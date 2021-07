–

De parte de La Haine July 24, 2021 48 puntos de vista

Los medios del capitalismo, cuya 鈥渓ibertad de prensa鈥 es la de mentir y ocultar informaci贸n, pagados por quienes sin estos no se sostendr铆an en el poder, bombardean a todas horas con el cuento de que en Cuba 鈥渉ay revueltas por la democracia鈥. Tal es su descaro que, mientras muestran v铆deos con pocos manifestantes, hablan de protestas masivas y califican la tibia actuaci贸n policial como brutal represi贸n. Entonces 驴c贸mo hay que calificar las fuertes y numerosas palizas policiales durante el refer茅ndum en Catalunya, en los desahucios (inexistentes en Cuba) o en tantas manifestaciones aqu铆?

En las Marchas de la Dignidad realizadas en Madrid hace escasos a帽os (tambi茅n brutalmente reprimidas) hab铆a much铆simos miles de personas reclamando derechos que en Cuba est谩n garantizados a pesar de contar con menos recursos y de sufrir un duro bloqueo. Entonces, estos medios, no propagaban titulares como 鈥渓uchas contra la dictadura鈥, tampoco lanzan ahora esas acusaciones contra sus socios saud铆es a quienes venden armas para masacrar o sobre Abu Dhabi donde el rey em茅rito vive a todo lujo, burl谩ndose de nosotros desde su absoluta impunidad. No hace falta ir tan lejos para hallar la peor barbarie que Cuba no practica: los gobiernos de PP y PSOE han participado en invasiones imperialistas asesinando a miles de inocentes.

Es precisamente por su desaf铆o al imperalismo que Cuba sufre este constante acoso medi谩tico, tras hacer fracasar los acosos militares que intentaban invadir la isla. Hoy el imperialismo sigue pagando mercenarios para, desde dentro, intentar desestabilizar el pa铆s, aspirando a una insurrecci贸n que no han logrado porque la inmensa mayor铆a se opone a perder las conquistas de la Revoluci贸n y es consciente de las terribles consecuencias que tendr铆a ser dominados, otra vez, por los yanquis. Si con todos los poderosos medios de que dispone el frustrado invasor, sumados a su persistencia durante d茅cadas, el pueblo quisiera poner fin a su modelo de Estado, ya hubiera sido derrotado hace mucho tiempo.

La 鈥渄emocracia鈥 que el imperialismo y sus medios esbirros quieren imponer es la esclavitud que glorifican poniendo como ejemplo a los Amancio Ortega de turno, explotadores incluso de la infancia en numerosos pa铆ses. No soportan que en Cuba no puedan hacerlo ya que, ah铆 los ni帽os tienen acceso a la educaci贸n, a la sanidad, a la vivienda, etc., algo que Estados Unidos, con mucha m谩s riqueza por, entre otros factores saquear y explotar a otros pueblos, no asegura a su poblaci贸n.

Cuando Cuba dijo basta con una Revoluci贸n, la agredieron de forma tan despiadada mediante un bloqueo criminal que, para perjudicar su desarrollo y mantenimiento del nivel de vida, llegaron incluso al punto de impedir la entrada de medicamentos. A煤n as铆, su sanidad ejemplar, ayud贸 a pa铆ses tan poderosos como Italia que no invierten lo necesario en esta. Tambi茅n se ofrecieron al r茅gimen espa帽ol, siendo rechazados mientras dejaban morir a ancianos abandonados en residencias y los trabajadores sanitarios desesperaban, sin medios o se contagiaban sin seguridad. El Gobierno 鈥減rogresista鈥 reservaba el dinero p煤blico para regalar millones a las televisiones que manipulan sobre Cuba y tanto m谩s.

La insoportable hipocres铆a adquiere mayores dimensiones cuando dan lecciones sobre libertad de expresi贸n. El vocero sin escr煤pulos de la burgues铆a, Risto Mejide, dijo que: 鈥渟i detienen por contar lo que pasa es una tiran铆a鈥. 驴De qu茅 me suena? Ser谩 que estoy encarcelado por contar hechos probados pero, ni 茅l ni otros medios que precisamente no cuentan lo que pasa, difundir谩n las canciones y los tuits por los que (como a muchos) me han condenado. Demasiada libertad tienen en Cuba los medios extranjeros que inventan la realidad y los gusanos que trabajan para una potencia que quiere invadir el pa铆s. Esta labor est谩 penada en otros Estados con much铆simos a帽os de prisi贸n. En Cuba no encarcelan a nadie por contar lo que pasa o por ser cr铆ticos como s铆 ocurre aqu铆, cosa que no tiene nada que ver con apoyar al imperialismo que pretende empeorarlo todo, como ocurre en cada lugar donde mete las garras. All铆 hay muchos revolucionarios descontentos con ciertas reformas ajenas al Socialismo y por cuestiones mejorables. Esa es la cr铆tica leg铆tima y necesaria, no la de quienes pretenden que multimillonarios desde Miami tomen el poder. En Cuba, la posibilidad de participar en las decisiones pol铆ticas que repercuten en la vida cotidiana es infinitamente mayor que la de aqu铆, donde son las grandes empresas quienes las dictan y, si no tenemos capital, anulan nuestra capacidad de incidir. Es por ello que s贸lo nos queda la lucha que los enfrenta.

Cuando en Cuba hay disturbios y saqueos sin servir a causa justa, algunos dicen que son por libertades y necesidades. Cuando suceden aqu铆, sin ser alentados por potencias extranjeras, dicen que son vandalismo y violencia totalmente condenable. Tambi茅n omiten que aqu铆 vinieron Brigadas de Alfabetizaci贸n cubanas porque, a diferencia de all铆, a煤n hay muchas personas que no saben leer ni escribir. Tampoco dan difusi贸n a las aut茅nticas revueltas que han tenido lugar en Chile, Ecuador, Francia, Colombia y otros lugares de car谩cter marcadamente anticapitalista. Es imprescindible denunciar el papel intoxicador de estos medios y desmontar sus mentiras donde sea posible. No s贸lo agreden a otros pa铆ses, tambi茅n atentan contra nuestros intereses m谩s cercanos. La farsa de estas 鈥渞evueltas鈥 en Cuba puede resumirse con una an茅cdota que aconteci贸 durante el anterior Gobierno del PSOE de ZP: Trajeron a vivir aqu铆 a varios 鈥渙positores鈥 y pasado un tiempo, estos pidieron volver a Cuba ya que, comprobaron que en el Estado espa帽ol, ten铆an que pagar un elevado precio por la vivienda y la educaci贸n, faltaba trabajo, etc., y en la absoluta pobreza, carec铆an de derechos que en la isla ten铆an garantizados. Conocieron entonces, la maravillosa libertad de la dictadura del capital.

La sinverg眉enza dirigente de UP, Yolanda D铆az que proviene del PCE, se ha sumado a la criminalizaci贸n de Cuba (ya ni eso defienden) y exige, entre otras demandas que aqu铆 incumple, la inmediata liberaci贸n de los detenidos en Cuba. No la hemos visto pedir lo mismo al Gobierno del que forma parte respecto a todos los detenidos y presos pol铆ticos del Estado espa帽ol. No esper谩bamos m谩s de alguien que tambi茅n alab贸 a Amancio Ortega. Como digo al principio del art铆culo, la conexi贸n cuadra. Tampoco dijeron nada los charlatanes de su cala帽a cuando aqu铆 se tortur贸 y encarcel贸 a periodistas, abogados, militantes de organizaciones pol铆ticas, etc. Su s茅quito podemita ha amparado y ampara la impunidad de muchos torturadores y asesinos fascistas como Billy 鈥渆l ni帽o鈥 mientras se atreven a se帽alar a Cuba. Defienden la permanencia en la OTAN y repudian que Cuba se defienda de agresiones imperialistas. Pero oigan, todo en nombre de los sacrosantos 鈥 derechos humanos鈥

Cuba, una vez m谩s, pone al descubierto la hipocres铆a m谩s repugnante de quienes, negando los derechos m谩s fundamentales, encima acusan a quienes los respetan de pisotearlos. Cuba, una vez m谩s, pone de acuerdo a la derecha y a la falsa izquierda.

19 de julio de 2021,

Centre Penitenciari de Ponent.