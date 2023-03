Seg煤n se aproxima la fecha de caducidad de la civilizaci贸n moderna, aumenta el n煤mero de estudiosos que dedican su atenci贸n a la decadencia y ca铆da de las civilizaciones del pasado. Dichos ensayos proponen explicaciones contrapuestas de las razones por las que las civilizaciones fracasan y mueren. Al mismo tiempo ha surgido un mercado lucrativo en torno a novelas, pel铆culas, series de televisi贸n y videojuegos post-apocal铆pticos para aquellos que disfrutan con la emoci贸n indirecta del caos y los desastres oscuros y futuristas desde el confort de su sof谩. Claro que sobrevivir a la realidad ser谩 una historia bien distinta.

El temor latente a que la civilizaci贸n tenga sus horas contadas ha generado un mercado alternativo de ingenuos 鈥渇elices para siempre鈥 que se aferran desesperadamente a su confianza en el progreso ilimitado. Optimistas irredentos como el psic贸logo cognitivo Steven Pinker tranquilizan a esta muchedumbre ansiosa asegur谩ndole que la nave tit谩nica del progreso es insumergible. Las publicaciones de Pinker le han convertido en el sumo sacerdote del progreso (1). Mientras la civilizaci贸n gira alrededor del sumidero, su ardiente p煤blico se reconforta con lecturas y libros llenos de pruebas elegidas cuidadosamente para demostrar que la vida es ahora mejor de lo que nunca ha sido y que probablemente continuar谩 mejorando. Sin embargo, cuando se le pregunta, el propio Pinker admite que 鈥渆s incorrecto extrapolar que tenemos el progreso garantizado solo por el hecho de que hasta ahora hayamos progresado鈥(2).

Las estad铆sticas color de rosa de Pinker disimulan h谩bilmente el fallo fundamental de su argumentaci贸n: el progreso del pasado se consigui贸 sacrificando el futuro, y el futuro lo tenemos encima. Todos los datos felices que cita sobre el nivel de vida, la esperanza de vida y el crecimiento econ贸mico son producto de una civilizaci贸n industrial que ha saqueado y contaminado el planeta para crear un progreso fugaz para una creciente clase media 鈥搚 enormes beneficios y poder para una peque帽a 茅lite.

No todos los que entienden que el progreso se ha adquirido a costa del futuro piensan que el colapso civilizatorio ser谩 abrupto y amargo. Algunos estudiosos de las antiguas sociedades, como Jared Diamond y John Michael Greer, se帽alan acertadamente que el colapso repentino es un fen贸meno raro en la historia. En The Long Descent, Greer asegura a sus lectores que 鈥渆l mismo modelo se repite una y otra vez en la historia. La desintegraci贸n gradual, no una cat谩strofe repentina, es el modo en que finalizan las civilizaciones鈥. El tiempo que suelen tardar estas en apagarse y colapsar, por t茅rmino medio, es de unos 250 a帽os, y este autor no ve razones por las que la civilizaci贸n moderna no vaya a seguir esta evoluci贸n (3).

Pero la hip贸tesis de Greer es poco s贸lida porque la civilizaci贸n industrial muestra cuatro diferencias fundamentales con todas las anteriores. Y cada una de ellas puede acelerar e intensificar el colapso venidero adem谩s de aumentar la dificultad de recuperaci贸n.

Diferencia n潞 1

A diferencia de todas las anteriores, la civilizaci贸n industrial moderna se alimenta de una fuente de energ铆a excepcionalmente rica, no renovable e irremplazable: los combustibles f贸siles. Esta base de energ铆a 煤nica predispone a la civilizaci贸n industrial a tener una vida corta, mete贸rica, con un auge sin precedente y un descalabro dr谩stico. Tanto las megaciudades como la producci贸n globalizada, la agricultura industrial y una poblaci贸n humana que se aproxima a los 8.000 millones de habitantes son una excepci贸n hist贸rica 鈥揺 insostenible鈥 facilitada por los combustibles f贸siles. En la actualidad, los ricos campos petroleros y las minas de carb贸n f谩cilmente explotables del pasado est谩n casi agotados. Y, aunque contemos con energ铆as alternativas, no existen sustitutos realistas que puedan producir la abundante energ铆a neta que los combustibles f贸siles suministraron todo este tiempo (4). Nuestra civilizaci贸n compleja, expansiva y acelerada debe su breve existencia a esta bonanza energ茅tica en r谩pido declive que solo tiene una vida.

Diferencia n潞 2

A diferencia de las civilizaciones del pasado, la econom铆a de la sociedad industrial es capitalista. Producir para obtener beneficios es su principal directriz y fuerza impulsora. En los dos 煤ltimos siglos, el excedente energ茅tico sin precedentes proporcionado por los combustibles f贸siles ha generado un crecimiento excepcional y enormes beneficios. Pero en las pr贸ximas d茅cadas este man谩 de abundante energ铆a, crecimiento constante y beneficios al alza de desvanecer谩.

No obstante, a menos que sea abolido, el capitalismo no desaparecer谩 cuando la prosperidad se convierta en descalabro. En vez de eso, el capitalismo sediento de energ铆a y sin poder crecer se volver谩 catab贸lico. El catabolismo es un conjunto de procesos metab贸licos de degradaci贸n mediante el cual un ser vivo se devora a s铆 mismo. A medida que se agoten las fuentes de producci贸n rentables, el capitalismo se ver谩 obligado a obtener beneficios consumiendo los bienes sociales que en otro tiempo cre贸. Al canibalizarse a s铆 mismo, la b煤squeda de ganancias agudizar谩 la espectacular ca铆da de la sociedad industrial.

El capitalismo catab贸lico sacar谩 provecho de la escasez, de la crisis, del desastre y del conflicto. Las guerras, el acaparamiento de los recursos, el desastre ecol贸gico y las enfermedades pand茅micas se convertir谩n en las nuevas minas de oro. El capital se desplazar谩 hacia empresas lucrativas como la ciberdelincuencia, los pr茅stamos abusivos y el fraude financiero; sobornos, corrupci贸n y mafias; armas, drogas y tr谩fico de personas. Cuando la desintegraci贸n y la destrucci贸n se conviertan en la principal fuente de beneficios, el capitalismo catab贸lico arrasar谩 todo a su paso hasta convertirlo en ruinas, atrac谩ndose con un desastre autoinfligido tras otro (5).

Diferencia n潞 3

A diferencia de las sociedades del pasado, la civilizaci贸n industrial no es romana, china, egipcia, azteca o maya. La civilizaci贸n moderna es HUMANA, PLANETARIA y ECOCIDA. Las civilizaciones preindustriales agotaron su suelo f茅rtil, talaron sus bosques y contaminaron sus r铆os. Pero el da帽o era mucho m谩s temporal y estaba geogr谩ficamente delimitado. Una vez que los incentivos del mercado perfeccionaron el colosal poder de los combustibles f贸siles para explotar la naturaleza, las funestas consecuencias fueron de 谩mbito planetario. Dos siglos de quema de combustibles f贸siles han saturado la biosfera con un carbono que ha alterado el clima y que continuar谩 causando estragos durante las pr贸ximas generaciones. El da帽o causado a los sistemas vivos de la Tierra 鈥搇a circulaci贸n y composici贸n qu铆mica de la atm贸sfera y del oc茅ano; la estabilidad de los ciclos hidrol贸gicos y bio-geoqu铆micos; y la biodiversidad del planeta entero鈥 es esencialmente permanente.

Los humanos se han convertido en la especie m谩s invasora jam谩s conocida. Aunque apenas somos un mero 0,01 por ciento de la biomasa del planeta, nuestros cultivos y nuestro ganado domesticado dominan la vida en la Tierra. En t茅rminos de biomasa total, el 96 por ciento de los mam铆feros que pueblan el planeta son ganado; frente al 4 por ciento salvaje. El 70 por ciento de todas las aves son aves de corral, frente a un 30 por ciento salvaje. Se calcula que en los 煤ltimos 50 a帽os han desaparecido en torno a la mitad de los animales salvajes de la Tierra (6). Los cient铆ficos estiman que la mitad de las especies restantes desaparecer谩n hacia el final del siglo (7). Ya no quedan ecosistemas v铆rgenes o nuevas fronteras adonde las personas puedan huir del da帽o que han causado y recobrarse del colapso.

Diferencia n潞 4

La capacidad colectiva de la civilizaci贸n humana para afrontar sus crecientes crisis se ve paralizada por un sistema pol铆tico fragmentado entre naciones antagonistas gobernadas por 茅lites corruptas a quienes preocupa m谩s la riqueza y el poder que las personas y el planeta. La humanidad se enfrenta a una tormenta perfecta de calamidades globales que convergen. El caos clim谩tico, la extinci贸n desenfrenada de especies, la escasez de alimentos y agua dulce, la pobreza, la desigualdad extrema y el aumento de las pandemias globales est谩n erosionando a marchas forzadas las bases de la vida moderna.

Pero este sistema pol铆tico d铆scolo y fracturado impide casi por completo la organizaci贸n de una respuesta cooperativa. Y cuanto m谩s catab贸lico se vuelve el capitalismo industrial, m谩s aumenta el peligro de que gobernantes hostiles aviven las llamas del nacionalismo y se lancen a la guerra por los escasos recursos. Por supuesto que la guerra no es algo nuevo. Pero la guerra moderna es tan devastadora, destructiva y t贸xica que poco deja detr谩s. Ese ser铆a el 煤ltimo clavo del ata煤d de la civilizaci贸n.

驴Resurgiendo de las ruinas?

El modo en que las personas respondan al colapso de la civilizaci贸n industrial determinar谩 la gravedad de sus consecuencias y la estructura que la reemplace. Los desaf铆os son monumentales. Nos obligar谩n a cuestionar nuestra identidad, nuestros valores y nuestras lealtades m谩s que ninguna otra experiencia en la historia. 驴Qui茅nes somos? 驴Somos, por encima de todo, seres humanos que luchamos por sacar adelante a nuestras familias, fortalecer nuestras comunidades y coexistir con otros habitantes de la Tierra? 驴O nuestras lealtades b谩sicas son hacia nuestra naci贸n, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra ideolog铆a o nuestra religi贸n? 驴Podemos dar prioridad a la supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta o nos permitiremos quedar irremediablemente divididos seg煤n l铆neas nacionales, culturales, raciales, religiosas o de partido?

El resultado final de esta gran implosi贸n est谩 en el aire. 驴Seremos capaces de superar la negaci贸n y la desesperaci贸n, vencer nuestra adicci贸n al petr贸leo y tirar juntos para acabar con el control del poder corporativo sobre nuestras vidas? 驴Conseguiremos promover la democracia genuina, mejorar la energ铆a renovable, retejer nuestras comunidades, reaprender t茅cnicas olvidadas y sanar las heridas que hemos causado a la Tierra? 驴O el miedo y los prejuicios nos conducen a terrenos hostiles, a la lucha por los menguantes recursos de un planeta degradado? Lo que est谩 en juego no puede ser m谩s importante.

Notas:

[1] Algunos de sus libros son: The Better Angels of Our Nature and Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress.

[2] King, Darryn. 鈥淪teven Pinker on the Past, Present, and Future of Optimism鈥 (OneZero, Jan 10, 2019) https://onezero.medium.com/steven-pinker-on-the-past-present-and-future-of-optimism-f362398c604b

[3] Greer, John Michael. The Long Descent (New Society Publishers, 2008): 29.

[4] Heinberg, Richard. The End Of Growth. (New Society, 2011): 117.

[5] Para m谩s informaci贸n sobre el capitalismo catab贸lico, l茅ase: Collins, Craig. 鈥淐atabolism: Capitalism鈥檚 Frightening Future,鈥滳ounterPunch (Nov. 1, 2018). https://www.counterpunch.org/2018/11/01/catabolism-capitalisms-frightening-future/

[6] Carrington, Damian. 鈥淣ew Study: Humans Just 0.01% Of All Life But Have Destroyed 83% Of Wild Mammals,鈥 The Guardian (May 21, 2018). https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

[7] Ceballos, Ehrlich, Barnosky, Garcia, Pringle & Palmer. 鈥淎ccelerated Modern Human-Induced Species Losses: Entering The 6th Mass Extinction,鈥 Science Advances. (June 19, 2015). https://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253

Craig Collins es autor de Toxic Loopholes, sobre el sistema disfuncional de protecci贸n al medio ambiente de EE.UU. Ense帽a ciencia pol铆tica y derecho medioambiental en la Universidad de California en East Bay y fue miembro fundador del Partido Verde de California.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/03/13/four-reasons-civilization-wont-decline-it-will-collapse/