El Grito del Sur accedi贸 al pol茅mico informe de Afip sobre el Potenciar Trabajo que fue utilizado para denuncias sin sustento y cuyos detalles hasta ahora no hab铆an sido publicados. No fueron 35.000 sino 430 los titulares que habr铆an comprado d贸lares, entre otras inconsistencias flagrantes de la versi贸n de los medios sobre la informaci贸n contenida en el documento. Por Laura Vales (El Grito del Sur).

Durante diez d铆as, con la filtraci贸n a Infobae de un informe de la Afip sobre irregularidades en planes de empleo, los grandes medios publicaron una serie de afirmaciones sobre lo que bautizaron 鈥渆l esc谩ndalo de los Potenciar Trabajo鈥. La noticia inicial fue que la Afip hab铆a detectado 鈥渕谩s de 250 mil beneficiarios del Potenciar que declararon bienes personales y compraron d贸lares鈥. Clar铆n hizo la nota 鈥淧repagas, d贸lares y autos 0Km: las irregularidades que detect贸 la Justicia en los beneficiarios de planes sociales鈥. Medios digitales como Urgente24 publicaron t铆tulos sobre planeros con Osde. Muchas otras notas publicaron que hab铆a muertos que cobraban planes. Mientras tanto, el famoso informe de la AFIP no era mostrado en ning煤n lado. S贸lo se citaban sus vergonzosas cifras.

El Grito del Sur pudo ver el famoso entrecruzamiento de datos de Afip que no aparec铆a publicado en esas notas. Consiste en un cuadro con datos y cinco p谩ginas de explicaciones sobre su contenido. En los p谩rrafos que siguen, vamos a mostrar c贸mo esos datos -adelantamos que para armarlos Afip us贸 una l贸gica sumamente extra帽a- fueron tomados por los grandes medios para hacer denuncias que no ten铆an sustento.

Mentira 1: 鈥淗ay 250 mil beneficiarios del Potenciar que declararon bienes personales鈥

El informe de Afip mezcla dos bases de datos: la de bienes personales y la del Registro Automotor.

As铆, Afip contabiliz贸 250 mil beneficiarios que 鈥減resentaron declaraciones juradas de bienes personales鈥 o tienen bienes informados por la Direcci贸n Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor鈥. Los dos 铆tems figuran juntos.

Los medios publicaron s贸lo la primer parte del item (Bienes Personales), omitieron la segunda (tener una moto o un auto y presentaron as铆 la 鈥渘oticia鈥: 250 mil Potenciar declararon bienes personales.

Claro que ser铆a verdaderamente una noticia para la primera plana que 250 mil beneficiarios del Potenciar tuvieran declaraci贸n de bp. En el pa铆s apenas un mill贸n de personas cuentan con patrimonio como para pagar ese impuesto, es s贸lo el 2% de la poblaci贸n. 驴Y un cuarto de esa minor铆a estar铆a cobrando planes Potenciar? Se trat贸 de una noticia delirante. Pero escandalosa.

Preguntas: 驴Qu茅 pas贸 con quienes escribieron y publicaron esta nota? Dos hip贸tesis posibles: tienen problemas de comprensi贸n de textos o compraron una operaci贸n sin ver el informe. Dif铆cil, porque publicaron sus datos en detalle鈥

Mentira 2: 鈥35 mil beneficiarios del Potenciar compraron d贸lares鈥

Ac谩 existe un antecedente real: cuando se pag贸 el IFE y parte de los sueldos con ATP, el Gobierno, a trav茅s de la autoridad monetaria, tuvo que implementar un mecanismo para vedar a los beneficiarios la compra de los 200 d贸lares ahorro que todo argentino est谩 habilitado a adquirir por mes. 驴Por qu茅? Porque suced铆a exactamente esto: muchos de los que estaban habilitados para comprar d贸lares clickeaban en su home banking y compraban los u$s 200. Luego retiraban del banco los billetes, caminaban media cuadra hasta la casa de cambio, los cambiaban a precio blue y se hac铆an de una diferencia. No es tener capacidad de ahorro, sino un mecanismo para hacerse de unos pesos m谩s.

Por eso, el planteo de 35 mil personas con Potenciar que hab铆an comprado d贸lares no era inveros铆mil. Sin embargo, la 鈥渘oticia鈥 result贸 tan falsa como la de bienes personales.

Este viernes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recibi贸 el desglose de la informaci贸n. Result贸 ser que no compraron d贸lares 35 mil beneficiarios del Potenciar, sino 430 personas (a lo largo de los 煤ltimos 6 meses). De esos 430 s贸lo 23 hicieron compras de d贸lares elevadas. (El resto compr贸 o hizo gastos en d贸lares por, en promedio, 70 d贸lares mensuales).

驴Por qu茅 esa diferencia entre lo que dijo el informe de AFIP y la realidad?

Otra vez estamos ante el mismo mecanismo enga帽oso: la Afip contabiliz贸 en este 铆tem las compras y gastos en esa moneda extranjera鈥 a partir de un peso. Esto incluye hasta los pagos que se hacen para acceder al uso de aplicaciones.

Resumiendo: no eran 35.000 sino 430. Otra vez, la combinaci贸n de informaci贸n reunida de manera poco l贸gica y periodistas perezosos para leer.

Mentira 3: 鈥淧repagas y autos 0km鈥

El informe habla de 鈥渧eh铆culos鈥 0km, una categor铆a en la que entran tanto un auto como una moto. De lo rastrillado, todos los beneficiarios con veh铆culos nuevos son motos. Esto est谩 permitido, ya que se la considera como una herramienta de trabajo. Tener un auto de m谩s 10 a帽os de antig眉edad tambi茅n es compatible con el Potenciar.

驴Qu茅 dec铆a el informe sobre planeros con prepagas? Que 209 ten铆an 鈥減repaga o cobertura social鈥. Es decir que el dato estad铆stico abarca tanto prepagas como obra social, a la que una parte (lamentablemente m铆nima) de los Potenciar tiene acceso con el monotributo social.

Mentira 4: 鈥淒ue帽os de campos y comercios鈥

El informe de Afip tiene un item sobre beneficiarios del Potenciar due帽os de comercios o explotaciones agr铆cola ganaderas: Encontr贸 nada menos de 39 mil casos.

Finalmente, el informe de Afip contabiliz贸 2870 muertos cobrando el Potenciar 鈥 pero abarca los fallecidos en 6 meses. No es un corte -los datos de un mes- sino que toma desde octubre de 2021 a marzo de 2022. En el padr贸n del Potenciar se van dando de baja los fallecidos mes a mes. En los 煤ltimos seis meses, hubo entre 250 y 300 bajas mensuales por motivo de fallecimiento. As铆, es posible que haya casos en los que esta irregularidad se compruebe, aunque no por una cantidad tan alta.

驴Por qu茅 la Afip hizo un informe con esta l贸gica? La versi贸n oficial es que se trat贸 de un trabajo 鈥渃on fines estad铆sticos鈥, a pedido del ex ministro Juan Zabaleta, que lo destinar铆a 鈥減ara uso interno鈥, es decir para mejorar los controles. Un argumento poco cre铆ble porque los datos, agrupados de la manera que los present贸 la Afip, no le sirven a nadie. El titular de Afip, Carlos Castagneto, no pod铆a desconocerlo: es un entendido en pol铆ticas sociales. Durante el kirchnerismo fue secretario de Coordinaci贸n del Ministerio y entre 2006 y 2015 la mano derecha de Alicia Kirchner en Desarrollo Social.

As铆, la lectura m谩s extendida es que se trat贸 de fuego amigo en el conocido enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Movimiento Evita, cuyo referente Emilio P茅rsico est谩 a cargo del manejo del Potenciar. 驴Por qu茅 medios como Infobae o Clar铆n reprodujeron el informe sin leerlo? Aunque era evidente desde el principio que el armado no se iba a sostener por mucho tiempo, porque sus costuras quedaban a la vista, estamos en tiempos de post-verdad. Las emociones y creencias personales se imponen sobre lo cierto. De hecho, el fiscal federal Guillermo Marijuan tom贸 lo publicado y realiz贸 una denuncia por defraudaci贸n contra la administraci贸n p煤blica. La maquinaria judicial de Comodoro Py se puso en marcha, con un final abierto dif铆cil de predecir.

