D铆as pasados alguien desde Cuba me envi贸 una copia de la entrevista que en febrero del 2009 me hiciera el peri贸dico digital brasile帽o Correio da Cidadan铆a. Junto a ese material ven铆a un pedido, casi una orden: 隆publ铆cala otra vez! 隆L谩nzala al ruedo como un material de discusi贸n!

Dud茅 unos cuantos d铆as, pero finalmente, hoy me decid铆 a hacerle caso a mi an贸nimo interlocutor previa nota aclaratoria, imprescindible para un texto que ya tiene doce a帽os porque como dijo Ra煤l en numerosas oportunidades, y antes tambi茅n Fidel, a diferencia de otros pa铆ses Cuba no tiene derecho a equivocarse, no puede cometer errores a la hora de tomar decisiones trascendentales. Una ciudad cercada por crueles enemigos durante sesenta a帽os no puede dase tales lujos, porque lo pagar铆a muy caro.

Por eso un observador como quien esto escribe, que contempla con preocupaci贸n los asuntos de la Isla pero con un acceso limitado al conocimiento de esa realidad y las opciones existentes para cambiarla debe ser muy cauteloso a la hora de opinar o aconsejar. Espero que los p谩rrafos que siguen honren esa advertencia y sean de alguna utilidad para la discusi贸n p煤blica.

Dicho esto quiero comenzar diciendo que estoy muy preocupado por la muy lenta e incompleta aplicaci贸n de los 鈥淟ineamientos鈥 aprobados en el VI潞 congreso del Partido Comunista de Cuba en abril del 2011. Y a帽ado que muchos amigos y amigas de la Revoluci贸n Cubana en todo el mundo comparten esta inquietud. Algunos estudiosos en Cuba aseguran que apenas el 20% de dichos lineamientos se aplicaron y convirtieron en pol铆ticas de Estado. Los otros quedaron archivados, languideciendo.

Esto pese a que el informe oficial del VI潞 Congreso apropiadamente tiene a guisa de breve pr贸logo aquellas brillantes palabras de Fidel pronunciadas el 1ro de mayo del 2000 cuando con su acostumbrada lucidez defini贸 lo que era una revoluci贸n. Me limitar茅 a recordar tan s贸lo las dos caracter铆sticas, que no por casualidad el Comandante situ贸 al principio: 鈥渟entido del momento hist贸rico鈥 y 鈥渃ambiar todo lo que debe ser cambiado鈥.

鈥淪entido del momento hist贸rico鈥, s铆, porque vivimos una 茅poca muy especial en donde las renovadas amenazas que se ciernen sobre la revoluci贸n son de una gravedad sin precedentes, a diferencia del existente en el 2009 cuando conced铆 mi entrevista al Correio da Cidadan铆a. El 鈥渕omento hist贸rico鈥 actual est谩 signado por la inexorable declinaci贸n del poder铆o del imperialismo en el tablero geopol铆tico mundial pero, precisamente por eso, como lo profetizara Mart铆 hace m谩s de un siglo, arrecia la necesidad de 鈥渋mpedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los EEUU y caigan, con esa fuerza m谩s, sobre nuestras tierras de Am茅rica.鈥

Y esto es as铆 porque la auspiciosa declinaci贸n del imperio, sin duda una gran noticia, no debe empa帽ar la visi贸n del reverso de la medalla: ante esa situaci贸n se exacerban las peores tendencias subyacentes a la sociedad norteamericana. Trump y el auge de una derecha radical, racista, xen贸foba y violenta son prueba de ello y, en ese marco, el recurso a la violencia, como Cuba y Nuestra Am茅rica la padecen con singular intensidad, se convierte en la nueva normalidad de la dominaci贸n imperialista.

La raz贸n de fondo de esta mutaci贸n involutiva es que la transici贸n geopol铆tica hacia un mundo multipolar, de la cual tanto se ha hablado en los 煤ltimos a帽os, ya ha concluido, 隆y en desmedro de EEUU! Y precisamente eso es lo que define nuestro 鈥渕omento hist贸rico鈥 y lo que explica que ante la consolidaci贸n de una nueva tr铆ada dominante en el sistema internacional 鈥揺n la cual China y Rusia se convierten en inesperados e intolerables contrapesos a la pret茅rita omnipotencia estadounidense- Washington se lance con renovada brutalidad sobre estas tierras para refugiarse en su reserva estrat茅gica y, desde all铆, tratar de capear el temporal.

Por eso la extrema urgencia de que Cuba se fortalezca 鈥損ol铆tica y econ贸micamente- para repeler el bloqueo y neutralizar al 鈥淕ir贸n inform谩tico鈥 con el cual est谩 siendo agredida. Y, adem谩s, la necesidad de reconstruir cu谩nto antes las instituciones como la Unasur y la Celac para que nuestros pa铆ses puedan defenderse de la belicosidad imperial.

Pero tambi茅n dec铆a el Comandante que revoluci贸n era 鈥渃ambiar todo lo que debe ser cambiado鈥. Y agregar铆a algo m谩s que incluido en esa magn铆fica definici贸n: 鈥渓uchar con audacia, inteligencia y realismo鈥. Audacia para cambiar sin m谩s dilaciones en Cuba lo acordado en aquellos 313 lineamientos aprobados en el VI潞 Congreso y en buena medida ratificados en el VII潞 Congreso del PCC; e inteligencia para convencer a quienes tienen en sus manos la aplicaci贸n de estas medidas que ahora el tiempo nos juega en contra, muy en contra.

Durante mucho tiempo lo hizo a favor, y eso es lo que trasunto en mi entrevista. Pera ya no m谩s, por tres factores principales aunque no los 煤nicos. Primero, los cambios sociales (principalmente, la traum谩tica re-emergencia de diferenciaciones clasistas en una sociedad que la Revoluci贸n hab铆a convertido en una de las m谩s igualitarias del mundo y la irrupci贸n de renovadas aspiraciones de bienestar y consumo); segundo, la revoluci贸n inform谩tica que desde la Internet puso fin a la insularidad de Cuba y la torn贸 vulnerable ante las guerras de cuarta generaci贸n y la toxicidad de los bombardeos de sus enemigos, b谩sicamente la mafia cubano-americana radicada en el Sur de la Florida, apelando al sicariato medi谩tico, las redes sociales y a lo que apropiadamente un espl茅ndido documental cubano denomina 鈥淟a Dictadura del Algoritmo鈥 (https://lahaine.org/fY2L); y, en tercer lugar, la modificaci贸n en la composici贸n demogr谩fica de la sociedad y sus implicaciones pol铆ticas, a saber: el envejecimiento de su poblaci贸n y la desaparici贸n de los contingentes etarios que fueron testigos o protagonistas del proceso revolucionario; la aparici贸n de nuevas generaciones para las cuales el Moncada, el Granma, la Sierra Maestra, etc茅tera, no son experiencias vivenciales o atestiguadas sino im谩genes, m谩s o menos difuminadas seg煤n los casos, de una historia poco relacionada con el aqu铆 y ahora; y, tres, el remez贸n producido por las migraciones y el v铆nculo entre poblaci贸n migrante y quienes permanecieron en Cuba.

Todo esto configura un amenazante cuadro sociopol铆tico y econ贸mico que exige la introducci贸n, sin tardanzas, de cambios en el modelo econ贸mico que como advert铆a Fidel, 鈥渃ambien todo lo que debe ser cambiado.鈥

Pero esto supone una cierta dosis de audacia y firmeza de convicciones porque invariablemente todo cambio provoca una reacci贸n en donde se abroquelan quienes prefieren que las cosas sigan como est谩n. Audacia y firmeza de convicciones, por ejemplo, para no ceder ante quienes todav铆a prefieren hablar de los 鈥淟ineamientos鈥 o 鈥渁ctualizaciones鈥 para evitar el uso de una palabra que en ciertos 谩mbitos se convirti贸 en un tab煤: 鈥渞eformas鈥. Vocablo, que sin embargo, cubanas y cubanos lo pronunciaron decenas de veces cada vez que me detuve a conversar con ellos en las calles de La Habana, Santiago, Santa Clara, Pinar del R铆o, entre otras locaciones. 隆Como si el socialismo fuese cong茅nitamente 鈥渋rreformable鈥, una creaci贸n 煤nica e inmutable, que irrumpe en la historia bajo una cierta forma para as铆 permanecer hasta el fin de los tiempos!

Esa noci贸n, aclaro, no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo. Lo mismo la interesada confusi贸n entre 鈥渞eforma鈥 y 鈥渞eformismo鈥; este 煤ltimo es una capitulaci贸n, la primera una necesidad. Esta confusi贸n asume que cualquier reforma abre inevitablemente la puerta para el retorno del capitalismo. Veamos un ejemplo entre muchos, para no alargar m谩s de la cuenta esta ya larga introducci贸n a mi entrevista: 驴en cu谩l cap铆tulo de ‘El Capital’ Marx dice que en el socialismo debe remunerarse exactamente igual tanto a los trabajadores que con su esfuerzo, disciplina, dedicaci贸n y patriotismo hacen posible la construcci贸n de una buena sociedad como a quienes se toman a la ligera sus obligaciones laborales, incumplen con el horario, se ausentan a menudo y cuando asisten no act煤an en conformidad con la 茅tica socialista que s铆 tienen muchos de sus compa帽eros?

驴Hay alguien que pudiera seriamente acusar a esa pol铆tica por la cual se premia al trabajador consciente como una 鈥渞eforma capitalista鈥? 驴No hay acaso que hacer una profunda 鈥渞eforma intelectual y moral鈥, como ped铆a Gramsci, para combatir una opini贸n por desgracia demasiado generalizada que hace que mucha gente no cuide como se debe a carros, buses, m谩quinas, equipos de propiedad p煤blica porque dicen que 鈥渆so no es m铆o, es del gobierno鈥?

Estos son ejemplos entre tantos otros que demuestran que hay decisiones que pueden y deben tomarse a pesar de las restricciones impuestas por el bloqueo genocida. Pero 茅ste, en su infinita maldad, afortunadamente no alcanza para atar de pies y manos al gobierno cubano. A pesar de la brutalidad del bloqueo y de la monstruosa sangr铆a econ贸mica producida por Washington (隆equivalente nada menos que a dos Planes Marshall 隆), premeditadamente concebida para provocar el sufrimiento del pueblo cubano todav铆a hay cosas que pueden hacerse, y decisiones gubernamentales que pueden implementarse, venciendo las resistencias de las costumbres establecidas, las rutinas burocr谩ticas o las conveniencias de algunos sectores enquistados en el aparato estatal.

El socialismo, como proyecto de creaci贸n hist贸rica 鈥搉o como una construcci贸n libresca para discutir en un seminario de posgrado- requiere de continuas reformas. Y subrayo, para disipar cualquier malentendido, reformas que fortalezcan al socialismo; que lo tornen econ贸micamente m谩s eficiente y capaz de garantizar el creciente bienestar de la poblaci贸n.

Reformas que le den m谩s consistencia y continuidad a las exitosas pol铆ticas de salud, de educaci贸n, de acceso a la cultura y al deporte, a la seguridad social que colocan a Cuba en el grupo de pa铆ses m谩s avanzados del mundo pese al bloqueo y a los graves problemas del subdesarrollo que afectan a toda Nuestra Am茅rica.

El socialismo, dec铆an Marx y Engels, es una fase de transici贸n y de despliegue de contradicciones dial茅cticas; por eso jam谩s podr铆a ser lineal, una flecha que vuela recta y a toda velocidad hacia el cielo de la sociedad comunista. Habr谩 avances y retrocesos; logros y transitorias concesiones a los requerimientos de los mercados.

Estos existen y no hay resoluci贸n burocr谩tica que pueda acabar con ellos. Existen como instituciones reconocidas de la vida econ贸mica, y por eso mismo rigurosamente reguladas; o como 鈥渕ercados negros鈥, en donde los desastrosos efectos de la l贸gica mercantil se despliegan con toda su brutalidad. Por consiguiente, constituye un grave error asimilar el socialismo con el estatismo, o con la lisa y llana supresi贸n de los mercados. Tanto es as铆 que el propio Che reconoc铆a el papel de los incentivos materiales si bien les negaba (y estamos de acuerdo totalmente en eso) el papel excluyente y determinante que aquellos detentan en las sociedades capitalistas.

Los incentivos morales e ideol贸gicos deb铆an tener precedencia, pero los otros no pod铆an ser completamente desechados. Volviendo al tema del estatismo no cabe duda que no se puede construir el socialismo sin un estado robusto y, sobre todo, bien organizado, con un funcionariado profesionalmente competente y con fuerzas armadas bien equipadas para defender a la Revoluci贸n de sus enemigos externos.

Ahora bien: 驴Significa esto que el estado y el gobierno deben hacerlo todo, sofocando el impulso creativo que brota de la sociedad? No, de ninguna manera. China y Vietnam, pa铆ses con poblaciones heroicas como la cubana, que han padecido la violencia criminal del imperio, demuestran que un estado socialista puede regular los impactos de una limitada apertura mercantil sin sucumbir ante la l贸gica del capital y, contrariamente a 茅sta, acabar con la pobreza y las penurias econ贸micas de centenares de millones de personas. No se trata aqu铆 de erigir 鈥渕odelos鈥, porque estos no son otras cosas que los molinos de viento que ve铆a el alucinado Don Quijote. Si hay algo tremendamente original en la vida social y pol铆tica son las revoluciones que, como dec铆a Mari谩tegui, jam谩s pueden ser 鈥渃alco y copia sino creaci贸n heroica de los pueblos.鈥

La Revoluci贸n Cubana es absolutamente original e inimitable; y lo mismo podemos decir de las revoluciones que crearon un mundo nuevo en Rusia, China y Vietnam, o abrieron impensados horizontes en la Venezuela bolivariana. Pero la futilidad del esfuerzo imitativo no debe impedir que estos procesos se conviertan en ricas fuentes de inspiraci贸n y aprendizaje. Veamos: en Bolivia y Venezuela se acab贸 con el analfabetismo, y eso fue posible aprendiendo de la experiencia cubana; y hoy d铆a se est谩 mejorando la atenci贸n m茅dica a millones de personas en m谩s de cincuenta pa铆ses capitalizando la experiencia pionera de Cuba. Pero ser铆a insensato que se reprodujera en estos pa铆ses un fen贸meno tan singular como la Revoluci贸n Cubana.

Ahora bien, si muchos pa铆ses aprendieron cosas muy importantes de Cuba, 驴no podr铆a ella aprender algo de las experiencias de China y Vietnam, dos pa铆ses que sin renunciar a la construcci贸n del socialismo cayeron en la cuenta que no siempre el camino m谩s recto es el mejor y que, en ocasiones, hay que tomar algunos rodeos y hacer ciertas concesiones a los mercados para asegurar el 茅xito final del proyecto emancipatorio? Estas pol铆ticas, 驴convirtieron a China y Vietnam en econom铆as capitalistas? No, definitivamente no. 驴Hay componentes capitalistas en su construcci贸n socialista? S铆, sin dudas, como tambi茅n las hay, en menor medida, en Cuba desde hace m谩s de veinte a帽os en la industria tur铆stica.

Pero, 驴Qui茅n dirige y controla este proceso en aquellos pa铆ses asi谩ticos? 驴Son las grandes empresas las que dictan la pol铆tica que sigue el estado en China o Vietnam, tal como ocurre en EEUU, Europa y, en general, en todos los pa铆ses capitalistas? No, es exactamente al rev茅s. 驴Por qu茅? Porque hay un estado socialista que tiene al comunismo como objetivo y que subordina el capital a su l贸gica estatal; lo acepta, con rigurosas estipulaciones que limitan sus movimientos y se apropia de una significativa parte de su productividad y sus ganancias y las invierte en el bienestar de su pueblo.

En otras palabras: en China y Vietnam hay una formaci贸n econ贸mico-social que entrelaza distintos modos de producci贸n 鈥揹esde el comunitarismo agrario, la peque帽a producci贸n campesina, la peque帽a producci贸n mercantil e industrial, la empresa privada nacional, la gran empresa p煤blica, las empresas 鈥渕ixtas鈥 de asociaci贸n entre empresas p煤blicas y privadas nacionales o extranjeras, las grandes transnacionales- muchos de ellos con fuertes tonalidades capitalistas pero invariablemente acotadas por el papel rector, inexpugnablemente rector, de un estado socialista. Reitero: no se trata de copiar esa f贸rmula pero s铆 de ver qu茅 se puede aprender. Como otros aprendieron de Cuba, Cuba tiene algo, o mucho, que aprender de lo actuado por China o Vietnam.

La actualizaci贸n del modelo econ贸mico cubano, prometido desde el VI潞 Congreso se ha convertido en una necesidad imperiosa e impostergable. Y se podr谩 concretar en tanto perdure la inmensa legitimidad popular de la Revoluci贸n Cubana.

Pero, tal como lo recordaba Fidel en el discurso conmemorativo del 60陋 aniversario de su ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, 鈥渆sta Revoluci贸n puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros s铆, nosotros podemos destruirla, y ser铆a culpa nuestra.鈥 Creer que toda revoluci贸n es indestructible, o irreversible, es una fatal ilusi贸n desmentida por la historia. Lo mismo pensar que la legitimidad popular de la revoluci贸n ser谩 eterna y resistir谩 indemne al paso del tiempo.

Para ello se requiere que el Partido y el gobierno mantengan una permanente sinton铆a fina, un o铆do muy alerta para escuchar los reclamos y los anhelos procedentes del subsuelo profundo de la revoluci贸n, evitando 鈥揷osa que hasta ahora afortunadamente se ha logrado- incurrir en lo que ser铆a un catastr贸fico error: descalificar a los disconformes como 鈥渃ontrarrevolucionarios鈥. Algunos podr谩n serlo, pero la enorme mayor铆a de quienes protagonizaron el 11 J no lo eran, pese a que la propaganda yanqui dice lo contrario. Ser铆a un error fatal caer en esa trampa.

Perm铆taseme concluir con una met谩fora. La Revoluci贸n Cubana se encuentra hoy como un avi贸n que vuela en medio de una tremenda tormenta (un recrudecido bloqueo genocida, las 243 medidas de Trump, la pandemia del Covid-19, el derrumbe mundial del turismo) y con poca gasolina en sus tanques.

De repente, se hace un peque帽o claro entre las amenazantes nubes y el piloto advierte una isla en la cual puede intentar un aterrizaje. Sabe que es un desv铆o del trayecto prestablecido, pero que ser谩 transitorio y que tiempo despu茅s podr谩 retomar su curso.

Consciente del grave peligro que corren la seguridad del avi贸n y de quienes viajan a bordo deja de lado cualquier vacilaci贸n y se lanza en busca de ella. Entre los pasajeros reina la indignaci贸n al enterarse de la maniobra, y protestan a viva voz exigiendo que se mantenga la ruta trazada seg煤n los manuales de aeronavegaci贸n que, obviamente, no tienen en cuenta circunstancias y contingencias como la tormenta o el agotamiento de la gasolina. Por suerte, el piloto hace o铆dos sordos ante la griter铆a y, con audacia y convicciones s贸lidas, lanza el avi贸n en picada.

El descenso es complicado y turbulento, pero controla a la aeronave y finalmente aterriza con todos a salvo. Los gritones son los mismos que en caso de haber seguido la ruta predeterminada no habr铆an ahorrado insultos y maldiciones si el avi贸n ya sin gasolina y vapuleado por la tormenta hubiera tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en un descampado, poniendo en peligro la vida de todos. Afortunadamente el piloto hizo a un lado los libros y privilegi贸 los datos de la realidad.

En tan dram谩ticos momentos record贸 un pasaje de las Tesis de Abril de Lenin en donde 茅ste, citando un pasaje del Fausto de Goethe, dec铆a que 鈥渓a teor铆a es gris, amigo m铆o, pero el 谩rbol de la vida es eternamente verde鈥. Y ese verdor debe animar a los decisores del estado cubano a actuar con audacia y firmeza para poner la admirable obra de la revoluci贸n a salvo. Lo digo absolutamente convencido de que estos no son tiempos de moderaci贸n sino de intrepidez.

