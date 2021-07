–

El domingo 11 de julio las redes sociales y los medios de comunicaci贸n internacionales pusieron sus ojos en Cuba. Se informaba que hab铆a protestas en distintas regiones del pa铆s con epicentro en la ciudad de San Antonio de los Ba帽os. Los reclamos de la poblaci贸n inclu铆an quejas por el desabastecimiento de productos, cortes de electricidad y los aumentos de casos de coronavirus que alcanzaron su pico hist贸rico en la isla ese fin de semana.

Esto fue precedido por una campa帽a virtual que comenz贸 el d铆a anterior cuando se hizo tendencia el hashtag #SOSCuba y fue compartido por diversos artistas.

Con ese marco se desat贸 una enorme campa帽a que incluy贸 la movilizaci贸n a embajadas cubanas en distintas partes del mundo y operaciones medi谩ticas que anunciaban la inminente ca铆da del gobierno de Miguel D铆az-Canel. En las redes sociales circularon im谩genes de supuestas movilizaciones en la isla que resultaron ser de Egipto, Catalu帽a y hasta de los festejos en el Obelisco porte帽o por la victoria de la selecci贸n argentina en la Copa Am茅rica.

Sin embargo hab铆a manifestaciones en Cuba que eran reales y los registros que llegaban resultaban dispares. En algunos casos se ve铆a personas marchando pac铆ficamente por las calles, en otras hab铆a mayores niveles de violencia con la quema de veh铆culos (incluidos patrulleros policiales), piedrazos a comercios y saqueos.

El punto m谩s 谩lgido fue cuando el lunes 12 un grupo vandaliz贸 comercios e intent贸 asaltar la comisar铆a del municipio de Arroyo Naranjo. Las fuerzas de seguridad reprimieron dejando como saldo m谩s de un centenar de detenidos y una v铆ctima fatal: Diubis Laurencio Tejada de 36 a帽os, tal como inform贸 el propio Ministerio del Interior.

Frente a esta situaci贸n el gobierno nacional decidi贸 responder de varias formas. Por un lado reconoci贸 que hab铆a reclamos v谩lidos de parte de algunos sectores. No obstante se帽al贸 que tambi茅n hab铆a grupos violentos que solo buscaban generar caos y eran financiados desde EEUU. “Es leg铆timo que tengamos insatisfacciones, pero tambi茅n tenemos que ser capaces de saber d贸nde nos quieren manipular”, sostuvo el presidente en una conferencia de prensa.

A pie, D铆az-Canel se acerc贸 a quienes protestaban en San Antonio de los Ba帽os.

Johanna, una psic贸loga que vive en la ciudad cubana de Las Tunas, reconoce que hay desabastecimiento. “Es cierto, pero no es el gobierno el que nos asfixia con carencias, es un bloqueo que nos est谩 cercando cada vez m谩s”, asegura. Y a帽ade que “a煤n con estas carencias, el gobierno garantiza la alimentaci贸n, el que en Cuba diga que se muere de hambre es un mentiroso”. “Hasta los que no trabajan tienen garantizados alimentos b谩sicos, que no son los mejores, es verdad, pero es lo que tiene ahora el pa铆s, ya lo pasamos cuando la ca铆da del campo socialista”, completa.

El mismo 11 de julio D铆az-Canel se traslad贸 hasta San Antonio de los Ba帽os a dialogar con los manifestantes y convoc贸 a “los revolucionarios” a salir a la calle. Inmediatamente empezaron a verse videos y fotos de concentraciones callejeras a favor del gobierno. Varios medios internacionales utilizaron estas im谩genes para decir que eran opositoras.

Finalmente, con la intenci贸n de dar respuesta al problema del desabastecimiento, el mi茅rcoles 14 el gobierno autoriz贸 que aquellos pasajeros que lleguen al pa铆s podr谩n ingresar distintos productos alimenticios y de higiene sin aranceles hasta el 31 de diciembre.

La campa帽a virtual y el golpe blando

El 10 de julio comenz贸 a instalarse en las redes sociales la tendencia #SOSCuba denunciando al gobierno cubano por el presunto mal manejo de la pandemia y pidiendo una “intervenci贸n humanitaria”.

Un reconocido analista de redes sociales, el espa帽ol Juli谩n Mac铆as Tovar, rastre贸 los or铆genes de esta campa帽a virtual (https://lahaine.org/eB66) y encontr贸 que la primera cuenta en usarla fue la de Mario Pent贸n, radicado en Miami, el 5 de julio. Sin embargo, durante el fin de semana intensific贸 su actividad poniendo m谩s de mil tuits y automatizando retuits a un ritmo de cinco por segundo.

Uno de los principales replicadores fue el argentino Agust铆n Antonetti, de la Fundaci贸n Libertad y que ha participado de este tipo de campa帽as en varios pa铆ses como Bolivia y M茅xico. Siempre contra gobiernos progresistas o de izquierda, difundiendo fake news e incluso negando las consecuencias de la pandemia.

La Fundaci贸n Libertad es presidida por Gerardo Bongiovanni quien es parte de la Mesa Directiva de la Red Liberal de Am茅rica Latina (RELIAL). Se trata de un espacio que nuclea a ONGs de la regi贸n y algunos partidos pol铆ticos como Republicanos Unidos de Argentina, que tiene como referentes a Ricardo L贸pez Murphy y Yamil Santoro, flamantes pre-candidatos a diputados en alianza con Juntos por el Cambio.

Referentes de la derecha argentina desfilaron frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires.

Como se帽al贸 la periodista Alejandra Loucau, en la Junta Honor铆fica de la RELIAL est谩 tambi茅n Carlos Alberto Montaner, a quien el New York Times identific贸 como ex miembro de la CIA.

“Lo que est谩 sucediendo en Cuba es una pr谩ctica del manual, intentan instaurar un golpe blando”, analiza Ram贸n Laba帽ino, uno de los llamados ‘Cinco h茅roes’ cubanos que pas贸 16 a帽os preso, de 1998 a 2014, en EE.UU. por hacer acciones de contrainteligencia en Miami y evitar distintos atentados contra su pa铆s. “Es la aplicaci贸n del libro de Gene Sharp De la dictadura a la democracia, p谩gina por p谩gina, l铆nea por l铆nea”, enfatiza.

Con su experiencia como agente de inteligencia y sus conocimientos de las operaciones estadounidenses, Ram贸n enumera las cinco etapas de los golpes blandos: “Una es la de ablandamiento; otra es la de deslegitimar al gobierno; luego el calentamiento de la calle; despu茅s combinar diferentes tipos de lucha; y al final lograr la fractura institucional”. “Eso es lo que nos est谩n aplicando”, sentencia.

“Yo soy madre de dos hijos, trabajadora, con padres mayores, uno de ellos pensionado, y no quiero otra Cuba, una que nos pintan muy de pel铆cula y que nos va a dejar miserables”, remarca Johanna. “Todos esos que hoy abogan por cambiar nuestro gobierno ni siquiera se detienen a pensar que si EEUU se instaura en Cuba, ser谩n los futuros mendigos en las calles”, agrega.

Por su parte el periodista Miguel D铆az N谩poles sostiene que “hay mucho dinero en esto por parte del gobierno de los EEUU, cuyas cifras para la subversi贸n en Cuba son millonarias, y son cifras conocidas”. “No todos son contrarrevolucionarios ni mercenarios”, apunta pero aclara que esos sectores “no rompieron una vidriera, ni viraron un carro, ni arrojaron piedras”.

Pandemia y bloqueo

C贸mo ha sucedido en todos los pa铆ses del mundo, la econom铆a cubana se vio golpeada por la pandemia de coronavirus. El turismo, una de las principales fuentes de divisas del pa铆s, se vio paralizado. “Antes de marzo de 2020 el pa铆s ten铆a una estabilidad en el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad”, relata D铆az N谩poles, que trabaja en el portal Tiempo 21 de la provincia de Las Tunas. Pero analiza que “despu茅s de 16 meses de pandemia, si las grandes potencias econ贸micas se han estremecido, qu茅 se puede decir de un pa铆s pobre, con una econom铆a en desarrollo y cercada”.

En la misma l铆nea Diany, periodista de La Habana, recuerda que “la pandemia ha generado un estado de crisis a nivel mundial y no es menos cierto que en Cuba ha influido much铆simo y ha tenido un coste considerable, ya que la mayor铆a de los recursos se han destinado a enfrentar la situaci贸n sanitaria”.

Seg煤n datos oficiales el arribo de turistas se redujo un 95% en 2020, y supuso una ca铆da del 52% de los ingresos. Tambi茅n disminuyeron un 37% las remesas que giran los cubanos en el exterior. Para colmo la zafra de az煤car de la temporada 2020-2021 fue la peor del 煤ltimo siglo cayendo un 25% respecto al per铆odo anterior.

A esto hay que sumar que Venezuela, el principal socio comercial de Cuba, tambi茅n atraviesa hace varios a帽os una crisis econ贸mica, en parte producto de la agresi贸n estadounidense. El analista internacional Federico Larsen apunta que entre 2014 y 2019 el intercambio se redujo un 72%. Mientras que en 2012 llegaban a Cuba 105.000 barriles diarios de petr贸leo en junio de 2021 fueron apenas 35.000.

La Habana siente la escasez de insumos b谩sicos originada por las restricciones del Bloqueo de EEUU.

En este contexto el Estado cubano ha hecho un gran esfuerzo en garantizar el derecho a la salud y las condiciones de vida de la poblaci贸n. De acuerdo a la Agencia Cubana de Noticias el gobierno destin贸 184 millones de d贸lares extras (por fuera del presupuesto regular) desde el comienzo de la pandemia para comprar reactivos, equipos m茅dicos y medicamentos.

“Todo el servicio para preservar a la poblaci贸n, diagnosticar, tratar a los enfermos y vigilar a los contactos y sospechosos en centros de aislamiento del Estado es totalmente gratis, cuando una persona sospechosa en un centro de esos le cuesta al pa铆s m谩s de 900 pesos, uno positivo sin complicaciones en un d铆a de ingreso cuesta m谩s de 4.000 y uno en servicios de terapia cuesta m谩s de 13.000”, puntualiza D铆az N谩poles y aclara: “Nadie tiene que pagar ni un centavo”. Por eso considera que las cr铆ticas al gobierno sobre el supuesto mal manejo de la pandemia “son calumnias, muy mal intencionadas y encaminadas a conformar una matriz de opini贸n para desacreditar y tratar de provocar un estallido social”.

Los datos le dan la raz贸n. Hasta el 11 de julio inclusive Cuba ten铆a una tasa de 2.100 casos cada 100 mil habitantes mientras que, a modo comparativo, en EEUU ese n煤mero se eleva a 10.300. Si se comparan las muertes por coronavirus, Cuba ha tenido apenas 13 cada 100.000 habitantes mientras que EEUU alcanza las 185 y Brasil, 251.

Estos n煤meros se han logrado a pesar de las complicaciones que trae el bloqueo comercial impuesto por EEUU desde 1962. Por ejemplo en abril del a帽o pasado las empresas IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG radicadas en Suiza, negaron a Cuba la venta de ventiladores pulmonares. Si bien previamente hab铆an comerciado con la isla, en 2018 fueron adquiridas por Vyaire Medical Inc., de origen estadounidense, que prohibi贸 la venta de cualquier producto al pa铆s caribe帽o.

Algo similar sucedi贸 con las jeringuillas necesarias para la aplicaci贸n de vacunas. Debido a las restricciones comerciales hay faltantes. Por eso se han hecho campa帽as en distintos pa铆ses del mundo como Espa帽a, Argentina, Uruguay y hasta EEUU para donar este insumo a Cuba.

“El bloqueo arrecia en todos los sentidos y esa es la causa principal de que haya desabastecimiento y cortes de electricidad”, asegura Laba帽ino. “EEUU nos tiene bloqueados y no podemos comprar mercanc铆as en el resto del mundo, no podemos utilizar el d贸lar en ninguna transacci贸n internacional, un barco que toca puerto cubano no puede tocar un puerto norteamericano en seis meses”, enumera.

El bloqueo fue rechazado recientemente –como viene sucediendo desde 1992– por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este a帽o fueron 184 los pa铆ses que exigieron el fin de esta pol铆tica que ha sido cuestionada hasta por la Organizaci贸n Mundial de Comercio por atentar contra el libre mercado. Solo votaron en contra EEUU e Israel.

Bruno Rodr铆guez, ministro de Relaciones Exteriores de la isla, declar贸 antes de esa votaci贸n el pasado 23 de junio que existe “una intensa campa帽a de injerencia pol铆tica en los asuntos internos, con programas de subversi贸n a los que el gobierno de los EEUU dedica cada a帽o decenas de millones de d贸lares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos”. “El prop贸sito es producir inestabilidad pol铆tica y social en el contexto de las dificultades econ贸micas que el propio gobierno de los EEUU causa”, agreg贸 anticipando lo que sucedi贸 semanas despu茅s.

Desde 2016, cuando el gobierno de Donald Trump impuso 240 medidas adicionales que Joe Biden ha mantenido, la isla sufri贸 p茅rdidas por 17.000 millones de d贸lares, seg煤n el canciller cubano.

El pecado de las vacunas

En 2020, a la par que potencias mundiales y grandes multinacionales farmac茅uticas comenzaban la carrera de las vacunas contra el Covid, en el oeste de La Habana cient铆ficos y cient铆ficas del Centro de Ingenier铆a Gen茅tica y Biotecnolog铆a (CIGB) y el Instituto Finlay hac铆an lo propio.

Manifestaci贸n a favor de la Revoluci贸n en La Habana.

Johanna coincide en que existen “espacios en los centros de trabajo, de estudio y en las comunidades para plantear inconformidades”. No obstante apunta que “el no poder reunirse por la epidemia quiz谩s haya sido un problema”.

De momento el gobierno cubano parece apuntar a desactivar el conflicto de la forma m谩s l贸gica: solucionando las causas que motivaron las protestas y permitieron la campa帽a internacional en su contra. El servicio de energ铆a se ha normalizado y el plan de vacunaci贸n contin煤a. El control de la pandemia ser谩 clave para la reactivaci贸n del turismo y el conjunto de la econom铆a cubana.

“Estamos en presencia de un pueblo altamente culto y revolucionario, que defiende las ideas de la independencia, la soberan铆a nacional y somos profundamente fidelistas”, resume Ram贸n y concluye: “Por las buenas con Cuba tu puedes lograr algo, pero convencernos por las malas no, y esa es una victoria m谩s para la Revoluci贸n Cubana”.

