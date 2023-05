–

En su discurso a la naci贸n francesa del pasado 17 de abril, el presidente Macron se dio un trimestre para salir del atolladero en el que ha metido a su ejecutivo tras la aprobaci贸n forzada de la reforma de las pensiones. En el discurso anunci贸 tres 鈥渃ampos de actuaci贸n鈥 para el final de su mandato de cinco a帽os: trabajo, seguridad y servicio p煤blico. Despu茅s de las pensiones le toca al trabajo y, por lo tanto, a la ense帽anza, que debe adaptarse definitivamente a las necesidades del mercado (desde este punto de vista, causa impresi贸n la reintroducci贸n de la formaci贸n profesional para trabajos de baja cualificaci贸n); y luego a la sanidad, cuya 鈥渞eforma鈥 se podr谩 canjear por unas cuantas plazas suplementarias en las urgencias hospitalarias. Ni que decir tiene, todo esto se da en un marco que se declara ya expl铆citamente autoritario: 隆鈥淩enovar el orden republicano鈥, dice Macron, porque 鈥渘o hay libertad sin ley鈥! Por eso el presidente se comprometi贸 solemnemente a reclutar 鈥渕谩s de 10.000 magistrados y polic铆as y a crear 200 nuevas brigadas de gendarmer铆a en las zonas rurales鈥 y, c贸mo no, a 鈥渞eforzar el control de la inmigraci贸n ilegal鈥. Esto nos lleva a pensar que las razones del conflicto pol铆tico generalizado en torno al aumento de la edad de jubilaci贸n han quedado plenamente confirmadas: el acto de fuerza sobre las pensiones alud铆a claramente a un horizonte m谩s amplio. Dicho de otra manera, sirvi贸 como primer tramo de apisonadora dentro de una ofensiva sistem谩tica en materia de derechos sociales y civiles, desafiando abiertamente a los sindicatos y a su capacidad de lucha. No es de extra帽ar que el discurso del presidente se haya visto acompa帽ado por el estallido inmediato de caceroladas, manifestaciones salvajes y enfrentamientos con la polic铆a en la mayor铆a de las 谩reas metropolitanas: de Par铆s a Nantes, Lyon, Burdeos, Angers, Grenoble, Caen, Saint-脡tienne, Estrasburgo. La noche francesa se enciende con mil fuegos que se帽alan el agotamiento de la hip贸tesis pol铆tica neoliberal. De esta suerte, se ha abierto un abismo pol铆tico que corre el riesgo de quitarle todo espacio a quienes, despu茅s de Macron, quisieran disputar el terreno a la extrema derecha en la pr贸xima cita electoral reflotando el en茅simo proyecto centrista. De ahora en adelante, entra en el orden del d铆a la consolidaci贸n de un perfil reaccionario-autoritario, cuando no expl铆citamente neofascista, en el grupo dirigente de los pa铆ses de la UE.

驴Pueden las luchas francesas interrumpir la espiral que vincula la crisis del neoliberalismo con la consolidaci贸n de la extrema derecha?

2. Sin embargo, se puede afirmar que el ocaso de la presidencia de Macron y de la hip贸tesis neoliberal no solo es pol铆tico, sino que ata帽e tambi茅n a una dimensi贸n institucional. El envite afecta directamente a la estructura democr谩tica del pa铆s. Como se sabe, el parlamentarismo racionalizado de la Constituci贸n de 1958 preve铆a un conjunto de dispositivos de emergencia destinados a reducir la influencia de las c谩maras sobre las necesidades de la gobernabilidad. Estos dispositivos se han activado en varias ocasiones y de forma cada vez m谩s trivial en las 煤ltimas legislaturas. Sin embargo, con la presidencia de Macron, el recurso reiterado a los art铆culos 47.1 (que limita el tiempo del debate parlamentario); 44.1 (que permite el voto bloqueado en el Senado) y 49.3 (que permite la aprobaci贸n de un texto de ley sin el voto de la Assembl茅e Nationale) ha llegado a un punto de ruptura. Seg煤n Pierre Rosanvallon, se trata de 鈥渓a crisis democr谩tica m谩s grave que ha conocido Francia tras el final del conflicto argelino鈥. Por un lado, la prepotencia del poder presidencial, as铆 como la decisi贸n del Consejo Constitucional de confirmar la aprobaci贸n de la reforma de las pensiones (a pesar de la presencia de numerosos argumentos t茅cnicos que podr铆an haber llevado al Consejo a emitir otro dictamen), sientan precedentes sumamente peligrosos para futuras estructuras de gobierno. Por otro lado, podemos leerlos como vestigios de un poder tecnocr谩tico que ciertamente se impone, pero que al mismo tiempo ya no es capaz de sacar rendimientos de los movimientos de la sociedad. Dicho de otra manera, nos parece que lo que se ha visto arrollado por la crisis es el sistema institucional de la Quinta Rep煤blica en su conjunto, es decir, la posibilidad de verticalizar la decisi贸n para contrarrestar la inestabilidad estructural de la din谩mica pol铆tica. De ah铆 la ruptura, la separaci贸n entre una esfera pol铆tica cada vez m谩s autorreferencial y formas de insurrecci贸n de masas cada vez m谩s extendidas y capilares.

3. Desde luego, 脡tienne Balibar tiene raz贸n cuando observa que ser铆a simplista afirmar que, de ahora en adelante, el poder pol铆tico se mantiene s贸lo gracias al 鈥渉ilo que lo une a la polic铆a鈥 y cuando nos invita a no subestimar la fuerza de una extrema derecha cada vez m谩s aceptable para los 谩mbitos del gobierno. Sin embargo, no cabe duda de que, en el marco franc茅s, el uso extremo de la polic铆a es hoy la tapadera de la excepcionalidad-verticalizaci贸n tecnocr谩tica. De hecho, s贸lo la polic铆a permite el acto de fuerza pol铆tico, hasta tal punto de que cada vez m谩s se oye hablar de democracia policial: 鈥淯na forma h铆brida 鈥揹eclaraba Sebastien Roche a Lib茅ration鈥 en la que el poder gobierna a trav茅s de la polic铆a, asfixiando a los cuerpos intermedios con gases lacrim贸genos鈥. Con esto queremos subrayar el hecho de que el uso de la fuerza y 鈥嬧媗os abusos de la polic铆a han adquirido caracter铆sticas an贸malas en comparaci贸n con otras democracias europeas. Pero, una vez m谩s, la arrogancia de la fuerza parece responder a un sentimiento de miedo generalizado dentro del per铆metro de la gobernanza, como lo demuestra la represi贸n del movimiento ecologista en Sainte-Soline y la disoluci贸n del colectivo Les Soul猫vements de la Terre: pr谩cticamente un ataque preventivo para evitar la generalizaci贸n de respuestas organizadas contra la violencia policial. No podemos afirmar si estamos ante formas insurreccionales de revuelta, una rebeli贸n que responder谩 a la violencia con violencia o ante luchas que cobrar谩n formas pac铆ficas. Sin embargo, podemos decir con certeza que, a diferencia del catastrofismo generalizado que anim贸 las discusiones de los a帽os de la pandemia, Francia da muestras de un formidable despertar democr谩tico. Se trata de una democracia social incipiente, que debe encontrar sus formas aut贸nomas de organizaci贸n. De esta suerte, la pregunta es la siguiente: 驴ser谩 capaz de producir este ciclo de luchas una alternativa democr谩tica dentro del derrumbe de la Europa soberana (descrito magistralmente recientemente por 脕ngela Mauro)? Dicho de otra manera: 驴pueden las luchas francesas interrumpir la espiral que vincula la crisis del neoliberalismo con la consolidaci贸n de la extrema derecha?

4. Por supuesto, no cabe hacerse ilusiones sobre las relaciones de fuerza sobre el terreno (que, por lo dem谩s, est谩n atenazadas por los procedimientos tecnocr谩ticos y la represi贸n policial). Del mismo modo, es bastante probable que factores ex贸genos 鈥搇a crisis del macronismo afecta tambi茅n gravemente a Francia en el marco del desmoronamiento europeo y en lo que ata帽e a la posici贸n frente a la guerra鈥 puedan contribuir a煤n m谩s al desplazamiento del marco pol铆tico hacia la derecha. Sin embargo, nos parece que este nuevo ciclo de luchas est谩 transformando el lema republicano de libert茅, 茅galit茅, fraternit茅. Estos viejos principios aparecen transfigurados como nuevos poderes multitudinarios: libertad significa participaci贸n directa en el poder de decidir; igualdad, ya no solo fiscal o cuantitativa, es hoy igualdad en la comunidad, en la reproducci贸n, en la organizaci贸n de la vida; fraternidad es el espacio concreto de una ontolog铆a que re煤ne los elementos constitutivos de las luchas. De esta suerte, tenemos, por un lado, la hip贸tesis reaccionaria. Por otro lado, un camino que dice: ya no se trata de tomar el poder, sino de estar dentro del poder, de tener un peso y de ser protagonistas de la construcci贸n pol铆tica, para interrumpir la dimensi贸n separada del poder de mando y dar paso a un proyecto del com煤n sobre los grandes temas del trabajo, de la ecolog铆a, de la vida. Desde este punto de vista, la continuidad con la experiencia de los Chalecos Amarillos es manifiesta. No obstante, nos atrevemos a afirmar que la experimentaci贸n actual no es la cola de ese ciclo, sino que aprovecha su legado, renov谩ndolo con nuevas figuras de la lucha de clases. Hasta ahora el conflicto pol铆tico generalizado en Francia ha encontrado en la acci贸n sindical un eje organizativo y en el apoyo masivo de los ciudadanos su energ铆a. Sin embargo, el ejecutivo parece haber descartado cualquier margen de negociaci贸n. Hay que preguntarse entonces: 驴qu茅 va a pasar ahora? Las estructuras sindicales, las instancias de movimiento, las distintas formas de representaci贸n social y pol铆tica, 驴ser谩n capaces de construir un 贸rgano de contrapoder unitario, eficaz y constituyente, capaz de poner fin a la excepcionalidad del poder?

Traducci贸n de Ra煤l S谩nchez Cedillo.

Este art铆culo se public贸 originalmente en italiano en EuroNomade y CTXT

