La manifestaci贸n convocada por la llamada Plataforma Archipi茅lago para el 15 de noviembre es claramente una provocaci贸n reaccionaria que sirve a los intereses del imperialismo. Cuba se enfrenta a una situaci贸n econ贸mica extremadamente grave. Los convocantes de la marcha del 15 de noviembre (cuyo permiso ha sido denegado por las autoridades) pretenden aprovecharse de la misma para poner en marcha un proceso que lleve al derrocamiento de la revoluci贸n cubana, la restauraci贸n del capitalismo y la destrucci贸n de la econom铆a planificada. Ante esta situaci贸n, nosotros nos colocamos de manera clara e inequ铆voca en el campo de la defensa de la revoluci贸n cubana.

No hay que escarbar mucho para demostrar el aut茅ntico car谩cter pol铆tico de la convocatoria del 15N. Bajo el disfraz de 鈥渘i de derechas ni de izquierdas鈥, 鈥渃ontra la represi贸n鈥, 鈥渓a soluci贸n de nuestras diferencias por v铆as democr谩ticas y medios pac铆ficos鈥, se esconde un programa reaccionario claro.

驴Qu茅 representa la convocatoria del 15N?

Veamos. El principal promotor de la plataforma Archipi茅lago es el dramaturgo Yunior Garc铆a Aguilera. Recientemente fue incorporado al 鈥渃onsejo deliberativo鈥 de Cuba Pr贸xima, una de tantas organizaciones dedicadas a promover la restauraci贸n capitalista (鈥渆l estado de derecho鈥) en Cuba. Para que se hagan una idea del car谩cter de este cen谩culo, participa en su 鈥渃omit茅 asesor internacional鈥 Esperanza Aguirre, la reaccionaria pol铆tica espa帽ola del PP salpicada por varios esc谩ndalos de corrupci贸n. Pero eso no es lo peor. Entre otras 鈥渏oyas鈥, el 鈥consejo deliberativo鈥 de Cuba Pr贸xima incluye a Orlando Guti茅rrez-Boronat, dirigente del llamado Directorio Democr谩tico Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana, ambas organizaciones del exilio reaccionario en Miami que reciben millones de d贸lares de diferentes agencias gubernamentales de EEUU (NED, USAID, IRI), etc. El 12 de julio de este a帽o, Guti茅rrez-Boronat bramaba desde Miami exigiendo una intervenci贸n militar de EEUU en Cuba, algo que ya hab铆a pedido en diciembre del a帽o 2020.

La protesta convocada por Archipi茅lago ha recibido tambi茅n el apoyo del reci茅n creado 鈥Consejo Para la Transici贸n Democr谩tica en Cuba鈥 (que por sus objetivos y los que lo componen deber铆a realmente llamarse 鈥淐onsejo para la restauraci贸n del capitalismo y la anexi贸n de Cuba a EEUU鈥). La organizaci贸n agrupa a diversas organizaciones de la oposici贸n restauracionista y anexionista en Cuba, y su presidente es, como no, Jos茅 Daniel Ferrer, de la notoria y mal llamada Uni贸n Patri贸tica Cubana, UNPACU.

Para que no quede duda, el programa de 50 medidas anunciado por el Consejo es bien expl铆cito: 鈥淓l fin 煤ltimo 鈥 debe ser convertir a Cuba en una econom铆a de mercado en la que el sector privado, las empresas de titularidad privada, sean el eje de la econom铆a鈥, lo que se lograr铆a mediante un 鈥減roceso de privatizaci贸n abierta y transparente de empresas, organismos y activos estatales, incluyendo la tierra productiva鈥. A este paquete de medidas restauracionistas y monetaristas a帽aden un 鈥減lan especial a la compensaci贸n por las expropiaciones del per铆odo revolucionario鈥 que permitir铆a 鈥渓a mejora de las relaciones con Estados Unidos鈥 (l茅ase 鈥渟ubordinaci贸n vasalla鈥).

Yunior Garc铆a y Archipi茅lago, que recordemos, nos dicen que no son 鈥渘i de derechas, ni de izquierdas, ni de centro鈥, no tienen problema en estar en la misma organizaci贸n con elementos reaccionarios, y anexionistas pagados por el gobierno de EEUU, ni tampoco en recibir el apoyo para su marcha de aquellos que prometen abiertamente restaurar el capitalismo y hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera. Suele suceder con los ni-ni.

Nada de esto sucede por casualidad. Yunior Garc铆a Aguilera, ya fue en su d铆a uno de los principales promotores de la protesta del 27N de 2020 en el Ministerio de Cultura contra la censura y en solidaridad con el Movimiento San Isidro, y posteriormente era parte de un grupo que durante las protestas del 11J exigi贸 acceso a la televisi贸n p煤blica. Pues bien, Aguilera hab铆a participado ya en 2018 y en 2019 en talleres en Madrid y Buenos Aires, convocados a trav茅s de tapaderas acad茅micas financiadas por EEUU para discutir 鈥渓a transici贸n en Cuba鈥 y espec铆ficamente 鈥渆l rol de la Fuerza Armada Revolucionaria鈥 en esta ansiada 鈥渢ransici贸n鈥.

El llamado a la protesta del 15N ha ido acompa帽ado por una serie de declaraciones provocativas de voceros del imperialismo estadounidense, amenazando con m谩s sanciones 鈥渟i hay represi贸n鈥. Tremenda hipocres铆a 驴Acaso Washington aplic贸 sanciones contra Len铆n Moreno cuando reprimi贸 a sangre y fuego la insurrecci贸n de octubre de 2019 en Ecuador? 驴EEUU conden贸 la brutal represi贸n de Pi帽era contra el estallido chileno? 驴Acaso los voceros de la Casa Blanca denunciaron al gobierno de Duque en Colombia por el uso de la fuerza militar contra el Paro Nacional?.

A esto se a帽ade el llamado de Archipi茅lago a que los embajadores de la UE 鈥渁compa帽en鈥 la marcha ilegal del 15N, lo cual ser铆a un acto intolerable de injerencia imperialista, por parte de una Uni贸n Europea que reprime a los demandantes de asilo en sus fronteras en violaci贸n de normas internacionales de derechos humanos.

Por estos motivos nos oponemos frontalmente a la manifestaci贸n del 15N que es una provocaci贸n reaccionaria, destinada a crear un incidente violento que justifique un nuevo asalto contra la revoluci贸n cubana.

La estrategia de Washington contra la revoluci贸n cubana

La pol铆tica de Washington contra la revoluci贸n cubana tiene muchas facetas. Una de ellas es el asalto frontal, la financiaci贸n de actividades terroristas y las sanciones econ贸micas y el bloqueo. Estas contin煤an, y de hecho se han endurecido bajo la administraci贸n Trump que aplic贸 240 medidas diferentes para tratar de asfixiar la econom铆a cubana, con un impacto brutal.

Pero esta agresi贸n tiene tambi茅n otras caras. En los 煤ltimos a帽os, despu茅s de darse cuenta que los grupos contrarrevolucionarios directamente financiados por EEUU no lograban ning煤n apoyo, se di贸 un cambio sutil en la pol铆tica de injerencia. Sin abandonar sus agentes tradicionales, se cambi贸 el 茅nfasis tratando de presentar – de manera totalmente hipocrita – una cara m谩s 鈥渁mable鈥 de la contrarrevoluci贸n: los medios 鈥渋ndependientes鈥, la 鈥渟ociedad civil鈥, el activismo art铆stico y cultural, el di谩logo y la inclusividad, e incluso han tratado de utilizar el activismo animalista, feminista, LGBT, el anti-racismo, como arietes contra la revoluci贸n.

Estos elementos tratan de presionar, tantear los l铆mites, tratar de sobrepasarlos, y, utilizando las banderas de libertad de expresi贸n y de creaci贸n como excusa, intentar crear una serie de incidentes que permitan crear un consenso social que la contrarrevoluci贸n nunca ha tenido en Cuba desde 1959. Esta estrategia ha tenido un cierto impacto y algunos 茅xitos. Los m茅todos de la burocracia, la censura, las arbitrariedades, el estalinismo, todo ello hace el juego a esta t谩ctica del imperialismo y le permite agrupar a algunos sectores de la juventud descontenta.

Pero lo cierto es que no son las campa帽as del imperialismo y sus agentes pagados (que existen), ni el rechazo a la burocracia (que tambi茅n existe) por s铆 mismos, los que provocaron las protestas del 11 de julio, aunque contribuyeron a las mismas. La cuesti贸n central que sac贸 a la calle a un sector del pueblo a protestar contra el gobierno cubano fue el impacto de la crisis econ贸mica tan grave a la que se enfrenta la isla. Hay que precisar que ese sector fue peque帽o, unas dos mil personas quiz谩s en La Habana, pero sin embargo fue significativo. Sin duda. Era la primera vez que suced铆a algo parecido desde el maleconazo de 1994.

Y lo m谩s grave, esas protestas, que inclu铆an a sectores golpeados y empobrecidos por la situaci贸n econ贸mica, estaban dominadas pol铆ticamente por consignas reaccionarias (patria y vida, abajo la dictadura, abajo el comunismo). No quiere decir que todos los que participaron las compartieran, pero el 煤nico sector pol铆tico organizado presente fue abiertamente restauracionista y, por ser el 煤nico organizado, las domin贸 pol铆ticamente.

El 11J abre un debate necesario

Las protestas del 11J fueron por lo tanto un shock para todo el mundo, y tambi茅n para los revolucionarios, muchos de los cuales salieron ese d铆a tambi茅n a las calles, llamados por el presidente D铆az-Canel, a defender la revoluci贸n.

La pregunta que muchos se hacen es la siguiente: 驴c贸mo es posible que esto haya pasado en Cuba? Quiz谩s una de las expresiones m谩s claras de este cuestionamiento es el art铆culo de Lu铆s Emilio Aybar en La Tizza El d铆a despu茅s no podr谩 ser el mismo, del 20 de julio. En el mismo, Aybar se pregunta c贸mo es posible que 鈥渦na parte del pueblo, aquella a la que no le pagaron para manifestarse, ni pertenece a expresiones opositoras de articulaci贸n yanqui, asumi贸 las consignas imperialistas durante las protestas.鈥 Y la conclusi贸n que saca es que 鈥 lo sucedido este 11 de julio tambi茅n se explica porque los comunistas y revolucionarios no combatimos con suficiente fuerza y eficacia las pr谩cticas nocivas del Estado, defendimos la unidad de una manera que en realidad la perjudica, nos conformamos con plantear las cosas en el lugar correcto aunque la soluci贸n no llegara, acompa帽amos acr铆ticamente a los l铆deres en lugar de rectificar el camino y nos dejamos disciplinar cuando lo que tocaba era pensar y actuar con cabeza propia.鈥

Es una cr铆tica dura a la burocracia y sus m茅todos, y la conclusi贸n que saca es bastante aguda: 鈥淗ay que comenzar a combatir con la fuerza popular a la contrarrevoluci贸n institucional鈥 y a帽ade que no hay que 鈥渢emer a m茅todos m谩s confrontativos o de agitaci贸n p煤blica cuando sea evidente la falta de voluntad o la traba contrarrevolucionaria.鈥 No solo es un llamado a la movilizaci贸n desde la izquierda, sino que se帽ala correctamente que la ausencia de la misma favorece a las fuerzas restauracionistas: 鈥淎usentarnos de presionar al gobierno por la izquierda significa que la derecha llevar谩 la iniciativa, erosionando la correlaci贸n de fuerzas a su favor, es decir, por m谩s mercado y propiedad privada, menos educaci贸n y salud p煤blica, y concesiones de todo tipo a las reglas de juego imperialistas.鈥

Las causas de la crisis econ贸mica

El an谩lisis es justo en sus l铆neas generales: los elementos leg铆timos de la protesta han sido capturados por la derecha, porque la izquierda estaba ausente. Por lo tanto, es necesaria una cr铆tica por la izquierda que no se limite a los l铆mites de lo permitido sino que no tema en utilizar m茅todos 鈥渃onfrontativos鈥 de 鈥渁gitaci贸n p煤blica鈥, es decir, que se movilice de manera decidida contra la restauraci贸n capitalista y contra la burocracia.

Los problemas a los que se enfrenta la revoluci贸n cubana son m煤ltiples y tienen diferentes or铆genes. Por una parte est谩 el bloqueo y la agresi贸n imperialista. A esto se a帽ade el impacto tan fuerte de la pandemia en una econom铆a altamente dependiente del turismo (Cuba habr谩 perdido el ingreso tur铆stico completo de 12 meses o m谩s, unos $3.000 millones, equivalente al 150% de las importaciones de comida en el mismo per铆odo).

Pero no es menos cierto (y lo se帽ala en parte Aybar en su art铆culo), que a estos problemas graves hay que sumar el problema de la gesti贸n burocr谩tica de la econom铆a, que genera ineficiencia, corrupci贸n, desidia, apat铆a, des谩nimo y que representa la presi贸n del mercado mundial capitalista sobre la revoluci贸n aislada en una peque帽a isla con recursos limitados. Hay muchos ejemplos, algunos bastante graves, del impacto negativo de los m茅todos burocr谩ticos, de arriba abajo sin ning煤n control por parte de los trabajadores, de planificaci贸n de la econom铆a.

Y por 煤ltimo, es necesario se帽alar el impacto negativo del Ordenamiento, el conjunto de medidas econ贸micas aplicadas por el gobierno a principios de a帽o. La unificaci贸n monetaria y cambiaria y la introducci贸n de incentivos salariales y mecanismos de mercado en la gesti贸n de las empresas estatales en un contexto de fuerte contracci贸n econ贸mica (el PIB ha ca铆do un 13% en 2020 y la primera mitad de 2021)y de contracci贸n brusca de la llegada de las remesas, llev贸 inevitablemente al aumento de la diferenciaci贸n social, golpe贸 a los sectores m谩s vulnerables y provoc贸 una inflaci贸n desatada y escasez de productos b谩sicos a precios asequibles.

El Ordenamiento y otras medidas asociadas han acelerado el proceso de acumulaci贸n de capital privado a costa de la clase trabajadora, particularmente de los sectores m谩s desprotegidos.

Defender la revoluci贸n – 驴c贸mo y contra quien?

La pregunta es 驴c贸mo se puede defender la revoluci贸n? 驴Con qu茅 programa? Hay un sector importante en la dirigencia cubana (quiz谩s mayoritario o dominante) que desde ya hace alg煤n tiempo ha adoptado una estrategia 鈥渧ietnamita鈥, es decir, la restauraci贸n del capitalismo a ritmo lento y controlada desde arriba, de tal manera que la burocracia se mantenga en el poder.

Est谩 claro que hay resistencia a esta estrategia y eso ha hecho que las medidas que se han tomado en esa direcci贸n sean muy lentas provocando la protesta impaciente de los medios burgueses. Las protestas del 11 de julio en la pr谩ctica tuvieron el efecto de acelerar algunas de ellas como, por ejemplo, la legalizaci贸n de Micro, Peque帽as y Medianas Empresas, que pueden tener hasta 100 trabajadores. Es otro paso importante m谩s en la direcci贸n de la restauraci贸n del capitalismo y permite un cierto grado de acumulaci贸n de capital privado.

La combinaci贸n de medidas de mercado, que aumentan la desigualdad social y erosionan las conquistas de la revoluci贸n, con m茅todos burocr谩ticos de gesti贸n pol铆tica y econ贸mica, es la peor de las recetas posibles. Por ese camino no solamente se ponen en marcha mecanismos que empujan inexorablemente hacia el capitalismo, sino que adem谩s se destruye la legitimidad y la base de apoyo social a la revoluci贸n, desbrozando los obst谩culos para la restauraci贸n capitalista. La propia existencia de la burocracia lleva a la restauraci贸n capitalista. Los administradores de las empresas quieren convertirse en sus due帽os, particularmente aquellos que est谩n m谩s en contacto directo con los socios capitalistas, por ejemplo en la industria tur铆stica.

驴C贸mo se pueden defender las conquistas de la revoluci贸n entonces? En nuestra opini贸n, y lo hemos repetido muchas veces, los dos elementos clave son la aut茅ntica democracia obrera y el internacionalismo proletario.

En un art铆culo anterior el propio Aybar apuntaba en esta direcci贸n: 鈥淓s necesario adicionar, al control desde arriba, el control desde abajo sobre los cuadros intermedios y los dirigentes nacionales, con un mayor poder en manos del pueblo y la clase trabajadora, expresado en capacidad para vetar decisiones, revocar cargos, construir y plebiscitar programas de acci贸n.鈥 Nosotros dir铆amos que no se trata de 鈥渁dicionar el control desde abajo鈥, no se trata de dar 鈥渦n mayor poder鈥, sino que la aut茅ntica democracia obrera se basa justamente sobre este principio, el de la participaci贸n democr谩tica y vinculante de la clase obrera en la toma de decisiones, en la gesti贸n de todos los asuntos comunes. Todo el poder debe de estar en manos de la clase trabajadora.

En realidad, no se trata de una cuesti贸n puramente pol铆tica sino sobre todo econ贸mica. La clase obrera sabe c贸mo se produce, conoce d贸nde est谩n los problemas, los cuellos de botella, la ineficiencia burocr谩tica. La participaci贸n directa de la clase obrera en la planificaci贸n democr谩tica de la econom铆a ser铆a la 煤nica manera de 鈥渓iberar las fuerzas productivas鈥, una consigna que en realidad se usa para justificar el dominio del mercado capitalista por encima de la planificaci贸n econ贸mica. Es la 煤nica manera de que los trabajadores sean realmente y se sientan due帽os de los medios de producci贸n, m谩s all谩 de lo que diga en el papel la Constituci贸n.

En la misma l铆nea, en una intervenci贸n en un programa de televisi贸n sobre socialismo y democracia, Lu铆s Emilio Aybar se帽alaba dos cuestiones cruciales. Por una parte, el hecho de que la unidad, necesaria para defender la revoluci贸n, dec铆a que esta no puede ser 鈥渦nidad en torno al burocratismo, la corrupci贸n, con la injusticia, sino para combatirlas鈥.

Muy buena la intervenci贸n de Lu铆s Emilio Aybar en #PalabraPrecisa de la televisi贸n cubana ayer. Sobre el problema de la unidad en la defensa de la revoluci贸n cubana “no puede haber unidad en torno al burocratismo, la corrupci贸n, con la injusticia, sino para combatirlas”. pic.twitter.com/8CgYk5e63d 鈥 Jorge Martin (@marxistJorge) October 16, 2021

Y luego a帽ad铆a la necesidad de confiar en el pueblo, por ejemplo, dando poder vinculante a los colectivos de trabajadores en las empresas:

Y otro tema central para la defensa revoluci贸n cubana del que habl贸 Lu铆s Emilio Aybar en #PalabraPrecisa: hay que confiar en la capacidad creativa del pueblo, hay que dar poder vinculante a las asambleas de trabajadores. pic.twitter.com/1ljjUd02tc 鈥 Jorge Martin (@marxistJorge) October 16, 2021

Lenin, bas谩ndose en la experiencia de la Comuna de Par铆s establec铆a los principios de un estado obrero: la elecci贸n y revocabilidad en todo momento de los funcionarios p煤blicos, que ning煤n funcionario tuviera un salario mayor al de un obrero cualificado, la rotatividad general de los cargos (si todos somos bur贸cratas, nadie es bur贸crata) y el armamento general del pueblo.

Democracia obrera y socialismo internacional

Cuando hablamos de democracia obrera nos referimos a este tipo de democracia, como la de la Comuna y como la democracia sovi茅tica de los primeros a帽os despu茅s de la revoluci贸n de octubre en Rusia. Nada que ver con la 鈥渄emocracia鈥 burguesa liberal que nos prometen los abogados de la 鈥渢ransici贸n鈥. En esa 鈥渄emocracia鈥 son los due帽os de los medios de producci贸n los que deciden. Pero la econom铆a planificada necesita de la participaci贸n democr谩tica de los trabajadores como el cuerpo humano necesita del ox铆geno, dec铆a Trotsky.

El pueblo trabajador en los barrios conoce cuales son las dificultades y puede, de manera colectiva, organizar algunas soluciones. D贸nde sea posible hay que llenar de contenido las organizaciones existentes, que a trav茅s de los CDR y mediante asambleas de masas se tome el control de la distribuci贸n de productos b谩sicos y se lance un combate contra los especuladores, la corrupci贸n y el mercado negro. Que no se dejen perder cosechas por errores burocr谩ticos. Que se discuta abierta y p煤blicamente qu茅 inversiones son m谩s necesarias y m谩s importantes en el corto, medio y largo plazo, con los limitados recursos disponibles. Que se haga un inventario de recursos ociosos (tierras, terrenos, almacenes, parque motriz) y se pongan en funcionamiento bajo control y supervisi贸n de los propios trabajadores en beneficio de la mayor铆a. Que se libere la capacidad creativa de la clase trabajadora para enfrentar esta crisis.

Pero deber铆a ser obvio incluso para el observador m谩s superficial, que incluso las medidas m谩s avanzadas de control obrero no resolver铆an los graves problemas a los que se enfrenta la revoluci贸n cubana, aunque podr铆an aliviarlos parcialmente. En 煤ltima instancia su destino se decidir谩 en el terreno de la lucha de clases internacional, por eso se帽alamos tambi茅n la necesidad del internacionalismo proletario.

La revoluci贸n cubana no puede tener una postura meramente diplom谩tica en el terreno internacional. Al contrario, debe promover activamente, sobre la base de su propio ejemplo, la revoluci贸n socialista, empezando por el continente americano. Cierto, el estado cubano, sometido al asalto imperialista, tiene el derecho y el deber de establecer relaciones diplom谩ticas y comerciales con todos aquellos que est茅n dispuestos. Pero al mismo tiempo, la revoluci贸n cubana debe de tener una pol铆tica internacional revolucionaria. Los comunistas cubanos deben de participar en los debates acerca de la estrategia revolucionaria en otros pa铆ses, con un punto de vista claramente de revoluci贸n socialista.

En un art铆culo muy interesante de Frank Josu茅 Solar Cabrales en Granma acerca de la unidad latinoamericana, se explicaba claramente que 鈥渓a revoluci贸n socialista es la condici贸n en nuestro continente para el desarrollo y la soluci贸n a los problemas acuciantes de nuestros pueblos鈥. A帽ad铆a Frank que 鈥渘o puede ser que el horizonte de las fuerzas revolucionarias sea 煤nicamente llegar al gobierno para gestionar el capitalismo con una mayor redistribuci贸n de las riquezas.鈥

Es necesario que estos debates que se est谩n dando entre los comunistas cubanos se profundicen. La hora es grave. La revoluci贸n cubana est谩 en una encrucijada decisiva. Para defenderla es necesario abrir la discusi贸n y rearmar ideol贸gicamente la vanguardia, particularmente la juventud. Hay que exigir que todas las corrientes de opini贸n revolucionarias tengan cabida en los medios de comunicaci贸n p煤blicos. Para enfrentar a la contrarrevoluci贸n es indispensable confrontar a la burocracia con 鈥渕茅todos confrontativos鈥 y 鈥渄e agitaci贸n p煤blica鈥. Hay que pasar de las palabras a los hechos. No hay tiempo que perder.