, bien podría ser uno de los casos. Para quienes le

hemos conocido y compartido vivencias, nunca dejará de ser un referente y un

ejemplo a seguir. Sí, nos deja un gran vacío. Pero, a la vez, muchas enseñanzas

que, a la postre, nos servirán para contribuir a que sus esfuerzos no hayan

sido baldíos. Si, entre nosotros, solemos decir aquello de “que la tierra te

sea leve”, no va a ser el caso. De los cuatro elementos naturales, al final le

faltó el aire. Y Él ha elegido el fuego. Se dice que “el fuego purifica”. Pero

como en José no hay nada que purificar, no nos queda otra que desearte que “el

fuego te dé el calor que, sin duda, te mereces.

HASTA SIEMPRE, COMPAÑERO. (Texto de CNT Gijón)

El acto de despedida se oficiará HOY LUNES, día 28, a las

SIETE de la tarde, en el salón de actos del Tanatorio Gijón-Cabueñes y a

continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.

Nuestro más sentido

pésame a su familia desde el SOV CNT-AIT de Puerto Real