De parte de Nodo50 July 13, 2021 9 puntos de vista

El compa帽ero Carlos Tena nos env铆a este viejo art铆culo cargado de actualidad, para ayudar a comprender qu茅 est谩 sucediendo estos d铆as en la isla caribe帽a. Sab茅is que en los Bits no suelen publicarse art铆culos ajenos, pero la ocasi贸n lo merece de sobra y, si segu铆s leyendo, pronto ver茅is el porqu茅. Juanlu

La democracia debe ser un comienzo, no un final, me recordaba Julio Anguita cuando a煤n era Secretario General del PCE, ante el espect谩culo que formaban algunos diputados y miembros del gobierno y del parlamento espa帽ol, cuando se les llenaba la boca con el sagrado vocablo, como si en verdad supieran su significado y Espa帽a hubiera cruzado el Rubic贸n. Resultaba pat茅tico escuchar a un franquista como Fraga Iribarne o a un presunto socialista como Felipe Gonz谩lez, dar lecciones sobre ella.

El transcurso del tiempo puso a cada uno en su sitio y hoy, aquella democracia por la que se combati贸 en la clandestinidad, pero por la que tambi茅n se lucha en el siglo XXI (la Ley de Partidos que controla a esos colectivos es una aberraci贸n jur铆dica del tama帽o de Europa, aprobada para callar la opini贸n de cientos de miles de ciudadanos), ya que es solo una sombra, un esbozo de lo que so帽谩bamos algunos espa帽oles.

Desde hace ya m谩s de 28 a帽os, una monarqu铆a borb贸nica, impuesta por la dictadura, preside un pa铆s que imita el mal ejemplo de otras naciones, cuyos votantes no pueden participar en las cuestiones m谩s fundamentales, ni tener un aut茅ntico poder de decisi贸n en delicados asuntos pol铆ticos (por ejemplo apoyar una invasi贸n, el env铆o de tropas a Irak o al L铆bano), si no es, a trav茅s de esos grupos de presi贸n, dirigidos salvo honrosas excepciones, por un empresariado m谩s que reaccionario, a los que se llama partidos pol铆ticos, cuyos militantes (o no) deciden, en nombre de millones de personas todo lo que esos ciudadanos no pueden evitar.

Porque 驴decide el votante espa帽ol el precio de la vivienda, de la gasolina, de la leche, de la fruta, la verdura, el tel茅fono, la luz, el agua? 驴Decide acaso quienes han de dirigir los colegios, las empresas, las agrupaciones, los institutos, las universidades? 驴Decide acaso qu茅 personas deben formar las listas de un partido pol铆tico?驴Sabe por qu茅 se dispara el Eur铆bor, alima帽a complej铆sima que destruye la fr谩gil econom铆a de una familia, hipotecada m谩s de treinta a帽os? 驴Sabe por qu茅 su salario siempre pierde valor ante el encarecimiento continuado de los bienes m谩s elementales?. En suma 驴c贸mo va a estar interesado el pueblo espa帽ol en la pol铆tica, c贸mo puede hablarse de democracia cuando es m谩s cierto que en las 煤ltimas consultas efectuadas, no han ejercido su derecho al voto ni el 51 por ciento del electorado? Por suerte, hay naciones donde la palabra 芦partido禄 tiene un 煤nico significado: el pueblo. Todo el pueblo

En su trabajo 芦Nuestro Camino: An谩lisis del proceso de rectificaci贸n芦, el fil贸sofo, escritor y ensayista cubano Dar铆o Machado*, escribi贸 hace ya algunos a帽os: 芦鈥No escapa a la sociolog铆a pol铆tica el hecho ir贸nico de que se nos exija a los cubanos f贸rmulas aparentemente democr谩ticas, como el pluripartidismo, que hace tiempo no puede exhibir nada ejemplar respecto a ese tema芦.

Cuba encontr贸, tras el triunfo de la Revoluci贸n sobre la dictadura de Batista, su propio modelo de democracia, basado en un sistema econ贸mico y pol铆tico cuyos fines deb铆an ser, por encima de cualquier otra condici贸n, la justicia, la plena soberan铆a y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, asegurando a la poblaci贸n su derecho inalienable a la educaci贸n, la sanidad, una vivienda digna, el acceso a la cultura y al deporte, adem谩s de garantizar la independencia del pa铆s, as铆 como la identidad del pueblo cubano.

Aunque muchas democracias basadas en el pluripartidismo, vigiladas por las grandes multinacionales, y que ya no puede exhibir nada ejemplar respecto a los derechos fundamentales del ser humano, dicen asegurar que han logrado las mismas o similares conquistas que en la isla, nada mas lejos de la realidad, por cuanto esos partidos pol铆ticos, cuyos principales cabecillas jam谩s se presentan ante sus conciudadanos sino en listas cerradas que la mayor parte de la poblaci贸n desconoce, se dedican a exhibir programas de acci贸n pol铆tica exterior e interior que nunca cumplir谩n, ofreciendo m铆tines en los que la mentira es el principal objetivo, ya que las promesas que se hacen a, los posibles votantes, nunca llegan a ser realidad, excepto en casos puntuales, como fue el gesto simb贸lico del presidente Zapatero, retirando las tropas de Irak, pero bendiciendo aquella invasi贸n ilegal, ali谩ndose finalmente, como toda la Comunidad Levinsky (o sea, la Europea), junto a un personaje de ra铆ces tan fascistas como George W. Bush.

Hoy puede decidirse sin temor a enga帽o que en EEUU la censura, la vigilancia y espionaje de las personas, la delaci贸n, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumar铆simas dictadas por tribunales militares, convierten al pa铆s en un inmenso campo de concentraci贸n, donde la participaci贸n pol铆tica del ciudadano se limita de forma exclusiva a depositar un voto cada cuatro a帽os. El 茅xito de esta formula es tal, que m谩s de la mitad de la poblaci贸n rechaza ese derecho por considerarlo absolutamente in煤til, al saber que uno u otro partido, republicano o dem贸crata, son pr谩cticamente gemelos. Un bipartidismo exportado con 茅xito a Europa, que se mueve entre dos corrientes liberales, a cu谩l m谩s radical, sin que el ciudadano tenga una real oportunidad de que su vida mejore. Ning煤n sistema que se diga democr谩tico puede negar a sus ciudadanos el principal de sus derechos: una econom铆a al servicio de la sociedad, que garantice as铆 el resto de los derechos.

En Cuba, esta democracia se encarna en un verdadero socialismo, que no obstante los ataques y bloqueos que han costado al pa铆s miles de millones de d贸lares (condenado decenas de ocasiones en la ONU sin que EEUU haya cumplido jam谩s lo all谩 exigido), ha sabido llegar a unos niveles m铆nimos de subsistencia y desarrollo, siendo el primer pa铆s de Latinoam茅rica en esperanza de vida, el ultimo en 铆ndice de mortalidad infantil, el primero en erradicar absolutamente al analfabetismo (cosa que ni EEUU, ni Espa帽a, han logrado aun), con un nivel de asistencia sanitaria que en USA deja fuera a m谩s de 46 millones de personas, siendo en fin, un pa铆s que est谩 por encima de muchas de las naciones del entorno, aunque se exhiban cifras falsas y enga帽osas como el producto interior bruto, el salario medio, etc. Y es que la econom铆a de mercado es incompatible con la verdadera democracia; con los verdaderos derechos humanos.

Desde el final de la II Guerra Mundial, esas llamadas democracias pluripartidistas han tratado de destruir el socialismo, y lo han logrado, al menos en la llamada 谩rea sovi茅tica, mas no han conseguido desterrar el sistema pol铆tico y social que China defiende con un 茅xito econ贸mico apabullante, aunque ciertos ortodoxos tilden de hip贸crita e insostenible un sistema donde una doble econom铆a ha elevado a la categor铆a de millonarios a algunos ciudadanos, mientras otros muchos siguen anclados en la pobreza. Aunque as铆 fuera, China sigue desarrollando programas de un extraordinario calado pol铆tico y social, para conseguir que, sobre todo la poblaci贸n campesina, tenga acceso a los bienes y avances de las sociedades urbanas. 驴Con qu茅 derecho se exige a los dem谩s lo que no se cumple en la propia casa?

Es obvio que los experimentos europeos no tienen nada que ofrecer a Cuba. El ejemplo de los Estados Unidos tampoco sirve, porque su r茅gimen pol铆tico machaca los derechos humanos de la gente, al discriminar a las minor铆as 茅tnicas, estableciendo enormes desigualdades sociales, con un sistema electoral complicado, dominado por la propaganda y el dinero, en manos de las presiones de las clases m谩s pudientes. Cuando se elige un presidente, es apenas por una cuarta parte de la poblaci贸n, ya que la abstenci贸n creciente demuestra el absoluto desinter茅s y al desencanto en la participaci贸n pol铆tica. M谩s all谩 del pluripartidismo, se puede afirmar que la econom铆a de mercado, el neoliberalismo salvaje, tuvieron ya su oportunidad en la historia cubana (Machado, Batista) y no resolvieron los grandes problemas sociales.

Una examen meticuloso del mundo hoy, permite que los cubanos hayan ganado en experiencia, viendo la parte positiva (insignificante) y la negativa (mucho mayor) de las sociedades contempor谩neas de ese llamado primer mundo. En esta isla, donde casi el 95 por ciento de la poblaci贸n dispone de energ铆a el茅ctrica, agua potable, sanidad, trabajo y educaci贸n, se puede afirmar tambi茅n que un sistema 芦a la europea禄 suprimir铆a de un plumazo ese estado de cosas, abriendo una enorme zanja entre los ciudadanos, al establecer un sistema basado en el dominio de las clases sociales m谩s elevadas, la diferenciaci贸n, la injusticia, la violencia policial, la censura, la vigilancia extrema, la delaci贸n y la desigualdad m谩s rastrera. Ese no es el modelo que el cubano sue帽a. El suyo es manifiestamente mejorable, pero el ciudadano conoce perfectamente que el bloqueo asesino al que est谩 sometido desde hace 45 a帽os, impide un avance que no por veloz deja de ser constante. El per铆odo especial, que marc贸 a una generaci贸n entera, ha sido enterrado de forma definitiva, y las buenas relaciones con pa铆ses como Venezuela, Bolivia o China, aseguran que las mejoras se reflejen a pie de calle, aunque, insisto, el transporte urbano o la vivienda en las grandes ciudades, sean todav铆a un grave problema a resolver. Pero miles de ciudadanos, de pol铆ticos, de verdaderos dem贸cratas, trabajan por ello, a pesar de las ingentes dificultades de acceso a los materiales por culpa del embargo y el asedio constante que ejerce EEUU, chantajeando incluso a los pa铆ses que mantienen relaciones comerciales con la isla. El proceso democr谩tico cubano se ha desarrollado pues entre las agresiones constantes del imperialismo.

El objetivo de la democracia cubana es que todo ciudadano se sienta y se sepa pueblo, parte fundamental de la sociedad, en igualdad de condiciones y oportunidades. El ideal que persigue la democracia socialista cubana, no se puede basar en la f贸rmula para asignar a cada cual un sueldo que provenga de un mercado dirigido por manos privadas, promovido cansinamente por la publicidad y la mentira. La democracia socialista cubana no puede caer en la trampa de identificar la felicidad y el bienestar, con la sola posesi贸n de recursos materiales. Aqu铆 se aspira a ofrecer un consumo responsable, adecuado, que permita tambi茅n crear las condiciones para asegurar un desarrollo m谩s completo del ser humano, huyendo de la idea de elevar a la categor铆a de religi贸n la tenencia de objetos innecesarios, ofrecidos como imprescindibles por medio de spots de televisi贸n, anuncios en prensa y radio, concursos, etc., cuando lo verdaderamente necesario no se promociona o destaca.

La democracia socialista exigi贸 de una Revoluci贸n y de un tiempo para convertirse en lo que hoy es, y la mejora continua manteniendo y desarrollando en la conciencia y la energ铆a de los trabajadores. Con su unidad. En la sociedad cubana se ha desarrollado, al mismo tiempo, una cultura que permite a un n煤mero siempre mayor de ciudadanos, comprender que su vida de cada d铆a y su participaci贸n en las tareas de la sociedad, son b谩sicas para construir un estado en el que todos se sientan iguales en lo fundamental.

A guisa de mera informaci贸n, ya que ning煤n medio escrito lo ha publicado jam谩s en Espa帽a, ah铆 van las principales caracter铆sticas del sistema pol铆tico y electoral cubano:

La Inscripci贸n es universal, autom谩tica y gratuita de todos los ciudadanos con derecho al voto, a partir de los 16 a帽os de edad. La postulaci贸n de los candidatos se efect煤a directamente por los propios electores en asambleas p煤blicas (en los pa铆ses llamados democr谩ticos son los partidos pol铆ticos los que nominan a los candidatos) No hay campa帽as electorales discriminatorias, millonarias, ofensivas, difamatorias y manipuladas. Existe una total limpieza y transparencia en las elecciones. Las urnas son custodiadas por ni帽os y j贸venes pioneros, se sellan en presencia de la poblaci贸n, y el recuento de los votos se hace de manera p煤blica, pudiendo participar la prensa nacional y extranjera, diplom谩ticos, turistas y todo el que lo desee. Obligaci贸n de que todos los electos lo sean por mayor铆a. El candidato s贸lo es electo si obtiene m谩s del 50% de los votos v谩lidos emitidos. Si este resultado no es alcanzado en la primera vuelta, ir谩n a la segunda los dos que m谩s votos obtuvieron. El voto es libre, igual y secreto. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se desee. Todos los 贸rganos representativos del Poder del Estado son elegidos y renovables. Todos los elegidos tienen que rendir cuenta de su actuaci贸n. Todos los elegidos pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato. Los diputados y delegados no son profesionales, por tanto no cobran salario. En todos los procesos electorales que se han celebrado desde el a帽o 1976, han participado m谩s del 95% de los electores. En las elecciones para diputados en 1998 vot贸 un 98,35% de los electores, resultaron v谩lidos el 94,98% de los votos emitidos, fueron anuladas el 1,66% de las boletas y depositadas en blanco s贸lo el 3,36%. Los Diputados a la Asamblea Nacional (Parlamento) se eligen para un mandato de 5 a帽os. La integraci贸n del Parlamento es representativa de los m谩s dis铆miles sectores de la sociedad cubana. Se elige un diputado por cada 20.000 habitantes, o fracci贸n mayor de 10.000. Todos los territorios municipales est谩n representados en la Asamblea Nacional, y el n煤cleo base del sistema, la circunscripci贸n electoral, participa activamente en su composici贸n. Cada municipio elige como m铆nimo dos diputados, y a partir de esa cifra, se eligen proporcionalmente tantos diputados como habitantes existan. El 50 % de los diputados tienen que ser delegados de las circunscripciones electorales, los cuales tienen que vivir en el territorio de la misma. La Asamblea Nacional elige, de entre sus Diputados, al Consejo de Estado y al Presidente del mismo. El Presidente del Consejo de Estado es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Ello quiere decir que el Jefe del Gobierno cubano tiene que someterse a dos procesos electorales: primero tiene que ser electo como diputado por la poblaci贸n, por el voto libre, directo y secreto, y despu茅s por los dem谩s diputados, tambi茅n por medio del voto libre, directo y secreto. Al ser la Asamblea Nacional el 脫rgano Supremo del Poder del Estado y estarle subordinada a ella las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, el Jefe de Estado y de Gobierno no puede disolverla. La iniciativa legislativa es patrimonio de m煤ltiples actores de la sociedad, no s贸lo de los diputados, del Tribunal Supremo y la Fiscal铆a, sino tambi茅n de las organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, sociales y de los propios ciudadanos, requiri茅ndose en este caso que ejerciten la iniciativa legislativa 10 000 ciudadanos como m铆nimo que tengan la condici贸n de electores. Las leyes se someten al voto mayoritario de los Diputados. Lo espec铆fico del m茅todo cubano es que una ley no se lleva a la discusi贸n del Plenario hasta tanto, mediante consultas reiteradas a los diputados y teniendo en cuenta las propuestas que han hecho, quede claramente demostrado que existe el consentimiento mayoritario para su discusi贸n y aprobaci贸n. La aplicaci贸n de este concepto adquiere relevancia mayor cuando se trata de la participaci贸n de la poblaci贸n, conjuntamente con los diputados, en el an谩lisis y discusi贸n de asuntos estrat茅gicos. En esas ocasiones el Parlamento se traslada a los centros laborales, estudiantiles y campesinos, haci茅ndose realidad la democracia directa y participativa.

Esta es en esencia la democracia cubana, el sistema que ha instituido, refrendado y apoya la inmensa mayor铆a de los cubanos. Sin embargo, no pretende imponerlo a ning煤n otro pa铆s, no blasona de haber alcanzado un nivel de desarrollo democr谩tico perfecto. La principal cualidad del sistema pol铆tico cubano es su capacidad para el constante perfeccionamiento, en funci贸n de las necesidades planteadas para la realizaci贸n de una participaci贸n plena, verdadera y sistem谩tica del pueblo en la direcci贸n y el control de la sociedad, esencia de toda democracia. El Partido Comunista Cubano, que no puede presentar candidatos oficialmente, es el garante de la Revoluci贸n. La gente se expresa en 茅l: lo nutre y alimenta con sus continuas propuestas y discusiones. Pero veamos, adem谩s, c贸mo se enfrenta la Revoluci贸n, o sea, el pueblo cubano, a los diferentes retos para solucionar la problem谩tica de todos los sectores sociales.

LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

El Estado protege los derechos de la infancia mediante la Constituci贸n de la Rep煤blica a trav茅s de los diferentes C贸digos, Leyes y Decretos Leyes que de ella emanan. Entre 茅stos se encuentran, el C贸digo de la Ni帽ez y la Juventud, el C贸digo de Familia, el C贸digo Civil, y el C贸digo Penal. Cuba tiene un gran n煤mero de medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra 铆ndole relacionadas con los derechos del ni帽o/a mediante las cuales se regulan los distintos aspectos relacionados con la maternidad, la paternidad y la filiaci贸n en general.

Adscrita a la Asamblea Nacional del Poder Popular funciona con car谩cter permanente la 芦Comisi贸n de Atenci贸n a la Ni帽ez, la Juventud, y la Igualdad de Derechos de la Mujer芦, la que en materia de protecci贸n desarrolla sus funciones auxiliando al Parlamento y al Consejo de Estado para una mejor atenci贸n de la infancia, la adolescencia y la mujer.

Los derechos de las ni帽as y los ni帽os cubanos son protegidos mediante el dise帽o, ejecuci贸n y evaluaci贸n de pol铆ticas sociales, programas y proyectos en las 谩reas de la salud, la educaci贸n, la seguridad social y otras, con la puesta en marcha de programas como el de Atenci贸n Materno-Infantil que incluye diversos objetivos y que para su desarrollo han adquirido la estructura de programas; entre ellos, el Programa de Promoci贸n de la Lactancia Materna, el de Reducci贸n del Bajo Peso al nacer, el Desarrollo de la Perinatolog铆a, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas Agudas y las Infecciones Respiratorias Agudas, el Nacional de Inmunizaciones, el de Prevenci贸n y Diagn贸stico Precoz de Enfermedades Gen茅ticas, el de Acci贸n sobre los Accidentes en menores de 20 a帽os, el de Maternidad y Paternidad Conscientes, el de Prevenci贸n y Control de los S铆ndromes Neurol贸gicos Infecciosos y el Plan del Control del Seguimiento del Crecimiento del Menor de 5 a帽os

Cuba fue el primer pa铆s en firmar la Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de Discriminaci贸n contra la Mujer y el segundo en ratificarla. En 1996 cuando rindi贸 su informe el Comit茅 de Expertos de la CEDAW (en espa帽ol, Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer), fue reconocida la labor desarrollada en el pa铆s en pro de esos derechos humanos:芦a pesar de las circunstancias econ贸micas y pol铆ticas en las que se encuentra el pa铆s desde 1989, como resultado de la escalada del bloqueo econ贸mico de los Estados Unidos de Norteam茅rica, lo cual ha tenido repercusiones serias sobre la situaci贸n de la mujer y la infancia y ha conducido al deterioro de la calidad de vida del pueblo. Sin embargo, Cuba no ha cesado en avanzar hacia el logro de la plena igualdad entre los sexos芦.

EDUCACI脫N

El principio b谩sico es el de la participaci贸n democr谩tica de toda la sociedad en las tareas de la educaci贸n del pueblo. Este principio reconoce a la sociedad como una gran escuela, manifiesta el car谩cter democr谩tico y popular de la educaci贸n cubana, se extiende no s贸lo a las diferentes zonas y regiones del pa铆s y a todas las capas de la poblaci贸n, sino tambi茅n en el hecho trascendente de que el pueblo participa en la realizaci贸n y control de la educaci贸n y en la garant铆a de su desarrollo. Luego de cuarenta a帽os, Cuba dispone de un sistema escolar gratuito y de efectiva cobertura nacional

SALUD Y ATENCI脫N M脡DICA

En la etapa prerrevolucionaria, la atenci贸n m茅dica y hospitalaria se caracterizaba por el predominio de servicios de car谩cter privado y mutualista. Esta modalidad en los servicios de salud imped铆a el acceso a las personas de m谩s bajos ingresos, que contaban como 煤nica opci贸n con las Casas de Socorro, que atend铆an principalmente los casos de urgencia. Las instalaciones y el personal m茅dico radicaban fundamentalmente en la capital del pa铆s, donde se concentraba el 65% de los m茅dicos y el 62% de las camas existentes. En las zonas rurales, pr谩cticamente no exist铆a atenci贸n m茅dica y se contaba con un solo hospital rural.

Desde el triunfo revolucionario se comenz贸 a trabajar por la creaci贸n del Sistema Nacional de Salud que llev贸 la acci贸n del trabajador de la salud a los lugares m谩s apartados. El sistema creado comenz贸 a realizar importantes reformas a partir de los a帽os 60, como parte fundamental de las transformaciones del per铆odo revolucionario y en respuesta al respeto m谩s absoluto de uno de los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano. Hoy se puede afirmar, como as铆 lo constatan diversos organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas, que la atenci贸n m茅dica en Cuba no es superada en ning煤n pa铆s de Latinoam茅rica, e incluso en los Estados Unidos de Norteam茅rica.

CULTURA

La constante preocupaci贸n de la Revoluci贸n por el desarrollo de la cultura, siguiendo el aserto de Jos茅 Mart铆 芦Un pueblo culto es un pueblo libre芦, ha sido un pilar fundamental sobre el que ha descansado el desarrollo de la sociedad cubana en ese campo. Desde el 1961, a s贸lo dos a帽os del triunfo del proceso revolucionario y como parte de una pol铆tica dise帽ada y promovida por el Estado se llev贸 a cabo la Campa帽a de Alfabetizaci贸n, que comenz贸 a cerrar la brecha entre ricos y pobres, entre cuidad y campo. A pesar de los significativos logros alcanzados en esta esfera, el pa铆s no obstante se enfrasca en una verdadera revoluci贸n cultural cuyo prop贸sito fundamental es llevarla a todos sus ciudadanos, con la aspiraci贸n de lograr en ellos un desarrollo integral. Para el 茅xito de estas aspiraciones hay un conjunto imponente de instituciones, organismos, empresas o fundaciones, as铆 como bienes e industrias culturales cuya relaci贸n ser铆a tan prolija como impresionante por su variedad y eficacia.

DERECHOS HUMANOS

En su campa帽a contra Cuba, Washington y la CE pretenden demostrar la incompatibilidad del sistema pol铆tico que establece la Constituci贸n del pa铆s con algunas de las normas internacionalmente aceptadas en materia de democracia y derechos humanos, y fabricar la imagen de una sociedad intolerante, que no permite la m谩s m铆nima diversidad y pluralidad pol铆tica. Para ello cuenta con poderosos instrumentos de propaganda y cuantiosos recursos que utiliza para el reclutamiento, organizaci贸n y financiamiento de grup煤sculos contrarrevolucionarios, que presenta como 芦oposici贸n pol铆tica芦, tanto dentro como fuera del pa铆s. Pero ninguno de esos pa铆ses abanderados de los derechos humanos osa pronunciar palabra cuando se le recuerda los millones de personas que en su territorio no disponen de lo m铆nimo (alimentaci贸n, educaci贸n, vivienda, trabajo y atenci贸n sanitaria). Cuba, sin embargo, ha logrado que m谩s del 95% de sus ciudadanos puedan disponer de ellos en una medida digna, suficiente, pero que obliga al estado a continuar mejor谩ndolos.

Los mandatarios del llamado primer mundo se niegan a aceptar que los derechos humanos de los que hablan, no son sino los de los empresarios, en su af谩n por acaparar los bienes y riquezas del pa铆s, a trav茅s de organismos bancarios siempre en manos privadas. Un contrato de hecho entre un gobierno y un colectivo de personas influyentes y con un formidable poder econ贸mico, para el control absoluto de todas las industrias, desde la del armamento hasta la de los medios de comunicaci贸n.

No puedo por menos, para terminar con la cuesti贸n sobre si hay o no hay democracia en Cuba, que recordar unas excelente reflexiones de Marta Harnecker*, destacada psic贸loga chilena, quien afirma que:

芦No debemos caer ni en el fetichismo del pluralismo, ni en el fetichismo del partido 煤nico. Hay tipos de pluripartidismo que son puramente formales. Eso ocurre cuando hay dos partidos diferentes con un programa muy similar, como es el caso de los partidos Republicano y Dem贸crata en los Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que esto sea siempre as铆. Existen formas de pluripartidismo en que los diferentes partidos realmente reflejan distintos intereses de clase, como sucede en algunos pa铆ses europeos. De igual modo, el partido 煤nico 鈥 que fue un instrumento valioso en algunos pa铆ses socialistas 鈥 puede derivar, si de 茅l se excluye el debate interno y toda forma de control popular sobre sus militantes (como sucedi贸 en los pa铆ses socialistas del Este), en una dictadura del partido. All铆, 茅ste perdi贸 su car谩cter instrumental para volverse un objetivo en s铆 mismo, desvinculado totalmente de las masas.

Y 驴qu茅 pensar del tan debatido tema del partido 煤nico en Cuba?. Lo primero que debemos tener en cuenta es la realidad hist贸rico-social que existe en ese peque帽o pa铆s, a 90 millas del imperio m谩s poderoso del mundo, y qu茅 estructura pol铆tica e instrumentos de conducci贸n ella requer铆a para llevar adelante su lucha por la liberaci贸n nacional y por el socialismo禄.

Y continuaba l铆neas adelante tras analizar el proceso revolucionario:

芦鈥βPor qu茅 hoy, cuando la direcci贸n cubana sostiene que Fidel tiene el inmenso apoyo de la poblaci贸n, no se permite la creaci贸n de otros partidos? Estimo que la siguiente comparaci贸n puede ayudar a comprender el rechazo cubano al multipartidismo: 驴por qu茅 fue tan importante para el futuro de Cuba desbaratar los planes que ten铆a el imperialismo con la invasi贸n de Playa Gir贸n?. Porque era fundamental impedir que se estableciese una cabeza de playa contrarrevolucionaria que permitiese instalar en territorio cubano un gobierno provisional que recibir铆a de inmediato todo el apoyo de los Estados Unidos para ir reconquistando, desde all铆, el resto del territorio; de la misma manera, permitir la creaci贸n en Cuba de otros partidos pol铆ticos en estos momentos en que la correlaci贸n de fuerzas mundial es desfavorable al socialismo, significar铆a aceptar en territorio nacional una cabeza de playa pol铆tica que servir铆a para que por ese canal penetrase toda la propaganda pol铆tica y los recursos de la contrarrevoluci贸n instalada en Miami y del propio gobierno de los Estados Unidos. Ser铆a un absurdo que despu茅s de cuarenta a帽os de desarrollo independiente y soberano, los cubanos, en aras de satisfacer las demandas de algunos sectores autoproclamados 芦dem贸cratas consecuentes禄, cedieran ese espacio a la contrarrevoluci贸n en forma gratuita. Ser铆a una enorme ingenuidad pol铆tica. La historia tiene bastante con la ingenuidad pol铆tica de Gorbachov, que llev贸 al desastre al campo socialista, como para repetir ese error.禄

Qu茅 duda cabe, y qu茅 decepci贸n para los agoreros de siempre, que Cuba haya encontrado una democracia que evoluciona de forma constante hacia la plena soberan铆a, Cuba es hoy m谩s que una verdadera democracia, una sociedad 煤nica, ejemplar y sorprendente, que, incluso sin Fidel, seguir谩 su rumbo hacia ese futuro en el que se vislumbra un mundo mejor, posible, deseable e irrenunciable.

Nota.- Dar铆o Machado naci贸 en Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba. Es investigador, miembro del Consejo Superior de Ciencias y titular de la Academia de Ciencias de Cuba, licenciado en Ciencias Pol铆ticas en la Universidad de la Habana; miembro de los consejos editoriales de las revistas te贸ricas Cuba Socialista y Contracorriente; integrante del Grupo de Expertos del Programa de Ciencia y T茅cnica de la Sociedad Cubana, Retos y Perspectivas; profesor titular adjunto del Instituto Internacional de Periodismo Jos茅 Mart铆, del Instituto Superior Adriana Corcho y de la Universidad de Ciencias Inform谩ticas.

Nota.- Tomado de La P谩gina de Harnecker (Rebeli贸n 19 de Mayo de 2002) 芦El Partido 煤nico en Cuba y la cuesti贸n de la soberan铆a nacional禄. Nacida en el seno de una familia alemana inmigrante que llego a Chile en los a帽os cuarenta. Tras sus estudios universitarios, viaja a Cuba en 1960 donde queda impactada por la Revoluci贸n, hecho que marca su devenir profesional e intelectual, distanci谩ndose de los movimientos cat贸licos a los que pertenec铆a. Prosigue su carrera de sociolog铆a y sicolog铆a en Paris donde conoce al fil贸sofo marxista Louis Althusser, su gran maestro. Regresa a Chile donde para pagarse los estudios tiene que trabajar como empleada en una librer铆a. Publica 芦Los conceptos elementales del materialismo hist贸rico禄, de obligada lectura en institutos y universidades. Milit贸 en el Partido Socialista apoyando al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, pero tras el golpe fascista de Pinochet en 1973 se ve obligada a exiliarse a Cuba donde trabaj贸 como periodista, profesora e intelectual hasta comienzos del siglo XXI. Actualmente reside en Caracas, donde trabaja para el gobierno de Hugo Ch谩vez.

Carlos Tena, 14/09/2006