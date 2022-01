El 9 de enero de 1908 nac铆a en Par铆s Simone de Beauvoir, referente del feminismo.

A las diez de la ma帽ana hemos dejado atr谩s la oscura masa de El Escorial, que fue devastado por la guerra civil, y con las casas a煤n en ruinas. Ahora el tren est谩 cruzando una meseta rocosa cubierta de escarcha blanca. Y de pronto, sin suburbios para anunciarlo, surge Madrid. Mirando a trav茅s de la puerta, veo las secciones de un gran edificio destripado a la izquierda, sobre la estaci贸n de tren. Es la residencia universitaria m谩s remota.

芦隆Taxi!禄 Una sola palabra, e instant谩neamente hice un salto en el tiempo. Me transportan a una gran ciudad de antes de la guerra. Junto a la carretera llena de taxis y autom贸viles, masas de peatones, atestados de personas. Las aceras est谩n oscuras entre la gente.

Las calles de Alcal谩 y la Gran V铆a est谩n llenas de deslumbrantes y lujosas tiendas: hay zapatillas, bolsos de cuero, medias de seda, vestidos, corbatas, impermeables, relojes, joyas, cestas de frutas confitadas, cajas de chocolate, ropa, trajes, camisas, etc. No recuerdo que los comercios de Faubourg-St-Honor茅 fueran m谩s brillantes en el momento de su esplendor. En los bares, caf茅s y grandes pasteler铆as, el caf茅 con leche y el chocolate fluyen r谩pidamente.

En teor铆a, el az煤car y el pan est谩n racionados, pero la famosa frase 芦Si no tienen pan, que coman pasteles禄, se aplica exactamente aqu铆. La clase alta rica f谩cilmente lo hace sin pan; en lugar de eso, comen peque帽os panecillos hechos con leche que llaman 芦suizos禄, croissants, pasteles rellenos de crema鈥 Y los caf茅s y pasteler铆as pueden suministrar az煤car a su discreci贸n. En teor铆a, en los restaurantes est谩 regulada, pero en realidad todos los restaurantes, a la vista de todos, sirven a cada cliente lo que 茅l desee pedir.

La nueva neutralidad

Aturdida y deslumbrada, con los ojos parpadeando, subo hacia la Puerta del Sol. En el camino, veo una ventana dedicada a la propaganda alemana. Enormes fotograf铆as muestran a una mujer alemana en el trabajo y al Volksturm, sonriendo ampliamente, api帽谩ndose en las oficinas de reclutamiento. Las frases heroicas prometen la victoria con letras grandes y negras. No lejos de all铆, tambi茅n hay una oficina de propaganda en ingl茅s. Todo el mundo sabe que esta simetr铆a es una mentira y conoce la ayuda que Espa帽a a煤n brinda a Alemania. Pero lo que aprendo aqu铆 es cu谩nto ha reinado la Gestapo en Madrid; como una amante.

Por ejemplo, ha exigido y obtenido la expulsi贸n de un obispo polaco de 80 a帽os y de otras figuras polacas destacadas. Por otro lado, sus esfuerzos para crear un antisemitismo espa帽ol, a trav茅s de campa帽as de prensa y todo tipo de propaganda, han sido en vano. No hay jud铆os en Espa帽a, ya que fueron expulsados en el siglo XVI, y la colonia creada por los refugiados en el Este est谩 protegida por los habitantes de esta pen铆nsula como espa帽oles, no como jud铆os. Incluso se siente una gran ternura por ellos porque han conservado intactas las tradiciones espa帽olas m谩s antiguas. Ahora, los simpatizantes alemanes m谩s obstinados admiten c铆nicamente que ha llegado el momento de 芦voltear sus abrigos禄 y en los peri贸dicos que he visto se observa una estricta neutralidad.

La abundancia aparente

Paso por las empalizadas de madera usadas para esconder los escombros de dos grandes edificios pulverizados durante la guerra civil, y salgo de Alcal谩 con alivio. Esta ma帽ana hac铆a mucho fr铆o, pero ahora el sol golpea la ancha avenida que est谩 llena de un lujo que me hace sentir inc贸moda. Por la calle Mayor, entro en las calles estrechas y sombr铆as que son el coraz贸n densamente poblado de Madrid. Aqu铆 tambi茅n hay una abundancia asombrosa. Las calles est谩n ruidosas con la gente. Grupos de gente, j贸venes y ni帽os, se aferran a la parte posterior y lateral de los tranv铆as que se sacuden.

Las tiendas est谩n llenas de ropa y comida: vendedores de frutas con sus enormes racimos de pl谩tanos y canastas de naranjas y mandarinas; pescader铆as donde se cortan gambas rosadas y at煤n con sangre; en las grandes barras se encuentran colgados jamones, salchichas, cordero con piel y tambi茅n corderitos con lana negra rizada; cochinillos cortados por la mitad se muestran en platos grandes; hay enormes quesos redondos, huevos, mazapanes, mermeladas de membrillo, chocolates y pasas.

Bajo el arco de la alcald铆a de la Plaza Mayor y alrededor de la Plaza de Cascorro, hay vendedores ambulantes de aceitunas, almendras, suizos, caramelos, tijeras de az煤car rosa, ca帽as de az煤car rojas, tortas para asar, rosquillas de todo tipo: planas, infladas, redondas, retorcidas. Tambi茅n caminan alrededor con cestas llenas de cigarrillos y peque帽as hogazas de pan. El pan y los cigarrillos est谩n racionados, pero se venden ilegalmente a plena vista, sin tomar precauciones.

Un poco m谩s abajo, al final de la Plaza de Cascorro y en las calles vecinas, se establece una especie de mercadillo en el que se vende de todo: telas, sabanas, fon贸grafos, relojes de alarma, sartenes, chalecos taurinos, chales, tenedores y novelas populares con portadas de colores vibrantes. Y alrededor de la plaza, a lo largo de las calles, hay tabernas oscuras y frescas, decoradas con azulejos, abiertas para los comercios. En la oscuridad se pueden ver enormes barriles llenos de vino, con otros suspendidos del techo, y en el mostrador hay platos de gambas, langostinos, patatas fritas y aceitunas.

Tres d铆as de trabajo por una comida

As铆 que la primera impresi贸n al llegar a Madrid es un sentimiento de abundancia extraordinaria, una vida generosa y f谩cil; pero la percepci贸n cambia tan pronto como se ve el precio de las cosas. Un trabajador no cualificado o una criada ganan aproximadamente 9 pesetas por d铆a, y un trabajador cualificado gana de 12 a 15 pesetas. Pero en la zona de Alcal谩, una comida sencilla cuesta 15 pesetas, una comida decente 25 y una buena comida cuesta entre 40 y 50 pesetas. Un caf茅 con leche cuesta 1,5 pesetas, un suizo 1 peseta y un pedazo de pastel 2 pesetas.

Comparando estos precios con los del mercado negro en Francia, se puede afirmar que la relaci贸n entre los precios y los salarios de la clase trabajadora es aproximadamente la misma. En ambos casos, una buena comida en un restaurante representa un trabajo de dos a tres d铆as y un hojaldre de crema supone la sexta parte del salario diario de un trabajador. La diferencia es que la comida es mejor y m谩s variada en Madrid, y los pasteles m谩s f谩ciles de encontrar. El lujo no es clandestino; se muestra, pero esto es una ventaja s贸lo para los ricos.

Lo que es mucho m谩s importante tener en cuenta es que no s贸lo la mercanc铆a vendida en la Gran V铆a, sino que incluso la de la Calle Mayor son pr谩cticamente inaccesibles para la clase trabajadora. Los suministros m谩s necesarios est谩n racionados.

En cuanto al pan, se permiten 100, 150 o 200 gramos por d铆a, seg煤n un ingreso mayor o menor. Si se le permite a un trabajador 200 gramos por d铆a, debe comprar cualquier pan adicional a un precio m谩s alto que el del impuesto. Las patatas y los garbanzos, que son la base de la comida espa帽ola, se distribuyen en cantidades rid铆culamente insuficientes. En el mercado negro, un kilogramo de garbanzos puede alcanzar las 10 pesetas. En cuanto a los alimentos no racionados, un huevo cuesta 1 peseta, un kilogramo de carne 20, los tomates y los pl谩tanos cuestan 1,6 pesetas.

As铆 que la clase trabajadora no come huevos, ni leche, ni carne, ni verduras, ni frutas. Le pregunt茅 a un amigo: 芦驴qu茅 comen?禄 Y me respondi贸: 芦se comen la punta de los dedos禄, y agreg贸: 芦vete a caminar por Tetu谩n y Vallecas. Eso te informar谩 mejor que cualquier cosa禄.

Miseria suburbana

Tom茅 el metro y me dirig铆 a Vallecas. El metro es lo 煤nico que no es caro en Madrid. El precio de un billete var铆a entre 0,10 y 0,20, por lo que incluso para los pobres, el transporte tiene un precio razonable y es conveniente. Al d铆a siguiente, fui a dar un paseo por el barrio de Tetu谩n, en el extremo norte de Madrid. Tetu谩n est谩 construido sobre colinas frente a la Sierra Nevada. Al sureste de la ciudad, Vallecas es m谩s industrial, rodeada por un paisaje de ferrocarriles y f谩bricas. Pero hay profundas similitudes entre estos dos barrios. El recorrido por ambos es a lo largo de una avenida larga, recta y ancha, donde se pueden encontrar tiendas, tabernas y cines, con grandes edificios nuevos pintados en colores suaves que se alzan aqu铆 y all谩.

Pero si uno va a 20 metros a la derecha o a la izquierda, se encuentra en el coraz贸n de una regi贸n extra帽a que ya no es una ciudad, sino una zona, y donde caminar por ella s贸lo un instante es suficiente para entender que, aunque el r茅gimen ha prohibido el reclutamiento en Madrid, no ha disminuido la miseria al hacerlo. Ya no hay calles, sino caminos de tierra recortada bordeados de casas con techos de tejas rojas. No se encuentra ni una sola tienda. Los ni帽os caminan descalzos y, a menudo, se visten con harapos, con la espalda descubierta. Hombres y mujeres usan alpargatas o zapatillas, y nunca zapatos. Padres, ni帽os, cabras y gallinas se amontonan dentro de las min煤sculas chozas cuyos interiores oscuros se pueden ver a trav茅s de las puertas abiertas. En los d铆as fr铆os y lluviosos (y el invierno es duro en Madrid, y las lluvias son fuertes), debe ser terrible vivir en estas casas y caminar por la tierra empapada. En los d铆as soleados, viven fuera.

En los umbrales, las mujeres ba帽an a sus hijos, frotan su ropa y hacen sus reparaciones. Hacen una tremenda cantidad de lavado y se pueden ver trapos remendados y descoloridos en todas partes, sec谩ndose al sol entre los pollos y las cabras, ya que la menor cantidad de tela es terriblemente costosa. Deben usar su ropa hasta que se caiga en pedazos.

La vida es muy dura para las mujeres. No hay agua en las casas y se puede ver a las ni帽as muy peque帽as que traen agua de la fuente en cubos que son demasiado pesados para ellas. No hay combustible, y para tener un poco de carb贸n hay que permanecer en una larga fila. As铆 que las mujeres tienen un aire acosado a su alrededor. Est谩n vestidas de negro, prematuramente viejas y feas debido a la preocupaci贸n. Los hombres parecen menos sombr铆os; sienten la dureza de su condici贸n, pero no son aplastados por ella. Por eso, la miseria en Madrid, por m谩s profunda que sea, no es s贸rdida. Los ni帽os juegan, las j贸venes se r铆en, los hombres hablan entre ellos con voces alegres. La pobreza no los ha convertido en ganado resignado; siguen siendo hombres vivos, hombres que se rebelan y tienen esperanza.

Muriendo por vivir

Al salir de Tetu谩n, recorr铆 el lugar que sol铆a ser el campus universitario. En el centro de la ciudad, quedan algunos vestigios de la guerra civil: un edificio destruido en Alcal谩, algunos escombros cerca del Palacio Real y la estaci贸n de trenes del Norte. Pero el campus universitario, pulverizado por bombas y carcasas, a煤n est谩 lejos de ser reconstruido. En este inmenso p谩ramo 鈥 desnudo, agrietado y desigual鈥 se pueden ver secciones de casas, partes de paredes, edificios decapitados y vastas ruinas de ladrillos secos, sazonados como los antiguos ba帽os termales romanos. Se est谩n construyendo nuevos edificios. Ya hay edificios grandes y brillantes que se alzan a lo largo del campus. Pero las peque帽as villas al norte de las tierras bald铆as est谩n destruidas, casi demolidas. Incluso en el campus, explotan los restos de las casas y las paredes en ruinas; la guerra todav铆a est谩 muy cerca.

驴Cerca del pasado o cerca del futuro? Dos d铆as antes de mi llegada a Madrid, tres bombas explotaron en la sede de un sindicato de la Falange, y dos falangistas murieron. Una multitud de trabajadores, empleados y estudiantes se reunieron en una manifestaci贸n grandiosa en su funeral, a la que deb铆an asistir para evitar sanciones graves. Diecisiete comunistas fueron fusilados oficialmente en represalia, y 驴qui茅n sabe cu谩ntos en secreto? Ellos disparan mucho en Madrid. Torturan. Como cerca de la calle Lauriston en Par铆s durante el reinado de la Gestapo, hay barrios donde los gritos de las v铆ctimas durante la noche impiden que la gente duerma.

Un breve paso por Madrid es suficiente para sentir cu谩n inestable es el orden y el equilibrio actuales. Sin libertad, el menor esfuerzo hacia la justicia no se ve aqu铆. Y, sin embargo, los espa帽oles no han perdido nada de su vida y su ardor. Sienten la opresi贸n y la injusticia. Ellos quieren vivir, aman la vida 驴Debe ser que, una vez m谩s, en nombre de esta voluntad y este amor, estar谩n obligados a elegir la muerte?

—-

Fuente: Quatre jours 脿 Madrid, publicado en el n煤mero de Combat Magazine del domingo 15 y lunes 16 de abril de 1945.

