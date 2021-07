–

July 14, 2021

La cubana de 74 a帽os Norma Su谩rez, residente en el habanero municipio de Plaza de la Revoluci贸n, manifest贸 su inconformidad respecto a los actos de desestabilizaci贸n pol铆tica y social en varias provincias del pa铆s este domingo 11 y lunes 12 de julio. “Estoy muy dolida y preocupada porque a esta altura, despu茅s de tantos a帽os de paz, tranquilidad y sacrificio, percibo c贸mo un grupito quiere destruirlo todo. Nadie est谩 obligado a pensar de determinada forma, pero no es correcto el vandalismo en tu propio pa铆s. 驴C贸mo vas a hacer eso contra tu tierra?”, enfatiz贸.

Para Su谩rez, jubilada y una de las participantes en la campa帽a que declar贸 a Cuba libre de analfabetismo en 1961, el intento de estallido social respondi贸 a la manipulaci贸n, la difusi贸n de las fake news y las numerosas acciones enfocadas a la instigaci贸n al caos, desde plataformas como Twitter.

La guerra econ贸mica, el bloqueo que impide la llegada de medicamentos y combustibles, la ca铆da del turismo y la variante Delta de la pandemia 鈥攃ausante, entre otros factores, de las ligeramente altas tasas de contagio en la isla durante los 煤ltimos d铆as鈥 propician un escenario actual que los entrevistados por Sputnik califican de duro y dif铆cil; no obstante, Cuba cuenta con cinco candidatos vacunales, con tecnolog铆a propia, contra el COVID-19.

Unido a ello, la naci贸n caribe帽a carece del financiamiento para cumplir con los ciclos de reparaciones, las piezas de repuesto y los insumos necesarios con el prop贸sito de mantener la vitalidad del Sistema Electroenerg茅tico Nacional. En este contexto dif铆cil se suceden las protestas y los intentos de EEUU de sacar provecho de la situaci贸n. El propio presidente Miguel D铆az-Canel advirti贸 que la campa帽a contra el pa铆s promovi贸 manifestaciones debido a la afectaci贸n de la energ铆a el茅ctrica, la falta de alimentos y las tiendas en moneda libremente convertible, insatisfacciones de la poblaci贸n, al tiempo que culp贸 al bloqueo de la crisis econ贸mica interna.

Recientemente, medios de prensa denunciaron la divulgaci贸n de un video en el cual mostraban una masiva protesta nocturna contra la Revoluci贸n, supuestamente en el pa铆s caribe帽o, y se trataba de im谩genes de la celebraci贸n de la noche del s谩bado 10 en Buenos Aires, tras el triunfo de Argentina en la Copa Am茅rica.

“Crear una situaci贸n de caos no es la soluci贸n, las peleas se sabe cu谩ndo comienzan, pero no cuando terminan. No considero que ese sea el m茅todo correcto para evidenciar el desacuerdo, tampoco la delincuencia. El revolucionario es quien ejerce la cr铆tica constructiva y aqu铆 existen espacios de di谩logo y b煤squeda de soluciones”, asever贸 el m煤sico Oscar Le贸n.

EEUU y la injerencia extranjera

Para Luis Ren茅 Fern谩ndez Tab铆o, acad茅mico del Centro de Investigaciones de Econom铆a Internacional de la Universidad de La Habana, existen antecedentes a los disturbios de este domingo 11 como el impulso a bandas de alzados que operaban en la zona del Escambray, en el centro de la isla, durante los primeros a帽os de la d茅cada de 1960.

En aquella 茅poca, grupos criminales protagonizaron acciones internas en esa 谩rea con el prop贸sito de apoyar, llegado el momento, una intervenci贸n o invasi贸n planificada por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y destruir la naciente Revoluci贸n cubana. Recursos similares tambi茅n fueron empleados con anterioridad en Guatemala y luego en Nicaragua, d茅cadas m谩s tarde.

Constituye, a juicio del acad茅mico, un medio para revertir o derrocar cualquier gobierno que rompa la hegemon铆a del imperialismo en el hemisferio occidental, con la utilizaci贸n de agentes y fuerzas locales, financiadas actualmente por la Fundaci贸n Nacional para la Democracia (NED), instrumento de dominaci贸n creado en los a帽os 80 durante el mandato de Ronald Reagan (1981-1989).

“Sufraga a ONGs sin evidenciar su participaci贸n directa y las acciones incitadas por ellas tratan de presentarlas como hechos espont谩neos, realizados en cada uno de los pa铆ses por la sociedad inconforme y cansada. Sumado a ello, est谩 el uso de la guerra medi谩tica y comunicacional mediante redes sociales y p谩ginas web”, reconoci贸.

Fern谩ndez Tab铆o refiri贸 que las pol铆ticas de EEUU hacia Cuba son oportunistas y agudizadas durante situaciones complejas, especialmente, la coerci贸n o guerra econ贸mica para generar un ambiente de desesperanza, asfixia y persecuci贸n y, al mismo tiempo, culpar al Estado de esos problemas y propiciar un cambio de gobierno.

“Resulta un paso que va m谩s all谩 del da帽o o la presi贸n, agudizado durante el mandato de Donald Trump [2017-2021] y que la administraci贸n actual de Joe Biden, por sus propias debilidades, se ha abstenido de cambiar. Por el contrario, asesores y laboratorios de inteligencia aprovechan este escenario de crisis econ贸mica internacional y peor momento de la pandemia”, indic贸.

A lo anterior, a帽adi贸, los medios de propaganda y algo que denomin贸 como “nuevos mercenarios”, disfrazados hoy de opositores o cr铆ticos, pero ausentes de cualquier proyecto y capaces de arrastrar a personas ingenuas, carentes de nivel pol铆tico y desconocedoras de la realidad o la significaci贸n de los actos.

“Lo que sucedi贸 el domingo [11 de julio] fue producido, dise帽ado y orientado desde Washington, no solo desde el punto de vista financiero, tambi茅n respecto a la direcci贸n, los contenidos y lo que hay que hacer, sobre todo el pedido de intervenci贸n humanitaria que supone la inexistencia de un gobierno efectivo”, puntualiz贸.

Protestas y redes sociales

La actividad subversiva contra Cuba tiene, en los 煤ltimos tiempos, como protagonista a las redes sociales al apelar a la sensibilidad de la juventud 鈥攍a de menores v铆nculos con la historia鈥 y la pretensi贸n de silenciar la verdad y amplificar las mentiras, explic贸 el presidente de la Casa de las Am茅ricas de La Habana, Abel Prieto.

“Resulta, en cierta medida, m谩s f谩cil difundir una falsa noticia con determinada carga sensible, pues la mayor铆a de las veces las personas no buscan contrastes con medios de prensa o fuentes cre铆bles. La campa帽a interna reciente apel贸 a esos recursos para tergiversar noticias e informaciones”, argument贸.

Desde el exterior, analiz贸 el intelectual de la naci贸n caribe帽a, las acciones est谩n orientadas a opacar la realidad adem谩s de crear una disidencia, entre comillas, y el acompa帽amiento en ese tipo de operaciones del reflejo medi谩tico.

En su opini贸n, resulta m谩s significativo lo que se obtiene al registrar determinado acontecimiento que el suceso en s铆, t茅rmino acu帽ado por los especialistas como posverdad y catalogado por el diccionario de Oxford como: “los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opini贸n p煤blica que las interpretaciones que apelan a la emoci贸n y a las creencias personales”.

La juventud del pa铆s caribe帽o recibe una “lluvia incesante de mensajes de la industria hegem贸nica del entretenimiento” y de las redes sociales, las cuales convocan al desconocimiento de la historia, llamado similar al realizado por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), durante su visita a Cuba en marzo de 2016.

Los artistas y la Revoluci贸n cubana

Miguel Barnet, actual Presidente de Honor de la Uni贸n Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (Uneac), record贸 que la historia del pa铆s caribe帽o encierra situaciones dif铆ciles, si bien la actual es la peor por el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, con la incorporaci贸n de 243 disposiciones durante el gobierno de Trump.

“Quiten esa medida y ver谩n todo lo que puede hacer Cuba, el doble de lo alcanzado hasta la fecha. Es un momento, repito, de cerrar filas y de apoyar a esta Revoluci贸n que nos ha dado dignidad y nos ha convertido desde los organismos multilaterales en un baluarte de decoro”, asegur贸 el ensayista y etn贸logo.

De acuerdo con el intelectual es un momento de reflexi贸n y cordura, de defensa a los valores promovidos por el l铆der Fidel Castro y un proceso de justicia en todos los 贸rdenes: cultura, educaci贸n y salud y, por ello, “es preciso cerrar filas de nuevo y no con un patriotismo de barricada”.

“Somos un pa铆s de paz y as铆 debemos actuar. Nuestra lucha es contra el vandalismo y contra esa actitud inconsciente y punible de quienes arrancan una bandera o rompen la vidriera de una tienda. 驴Qu茅 podemos pensar de esos destructores? 驴Ellos van a gobernar este pa铆s? Jam谩s”, expres贸.

La directora de cine Lourdes de los Santos tambi茅n conden贸 los disturbios callejeros, aprovechando el desgaste del pa铆s durante el enfrentamiento a la pandemia y las carencias y dificultades, debido al hostigamiento por las restricciones y leyes aplicadas durante los gobiernos norteamericanos.

Lourdes de los Santos

Por su parte, la artista pl谩stica Lesbia Claudina Vent Dumois consider贸 que en estos momentos resulta imprescindible la defensa de la patria; mientras que Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la M煤sica, aludi贸 al prop贸sito del Gobierno del pa铆s norte帽o de confundir al pueblo de la isla.

“Los m煤sicos tenemos una larga historia de apoyo al proceso revolucionario, en el llamado a la unidad y a no dejarse manipular, pues como dijo nuestro presidente, Miguel D铆az-Canel, algunas personas pueden estar confundidas por la desinformaci贸n divulgada en las redes”, se帽al贸.

“EEUU comete un crimen contra la sociedad de la mayor de las Antillas, al obstaculizar el acceso a medicamentos, materias primas y a la entrada de divisas. Es importante no dejarse confundir por quienes pretenden restablecer un proyecto neocolonialista”, concluy贸 Fern谩ndez Tab铆o.

Sputnik / La Haine