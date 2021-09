La gran actuaci贸n de Naykel Cruz desde el mont铆culo fue fundamental en la victoria de Cuba sobre la Rep煤blica Dominicana. 漏 WBSC

Siete deserciones en siete d铆as de torneo. La selecci贸n cubana de b茅isbol se desangra lentamente durante el Mundial Sub-23 que se est谩 celebrando en M茅xico. Aunque las fugas de atletas han sido una noticia habitual en las 煤ltimas d茅cadas, nunca antes se hab铆a producido una estampida semejante. Siete peloteros huidos es la cifra que se registr贸 en toda la d茅cada 2001-2010. Ni siquiera en la 茅poca del Periodo Especial se lleg贸 a tal sangr铆a. La 煤ltima defecci贸n ha sido la del lanzador Yeiniel Zayas, pocas horas antes del partido de ayer contra la Rep煤blica Dominicana en el estadio Yaquis de Ciudad Obreg贸n.

El inicio del choque se retras贸 media hora porque los 谩rbitros estaban extra帽ados por la alineaci贸n cubana: tendr铆a que haber sido la misma que se present贸 en el partido aplazado por la lluvia el d铆a 23 de septiembre, pero el n煤mero de jugadores, tras las deserciones, no cuadraba. Cuba desembarc贸 en M茅xico con una selecci贸n de 23 peloteros y s贸lo quedan 16. Pero mientras haya un m铆nimo de nueve jugadores se puede jugar. Eso dicen las reglas de la Confederaci贸n Mundial y eso es lo que se hizo. Rep煤blica Dominicana no protest贸. Y gan贸 Cuba.

Hay que se帽alar que las fugas de los beisbolistas cubanos tienen un significado especial. El b茅isbol es a Cuba lo que el f煤tbol a Brasil. No es un deporte m谩s, es una se帽a de identidad. Si en Estados Unidos llaman al b茅isbol 芦el rey de los deportes禄, Cuba vendr铆a a ser 芦el rey del rey de los deportes禄. O lo era hasta hace poco. En la actualidad, la selecci贸n cubana ocupa el puesto 11潞 del ranking mundial. La afici贸n al f煤tbol est谩 desplazando a la pelota en la isla y la fuga de talentos est谩 afectando al nivel de la liga nacional. Los estadios se vac铆an porque para ver a los buenos est谩n las parab贸licas e Internet. Y los buenos est谩n en Estados Unidos.

Algo m谩s que 鈥榰n juego鈥

La peque帽a historia del b茅isbol en Cuba y en Estados Unidos se mezcla con la gran historia de ambos pa铆ses. La pelota no es s贸lo un juego. Es algo m谩s. Este deporte, uno de los m谩s bellos y apasionantes que existen, lo inventaron los estadounidenses y lo introdujeron en la isla unos estudiantes cubanos en el siglo XIX. Espa帽a, que gobernaba el archipi茅lago como potencia colonial, lo prohibi贸. No entend铆an un juego tan complicado. Adem谩s, aquello de ver a criollos y a negros con palos en la mano los inquietaba. La prohibici贸n, como suele ocurrir en estos casos, no hizo sino aumentar la pasi贸n del cubano por la pelota.

En cuanto a su importancia en Estados Unidos, no hay m谩s que recordar la c茅lebre frase de James Baldwin: 芦La historia de Am茅rica es la historia de los negros de Am茅rica禄. All铆 el b茅isbol fue un deporte segregado hasta 1947. Por un lado estaban las Grandes Ligas y por otro las Ligas Negras. Ese a帽o Jackie Robinson debut贸 en el torneo de los blancos con los Dodgers de Brooklyn. Fue pol茅mico, fue doloroso y fue maravilloso.

Aquellos Dodgers, uno de los mejores equipos de la historia, eran insultados y escupidos en todos los campos del pa铆s. Pero la primera piedra de lo que luego se llamar铆a 芦la lucha por los derechos civiles禄 estaba puesta. As铆 pues, conociendo la importancia que tiene la pelota en ambos pa铆ses, no es una casualidad que Barack Obama asistiera a un partido de b茅isbol junto a Ra煤l Castro cuando visit贸 La Habana en aquel breve periodo de deshielo vivido en 2016.

S铆 que es una casualidad que el equipo de Obama, los Medias Blancas de Chicago, tengan hoy cuatro cubanos en su alineaci贸n titular, algo nunca visto en las Grandes Ligas. Entre ellos destaca el prometedor talento de Luis Robert, un superdotado oriundo de Guant谩namo, joven, alto, fuerte, r谩pido y, por si todo eso no fuera bastante, guap铆simo. Y rico, claro: su contrato le asegura 50 millones de d贸lares en seis temporadas, con opci贸n a llegar a los 88 millones si renueva. Pero Luis Robert no juega as铆 de bien por ciencia infusa; aprendi贸 de sus entrenadores y compa帽eros del Ciego de 脕vila, un modesto club del centro de la isla que, por supuesto, no ha visto un centavo. En Cuba, en el mismo tiempo de contrato de Robert con los White Sox (seis a帽os), un m茅dico especialista del m谩s alto nivel apenas logra reunir 17.000 d贸lares.

Luis Robert es s贸lo uno de los 27 jugadores cubanos, todos excelentes, que juegan en las Grandes Ligas estadounidenses, la NBA del b茅isbol. Actualmente, el que m谩s cobra es su compa帽ero de equipo Yasmani Grandal, que se embolsa 18,2 millones de d贸lares al a帽o. Grandal emigr贸 a Estados Unidos siendo ni帽o, gracias a la loter铆a de la green card. Otros tienen historias m谩s dram谩ticas, como la del pol茅mico Randy Arozarena, estrella de los Tampa Bay Rays, que lleg贸 en balsa a M茅xico. Todos estos obst谩culos s贸lo afectan a los cubanos y no tendr铆a por qu茅 ser as铆.

No hay ninguna ley que proh铆ba a un pelotero cubano jugar en el extranjero. Muchos lo hacen en Jap贸n o en M茅xico con un solo requisito: el 80% de lo que ganen se lo quedan ellos y el 20% lo donan al Estado. Una tasa impositiva que tampoco parece desmesurada. As铆 funciona el negocio excepto si Estados Unidos entra en la ecuaci贸n. Para jugar all铆 y pillar el trozo m谩s grande y m谩s sabroso del pastel, el de las Grandes Ligas, hay que renunciar a todo: padres, hermanos, tierra y bandera. Hay que pasar por el aro, abjurar p煤blicamente de Satan谩s y no volver a poner los pies en la isla. Esta pol铆tica forma parte del bloqueo que asfixia a Cuba desde 1960.

En 2018 hubo un acercamiento, la liga profesional estadounidense y la Serie Nacional cubana firmaron un acuerdo, pero 茅ste dur贸 apenas cuatro meses. Donald Trump lo fulmin贸. No se negocia con el enemigo. No se tienden puentes. No se acercan pueblos. Se los domina o se les destruye. Fin de la historia. Y Biden, como tantas otras cosas, no va a cambiar eso.

El imbatible sue帽o capitalista

Podr铆a decirse que la actual crisis de deserciones comenz贸 el pasado mes de junio, en el torneo preol铆mpico disputado en Palm Beach (Florida, Estados Unidos). L谩zaro Blanco, veterano lanzador (35 a帽os) que unos meses antes hab铆a llevado a los Alazanes de Granma a ganar la Serie Nacional, decidi贸 no volver a la isla. El drama fue doble: el fracaso en ese torneo dej贸 a Cuba fuera de los Juegos Ol铆mpicos por primera vez en su historia y el mejor pitcher del pa铆s desertaba. En su descargo hay que decir que no dej贸 tirado al equipo. Jug贸 el preol铆mpico y se fue. Los actuales tr谩nsfugas no han tenido tanto tacto.

Adem谩s del ya citado Yeiniel Zayas, los lanzadores Luis Dany Morales, Ubert Mej铆as, Dariel Fern谩ndez, los jardineros Reinaldo Lazaga y Diasmany Palacios, y el receptor Loidel Rodr铆guez fueron abandonando la concentraci贸n con el torneo en curso. El dram谩tico goteo ha hecho las delicias de los opositores m谩s recalcitrantes.

La convocatoria elaborada por el entrenador Eriel S谩nchez fue pol茅mica desde el mismo d铆a de su anuncio. En la lista faltaban algunos de los mejores j贸venes de la pelota cubana, como Yosimar Cous铆n o Yunior Tur, al parecer por falta de esp铆ritu nacional. Para formar parte de la selecci贸n no basta con ser bueno, sino que hay otros aspectos a valorar, como 芦la disciplina o el patriotismo禄, seg煤n dijo el propio S谩nchez para explicar estas ausencias. Los que convoc贸 eran, por tanto, los fiables. Y siete han puesto ya los pies en polvorosa. Tremendo papel贸n el de S谩nchez.

El equipo, en cualquier caso, est谩 ganando sus partidos. Por tener rivales f谩ciles, por el mal pitcheo de sus oponentes o por lo que sea, pero ganan. No hay sonrisas. No hay nervio competitivo. Juegan mirando al suelo y arrastrando las botas. La depresi贸n es evidente. Pero ganan. La escuela cubana de pelota est谩 fuera de toda duda y, al parecer, les basta con los fundamentos aprendidos. Ganan con el piloto autom谩tico. En la ronda previa s贸lo perdieron con M茅xico, los anfitriones. Vencieron sus siguientes cuatro enfrentamientos y ya est谩n en la siguiente ronda.

Ninguno de los fugados, mientras estuvieron dentro de la disciplina del equipo, fue titular en esos partidos. La raz贸n es sencilla: no son tan buenos. Al menos sus estad铆sticas en la Serie Nacional no impresionan. No parece probable que acaben triunfando en las Grandes Ligas. Pero su calidad como peloteros es un aspecto secundario. Lo importante, pol铆ticamente, es que huyan y el ruido que eso pueda hacer.

En la retransmisi贸n del partido contra la Rep煤blica Dominicana el comentarista latino hizo una observaci贸n, totalmente seria, que podr铆a tomarse como un chiste. El partido se jugaba a las 10.30 de la ma帽ana (hora mexicana) y la grada, l贸gicamente, estaba casi vac铆a. 芦Entre el p煤blico hay varios cazatalentos que han venido a ver a estos muchachos禄, dijo el locutor. Lo que autom谩ticamente entendi贸 buena parte de su audiencia es que, entre la poca gente que hab铆a en el estadio, una importante proporci贸n ser铆an probablemente funcionarios del Departamento de Estado norteamericano con la ca帽a preparada. Tendr铆an que serlo, necesariamente, o estar铆an haciendo muy mal su trabajo.

Atacar la pelota cubana implica tocar un nervio muy sensible de esa sociedad. Es como si para poner a los catalanes inc贸modos de rodillas se pusiera un 茅nfasis especial en destruir uno de sus grandes orgullos transversales: el Bar莽a. Son s铆mbolos, abstracciones, aire, nada. Y, a la vez, lo son todo. Nada pesa tanto como un s铆mbolo.

Hay un porcentaje de exiliados que a煤lla de placer viendo a sus compatriotas humillados. Antes de cada partido, cuando salta la noticia de una nueva deserci贸n, las redes sociales se agitan desmesuradamente, se multiplican las alabanzas a los fugados por su valent铆a y cientos de internautas confiesan que rezan por ellos, para que puedan cumplir sus sue帽os de libertad lejos de la miseria comunista. Cuando arranca el encuentro y el mutilado, el depresivo equipo de Cuba empieza a anotar carreras, s贸lo queda el silencio.

El pr贸ximo partido de Cuba en el Mundial Sub-23 se disputa esta noche, a las 00.00 horas, contra Venezuela. El juego puede verse en abierto, como todos los del torneo, a trav茅s del canal de la WBSC en YouTube.